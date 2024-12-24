Латвия уже передала Украине 612 конфискованных у пьяных водителей автомобилей

Латвия в целом передала Украине 612 конфискованных у пьяных водителей автомобилей на общую сумму 2,25 млн евро.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Delfi со ссылкой на Службу государственных доходов Латвии.

Так, 16 февраля 2023 года Сейм единогласно принял в срочном порядке поправки к Закону о поддержке украинского гражданского населения. Эти поправки позволяют передавать Украине автомобили, которые оказались в собственности латвийского государства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Латвия и Литва заблокировали принятие 15-го пакета санкций ЕС против РФ, - Politico

Отмечается, что к таким машинам входит транспорт, который был конфискован у водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Сообщается, что с момента вступления в силу вышеупомянутых изменений в закон правительство приняло несколько решений о передаче Украине конфискованных автомобилей. По данным латвийской Службы государственных доходов, Украине было передано всего 612 автомобилей стоимостью, предварительно 2,25 млн евро.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Латвии объявили проверку боеготовности подразделений национальных вооруженных сил