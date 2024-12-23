Профессор КНУ Василенко заявил, что "иностранные миротворцы" в Украине заинтересуют "тысячи голодных" на секс украинских женщин
Профессор Киевского национального университета и журналист Никита Василенко в эфире российского медиа заявил, что возможный ввод европейских миротворческих сил на территорию Украины "улучшит демографическую ситуацию", и назвал украинских женщин "голодными".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью пророссийскому блогеру и ведущему Александру Шелесту.
"Представьте себе: минимум сорок тысяч мужчин с деньгами, голодных на женщин. Те, кто не прошел испытание фронтом, воспитанные на хороших европейских продуктах. И сотни тысяч голодных украинок, которые не успели уехать по тем или иным причинам, мужья которых на войне или уже убиты, или покалечены", - заявил Василенко.
Профессор КНУ также привел пример Второй мировой войны, когда украинские территории были оккупированы немцами.
"Рассказывали люди, которые пережили [нацистскую] оккупацию, что после войны на Днепропетровщине рождались "фрицевские" дети - целое поколение", - рассказал Василенко.
Комментарий Василенко возмутил медийное и студенческое сообщества
Ему припомнили предыдущие противоречивые высказывания и членство в партии "Союз Левых Сил", которую запретили в Украине после начала российского вторжения.
Студпарламент Учебно-научного Института журналистики КНУ заявил, что отказывается от сотрудничества с администрацией до увольнения Василенко. Студенты требуют немедленной реакции учебного заведения для "защиты академического сообщества от влияния людей, которые дискредитируют журналистскую профессию и национальные интересы Украины".
"Мы подчеркиваем, что это минимальные меры, которые мы вынуждены применить. Если администрация и дальше будет игнорировать мнение студентов, мы будем вынуждены прибегнуть к усилению наших действий", - сообщили в Студпарламенте.
Колумнист "Детектор медиа" Ярослав Зубченко призвал Институт журналистики КНУ уволить Василенко.
"Василенко в КНУ ничем не лучше, чем Бойко в Верховной Раде. Весь Институт имеют полное право оценивать по нему", - написал Зубченко.
Журналист hromadske Денис Булавин, который закончил бакалавриат Института журналистики КНУ, отметил, что после заявления Василенко только убедился в правильности своего выбора - не учиться дальше в этом институте.
"Что-то не хочется грызть гранит науки там, где есть человек, "абсолютно толерантный к женщинам", который не считает подсанкционные каналы ZIK, NewsOne, "112" пророссийскими", - написал Булавин.
Отметим, что Василенко ранее выступал в эфирах упомянутых телеканалов.
Василенко возмущен критикой в свой адрес
Издание hromadske попросило Никиту Василенко подробнее объяснить свою позицию.
По его словам, сейчас в Украине на одну женщину детородного возраста приходится 0,8 ребенка, тогда как средняя норма - 2,2. При такой тенденции украинская нация может исчезнуть за 75 лет, считает профессор.
Зато "любой военный контингент, размещенный в любой стране, в любое время имеет контакты с местными жителями", объясняет Василенко.
Как политический эксперт, издатель военных изданий, ученый могу предположить, что когда в Украину зайдут тысячи, десятки тысяч миротворцев из Европы, это приведет к масштабным личным историям любви. Рождение детей - закономерный успешный финал", - резюмировал он.
Кроме того, Василенко отметил, что около 30 лет подряд издает газеты и журналы, 40 лет преподает журналистику в КНУ. Но теперь, по словам журналиста, он столкнулся с "комплексной атакой".
"Ни разу не получал такой комплексной атаки. Кроме заказных, правда, плохо написанных статей. Мне отключают социальные сети и делают еще некоторые вещи, о которых я говорить не могу", - говорит Василенко.
Он настаивает, что все обвинения в неуважении к женщинам, обсуждение его политических предпочтений и внешности - "от лукавого".
Реакция Лубинца на сексистские комментарии Василенко
Омбудсмен требует провести служебное расследование относительно комментариев профессора КНУ.
Лубинец напомнил, что Василенко около года назад уже попадал в скандал, после чего Офис омбудсмена отреагировал, а университет привлек его к дисциплинарной ответственности и объявил профессору выговор.
