Частично или полностью ослепли 18 пациентов: На Тернопольщине будут судить четырех офтальмологов. ФОТОРЕПОРТАЖ
На Тернопольщине будут судить трех врачей и заведующего офтальмологическим отделением районной больницы, из-за их действий частично или полностью ослепли 18 пациентов.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.
"Заведующий офтальмологическим отделением одной из районных больниц сбыл пациентам запрещенный для использования в Украине препарат, который не предназначен для лечения в офтальмологической практике.
Трое врачей этого медучреждения с марта 2022 года по февраль 2023 года по указанию заведующего отделением вводили запрещенный препарат пациентам. Каждый из них неправомерно получил от пациентов от 8 до 34 тыс грн, требуя эти деньги за введение препарата", - говорится в сообщении.
Так, в результате "лечения" пострадали 18 пациентов, 15 из них потеряли зрение на один глаз, 3 - на оба глаза. Из-за осложнений болезни после введения препарата 7 пациентам проведена операция по удалению глаза.
Врачам инкриминируется ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия для больных, получение неправомерной выгоды и служебная халатность (ч. 1 ст. 140, ч. 4 ст. 368-4, ч. 2 ст. 367 УК Украины).
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За моїми спостереженнями життя, перше буває скрізь. А от друге для України - це ДУЖЕ рідкісна річ. Щоб українських лікарів, які за досвідом кругової поруки по замовчанню та замулюванню своїх злочинів можуть майстер-класи для Cosa Nostra надавати, засудили до реальних строків?!?
Я був дуже здивований рівнем місцевої медицини. З одного боку класне обладнання і дуже класні вузькопрофільні спеціалісти. З іншого боку первинна ланка домашніх лікарів, серед яких нормальних треба сильно пошукати і треба реально вибивати направлення до профільних спеціалістів (бо без направлення ніде не приймуть, без направлення ти навіть аналіз крові сам не можеш здати).
В НЛ були реальні випадки смерті від апендициту. Думаю в Україні таких випадків не було років сто. Співробітник розповідав - в сусіда дитина три дні мучилася з болями в животі, три рази їздили до домашнього лікаря, він відправляв додому. На третій день забрала скора з розривом апендициту. Ледь врятували.
Переїхав в інше місце, думав поміняти домашнього врача на когось поближче - читаю відгуки на найближчого - "я декілька місяців ходив до цього врача з болями, а він відправляв мене додому, казав більше відпочивати і пити парацетамол. А потім виявилося, шо це рак на досить розвинутій стадії. Не ходіть до цього врача". То я передумав і катаюсь за потреби в сусіднє місто. І таких випадків - тисячі.
Стоматологи - то окремий киздець. Я до вторгнення лікував зуби тільки в Україні. Після одного вкрай невдалого походу до місцевих ескулапів. І народ каже шо мені ще пощастило, бо вирвати не той зуб - це тут звичне явище.
********
Ну, так це ж українська "медична реформа". Така сама хєрня. Раніше можна було відразу записатися на прийом до профільного спеціаліста, а тепер треба висидіти довжелезну чергу до сімейника, щоб він соізволив направити тебе до потрібного лікаря. На одну чергу стало більше. Зайва втрата часу і нервів. У виграші тільки сімейники, - у них стала більшою зарплата вдвічі, а то й втричі.
Терапевтів назвали "сімейними лікарями", але перед пацієнтами поставили ще одну проміжну ланку в доступі до медичних послуг. І це назвали "медичною реформою.
У жінки 50+ починаються болі в попереку. Регулярні візити до "сімейника": "ну шо ж ви хочете - вік, трохи зайва вага..." Це тігнеться протягом кількох років... Одного ранку пані не взмозі встати з ліжка. Виклик швидкої, госпіталізація. Запускаються всі досягнення ******** лабораторної та інструментальної діагностики. Вирок: "онкологія, остання стадія". Операція.
Все - абсолютно безкоштовно.
Але марно.
Для прикладу: ефективні ліки від гепатиту С з'явились в 2011 році. Вже в 2012 році ВОЗ домоглося видачі ліцензій для інших виробників і вартість курсу ліків складала замість "$40000 в Великобританції на кошерних оригінальних препаратах" - $500 на індійських чи турецьких дженеріках. При цьому було видано 38 ліцензій, за невелику ціну. Строк лікування - 6-8 тижнів, майже без побічок.
Українське медичне "товариство" виробників та корупціонерів - навіть не почесалися для отримання такої ліцензії та початку виробництва (а воно виявилось - нескладним, насправді). А знаєте чому? А тому що в Україні, в якій гепатит С вже набув ознак епідемії, на той момент була встаканена практика лікування річними/півторарічними курсами гімняних ліків "вітчизняного" та засрашинського виробництва, річний курс яких коштував $40000-60000 та мав майже 100% пібічки, дуже болючі і несумісні з "нормальним способом життя".
