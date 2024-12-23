РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10022 посетителя онлайн
Новости
22 211 183
женщины (870) миротворцы (967) Лубинец Дмитрий (422) сексизм (6)

Профессор КНУ Василенко заявил, что "иностранные миротворцы" в Украине заинтересуют "тысячи голодных" на секс украинских женщин

Микита Василенко назвав українок сексуально голодними

Профессор Киевского национального университета и журналист Никита Василенко в эфире российского медиа заявил, что возможный ввод европейских миротворческих сил на территорию Украины "улучшит демографическую ситуацию", и назвал украинских женщин "голодными".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью пророссийскому блогеру и ведущему Александру Шелесту.

"Представьте себе: минимум сорок тысяч мужчин с деньгами, голодных на женщин. Те, кто не прошел испытание фронтом, воспитанные на хороших европейских продуктах. И сотни тысяч голодных украинок, которые не успели уехать по тем или иным причинам, мужья которых на войне или уже убиты, или покалечены", - заявил Василенко.

Профессор КНУ также привел пример Второй мировой войны, когда украинские территории были оккупированы немцами.

"Рассказывали люди, которые пережили [нацистскую] оккупацию, что после войны на Днепропетровщине рождались "фрицевские" дети - целое поколение", - рассказал Василенко.

Читайте также: Польша исключает возможность пребывания польских военных на территории Украины, - министр обороны Косиняк Камыш

Комментарий Василенко возмутил медийное и студенческое сообщества

Ему припомнили предыдущие противоречивые высказывания и членство в партии "Союз Левых Сил", которую запретили в Украине после начала российского вторжения.

Студпарламент Учебно-научного Института журналистики КНУ заявил, что отказывается от сотрудничества с администрацией до увольнения Василенко. Студенты требуют немедленной реакции учебного заведения для "защиты академического сообщества от влияния людей, которые дискредитируют журналистскую профессию и национальные интересы Украины".

"Мы подчеркиваем, что это минимальные меры, которые мы вынуждены применить. Если администрация и дальше будет игнорировать мнение студентов, мы будем вынуждены прибегнуть к усилению наших действий", - сообщили в Студпарламенте.

Читайте также: Генштаб не вносил никаких инициатив относительно мобилизации женщин, они могут поступить на службу только добровольно, - нардеп "Голоса" Бобровская

Колумнист "Детектор медиа" Ярослав Зубченко призвал Институт журналистики КНУ уволить Василенко.

"Василенко в КНУ ничем не лучше, чем Бойко в Верховной Раде. Весь Институт имеют полное право оценивать по нему", - написал Зубченко.

Журналист hromadske Денис Булавин, который закончил бакалавриат Института журналистики КНУ, отметил, что после заявления Василенко только убедился в правильности своего выбора - не учиться дальше в этом институте.

"Что-то не хочется грызть гранит науки там, где есть человек, "абсолютно толерантный к женщинам", который не считает подсанкционные каналы ZIK, NewsOne, "112" пророссийскими", - написал Булавин.

Отметим, что Василенко ранее выступал в эфирах упомянутых телеканалов.

Денис Булавін

Читайте также: Официально верифицировано более 300 гражданских женщин, находящихся в российском плену

Василенко возмущен критикой в свой адрес

Издание hromadske попросило Никиту Василенко подробнее объяснить свою позицию.

По его словам, сейчас в Украине на одну женщину детородного возраста приходится 0,8 ребенка, тогда как средняя норма - 2,2. При такой тенденции украинская нация может исчезнуть за 75 лет, считает профессор.

Зато "любой военный контингент, размещенный в любой стране, в любое время имеет контакты с местными жителями", объясняет Василенко.

Как политический эксперт, издатель военных изданий, ученый могу предположить, что когда в Украину зайдут тысячи, десятки тысяч миротворцев из Европы, это приведет к масштабным личным историям любви. Рождение детей - закономерный успешный финал", - резюмировал он.

Кроме того, Василенко отметил, что около 30 лет подряд издает газеты и журналы, 40 лет преподает журналистику в КНУ. Но теперь, по словам журналиста, он столкнулся с "комплексной атакой".

