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Частично или полностью ослепли 18 пациентов: На Тернопольщине будут судить четырех офтальмологов. ФОТОРЕПОРТАЖ

На Тернопольщине будут судить трех врачей и заведующего офтальмологическим отделением районной больницы, из-за их действий частично или полностью ослепли 18 пациентов.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

"Заведующий офтальмологическим отделением одной из районных больниц сбыл пациентам запрещенный для использования в Украине препарат, который не предназначен для лечения в офтальмологической практике.

Трое врачей этого медучреждения с марта 2022 года по февраль 2023 года по указанию заведующего отделением вводили запрещенный препарат пациентам. Каждый из них неправомерно получил от пациентов от 8 до 34 тыс грн, требуя эти деньги за введение препарата", - говорится в сообщении.

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Так, в результате "лечения" пострадали 18 пациентов, 15 из них потеряли зрение на один глаз, 3 - на оба глаза. Из-за осложнений болезни после введения препарата 7 пациентам проведена операция по удалению глаза.

Врачам инкриминируется ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия для больных, получение неправомерной выгоды и служебная халатность (ч. 1 ст. 140, ч. 4 ст. 368-4, ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Также смотрите: Схема с фальшивыми инвалидностями: подозрение объявили еще четырем врачам из Ривне. ФОТОрепортаж

Лікарів, через дії яких осліпли частково чи повністю 18 пацієнтів, судитимуть на Тернопільщині
Лікарів, через дії яких осліпли частково чи повністю 18 пацієнтів, судитимуть на Тернопільщині
Лікарів, через дії яких осліпли частково чи повністю 18 пацієнтів, судитимуть на Тернопільщині

Автор: 

халатность (69) врачи (1518) Тернопольская область (746)


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Топ комментарии
+24
оце пздц... лікарі засліплені наживою зробили сліпими купу людей... це пздц...
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04.11.2024 11:58 Ответить
+18
не вистачило місця в МСЕК , довелось підробляти торгівлею медикаментами .
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04.11.2024 11:59 Ответить
+12
Що саме? "лікарі залікували пацієнтів до інвалідності"? Чи "лікарів засудили за халатність"?

За моїми спостереженнями життя, перше буває скрізь. А от друге для України - це ДУЖЕ рідкісна річ. Щоб українських лікарів, які за досвідом кругової поруки по замовчанню та замулюванню своїх злочинів можуть майстер-класи для Cosa Nostra надавати, засудили до реальних строків?!?
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04.11.2024 12:17 Ответить
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Ого! Я думав таке тіки в Нідерландах буває...
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04.11.2024 11:55 Ответить
Що саме? "лікарі залікували пацієнтів до інвалідності"? Чи "лікарів засудили за халатність"?

За моїми спостереженнями життя, перше буває скрізь. А от друге для України - це ДУЖЕ рідкісна річ. Щоб українських лікарів, які за досвідом кругової поруки по замовчанню та замулюванню своїх злочинів можуть майстер-класи для Cosa Nostra надавати, засудили до реальних строків?!?
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04.11.2024 12:17 Ответить
"лікарі залікували пацієнтів до інвалідності"

Я був дуже здивований рівнем місцевої медицини. З одного боку класне обладнання і дуже класні вузькопрофільні спеціалісти. З іншого боку первинна ланка домашніх лікарів, серед яких нормальних треба сильно пошукати і треба реально вибивати направлення до профільних спеціалістів (бо без направлення ніде не приймуть, без направлення ти навіть аналіз крові сам не можеш здати).
В НЛ були реальні випадки смерті від апендициту. Думаю в Україні таких випадків не було років сто. Співробітник розповідав - в сусіда дитина три дні мучилася з болями в животі, три рази їздили до домашнього лікаря, він відправляв додому. На третій день забрала скора з розривом апендициту. Ледь врятували.
Переїхав в інше місце, думав поміняти домашнього врача на когось поближче - читаю відгуки на найближчого - "я декілька місяців ходив до цього врача з болями, а він відправляв мене додому, казав більше відпочивати і пити парацетамол. А потім виявилося, шо це рак на досить розвинутій стадії. Не ходіть до цього врача". То я передумав і катаюсь за потреби в сусіднє місто. І таких випадків - тисячі.
Стоматологи - то окремий киздець. Я до вторгнення лікував зуби тільки в Україні. Після одного вкрай невдалого походу до місцевих ескулапів. І народ каже шо мені ще пощастило, бо вирвати не той зуб - це тут звичне явище.
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04.11.2024 14:22 Ответить
треба реально вибивати направлення до профільних спеціалістів (бо без направлення ніде не приймуть, без направлення ти навіть аналіз крові сам не можеш здати).
********
Ну, так це ж українська "медична реформа". Така сама хєрня. Раніше можна було відразу записатися на прийом до профільного спеціаліста, а тепер треба висидіти довжелезну чергу до сімейника, щоб він соізволив направити тебе до потрібного лікаря. На одну чергу стало більше. Зайва втрата часу і нервів. У виграші тільки сімейники, - у них стала більшою зарплата вдвічі, а то й втричі.

