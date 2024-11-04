Частично или полностью ослепли 18 пациентов: На Тернопольщине будут судить четырех офтальмологов. ФОТОРЕПОРТАЖ

На Тернопольщине будут судить трех врачей и заведующего офтальмологическим отделением районной больницы, из-за их действий частично или полностью ослепли 18 пациентов.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

"Заведующий офтальмологическим отделением одной из районных больниц сбыл пациентам запрещенный для использования в Украине препарат, который не предназначен для лечения в офтальмологической практике.

Трое врачей этого медучреждения с марта 2022 года по февраль 2023 года по указанию заведующего отделением вводили запрещенный препарат пациентам. Каждый из них неправомерно получил от пациентов от 8 до 34 тыс грн, требуя эти деньги за введение препарата", - говорится в сообщении.

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Так, в результате "лечения" пострадали 18 пациентов, 15 из них потеряли зрение на один глаз, 3 - на оба глаза. Из-за осложнений болезни после введения препарата 7 пациентам проведена операция по удалению глаза.

Врачам инкриминируется ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия для больных, получение неправомерной выгоды и служебная халатность (ч. 1 ст. 140, ч. 4 ст. 368-4, ч. 2 ст. 367 УК Украины).

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