Читайте также: Идею Макрона о размещении военного контингента в Украине готовы поддержать уже несколько стран, - МИД

"Ни разу не получал такой комплексной атаки. Кроме заказных, правда, плохо написанных статей. Мне отключают социальные сети и делают еще некоторые вещи, о которых я говорить не могу", - говорит Василенко.

Он настаивает, что все обвинения в неуважении к женщинам, обсуждение его политических предпочтений и внешности - "от лукавого".

Реакция Лубинца на сексистские комментарии Василенко

Омбудсмен требует провести служебное расследование относительно комментариев профессора КНУ.

Лубинец напомнил, что Василенко около года назад уже попадал в скандал, после чего Офис омбудсмена отреагировал, а университет привлек его к дисциплинарной ответственности и объявил профессору выговор.

"Реагирую на его высказывания уже второй раз - написал письма в МОН с целью осуществления государственного надзора (контроля) за деятельностью учебного заведения и в университет с требованием провести служебное расследование. Также вижу необходимость обратиться в СБУ", - сообщил он.

Читайте также: Лубинец обратится к ООН и Красному Кресту из-за расстрела оккупантами пяти украинских военнопленных

Кто такой Никита Василенко?

68-летний журналист и профессор Никита Василенко работает в Киевском национальном университете с 1984 года. Он доктор филологии и кандидат философских наук. Автор пяти прозаических книг.

Ранее его критиковали за то, что в 2018-2022 годах он регулярно появлялся на YouTube-канале Анатолия Шария, в политических ток-шоу на телеканалах Виктора Медведчука ZIK, NewsOne, "112 Украина" и канале "НАШ", принадлежавшем Евгению Мураеву. В 2022 году СНБО наложил санкции на эти телеканалы.

Кроме того, Василенко попадал в другие скандалы.

Читайте также: Министр обороны Швеции Йонсон о миротворцах в Украине: Не исключаю такой возможности

В частности, в 2020 году студенты распространяли видео, где Василенко во время занятия говорил: "Я очень рекомендую вам обратиться к партии, а это ОПЗЖ. Там есть отдел работы с молодежью, он очень сильный". Хотя сам профессор настаивал, что это все вырвано из контекста, а на тот момент ОПЗЖ не была запрещена.

В феврале 2024 года стало известно, что студенты Учебно-научного института журналистики КНУ им. Тараса Шевченко пожаловались уполномоченному Верховной Рады по правам человека на сексизм со стороны преподавателя. Ему вынесли выговор, однако студенты требовали его увольнения.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+37
Цю істоту вже звільнили?
показать весь комментарий
23.12.2024 22:00
+37
Цей кнур не повинен працювати в закладі освіти.
показать весь комментарий
23.12.2024 22:02
+28
Цей василенко, воно дегенерат.
показать весь комментарий
23.12.2024 22:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Сволота(
і такі придурки навчають молодь
показать весь комментарий
23.12.2024 22:46 Ответить
Професор КНУ також навів приклад Другої світової війни, коли українські території були окуповані німцями.

