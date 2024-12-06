Латвия и Литва заблокировали принятие 15-го пакета санкций ЕС против РФ, - Politico
Латвия и Литва отказались поддержать 15-й пакет санкций Евросоюза, возражая против продления исключения, которое позволяет западным компаниям продолжать работать в России, несмотря на действующие санкционные ограничения.
Об этом сообщило Politico со ссылкой на источники в ЕС, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в пятницу участники переговоров в ЕС не смогли окончательно согласовать новые ограничения в отношении компаний и нефтяных танкеров, которые помогают России в войне против Украины обходить западные санкции, сообщили изданию три дипломата ЕС, знакомые с ходом переговоров.
"Задержка произошла после того, как две страны ЕС, Латвия и Литва, отказались поддержать пакет, поскольку он также расширил положение, позволяющее западным фирмам продолжать работать в России, несмотря на существующие санкции", - пишет Politico.
Положение, введенное в санкционных пакетах ЕС еще в декабре 2022 года, должно было помочь западным компаниям, которые стремятся вывести капитал из России, но не могут этого сделать по разным причинам.
Но критики утверждали, что этой лазейкой злоупотребляют, предоставляя компаниям слишком много политического прикрытия, чтобы оставаться в России.
"Жаль, что мы не смогли принять 15-й пакет санкций сегодня, поскольку Латвия и Литва не согласились на это. В то же время Европейская комиссия пообещала учесть их просьбу о гарантиях прекращения определенных исключений в 16-м пакете", - сказал дипломат ЕС Politico на условиях анонимности.
Ожидается, что пакет санкций будет вынесен на следующее обсуждение во время встречи министров иностранных дел ЕС 16 декабря.
Напомним, ранее сообщалось, что представители стран Европейского Союза не смогли одобрить сегодня, 6 декабря, 15-й пакет санкций против России.
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Війні кінець! (через ... 1 рік)
Тож нібито і платять, але гроші залишаються всередині країни, і продовжують працювати на збільшення внутрішнього ВВП.
Детальна стаття на ВВС - https://www.bbc.com/russian/features-59744696
Або мир за будь-яку ціну, їх залишиться 73% і Україні кінець. Велком ту зе Раша.
А там повно таких самих уїбанів, яким пофіг, хто їм тисячу дає.
Або війна, зміна світогляду, гартування принципів і їх залишиться хоча б третина, яку можна тупо слати ***** завжди і у всьому.
Але я добре розумію, що це спроба підкупити мене, тож її використання у спосіб, який я сам вирішую, не тільки ні до чого мене не зобов'язує, але є ще однім пунктиком у наступних моїх діях проти зеленої влади дилетантів-малоросів!
Інвалід, що не може працювати?
Але потреба в спеціалістах (а я дійсно спеціаліст в своїй справі високої кваліфікації) під час війни і при цензурі впав не те що в рази, а на порядок! А в мої 58 пізно починати вже щось нове.
А що - є до мене якісь претензії?
98,5% витратили ці гроші тим чи іншим способом на себе.
Тому не треба цих казок...
Краще об Шапітолій взагалі не маратися.
А покищо ганьбище, гола срака і пиха на борщі та вишиванках.
Тому Україна й не могла увійти в ЄС та НАТО, обрати Чорновола президентом, стати дійсно демократичною країною.
Там головне: корінному населенню не було "всьо равно". А в нас хохли й усяка інша "какая разніца" наколядували собі пригод на одне місце. Тепер мають нагоду "пачюстфавать разніцу". Шкода тільки, що й решту українців підставили.
Дуже добре, що країни Балтії загострили увагу на цих хероях єврейського анекдоту, котрі вже вкотре за три роки прощаються, але йти не збираються.
Дякую, територіально маленьким країнам, за їхні великі вчинки.....
Блокування здорових людей.