Терапевтів назвали "сімейними лікарями", але перед пацієнтами поставили ще одну проміжну ланку в доступі до медичних послуг. І це назвали "медичною реформою.
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04.11.2024 14:47 Ответить
Не воняй. Научись пользоваться хелси.ми
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04.11.2024 16:53 Ответить
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04.11.2024 17:05 Ответить
Канада. Друзі виїхали на прикінці 90-х, вже більше 10 років як громадяни...
У жінки 50+ починаються болі в попереку. Регулярні візити до "сімейника": "ну шо ж ви хочете - вік, трохи зайва вага..." Це тігнеться протягом кількох років... Одного ранку пані не взмозі встати з ліжка. Виклик швидкої, госпіталізація. Запускаються всі досягнення ******** лабораторної та інструментальної діагностики. Вирок: "онкологія, остання стадія". Операція.
Все - абсолютно безкоштовно.
Але марно.
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04.11.2024 15:11 Ответить
оце пздц... лікарі засліплені наживою зробили сліпими купу людей... це пздц...
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04.11.2024 11:58 Ответить
Свого часу в післявоєнній Европі вагітним прописували якийсь препарат для покращення перебігу вагітності. Народилося десятки (а, може, й сотні) калік. У одного відомого німецького камерного співака, наприклад, атрофовані руки.
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04.11.2024 12:44 Ответить
Это беда !
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04.11.2024 13:23 Ответить
не вистачило місця в МСЕК , довелось підробляти торгівлею медикаментами .
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04.11.2024 11:59 Ответить
На жаль для українців, торгівля медикаментами "нелегальними" буде продовжуватись і далі. Причина - в корупційності українських бюрократичних механізмів, які відповідають за допуск ліків на ринок.

Для прикладу: ефективні ліки від гепатиту С з'явились в 2011 році. Вже в 2012 році ВОЗ домоглося видачі ліцензій для інших виробників і вартість курсу ліків складала замість "$40000 в Великобританції на кошерних оригінальних препаратах" - $500 на індійських чи турецьких дженеріках. При цьому було видано 38 ліцензій, за невелику ціну. Строк лікування - 6-8 тижнів, майже без побічок.

Українське медичне "товариство" виробників та корупціонерів - навіть не почесалися для отримання такої ліцензії та початку виробництва (а воно виявилось - нескладним, насправді). А знаєте чому? А тому що в Україні, в якій гепатит С вже набув ознак епідемії, на той момент була встаканена практика лікування річними/півторарічними курсами гімняних ліків "вітчизняного" та засрашинського виробництва, річний курс яких коштував $40000-60000 та мав майже 100% пібічки, дуже болючі і несумісні з "нормальним способом життя".

І знаєте, коли в Україну ДОПУСТИЛИ єгипетські чи індійські дженеріки? Офіційно, наскільки я знаю, - НІКОЛИ. А кількість хворих - під півтора мільйони оцінювалась. Отакі мразоти...
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04.11.2024 12:27 Ответить
Там було складно в нашому МОЗ отримати ліцензію, було багато ліків які мали допуск в Німців чи Британії але не мали у нас. Особливо це практикувалось за Супрун.