"Розповідали люди, які пережили [нацистську] окупацію, що після війни на Дніпропетровщині народжувались "фріцівські" діти - ціле покоління", - розповів Василенко. Цей "нащадок рашистського окупанта України,котрий окупував Дніпропетровщину з 1917 року чомусь не згадує про те, що він цілком може бути зроблений ,рашистським насильником -"кто бил у члєніна,нічєм,то стал моім отцом"
показать весь комментарий
23.12.2024 22:46 Ответить
Про дітей він висловився ще гірше, ніж про жінок. Немає "фріцівських" дітей. Є просто діти. А василенко просто виродок
показать весь комментарий
23.12.2024 22:47 Ответить
Це типове висловлювання sexual predator, така людина не має права працювати у навчальних закладах.
Я можу тільки уявити що він каже молодим дівчатам студенткам і як він використовує свою посаду.
показать весь комментарий
23.12.2024 22:47 Ответить
Дивно що його ніхто ще не відмудохав за ці вислови! У студенток ж можуть бути молоді сильні хлопці, а тут дідок ********...
показать весь комментарий
23.12.2024 22:51 Ответить
как женщин оскорбляют все кричат негодуют,как мужчин все молчком.Мизандрия в действии.
показать весь комментарий
24.12.2024 09:11 Ответить
100%
показать весь комментарий
24.12.2024 04:41 Ответить
А памятаєте, як Порошенко порівнював Україну з порноакторкою? Чи то не Порошенко...
показать весь комментарий
23.12.2024 22:47 Ответить
Порошенко, Порошенко! І "ґраніци пєрєдвіґал" Порошенко, і "********** палачкі" - він!
показать весь комментарий
23.12.2024 22:58 Ответить
Доколє?!? Доколє будемо терпіти його і його посіпак?
показать весь комментарий
23.12.2024 23:10 Ответить
А як можна забути про Велике Крадівництво?!
показать весь комментарий
24.12.2024 01:06 Ответить
І Ліпєцкая хвабріка!?
А апшори? У восімдісят раз!
показать весь комментарий
24.12.2024 12:09 Ответить
Та апшори - то неактуально. Ви ще згадайте, як десятирічний Петько розбив м'ячем вікно сусідові...
показать весь комментарий
24.12.2024 21:01 Ответить
Да всі вони відличилися.Нагадайте мені,хто сказав про "чобіт українського окупанта" та "ціничні бандери".
показать весь комментарий
24.12.2024 20:45 Ответить
Було ще дещо цікавіше. Наприклад, "політична некромантія". Це коли хтось воскресив "політичного трупа" Ведмедчука. Пригадуєте таке?..
показать весь комментарий
24.12.2024 21:04 Ответить
та всі памятають...це той клятий Порох, і членом на роялі він грав також...тому наш мудрий нарід який все памятає і не прощає проголосував "хуже нє будєт"
показать весь комментарий
24.12.2024 09:29 Ответить
До речі, от у Вікі звернув увагу, що він Микита Кімович Василенко.
Ім'я Кім - це камуністічєскій інтернаціонал маладьожи, то він із родини упоротих совків!
Враховуючи, що він 1956 року, то не виключено, що його на честь Хрущова назвали
показать весь комментарий
23.12.2024 22:57 Ответить
Без люстрації багато шкоди нам буде
показать весь комментарий
24.12.2024 05:37 Ответить
На всих дітей і внуків Кімів, Віленів і т.п. треба звернути увагу. А в політиці точно ні одного з них не повинно бути.
показать весь комментарий
24.12.2024 11:43 Ответить
Звичайний бидлуватий довбо(ОЙ)б...
показать весь комментарий
23.12.2024 22:58 Ответить
схоже цей професер такий як би "ігровой", ненавидить жінок котрі подобаються чоловікам бо сам є "голодною жінкою"... а з приводу демографії - Україна вже давно европа.. а виступаючи на руських каналах він би поцікавився скільки африканок і азіатів завозять - вони в тому лєпрозорію і залишаться на скільки б частин та росія не розвалилась, діти там виглядатимуть екзотично
показать весь комментарий
23.12.2024 23:02 Ответить
внутрішнього ворога теж потрібно знищити
показать весь комментарий
23.12.2024 23:12 Ответить
Пшел нах, кацапсіна.
показать весь комментарий
24.12.2024 01:48 Ответить
Наявність диплому про вищу освіту і наукового ступеня не означає наявність розуму-доведено всиленком.Л-логіка)
показать весь комментарий
23.12.2024 23:14 Ответить
Від мавп , мабуть, походженням
показать весь комментарий
24.12.2024 05:35 Ответить
ректора КНУ потрібно звільнити за кришування ворога України
показать весь комментарий
23.12.2024 23:14 Ответить
Ну вже не глибіть...в сім'ї не без виродка...
