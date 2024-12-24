Все места, где установлены елки и где могут быть скопления граждан: Полиция усилила меры безопасности на рождественско-новогодние праздники

На рождественско-новогодние праздники в Украине усиливают меры безопасности, в частности усилия полиции в период праздников будут направлены на усиление правопорядка вблизи культовых сооружений и вообще где могут быть скопления граждан.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в телеэфире сообщил заместитель начальника Департамента превентивной деятельности Нацполиции Украины Анатолий Серединский.

"Несмотря на то, что большое количество полицейских сейчас выполняет задачи на фронте нашего государства, у Нацполиции достаточно сил, чтобы обеспечить правопорядок как в период рождественских праздников, так и на Новый Год", - отметил он.

Как отмечается, основные усилия полиции в период рождественских праздников будут направлены на усиление правопорядка вблизи культовых сооружений.

Кроме того, представитель Нацполиции призвал людей беречь себя, не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и ракетной опасности, соблюдать комендантский час и тому подобное.

Он проинформировал, что на новогодние дни под усиленным патрулированием будут, например, все места, где установлены новогодние елки.

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"Все другие места, где могут быть скопления граждан, также будут под усиленным патрулированием. Автодороги нашего государства также будут под усиленным патрулированием. Будут работать в круглосуточном режиме наши взрывотехнические подразделения и другие службы, которые готовы в максимально короткие сроки реагировать на любые сообщения, которые будут регистрироваться нашими дежурными частями", - заверил он.

Сообщается, что по данным, которые есть у полиции по состоянию на сегодня, решений об изменении временного промежутка или отмене комендантского часа в новогоднюю ночь в Украине не планируется.

Представитель Нацполиции подтвердил, что полиция будет реагировать в новогоднюю ночь на сообщения о работе различных развлекательных заведений и на граждан, которые будут находиться в период комендантского часа на улицах.

Такод он напомнил, что в Украине по состоянию на сегодня существует запрет о применении пиротехнических средств.

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"НПУ будет реагировать на такие сообщения. У нас предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность за такие правонарушения. Соответственно, призываю граждан избегать таких возможностей применения пиротехнических средств", - проинформировал он.