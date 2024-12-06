Латвія та Литва заблокували ухвалення 15-го пакета санкцій ЄС проти РФ, - Politico
Латвія і Литва відмовилися підтримати 15-й пакет санкцій Євросоюзу, заперечуючи проти продовження винятку, який дозволяє західним компаніям продовжувати працювати в Росії, попри чинні санкції обмеження.
Про це повідомило Politico із посиланням на джерела в ЄС, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що у п'ятницю учасники переговорів в ЄС не змогли остаточно узгодити нові обмеження щодо компаній і нафтових танкерів, які допомагають Росії у війні проти України обходити західні санкції, повідомили виданню три дипломати ЄС, знайомі з ходом переговорів.
"Затримка сталася після того, як дві країни ЄС, Латвія і Литва, відмовилися підтримати пакет, оскільки він також розширив положення, що дозволяє західним фірмам продовжувати працювати в Росії, попри існуючі санкції", - пише Politico.
Положення, запроваджене в санкційних пакетах ЄС ще у грудні 2022 року, мало допомогти західним компаніям, які прагнуть вивести капітал з Росії, але не можуть цього зробити з різних причин.
Але критики стверджували, що цією лазівкою зловживають, надаючи компаніям забагато політичного прикриття, щоб залишатися в Росії.
"Шкода, що ми не змогли ухвалити 15-й пакет санкцій сьогодні, оскільки Латвія і Литва не погодилися на це. Водночас Європейська комісія пообіцяла врахувати їхнє прохання щодо гарантій припинення певних винятків у 16-му пакеті", - сказав дипломат ЄС Politico на умовах анонімності.
Очікується, що пакет санкцій буде винесено на наступне обговорення під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС 16 грудня.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що представники країн Європейського Союзу не змогли схвалити сьогодні, 6 грудня, 15-й пакет санкцій проти Росії.
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Війні кінець! (через ... 1 рік)
Тож нібито і платять, але гроші залишаються всередині країни, і продовжують працювати на збільшення внутрішнього ВВП.
Детальна стаття на ВВС - https://www.bbc.com/russian/features-59744696
Або мир за будь-яку ціну, їх залишиться 73% і Україні кінець. Велком ту зе Раша.
А там повно таких самих уїбанів, яким пофіг, хто їм тисячу дає.
Або війна, зміна світогляду, гартування принципів і їх залишиться хоча б третина, яку можна тупо слати ***** завжди і у всьому.
Але я добре розумію, що це спроба підкупити мене, тож її використання у спосіб, який я сам вирішую, не тільки ні до чого мене не зобов'язує, але є ще однім пунктиком у наступних моїх діях проти зеленої влади дилетантів-малоросів!
Інвалід, що не може працювати?
Але потреба в спеціалістах (а я дійсно спеціаліст в своїй справі високої кваліфікації) під час війни і при цензурі впав не те що в рази, а на порядок! А в мої 58 пізно починати вже щось нове.
А що - є до мене якісь претензії?
98,5% витратили ці гроші тим чи іншим способом на себе.
Тому не треба цих казок...
Краще об Шапітолій взагалі не маратися.
А покищо ганьбище, гола срака і пиха на борщі та вишиванках.
Тому Україна й не могла увійти в ЄС та НАТО, обрати Чорновола президентом, стати дійсно демократичною країною.
Там головне: корінному населенню не було "всьо равно". А в нас хохли й усяка інша "какая разніца" наколядували собі пригод на одне місце. Тепер мають нагоду "пачюстфавать разніцу". Шкода тільки, що й решту українців підставили.
Дуже добре, що країни Балтії загострили увагу на цих хероях єврейського анекдоту, котрі вже вкотре за три роки прощаються, але йти не збираються.
Дякую, територіально маленьким країнам, за їхні великі вчинки.....
Блокування здорових людей.