показать весь комментарий
24.12.2024 00:17 Ответить
У нього дочка є. т.з. Соня Кошкіна. Очевидно,вона дуже любить іноземців...
показать весь комментарий
23.12.2024 23:16 Ответить
Як ця прокацапська істота працює в нашому Університеті ?
Негайно , падлюку , за грати 🤬
показать весь комментарий
23.12.2024 23:24 Ответить
какой миленький дурачок!
передайте васе, шо и на его попку найдется пара-тройка голодных до секса еврогейцев. нет унынью!
показать весь комментарий
23.12.2024 23:25 Ответить
цей василенко-старий "голубий" зольдат,причому пасивна шльондра
показать весь комментарий
23.12.2024 23:37 Ответить
От свиня стара. Такий самий прохвесор, як і янукович. Кнур вонючий
показать весь комментарий
23.12.2024 23:39 Ответить
А что еще можно ожидать от человека который заступается за прорашистские телеканалы ***** Ньюс ван, 112, и т.д.
показать весь комментарий
24.12.2024 00:07 Ответить
То з якою кицькою він нагуляв Соню Кошкіну ?
Мабув, був дуже голодний.
показать весь комментарий
24.12.2024 00:11 Ответить
Видно що збоченець. Напевно педофіл.
показать весь комментарий
24.12.2024 00:11 Ответить
Цей "проффессор"- кінчений ідіот...!
Він не має морального права бути викладачем після такої заяви .!
показать весь комментарий
24.12.2024 00:16 Ответить
А что в заяве аморальное?
показать весь комментарий
24.12.2024 08:52 Ответить
В університеті йому винесли догану, але студенти вимагають більш рішучих дій щодо викладача,
повідомила студентка четвертого курсу цього вишу та військова журналістка Оксана Паращак!!
До речі , Соня Кошкіна його дочурка
показать весь комментарий
24.12.2024 00:17 Ответить
Єдине, що хочеться сказать ьцьому придурку: "А в Росії ситуація краща? Українські жінки хоч від європейців народжувать будуть... А кацапські - від азіатів..." То хто ж тобі буде більш "європейським" народом? "
показать весь комментарий
24.12.2024 07:34 Ответить
давно цей пдр в чужих руках не всрався. Де Азов. Правий сектор. Патріоти-воїни?
показать весь комментарий
24.12.2024 00:24 Ответить
Посадовець, який таке каже - 1. бовдур, який не знає ціни таким словам.
2. Вражий найманець, який говорить те, за що піхотинець з окопу попортить собі нерви, в кращому випадку.
Я навідь не знаю - що гірше. Єдине що, його треба гнати з посади. Краще відразу надати повістку. Заслужив захищати таких, як сам.
показать весь комментарий
24.12.2024 00:24 Ответить
Типова московська пропаганда.
Але ж ЗЕбанда не саджає сєпарів- назначить його головою ОДА, на потоки гуманітарки. Або послом, хоча ні- туди вже черга міністрів крадіїв
показать весь комментарий
24.12.2024 01:53 Ответить
У нас в університеті теж дебілів вистачало. Ті професора кожен схиблений трохи по своєму, наче їм сонце в макітру напекло. Одиниці були в адекваті.
показать весь комментарий
24.12.2024 02:46 Ответить
Бачите, шановні, багато українських, та й не тільки, професорів походять від мавпи, який тут адекват?
показать весь комментарий
24.12.2024 05:32 Ответить
Насправді проблема, яка в мусульманських країнах вирішена через багатожонство. Альтернатива - монашество або блуд
показать весь комментарий
24.12.2024 05:30 Ответить
табто мало буди оленем 1 раз треба ще 3 баби собі на шію посадити?
араби ідіоти
показать весь комментарий
24.12.2024 05:48 Ответить
"Онанизм! Онанизм, таварищи это архиприятное удовольствие, плюс полная конспирация, товарищи!"
(Том 49. Полное собрание сочинений. В. И. Ленин).
показать весь комментарий
24.12.2024 07:28 Ответить
але ти хтивий дідусь! 😂
показать весь комментарий
24.12.2024 05:47 Ответить
..проффесора .. василенка відправити до ..проффесора.. януковоща --- вони як проффесора порозуміються . і віагри на дорожку
показать весь комментарий
24.12.2024 06:29 Ответить
Довбойо@
показать весь комментарий
24.12.2024 07:03 Ответить
Ні, аж цілий прохфесор. Всі вони такі.
показать весь комментарий
24.12.2024 07:27 Ответить
Так він явно неадекватний там така шиза що мама не горюй. Це стосується не тільки цієї заяви. Скорійш за все чоловік реально має психічний розлад.
показать весь комментарий
24.12.2024 07:12 Ответить
Придурок.
показать весь комментарий
24.12.2024 07:16 Ответить
Дозвольте, якже він служить в очистці?

