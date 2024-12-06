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Новости Санкции против России Санкции ЕС
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Латвия и Литва заблокировали принятие 15-го пакета санкций ЕС против РФ, - Politico

Латвія і Литва відмовилися підтримати 15-й пакет санкцій ЄС проти Росії

Латвия и Литва отказались поддержать 15-й пакет санкций Евросоюза, возражая против продления исключения, которое позволяет западным компаниям продолжать работать в России, несмотря на действующие санкционные ограничения.

Об этом сообщило Politico со ссылкой на источники в ЕС, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в пятницу участники переговоров в ЕС не смогли окончательно согласовать новые ограничения в отношении компаний и нефтяных танкеров, которые помогают России в войне против Украины обходить западные санкции, сообщили изданию три дипломата ЕС, знакомые с ходом переговоров.

"Задержка произошла после того, как две страны ЕС, Латвия и Литва, отказались поддержать пакет, поскольку он также расширил положение, позволяющее западным фирмам продолжать работать в России, несмотря на существующие санкции", - пишет Politico.

Читайте также: Послы ЕС не смогли согласовать 15 пакет санкций против РФ, - Reuters

Положение, введенное в санкционных пакетах ЕС еще в декабре 2022 года, должно было помочь западным компаниям, которые стремятся вывести капитал из России, но не могут этого сделать по разным причинам.

Но критики утверждали, что этой лазейкой злоупотребляют, предоставляя компаниям слишком много политического прикрытия, чтобы оставаться в России.

"Жаль, что мы не смогли принять 15-й пакет санкций сегодня, поскольку Латвия и Литва не согласились на это. В то же время Европейская комиссия пообещала учесть их просьбу о гарантиях прекращения определенных исключений в 16-м пакете", - сказал дипломат ЕС Politico на условиях анонимности.

Ожидается, что пакет санкций будет вынесен на следующее обсуждение во время встречи министров иностранных дел ЕС 16 декабря.

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Напомним, ранее сообщалось, что представители стран Европейского Союза не смогли одобрить сегодня, 6 декабря, 15-й пакет санкций против России.

Автор: 

Латвия (1331) Литва (2450) россия (95418) санкции (11268) Евросоюз (17089)


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Топ комментарии
+51
Балтійські країни - це совість ЄС.
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06.12.2024 23:13
+43
"прибалти" - це кацапи калінінграда, а Латвія, Литва, Естонія - балтійці.
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06.12.2024 23:28
+31
маленькі за розмірами країни - а роблять великі справи!!!
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06.12.2024 23:15
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Нафта - по 40
Війні кінець! (через ... 1 рік)
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06.12.2024 23:06 Ответить
нефть должна стоить больше 60, но меньше 90. идеальная цена 78 д/б. но это касается вменяемых стран, страна глубинных народов к ним не относится.
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07.12.2024 05:00 Ответить
Молодці ...Прибалти !!!❤️
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06.12.2024 23:08 Ответить
"прибалти" - це кацапи калінінграда, а Латвія, Литва, Естонія - балтійці.
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06.12.2024 23:28 Ответить
нема ніяких прибалтів! може досить використовувати кацапо-совкові вигадки!
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07.12.2024 00:34 Ответить
Бо ці "санкції" вони на рівні клоунади , тому що комусь забороняє купувати московитське лайно, а комусь (Індії) -- дозволяє . Кожний долар, що сплачує індія за це - є кривавим доларом .... Требо санкції проти Third Party й тоді буде усе по-чесноку . Але ж лицемірство його прикривають дуже хиткими поясненнями !
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06.12.2024 23:12 Ответить
Індійці набагато розумніші за лаптеногих - вони нібито і платять, але вивести рупії з Індії лаптеногі не можуть, хіба що їм дозволено використовувати їх всередині Індії!
Тож нібито і платять, але гроші залишаються всередині країни, і продовжують працювати на збільшення внутрішнього ВВП.
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07.12.2024 02:21 Ответить
Балтійські країни - це совість ЄС.
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06.12.2024 23:13 Ответить
маленькі за розмірами країни - а роблять великі справи!!!
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06.12.2024 23:15 Ответить
Пам'ятаю, як Китай на гівно сходив, коли Литва його на пальці вертіла і мордою в помиї тицькала з приводу уйгурського питання. І як же ж на цьому тлі соромно і огидно за нашу владу.
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06.12.2024 23:25 Ответить
"...На сьогодні Сіньцзян-Уйгурський автономний район перетворений на справжній осередок «поліцейської держави», де всі дії місцевих жителів відслідковуються та контролюються владними структурами...." - автозаки уже придбані і чекаємо "вводу в експлуатацію" ((((
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06.12.2024 23:30 Ответить
Литва в багатьох питаннях дуже дратує КНР, - особливо комуняки сходять на гімно від стосунків Литви з Тайванем. Називають Литву "політичним вірусом США в Євросоюзі".
Детальна стаття на ВВС - https://www.bbc.com/russian/features-59744696

