МИД опроверг статью El Pais о прекращении финансовой помощи беженцам: Цель Украины – создать позитивную мотивацию
Представитель МИД Георгий Тихий опроверг ряд утверждений статьи El Pais относительно возвращения граждан Украины из ЕС.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МИД.
"Некоторые утверждения в этой статье некорректны. Во-первых, украинское правительство не ведет переговоры о сокращении помощи гражданам Украины в ЕС;
Во-вторых, мужчины призывного возраста имеют доступ к консульским услугам согласно действующему законодательству", - говорится в сообщении.
По словам Тихого, цель правительства - создать положительную мотивацию, а не препятствия, для стимулирования добровольного возвращения наших граждан.
Как сообщалось, издание El Pais сообщило, что Украина якобы хочет, чтобы страны ЕС прекратили оказывать финансовую помощь беженцам.
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