показать весь комментарий
24.12.2024 07:24 Ответить
Ось всім Вам приклад так званої "еліти" України!
Він часом не шизофреник (шизопат, шизоман чи маньяк)?
Як такого можна допускати до навчального процесу?
Чи може він не проходив медичного огляду, який обов'ово повинен щорічно проходити викладач для того, щоб був допущений до студентів!? Це просто ганьба!
За порушення морально-етичних норм, його треба не лише звільнити з того ВИШу, а й притягнути до адміністративної відповідальності.
Але слід зауважити, що він мабуть не один такий. Він просто проговорився. Але це означає, що є багато таких професорів, що так думають, але не говорять про це.
показать весь комментарий
24.12.2024 07:26 Ответить
В цього старого довбея є доця Соня.Її це також стосується чи як?
показать весь комментарий
24.12.2024 07:33 Ответить
Як це у Нікіти Собакевича, дочка Соня Кошкіна?
показать весь комментарий
24.12.2024 08:46 Ответить
Морда старого хтивого павіана...
показать весь комментарий
24.12.2024 08:51 Ответить
Фрицевский внук.
показать весь комментарий
24.12.2024 09:18 Ответить
в цивілізованих державах цього старого імпотента давно засадили би за грати мінімум на 10 років
показать весь комментарий
24.12.2024 09:44 Ответить
"Розповідали люди, які пережили [нацистську] окупацію, що після війни на Дніпропетровщині народжувались "фріцівські" діти - ціле покоління".
Цей пришиблений хоч знає термін вагітності і в якому році німецька окупація Дніпропетровщин змінилась на совєтську?
показать весь комментарий
24.12.2024 11:29 Ответить
Зє дозволив собі в Юрмалі всю Україну порівняти з порноактисою німецьких фільмів для дорослих ... і нічого - посміялися, втерлися та вибрали президентом.
показать весь комментарий
24.12.2024 11:40 Ответить
На удивление гадкий тип! На месте студентов я бы отказался посещать его занятия.
показать весь комментарий
24.12.2024 11:42 Ответить
"... і назвав українських жінок "голодними".
""Уявіть собі: щонайменше сорок тисяч чоловіків із грошима, голодних на жінок"
ТАК ХТО ТАКИ ГОЛОДНИЙ, ЙОЛОПЕ ТИ АКАДЕМІЧНИЙ!
показать весь комментарий
24.12.2024 13:35 Ответить
Вище пишуть, що він Кімович по батькові. А що кім це коммуністичний інтернаціонал молодежи.
На всих дітей і внуків Кімів, Віленів (владимир ильич ленин) і т.п. треба звернути увагу. А в політиці точно ні одного з них не повинно бути.
показать весь комментарий
24.12.2024 14:37 Ответить
Стурбована тварюка цей проФФесор, а нажаль робить вигляд, що сіє добре і вічне у молоді ...що заважало йому сказати, що в Бучі орки покращували демографію...дерьмо-то какое ... гнати в шию...
показать весь комментарий
24.12.2024 16:42 Ответить
Думаю, його не звільнять. Він ментально близький до ***********.
показать весь комментарий
24.12.2024 18:45 Ответить
Цей климович гнида кацапская, колись знайдеться гілляка для цього підра
показать весь комментарий
24.12.2024 18:45 Ответить
Такой же ******** на сексе как и некоторые депутаты.девчатастудентки будьте внимательны.
показать весь комментарий
24.12.2024 19:06 Ответить
А яке його справжнє прізвище?
показать весь комментарий
24.12.2024 19:41 Ответить
І що він не так сказав? 🙄
показать весь комментарий
24.12.2024 22:25 Ответить
І як це він ще не опинився в ОП? Чудовий кандидат в радники з питань українських жінок
показать весь комментарий
25.12.2024 06:19 Ответить
Страница 2 из 2
 
 