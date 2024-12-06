Латвія та Литва заблокували ухвалення 15-го пакета санкцій ЄС проти РФ, - Politico

Латвія і Литва відмовилися підтримати 15-й пакет санкцій Євросоюзу, заперечуючи проти продовження винятку, який дозволяє західним компаніям продовжувати працювати в Росії, попри чинні санкції обмеження.

Про це повідомило Politico із посиланням на джерела в ЄС, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що у п'ятницю учасники переговорів в ЄС не змогли остаточно узгодити нові обмеження щодо компаній і нафтових танкерів, які допомагають Росії у війні проти України обходити західні санкції, повідомили виданню три дипломати ЄС, знайомі з ходом переговорів.

"Затримка сталася після того, як дві країни ЄС, Латвія і Литва, відмовилися підтримати пакет, оскільки він також розширив положення, що дозволяє західним фірмам продовжувати працювати в Росії, попри існуючі санкції", - пише Politico.

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Положення, запроваджене в санкційних пакетах ЄС ще у грудні 2022 року, мало допомогти західним компаніям, які прагнуть вивести капітал з Росії, але не можуть цього зробити з різних причин.

Але критики стверджували, що цією лазівкою зловживають, надаючи компаніям забагато політичного прикриття, щоб залишатися в Росії.

"Шкода, що ми не змогли ухвалити 15-й пакет санкцій сьогодні, оскільки Латвія і Литва не погодилися на це. Водночас Європейська комісія пообіцяла врахувати їхнє прохання щодо гарантій припинення певних винятків у 16-му пакеті", - сказав дипломат ЄС Politico на умовах анонімності.

Очікується, що пакет санкцій буде винесено на наступне обговорення під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС 16 грудня.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що представники країн Європейського Союзу не змогли схвалити сьогодні, 6 грудня, 15-й пакет санкцій проти Росії.