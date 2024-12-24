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беженцы (1606) выплаты (622) Европа (1618) МИД (6806)

МИД опроверг статью El Pais о прекращении финансовой помощи беженцам: Цель Украины – создать позитивную мотивацию

МЗС про виплати біженцям

Представитель МИД Георгий Тихий опроверг ряд утверждений статьи El Pais относительно возвращения граждан Украины из ЕС.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МИД.

"Некоторые утверждения в этой статье некорректны. Во-первых, украинское правительство не ведет переговоры о сокращении помощи гражданам Украины в ЕС;

Во-вторых, мужчины призывного возраста имеют доступ к консульским услугам согласно действующему законодательству", - говорится в сообщении.

По словам Тихого, цель правительства - создать положительную мотивацию, а не препятствия, для стимулирования добровольного возвращения наших граждан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша готова принять беженцев из Украины этой зимой

Как сообщалось, издание El Pais сообщило, что Украина якобы хочет, чтобы страны ЕС прекратили оказывать финансовую помощь беженцам.
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Топ комментарии
+11
значить правда
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24.12.2024 16:01
+10
Таке швидке виправдовування говорить, що стаття правдива.
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24.12.2024 16:04
+6
ні. не спростував. Просто заперечив. Спростувати може лище автор статті або беззаперечні файти. Слова,Ю якогось пройдисвіта не є спростуванням.
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24.12.2024 15:36
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ні. не спростував. Просто заперечив. Спростувати може лище автор статті або беззаперечні файти. Слова,Ю якогось пройдисвіта не є спростуванням.
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24.12.2024 15:36 Ответить
Стаття взагалі-то була замовна, без посилання на першоджерело.
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24.12.2024 15:53 Ответить
Тут к бабкє нє ході, супостат Порошенко мутить
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24.12.2024 16:09 Ответить
Позитивна мотивація - це відсутність війни, присутність кваліфікованих робочих місць і підвищення рівня життя. Все інше призведе до прямо протилежних результатів.
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24.12.2024 15:56 Ответить
значить правда
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24.12.2024 16:01 Ответить
Таке швидке виправдовування говорить, що стаття правдива.
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24.12.2024 16:04 Ответить
"Стимулювання"-це зняттям виплат то стимулювати збираєтеся?
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24.12.2024 16:24 Ответить
- "Что ж, небо штопать дело нужное, хорошое.. Это если хорошо штопать.. А то ведь с утра сегодня снова дождик моросит.. А так - верю.. А чего ж не верить?"
- "хахаха, следующий..."
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24.12.2024 16:47 Ответить
А в чому проблема? Яка допомога дармоїдам? Нехай додому їдуть працювати на перемогу.
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24.12.2024 17:18 Ответить
Таки перемовини йдуть, але не йдуть на зустріч узеленським.
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24.12.2024 17:54 Ответить
Ото слуги народа докерувались, аж народ разбежался, кто куда! Впрочем, логично. Кухарки не могут управлять государством! Доказано ещё раз!
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24.12.2024 19:03 Ответить
Свинособака,ти заблукало...
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25.12.2024 05:33 Ответить
На гиляку...
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25.12.2024 05:48 Ответить
Так особисто Зе колись казав країнам Заходу щоб менше давали пільг і соцвиплат українцям щоб вони повертались в Україну, туди де позакривались бізнеси через побори рига гетьманцева і де опрічніки тцк повідловлювали персонал на підприємствах
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26.12.2024 03:58 Ответить
 
 