Взагалі доволі дивна ситуація якщо ЄС дозволив використання з їх лабораторіями, судами і т.д. а в нас немає довзолу.
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04.11.2024 12:42 Ответить
Все це має суто економічне підгрунтя. Монополісти з виробництва і продажу інтерферонів майже десятиріччя не допускали реєстрації дженериків софосбувірової групи в Україні. І абсолютно не боялись оригінальних, Новартісовських, пігулок. Бо були з ними в одній ціновій групі - $30000-$40000-$60000. І, звісно, час від часу в Україну завозили партії "оригінальних іноваційних ліків від Гепатіту С". Сумарно, десь на 20'000 курсів лікування. Для порівняння: нижня оцінка кількості хворих Гепатитом С в Україні була "не менше 900'000 осіб". А якби за ті ж гроші були придбані дженеріки, то епідемія Гепатиту С в Україні ВЖЕ була б подолана, як явище.

Але нахєра лікувати населення швидко та якісно, якщо можна населенню продавати в 100 разів дорожчі і неефективні ліки, якщо можна "стригти" сірих імпортерів, якщо можна під загрозою кримінальних проваджень брати хабарі з клінік та лікарів, які намагаються пропонувати ефективні і недорогі ліки?!?
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04.11.2024 13:48 Ответить
А до Супрун була Богатирьова, яка допускала вакцини розливу підприємства її синочка і які декалька дітей відправили на Місяць.
В країні була процедура отримання ліцензії. Вам не подобається, що процедура витримувалася, а не дозволялося шопопало?
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04.11.2024 14:29 Ответить
Наявність процедури ліцензування - подобається. Не подобається, що можливість подолати будь-яку процедуру в Україні є тільки у синочка Богатирьової....
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04.11.2024 19:21 Ответить
а коли б не в офтальмологи пішли, а в прокурори, судді, іншу правову та владну нечисть, то не тільки б одгребли порядків на 6 більше, а ще й нічого б за це їм не було. помилка в виборі проффесії.
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04.11.2024 12:00 Ответить
Я так і не зрозумів-це пацієнти за хабар вимагали вколоти їх забороненим препаратом,чи лікарі за гроші вкололи нічого не підозрюючим пацієнтам якесь лайно?
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04.11.2024 12:04 Ответить
це не має принципового значення - "не нашкодь" ніхто не відміняв, ну і там клятва (ги-ги) Гіппократа...
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04.11.2024 12:09 Ответить
Клятва Гиппопотама как и Жванецкая Конвекция - термины притянутые за уши
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04.11.2024 12:16 Ответить
Іронія в тому,ящо пацієнти дали хабаря за те,що лікарі викололи їм очі зробили їм фатальний заштрик.
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04.11.2024 12:20 Ответить
У нас часто проводять випробовування препаратів, якось попав шукаючи дитині альтернативний препарат на статтю про випробовування ліків в харківській лікарні, і сумніваюсь що 100 батьків поголовно підписали дозвіл на екперементальний препарат.

Хоч препарат і не шкідливий був, додаткова терапія при бронхіті, але сама суть таких випробовувань.
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04.11.2024 12:34 Ответить
а чому не озвучили назву препарату?
чи не тому, що версія прокуратури розвалиться..?
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04.11.2024 12:41 Ответить
Дивно, а всі пишуть, що жага наживи і крадійство пересічному наріду непритаманні, крадуть " вони",а ми всі білі і пухнаєсті і дууже наївні..
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04.11.2024 12:04 Ответить
Йод (полівідон) у очі капали?
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04.11.2024 12:05 Ответить
Це скоріш за все Авастин. І історія вже не перша. Минулий рік 22 паціенти осліпли в лікарні міста Чортків. Суть в тому що препарат дуже дорогий. І ці мразі користуються контрафактними підробками чи аналогами які не працюють і палять очі. Я теж на офтальмологічну мафію попадав, але там робили "лазерну корекцію сітківки" яка мені була не потрібна і я втік звідти наосліп після ліків що розширюють зіниці. Насторожило те, що по перше лікарі зальотні, які приїхали і поїхали в той же день з тої клініки де я перевіряв очі. Друге те, що оплата тільки готівкою в руки. Я тоді і уявити не міг що ця клініка може таким займатися. Через декілька днів сходив в іншу клініку де мені підтвердити що в мене паталогій сітківки немає.
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04.11.2024 12:22 Ответить
так, на заблюреному фото саме авастин.
але шось мені підказує, шо справа зовсім не в ньому...
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04.11.2024 12:47 Ответить
Деколи і в звичайній аптеці можна було купити підробку, можливо і зараз ще так просто я вже обходжу деякі тому не знаю.

