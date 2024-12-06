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Латвія та Литва заблокували ухвалення 15-го пакета санкцій ЄС проти РФ, - Politico

Латвія і Литва відмовилися підтримати 15-й пакет санкцій ЄС проти Росії

Латвія і Литва відмовилися підтримати 15-й пакет санкцій Євросоюзу, заперечуючи проти продовження винятку, який дозволяє західним компаніям продовжувати працювати в Росії, попри чинні санкції обмеження.

Про це повідомило Politico із посиланням на джерела в ЄС, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що у п'ятницю учасники переговорів в ЄС не змогли остаточно узгодити нові обмеження щодо компаній і нафтових танкерів, які допомагають Росії у війні проти України обходити західні санкції, повідомили виданню три дипломати ЄС, знайомі з ходом переговорів.

"Затримка сталася після того, як дві країни ЄС, Латвія і Литва, відмовилися підтримати пакет, оскільки він також розширив положення, що дозволяє західним фірмам продовжувати працювати в Росії, попри існуючі санкції", - пише Politico.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Посли ЄС не змогли погодити 15-й пакет санкцій проти РФ, - Reuters

Положення, запроваджене в санкційних пакетах ЄС ще у грудні 2022 року, мало допомогти західним компаніям, які прагнуть вивести капітал з Росії, але не можуть цього зробити з різних причин.

Але критики стверджували, що цією лазівкою зловживають, надаючи компаніям забагато політичного прикриття, щоб залишатися в Росії.

"Шкода, що ми не змогли ухвалити 15-й пакет санкцій сьогодні, оскільки Латвія і Литва не погодилися на це. Водночас Європейська комісія пообіцяла врахувати їхнє прохання щодо гарантій припинення певних винятків у 16-му пакеті", - сказав дипломат ЄС Politico на умовах анонімності.

Очікується, що пакет санкцій буде винесено на наступне обговорення під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС 16 грудня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз веде перемовини з США щодо пом’якшення санкцій проти російського "Газпромбанку", - Bloomberg 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що представники країн Європейського Союзу не змогли схвалити сьогодні, 6 грудня, 15-й пакет санкцій проти Росії.

Автор: 

Латвія (1347) Литва (2397) росія (65122) санкції (11819) Євросоюз (13398)


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Топ коментарі
+51
Балтійські країни - це совість ЄС.
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06.12.2024 23:13
+43
"прибалти" - це кацапи калінінграда, а Латвія, Литва, Естонія - балтійці.
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06.12.2024 23:28
+31
маленькі за розмірами країни - а роблять великі справи!!!
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06.12.2024 23:15
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Нафта - по 40
Війні кінець! (через ... 1 рік)
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06.12.2024 23:06 Відповісти
нефть должна стоить больше 60, но меньше 90. идеальная цена 78 д/б. но это касается вменяемых стран, страна глубинных народов к ним не относится.
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07.12.2024 05:00 Відповісти
Молодці ...Прибалти !!!❤️
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06.12.2024 23:08 Відповісти
"прибалти" - це кацапи калінінграда, а Латвія, Литва, Естонія - балтійці.
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06.12.2024 23:28 Відповісти
нема ніяких прибалтів! може досить використовувати кацапо-совкові вигадки!
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07.12.2024 00:34 Відповісти
Бо ці "санкції" вони на рівні клоунади , тому що комусь забороняє купувати московитське лайно, а комусь (Індії) -- дозволяє . Кожний долар, що сплачує індія за це - є кривавим доларом .... Требо санкції проти Third Party й тоді буде усе по-чесноку . Але ж лицемірство його прикривають дуже хиткими поясненнями !
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06.12.2024 23:12 Відповісти
Індійці набагато розумніші за лаптеногих - вони нібито і платять, але вивести рупії з Індії лаптеногі не можуть, хіба що їм дозволено використовувати їх всередині Індії!
Тож нібито і платять, але гроші залишаються всередині країни, і продовжують працювати на збільшення внутрішнього ВВП.
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07.12.2024 02:21 Відповісти
Балтійські країни - це совість ЄС.
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06.12.2024 23:13 Відповісти
маленькі за розмірами країни - а роблять великі справи!!!
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06.12.2024 23:15 Відповісти
Пам'ятаю, як Китай на гівно сходив, коли Литва його на пальці вертіла і мордою в помиї тицькала з приводу уйгурського питання. І як же ж на цьому тлі соромно і огидно за нашу владу.
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06.12.2024 23:25 Відповісти
"...На сьогодні Сіньцзян-Уйгурський автономний район перетворений на справжній осередок «поліцейської держави», де всі дії місцевих жителів відслідковуються та контролюються владними структурами...." - автозаки уже придбані і чекаємо "вводу в експлуатацію" ((((
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06.12.2024 23:30 Відповісти
Литва в багатьох питаннях дуже дратує КНР, - особливо комуняки сходять на гімно від стосунків Литви з Тайванем. Називають Литву "політичним вірусом США в Євросоюзі".
Детальна стаття на ВВС - https://www.bbc.com/russian/features-59744696

