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Лисовой отреагировал на слова профессора КНУ Василенко о сексуально "голодных" украинках: ответственность должна быть суровой

Лісовий про скандальну заяву Василенка

Министр образования и науки Оксен Лисовой назвал слова профессора Учебно-научного института журналистики КНУ имени Тараса Шевченко Никиты Василенко "недопустимыми".

Об этом министр сказал в комментарии"Бабелю", информирует Цензор.НЕТ.

Лисовой отметил, что он как министр не имеет права вмешиваться в автономность вуза, но имеет право высказать свою оценку.

"Высказывания со стороны преподавателя, которые я видел в информационном пространстве, недопустимы. Особенно, если они транслируются в информационном пространстве врага. Администрация университета планирует рассмотреть этические аспекты поведения этого преподавателя на соответствующей комиссии. Однако мне известно, что уже не впервые этическая комиссия собирается по этой причине... Реакция на такие высказывания и ответственность за них должны быть строгими", - заявил чиновник.

Министр добавил, что сейчас Министерство образования и науки работает над изменением культуры образовательной среды в вузах, и "такое поведение точно не вписывается в эти изменения".

Что предшествовало?

Напомним, что профессор Киевского национального университета и журналист Никита Василенко в эфире российского медиа заявил, что возможное введение европейских миротворческих сил на территорию Украины "улучшит демографическую ситуацию", и назвал украинских женщин "голодными".

Также читайте: Профессор КНУ Василенко заявил, что "иностранные миротворцы" в Украине заинтересуют "тысячи голодных" на секс украинских женщин
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Топ комментарии
+14
або кар"єру посла розпочне
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24.12.2024 19:29
+11
при зевладі
кожен покидьок
може вилити зі свого чорного рота купу бруду на Україну
потім йоиу скажуть що це "нєпріпустімо""
ссуччя влада
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24.12.2024 19:40
+9
Таке відчуття, що балачками про пісю нас відволікають від якогось трешу...
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24.12.2024 19:30
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до того яко викладач висловився він вже визначився і з ним вже розрахувались… питання - чому влада так кволо реагує….
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24.12.2024 19:21 Ответить
Там ще мала купа таких, що походять від мавпи.
https://www.bible-for-you.org/Propovedn/darwin-i-pyvovarenko.php Радянські ще вихованці
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25.12.2024 08:57 Ответить
Професор лоханувся - мабуть на кар"єрі хрест
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24.12.2024 19:21 Ответить
або кар"єру посла розпочне
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24.12.2024 19:29 Ответить
Тому проффесору давно на пенсію пора... Там по ходу деменція+імпотенція, от і понесло його
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24.12.2024 19:57 Ответить
Словеснии понос
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24.12.2024 19:59 Ответить
Професор має бути покараний - тюремною камерою з паханами.
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24.12.2024 19:27 Ответить
Цей прокацаплений п*дерас точно по паханам зголоднів.
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24.12.2024 19:33 Ответить
Таке відчуття, що балачками про пісю нас відволікають від якогось трешу...
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24.12.2024 19:30 Ответить
Нужно не болтать языком, а немедленно убирать эту тварь из учебного заведения!
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24.12.2024 19:31 Ответить
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24.12.2024 19:34 Ответить
Патаму ша пітор.
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24.12.2024 19:44 Ответить
при зевладі
кожен покидьок
може вилити зі свого чорного рота купу бруду на Україну
потім йоиу скажуть що це "нєпріпустімо""
ссуччя влада
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24.12.2024 19:40 Ответить
За грати мразоту!!!
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24.12.2024 19:44 Ответить
правильно- наказать и заставить отбывать сексуальную повинность- 12 часов в сутки удолетворять
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24.12.2024 19:44 Ответить
В лобіка поцьомаєте?
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24.12.2024 19:57 Ответить
Цей микита василенко, щось переплутав, бо як прийдуть "іноземні миротворці" з "Гейропи", то є вилика вірогідність, що шукатимуть не "голодних" на секс жінок, а осіб чоловічої статі. Ну не будуть же вони бігать по селах в пошуках трактористів і комбайнерів, тим паче, що більшість з хліборобів вже на фронті, а шукатимуть "солодкі" профессорські дупи. Мабуть на це микита і надіється, прааатівний.
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24.12.2024 20:06 Ответить
....василенко,зроби собі клізму тобі теж перепаде.
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24.12.2024 20:12 Ответить
У нас є міністр освіти? У Міністерстві імітації освіти?
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24.12.2024 20:45 Ответить
А де ж ті "недорогеньки", яки так страшенно обурювались одним тільки словом "дорогенька" ? Мабуть, їм це подобається...
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24.12.2024 20:47 Ответить
а що він не так сказав? ану нагадайте статистику, скільки шлюбів розпалося за останні 3 роки? основна причина - виїзд жінок за кордон, і якісь проблеми з армією, про які не можна говорити - бо бан.
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24.12.2024 20:51 Ответить
Він обізвав твою маму повією всього навсього.
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24.12.2024 21:48 Ответить
те, що ти підар, як і твій батько, я вже зрозумів. Ти дай відповідь на питання, скільки шлюбів розпалося за останні декілька років.
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24.12.2024 21:50 Ответить
А що цей прохвесор робив на російському медіа, міністра чи СБУ не зацікавило?
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24.12.2024 20:55 Ответить
реально бред морознул цей проффесор. Баби всі в Єропи повиїжали. Краще хай миротворців жінок нам пришлють, ото буде улала для ухилянтів
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24.12.2024 21:16 Ответить
Та я в курсе и мне дико осозновать какой ****** творится в мойом кругу общения. Иногда мне кажется, что я какой-та не правильный на их фоне
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24.12.2024 22:04 Ответить
Но это не отменяет тот факт что много, очень много женщин детородного возраса, молодых петлянули с Украины. Это просто беда. Мужики то по норах сидят, они никуда не делись, они все тут. Нету в гендере паритета для формирования популяции и развития государства в обозримом будущем.
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24.12.2024 22:07 Ответить
... сором, за цього совка наукивця ,йому не місце в Університеті.
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24.12.2024 21:22 Ответить
Дивився якось яйого випадково на каналах. Там давно дах потік. Питання, що це може навчити студентів?
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24.12.2024 21:23 Ответить
Що ти тут забуло , чмо х@йловське ?
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24.12.2024 21:50 Ответить
Із х@ловськими тролями не розмовляю.
PS. За український прапор тобі світить вʼязниця.
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24.12.2024 23:12 Ответить
Старческое слабоумие во всей его красе.
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25.12.2024 00:22 Ответить
В этом что-то есть.
Дети всегда говорят на языке матерей...

Православныя не рожают ужо 30 лет. Пусть хоть так...
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25.12.2024 06:06 Ответить
Коли укладаєш контракт з університетом то ти вже не належиш собі в службовий час. Ти представляєш: 1) свою дисципліну; і 2) університет. Не подобається? Хочеш говорити те що думаєш від свого імені і на тему яка не має стосунку до твоєї спеціальності? Звільняйся! Що я і зробив коли мені остогидло виконувати ці правила. Чуваку 68 років, а розуму не нажив, або вже впав в старечий маразм з манією величі. На пенсію! На кухні можна говорити все що заманеться пательням і чайнику в приватному порядку, а якщо захочеться щось сказати на більшу аудиторію то є Інтернет.
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25.12.2024 18:28 Ответить
 
 