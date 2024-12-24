Лисовой отреагировал на слова профессора КНУ Василенко о сексуально "голодных" украинках: ответственность должна быть суровой

Министр образования и науки Оксен Лисовой назвал слова профессора Учебно-научного института журналистики КНУ имени Тараса Шевченко Никиты Василенко "недопустимыми".

Об этом министр сказал в комментарии"Бабелю", информирует Цензор.НЕТ.

Лисовой отметил, что он как министр не имеет права вмешиваться в автономность вуза, но имеет право высказать свою оценку.

"Высказывания со стороны преподавателя, которые я видел в информационном пространстве, недопустимы. Особенно, если они транслируются в информационном пространстве врага. Администрация университета планирует рассмотреть этические аспекты поведения этого преподавателя на соответствующей комиссии. Однако мне известно, что уже не впервые этическая комиссия собирается по этой причине... Реакция на такие высказывания и ответственность за них должны быть строгими", - заявил чиновник.

Министр добавил, что сейчас Министерство образования и науки работает над изменением культуры образовательной среды в вузах, и "такое поведение точно не вписывается в эти изменения".

Что предшествовало?

Напомним, что профессор Киевского национального университета и журналист Никита Василенко в эфире российского медиа заявил, что возможное введение европейских миротворческих сил на территорию Украины "улучшит демографическую ситуацию", и назвал украинских женщин "голодными".

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