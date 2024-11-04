Частково або повністю осліпли 18 пацієнтів: На Тернопільщині судитимуть 4 офтальмологів. ФОТОрепортаж

На Тернопільщині судитимуть трьох лікарів та завідувача офтальмологічного відділення районної лікарні, через їхні дії частково чи повністю осліпли 18 пацієнтів.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

"Завідувач офтальмологічного відділення однієї з районних лікарень збув пацієнтам заборонений для використання в Україні препарат, який не призначений для лікування в офтальмологічній практиці.

Троє лікарів цього медзакладу з березня 2022 року по лютий 2023 року за вказівкою завідувача відділення вводили заборонений препарат пацієнтам. Кожен з них неправомірно одержав від пацієнтів від 8 до 34 тис грн, вимагаючи ці гроші за введення препарату", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Вимагали з ветерана бойових дій $5000 за встановлення інвалідності в МСЕК: У Києві викрито лікарку та військовослужбовця. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Так, внаслідок "лікування" постраждали 18 пацієнтів, 15 з них втратили зір на одне око, 3 - на обидва ока. Через ускладнення хвороби після введення препарату 7 пацієнтам проведено операцію з видалення ока.

Лікарям інкриміновано неналежне виконання професійних обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки для хворих, одержання неправомірної вигоди та службову недбалість (ч. 1 ст. 140, ч. 4 ст. 368-4, ч. 2 ст. 367 КК України).

Також читайте: Схема з фальшивими інвалідностями: підозру оголосили ще чотирьом лікарям з Рівного. ФОТОрепортаж