Особливо підробляли дорогі ліки, найгірше коли антибіотики, та і дешеві також не брезгували. якось спішив купив засіб від горла приходжу до дому а ще лишилась пластина від старої упаковки, зовсім інші шрифти явно видно що зовсім не така упаковка. Прийшлось їхати купляти в іншій аптеці.

Але ж можуть бути і підробки кращої якості, чув чутки що на рівні дистриб'ютерів це робилось типу під ту саму партію що давали оригінал, давали необліковану підробку за готівку.
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04.11.2024 12:49 Ответить
Дело врачей?
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04.11.2024 12:08 Ответить
"Подлиє шпіони і убійци под маской врачєй". )))

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04.11.2024 14:58 Ответить
Кто в курсе что за прикол с препаратами? Это что бы слепой стал зрячим или что бы откосить от армейки?
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04.11.2024 12:15 Ответить
Це шоб сліпий став ходячим.
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04.11.2024 12:42 Ответить
Під себе?
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04.11.2024 14:32 Ответить
Хотелось бы видеть название препарата. Скорее всего это аналог препарата производимый в рф, а его оригинал - либо очень дорогой, либо не может получить лицензию от "самого справедливого Минздрава".
А людей жалко.
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04.11.2024 12:18 Ответить
На фото "АЛТУЗАН". Инструкцию гуглите самаи.
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04.11.2024 12:20 Ответить
Ну, правильно, заборонений наркотичний препарат, який "лікарі" штовхали під виглядом дженеріка до дорогого "Авастину".
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04.11.2024 13:21 Ответить
Наркотический???
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05.11.2024 09:14 Ответить
Такие вымогатели сидят в каждой больнице, в каждом кабинете. Это гнилее, чем рэкет. Бандюки хоть шкурой и свободой рискуют, а пи@арасы в халатах- ничем.
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04.11.2024 12:22 Ответить
Дивно, що родичі жерт не забаранили их "врачєй".
Закапати їм очі тим же препаратом.
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04.11.2024 12:23 Ответить
недбалість..., це всього лише недбалість..., да будь який адвокат зведе цю недбалість до 0... де протоколи лікування, згідно яким повинні лікувати пацієнтів... і якщо ти від них відступаєш, це автоматично призводить до втрати можливості бути лікарем, а клініку до втрати ліцензії..
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04.11.2024 12:25 Ответить
ну мамка ведь твоя соседу за деньги дала
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04.11.2024 12:40 Ответить
кацап, не прикидайся поляком. не вийде.
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04.11.2024 12:51 Ответить
кацап, він і у Дніпрі кацап.
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04.11.2024 12:58 Ответить
Поки поляки збирають клубніку на фермах Шотландії, то комусь і в Польщі треба економіку піднімати, айтішку наприклад у Краковах і Вроцлавах. Не дарма мер Вроцлава українські вивіски вулиць зробив
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04.11.2024 13:05 Ответить
делать им больше не чего ездить в ипеня клубнику за копейки собирать - кончились эти времена если ты не в курсе
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04.11.2024 13:19 Ответить
а з яких пір заборонили той авастин, шо на заблюреній фотці?
він досі в аптеках продається...
і наче не офтальмологічний препарат...

якщо такі важкі наслідки, то чому не озвучено препарат та його виробника? на якій підставі його заборонили?
чи не тому, шо інакше виробник всіх вздрючить?
дуже це все схоже на звіздьож... чи на покривання якоїсь іншої причини втрати зору пацієнтами...
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04.11.2024 12:34 Ответить
Так думаю, що цю "справу" зліпили нашводкоруч та пошили білими нитками налякані прокурори-інваліди з Рівненської прокуратури. Препарат фірми "Roche" дійсно не був зареєстрований в Україні (ач як прокурорські відчебучують: нібито був "заборонений". Немає такого списку - заборонених). А вже декілька років в Україні законодавчо можна використовувати медичні технології за схваленням європейських та американських інструкцій. А щодо "засліплення" пацієнтів, які нібито "втратили зір" - то ганебне перекручування фактів. Тож "справа лікарів" розсиплеться вже на попередньому розгляді у суді. Тільки завідуючий може за хабар щось отримати. Бо хабарем юридично є будь що. Про перепарат (та розуміння як сліпі "засліпли") можна почитати https://www.roche.ua/media/fda-approves-innovative-ophthalmic-drug отут .
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04.11.2024 12:36 Ответить
Забувся назву написати: Алтузан (бевацизумаб). Для лікування макулярних набряків, як причини сліпоти, схвалений FDA (США) на початку 2022 року.
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04.11.2024 12:53 Ответить
Показания препарата Алтузан

Метастатический колоректальный рак:

в комбинации с химиотерапией на основе производных фторпиримидина.

