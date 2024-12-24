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Латвия уже передала Украине 612 конфискованных у пьяных водителей автомобилей

Латвія вже передала Україні 612 автомобілів

Латвия в целом передала Украине 612 конфискованных у пьяных водителей автомобилей на общую сумму 2,25 млн евро.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Delfi со ссылкой на Службу государственных доходов Латвии.

Так, 16 февраля 2023 года Сейм единогласно принял в срочном порядке поправки к Закону о поддержке украинского гражданского населения. Эти поправки позволяют передавать Украине автомобили, которые оказались в собственности латвийского государства.

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Отмечается, что к таким машинам входит транспорт, который был конфискован у водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Сообщается, что с момента вступления в силу вышеупомянутых изменений в закон правительство приняло несколько решений о передаче Украине конфискованных автомобилей. По данным латвийской Службы государственных доходов, Украине было передано всего 612 автомобилей стоимостью, предварительно 2,25 млн евро.

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Латвійськи п'янички матимуть вагомі підстави пишатися нашою перемогою. А якщо серйозно - якби ж то в нас був такий уряд, як в Латвії.
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24.12.2024 15:57 Ответить
У Литві також бухають добре...
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24.12.2024 15:59 Ответить
Самое приятное в етом то что большинство алкашей в Латвии ето кацапское меньшенство
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24.12.2024 15:59 Ответить
В основном у кацапорылых, есть за ними такой грех, на генном уровне.
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24.12.2024 16:00 Ответить
Тепер уявіть скільки можна було б наконфісковувати автівок в Україні. Але ж зелені дупутати, чинуші, їх родичі та вся обслуга ніколи не погодяться віддати чесно награбоване на потреби армії через таку дрібничку як пиятика за кермом.
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24.12.2024 16:05 Ответить
а мы сколько ???? низяяяяяя , бо бухают за рулем кому можно !!!)))
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24.12.2024 16:26 Ответить
Это получается чуть больше 3,5 штуки баксов за автомобиль. Это точно не утилизация автомобилей?
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24.12.2024 16:26 Ответить
треба подякувати Латвії за автівки для ЗСУ:
вони їх не палять.. як..
але пропивають..
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24.12.2024 17:06 Ответить
Хоч одну з них в бригадах бачили ?
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24.12.2024 18:35 Ответить
 
 