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07.12.2024 11:16 Ответить
Був би той пакет санкцій справжній, вистачило б одного. А так і 99 не вистачить.
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06.12.2024 23:14 Ответить
на момент розвалу совка, онуки пам'ятали живі розповіді своїх дідів про "прєлєсті совка" та лісових братів, які боролись проти них.
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06.12.2024 23:25 Ответить
Литва одна з перших вирвалась з цього болота ..Респект
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06.12.2024 23:29 Ответить
Коли-небудь, коли Україна позбудеться тягара "какаяразніц", ми будемо такими ж завзятими та принциповими, як балтійці.
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06.12.2024 23:32 Ответить
Ви куди подінете 73% довбнів? Вони ще вибируть
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07.12.2024 00:04 Ответить
Тут тілтки два шляхи:

Або мир за будь-яку ціну, їх залишиться 73% і Україні кінець. Велком ту зе Раша.
А там повно таких самих уїбанів, яким пофіг, хто їм тисячу дає.

Або війна, зміна світогляду, гартування принципів і їх залишиться хоча б третина, яку можна тупо слати ***** завжди і у всьому.
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07.12.2024 00:13 Ответить
Вибач, друже, але я теж подав заявку на цю тисячу.
Але я добре розумію, що це спроба підкупити мене, тож її використання у спосіб, який я сам вирішую, не тільки ні до чого мене не зобов'язує, але є ще однім пунктиком у наступних моїх діях проти зеленої влади дилетантів-малоросів!
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07.12.2024 02:25 Ответить
Ти нужденний?
Інвалід, що не може працювати?
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07.12.2024 02:27 Ответить
Працюю.
Але потреба в спеціалістах (а я дійсно спеціаліст в своїй справі високої кваліфікації) під час війни і при цензурі впав не те що в рази, а на порядок! А в мої 58 пізно починати вже щось нове.
А що - є до мене якісь претензії?
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07.12.2024 02:33 Ответить
Насамперед 1000 можна витратити на ЗСУ
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14.12.2024 12:22 Ответить
Але чомусь тільки 1,5 відсотки отримувачів це зробили.
98,5% витратили ці гроші тим чи іншим способом на себе.

Тому не треба цих казок...
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14.12.2024 12:47 Ответить
Це не казка, це порада
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15.12.2024 11:50 Ответить
Не краща порада...

Краще об Шапітолій взагалі не маратися.
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15.12.2024 12:27 Ответить
Згоден на 100%.«Моя тисяча»вже виділена.І якщо я її не отримаю,її хтось отримає,тисяча людей відмовиться-от мільйон комусь і буде.А задонатити на ЗСУ я можу сам.
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07.12.2024 06:04 Ответить
Років 40 назад їх було 99,99%...
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07.12.2024 00:23 Ответить
Отож. Років через 100 заживемо.

А покищо ганьбище, гола срака і пиха на борщі та вишиванках.
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07.12.2024 02:29 Ответить
Нажаль, не будемо. Все населення балтійських країн (Литва, Латвія, Естонія) жило в радянській окупації з 1940 року, а в Україні - з 1939 р. лише мешканці західних областей (за Збручем і Горинью). Все інше населення - нащадки тих, хто пережив Голодомор, "хіміків" і комсомольців, яких позвозили зі всього ссср на будівництва шахт, заводів, ГЕС тощо.
Тому Україна й не могла увійти в ЄС та НАТО, обрати Чорновола президентом, стати дійсно демократичною країною.
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07.12.2024 07:46 Ответить
До Латвії та Естонії за совка ще більше понаїхало (до 40%). Є цілі міста москалячі (як-от Нарва чи Давґавпілс).

Там головне: корінному населенню не було "всьо равно". А в нас хохли й усяка інша "какая разніца" наколядували собі пригод на одне місце. Тепер мають нагоду "пачюстфавать разніцу". Шкода тільки, що й решту українців підставили.
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07.12.2024 10:08 Ответить
правильно, недоклепані санкції треба довлепати
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07.12.2024 00:58 Ответить
Деякі західні компанії перетворили вихід з РФ на бізнес. Проводять піар-акції, сиплють гуманістськими гаслами у прес-релізах, отримують допомогу від ЄС через можливі втрати, і... лишаються в РФ.
Дуже добре, що країни Балтії загострили увагу на цих хероях єврейського анекдоту, котрі вже вкотре за три роки прощаються, але йти не збираються.
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07.12.2024 04:18 Ответить
Такий заголовок, мене особисто зацікавив прочитати всю публікацію, судячи з коментарів, відсоток читальщиків заголовків тут мінімальний.....
Дякую, територіально маленьким країнам, за їхні великі вчинки.....
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07.12.2024 08:23 Ответить
заперечуючи проти продовження винятку, який дозволяє західним компаніям продовжувати працювати в Росії, попри чинні санкції обмеження
Блокування здорових людей.
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07.12.2024 08:51 Ответить
 
 