І знаєте, коли в Україну ДОПУСТИЛИ єгипетські чи індійські дженеріки? Офіційно, наскільки я знаю, - НІКОЛИ. А кількість хворих - під півтора мільйони оцінювалась. Отакі мразоти...
Взагалі доволі дивна ситуація якщо ЄС дозволив використання з їх лабораторіями, судами і т.д. а в нас немає довзолу.
Але нахєра лікувати населення швидко та якісно, якщо можна населенню продавати в 100 разів дорожчі і неефективні ліки, якщо можна "стригти" сірих імпортерів, якщо можна під загрозою кримінальних проваджень брати хабарі з клінік та лікарів, які намагаються пропонувати ефективні і недорогі ліки?!?
В країні була процедура отримання ліцензії. Вам не подобається, що процедура витримувалася, а не дозволялося шопопало?
викололи їм очізробили їм фатальний заштрик.
Хоч препарат і не шкідливий був, додаткова терапія при бронхіті, але сама суть таких випробовувань.
чи не тому, що версія прокуратури розвалиться..?
але шось мені підказує, шо справа зовсім не в ньому...
Особливо підробляли дорогі ліки, найгірше коли антибіотики, та і дешеві також не брезгували. якось спішив купив засіб від горла приходжу до дому а ще лишилась пластина від старої упаковки, зовсім інші шрифти явно видно що зовсім не така упаковка. Прийшлось їхати купляти в іншій аптеці.
Але ж можуть бути і підробки кращої якості, чув чутки що на рівні дистриб'ютерів це робилось типу під ту саму партію що давали оригінал, давали необліковану підробку за готівку.
А людей жалко.
Закапати їм очі тим же препаратом.
він досі в аптеках продається...
і наче не офтальмологічний препарат...
якщо такі важкі наслідки, то чому не озвучено препарат та його виробника? на якій підставі його заборонили?
чи не тому, шо інакше виробник всіх вздрючить?
дуже це все схоже на звіздьож... чи на покривання якоїсь іншої причини втрати зору пацієнтами...
Метастатический колоректальный рак:
в комбинации с химиотерапией на основе производных фторпиримидина.
Местно-рецидивирующий или метастатический рак молочной железы:
в качестве первой линии терапии в комбинации с паклитакселом.
Распространенный неоперабельный, метастатический или рецидивирующий неплоскоклеточный немелкоклеточный рак легкого:
в качестве первой линии терапии дополнительно к химиотерапии на основе препаратов платины.
Распространенный и/или метастатический почечно-клеточный рак:
в качестве первой линии терапии в комбинации с интерфероном альфа-2a.
Глиобластома (глиома IV степени злокачественности по классификации ВОЗ):
в комбинации с лучевой терапией и темозоломидом у пациентов с впервые диагностированной глиобластомой;
в монотерапии или в комбинации с иринотеканом у больных при рецидиве глиобластомы или прогрессировании заболевания.
Подробнее: https://medtabletka.com/onkologiya/altuzan-rastvor-100mg4ml-1
Показання
Лікування неоваскулярної (ексудативної) вікової макулярної дегенерації (нВМД).
Лікування діабетичного макулярного набряку (ДМН).
От тільки жертв було більше (по пам'ять 22 людини). Були люди похилого віку, які не дожили до процесу звинувачень.
Вот такого ОФТАЛЬМОЛОГА выбрали украинцы в 2019
Многие из этихюукраинцев уже даже не слепые
А просто мертвые.....
Саме в тому окрузі.
"Лікували" кілька місяців, потратив купу грошей на ліки.
Слава богу, хоч цю херню не прописали.
АВАСТИН:
Лікування метастатичного колоректального раку:
у комбінації з хіміотерапією на основі похідних фторпіримідину.
Лікування метастатичного раку молочної залози:
перша лінія лікування у комбінації з паклітакселом;перша лінія лікування у комбінації з капецитабіном (коли лікування за іншими схемами хіміотерапії, включаючи таксани або антрацикліни, вважається недоцільним). Пацієнтам, які отримували схеми лікування на основі таксанів і антрациклінів в режимі ад'ювантної терапії протягом останніх 12 місяців, не слід призначати Авастин® у комбінації з капецитабіном.
Лікування нерезектабельного розповсюдженого, метастатичного чи рецидивуючого недрібноклітинного раку легень, за винятком переважно неплоскоклітинного раку легень: