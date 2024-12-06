Латвия и Литва заблокировали принятие 15-го пакета санкций ЕС против РФ, - Politico

Латвия и Литва отказались поддержать 15-й пакет санкций Евросоюза, возражая против продления исключения, которое позволяет западным компаниям продолжать работать в России, несмотря на действующие санкционные ограничения.

Об этом сообщило Politico со ссылкой на источники в ЕС, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в пятницу участники переговоров в ЕС не смогли окончательно согласовать новые ограничения в отношении компаний и нефтяных танкеров, которые помогают России в войне против Украины обходить западные санкции, сообщили изданию три дипломата ЕС, знакомые с ходом переговоров.

"Задержка произошла после того, как две страны ЕС, Латвия и Литва, отказались поддержать пакет, поскольку он также расширил положение, позволяющее западным фирмам продолжать работать в России, несмотря на существующие санкции", - пишет Politico.

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Положение, введенное в санкционных пакетах ЕС еще в декабре 2022 года, должно было помочь западным компаниям, которые стремятся вывести капитал из России, но не могут этого сделать по разным причинам.

Но критики утверждали, что этой лазейкой злоупотребляют, предоставляя компаниям слишком много политического прикрытия, чтобы оставаться в России.

"Жаль, что мы не смогли принять 15-й пакет санкций сегодня, поскольку Латвия и Литва не согласились на это. В то же время Европейская комиссия пообещала учесть их просьбу о гарантиях прекращения определенных исключений в 16-м пакете", - сказал дипломат ЕС Politico на условиях анонимности.

Ожидается, что пакет санкций будет вынесен на следующее обсуждение во время встречи министров иностранных дел ЕС 16 декабря.

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Напомним, ранее сообщалось, что представители стран Европейского Союза не смогли одобрить сегодня, 6 декабря, 15-й пакет санкций против России.