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07.12.2024 11:16 Відповісти
Був би той пакет санкцій справжній, вистачило б одного. А так і 99 не вистачить.
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06.12.2024 23:14 Відповісти
на момент розвалу совка, онуки пам'ятали живі розповіді своїх дідів про "прєлєсті совка" та лісових братів, які боролись проти них.
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06.12.2024 23:25 Відповісти
Литва одна з перших вирвалась з цього болота ..Респект
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06.12.2024 23:29 Відповісти
Коли-небудь, коли Україна позбудеться тягара "какаяразніц", ми будемо такими ж завзятими та принциповими, як балтійці.
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06.12.2024 23:32 Відповісти
Ви куди подінете 73% довбнів? Вони ще вибируть
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07.12.2024 00:04 Відповісти
Тут тілтки два шляхи:

Або мир за будь-яку ціну, їх залишиться 73% і Україні кінець. Велком ту зе Раша.
А там повно таких самих уїбанів, яким пофіг, хто їм тисячу дає.

Або війна, зміна світогляду, гартування принципів і їх залишиться хоча б третина, яку можна тупо слати ***** завжди і у всьому.
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07.12.2024 00:13 Відповісти
Вибач, друже, але я теж подав заявку на цю тисячу.
Але я добре розумію, що це спроба підкупити мене, тож її використання у спосіб, який я сам вирішую, не тільки ні до чого мене не зобов'язує, але є ще однім пунктиком у наступних моїх діях проти зеленої влади дилетантів-малоросів!
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07.12.2024 02:25 Відповісти
Ти нужденний?
Інвалід, що не може працювати?
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07.12.2024 02:27 Відповісти
Працюю.
Але потреба в спеціалістах (а я дійсно спеціаліст в своїй справі високої кваліфікації) під час війни і при цензурі впав не те що в рази, а на порядок! А в мої 58 пізно починати вже щось нове.
А що - є до мене якісь претензії?
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07.12.2024 02:33 Відповісти
Насамперед 1000 можна витратити на ЗСУ
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14.12.2024 12:22 Відповісти
Але чомусь тільки 1,5 відсотки отримувачів це зробили.
98,5% витратили ці гроші тим чи іншим способом на себе.

Тому не треба цих казок...
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14.12.2024 12:47 Відповісти
Це не казка, це порада
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15.12.2024 11:50 Відповісти
Не краща порада...

Краще об Шапітолій взагалі не маратися.
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15.12.2024 12:27 Відповісти
Згоден на 100%.«Моя тисяча»вже виділена.І якщо я її не отримаю,її хтось отримає,тисяча людей відмовиться-от мільйон комусь і буде.А задонатити на ЗСУ я можу сам.
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07.12.2024 06:04 Відповісти
Років 40 назад їх було 99,99%...
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07.12.2024 00:23 Відповісти
Отож. Років через 100 заживемо.

А покищо ганьбище, гола срака і пиха на борщі та вишиванках.
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07.12.2024 02:29 Відповісти
Нажаль, не будемо. Все населення балтійських країн (Литва, Латвія, Естонія) жило в радянській окупації з 1940 року, а в Україні - з 1939 р. лише мешканці західних областей (за Збручем і Горинью). Все інше населення - нащадки тих, хто пережив Голодомор, "хіміків" і комсомольців, яких позвозили зі всього ссср на будівництва шахт, заводів, ГЕС тощо.
Тому Україна й не могла увійти в ЄС та НАТО, обрати Чорновола президентом, стати дійсно демократичною країною.
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07.12.2024 07:46 Відповісти
До Латвії та Естонії за совка ще більше понаїхало (до 40%). Є цілі міста москалячі (як-от Нарва чи Давґавпілс).

Там головне: корінному населенню не було "всьо равно". А в нас хохли й усяка інша "какая разніца" наколядували собі пригод на одне місце. Тепер мають нагоду "пачюстфавать разніцу". Шкода тільки, що й решту українців підставили.
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07.12.2024 10:08 Відповісти
правильно, недоклепані санкції треба довлепати
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07.12.2024 00:58 Відповісти
Деякі західні компанії перетворили вихід з РФ на бізнес. Проводять піар-акції, сиплють гуманістськими гаслами у прес-релізах, отримують допомогу від ЄС через можливі втрати, і... лишаються в РФ.
Дуже добре, що країни Балтії загострили увагу на цих хероях єврейського анекдоту, котрі вже вкотре за три роки прощаються, але йти не збираються.
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07.12.2024 04:18 Відповісти
Такий заголовок, мене особисто зацікавив прочитати всю публікацію, судячи з коментарів, відсоток читальщиків заголовків тут мінімальний.....
Дякую, територіально маленьким країнам, за їхні великі вчинки.....
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07.12.2024 08:23 Відповісти
заперечуючи проти продовження винятку, який дозволяє західним компаніям продовжувати працювати в Росії, попри чинні санкції обмеження
Блокування здорових людей.
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07.12.2024 08:51 Відповісти
 
 