Местно-рецидивирующий или метастатический рак молочной железы:

в качестве первой линии терапии в комбинации с паклитакселом.

Распространенный неоперабельный, метастатический или рецидивирующий неплоскоклеточный немелкоклеточный рак легкого:

в качестве первой линии терапии дополнительно к химиотерапии на основе препаратов платины.

Распространенный и/или метастатический почечно-клеточный рак:

в качестве первой линии терапии в комбинации с интерфероном альфа-2a.

Глиобластома (глиома IV степени злокачественности по классификации ВОЗ):

в комбинации с лучевой терапией и темозоломидом у пациентов с впервые диагностированной глиобластомой;

в монотерапии или в комбинации с иринотеканом у больных при рецидиве глиобластомы или прогрессировании заболевания.
Подробнее: https://medtabletka.com/onkologiya/altuzan-rastvor-100mg4ml-1
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04.11.2024 17:05 Ответить
Вабисма

Показання

Лікування неоваскулярної (ексудативної) вікової макулярної дегенерації (нВМД).

Лікування діабетичного макулярного набряку (ДМН).
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04.11.2024 17:09 Ответить
Здається, вперше про новину написали ngl.
От тільки жертв було більше (по пам'ять 22 людини). Були люди похилого віку, які не дожили до процесу звинувачень.
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04.11.2024 12:43 Ответить
Вот чем заканчивается НЕПРОФЕССИЛНАЛИЗМ
Вот такого ОФТАЛЬМОЛОГА выбрали украинцы в 2019
Многие из этихюукраинцев уже даже не слепые
А просто мертвые.....
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04.11.2024 12:46 Ответить
Мне интересно, а скольким людям это лекарство помогло? Без статистики информация односторонняя. Может быть тысяча после него прозрела.
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04.11.2024 12:51 Ответить
так отож...
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04.11.2024 13:02 Ответить
пиз..ц.
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04.11.2024 12:54 Ответить
Мабуть дуже строго до них ставитися не будуть, вони ж нєвіноватиє, тупо лишити людей бачення всесвіту, і їм повірте мені нічого не буде.
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04.11.2024 12:55 Ответить
Угу, якось МПа подразнення після якихось хімікатів.
Саме в тому окрузі.
"Лікували" кілька місяців, потратив купу грошей на ліки.
Слава богу, хоч цю херню не прописали.

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04.11.2024 13:08 Ответить
переведіть їх працювати в оті комісії, що інвалідів штпмпують, як вареники
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04.11.2024 13:25 Ответить
Авастин. Тут кололи або криворукі, або тим кому не треба, або підробний препарат.
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04.11.2024 15:24 Ответить
Не потрібно чекати на справедливе правосуддя, потрібно його брати у самостійне виконання, в нас кожен президент, тому і суддя, і кат.
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04.11.2024 16:29 Ответить
При чём тут офтальмологи?
АВАСТИН:

Лікування метастатичного колоректального раку:

у комбінації з хіміотерапією на основі похідних фторпіримідину.

Лікування метастатичного раку молочної залози:

перша лінія лікування у комбінації з паклітакселом;перша лінія лікування у комбінації з капецитабіном (коли лікування за іншими схемами хіміотерапії, включаючи таксани або антрацикліни, вважається недоцільним). Пацієнтам, які отримували схеми лікування на основі таксанів і антрациклінів в режимі ад'ювантної терапії протягом останніх 12 місяців, не слід призначати Авастин® у комбінації з капецитабіном.

Лікування нерезектабельного розповсюдженого, метастатичного чи рецидивуючого недрібноклітинного раку легень, за винятком переважно неплоскоклітинного раку легень:
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04.11.2024 17:01 Ответить
 
 