"Реагирую на его высказывания уже второй раз - написал письма в МОН с целью осуществления государственного надзора (контроля) за деятельностью учебного заведения и в университет с требованием провести служебное расследование. Также вижу необходимость обратиться в СБУ", - сообщил он.
Кто такой Никита Василенко?
68-летний журналист и профессор Никита Василенко работает в Киевском национальном университете с 1984 года. Он доктор филологии и кандидат философских наук. Автор пяти прозаических книг.
Ранее его критиковали за то, что в 2018-2022 годах он регулярно появлялся на YouTube-канале Анатолия Шария, в политических ток-шоу на телеканалах Виктора Медведчука ZIK, NewsOne, "112 Украина" и канале "НАШ", принадлежавшем Евгению Мураеву. В 2022 году СНБО наложил санкции на эти телеканалы.
Кроме того, Василенко попадал в другие скандалы.
В частности, в 2020 году студенты распространяли видео, где Василенко во время занятия говорил: "Я очень рекомендую вам обратиться к партии, а это ОПЗЖ. Там есть отдел работы с молодежью, он очень сильный". Хотя сам профессор настаивал, что это все вырвано из контекста, а на тот момент ОПЗЖ не была запрещена.
В феврале 2024 года стало известно, что студенты Учебно-научного института журналистики КНУ им. Тараса Шевченко пожаловались уполномоченному Верховной Рады по правам человека на сексизм со стороны преподавателя. Ему вынесли выговор, однако студенты требовали его увольнения.
Пожалуйста, подождите...
і такі придурки навчають молодь
"Розповідали люди, які пережили [нацистську] окупацію, що після війни на Дніпропетровщині народжувались "фріцівські" діти - ціле покоління", - розповів Василенко. Цей "нащадок рашистського окупанта України,котрий окупував Дніпропетровщину з 1917 року чомусь не згадує про те, що він цілком може бути зроблений ,рашистським насильником -"кто бил у члєніна,нічєм,то стал моім отцом"
Я можу тільки уявити що він каже молодим дівчатам студенткам і як він використовує свою посаду.
А апшори? У восімдісят раз!
Ім'я Кім - це камуністічєскій інтернаціонал маладьожи, то він із родини упоротих совків!
Враховуючи, що він 1956 року, то не виключено, що його на честь Хрущова назвали
Негайно , падлюку , за грати 🤬
передайте васе, шо и на его попку найдется пара-тройка голодных до секса еврогейцев. нет унынью!
Мабув, був дуже голодний.
Він не має морального права бути викладачем після такої заяви .!
повідомила студентка четвертого курсу цього вишу та військова журналістка Оксана Паращак!!
До речі , Соня Кошкіна його дочурка
2. Вражий найманець, який говорить те, за що піхотинець з окопу попортить собі нерви, в кращому випадку.
Я навідь не знаю - що гірше. Єдине що, його треба гнати з посади. Краще відразу надати повістку. Заслужив захищати таких, як сам.
Але ж ЗЕбанда не саджає сєпарів- назначить його головою ОДА, на потоки гуманітарки. Або послом, хоча ні- туди вже черга міністрів крадіїв
араби ідіоти
(Том 49. Полное собрание сочинений. В. И. Ленин).
Він часом не шизофреник (шизопат, шизоман чи маньяк)?
Як такого можна допускати до навчального процесу?
Чи може він не проходив медичного огляду, який обов'ово повинен щорічно проходити викладач для того, щоб був допущений до студентів!? Це просто ганьба!
За порушення морально-етичних норм, його треба не лише звільнити з того ВИШу, а й притягнути до адміністративної відповідальності.
Але слід зауважити, що він мабуть не один такий. Він просто проговорився. Але це означає, що є багато таких професорів, що так думають, але не говорять про це.
Цей пришиблений хоч знає термін вагітності і в якому році німецька окупація Дніпропетровщин змінилась на совєтську?
""Уявіть собі: щонайменше сорок тисяч чоловіків із грошима, голодних на жінок"
ТАК ХТО ТАКИ ГОЛОДНИЙ, ЙОЛОПЕ ТИ АКАДЕМІЧНИЙ!
На всих дітей і внуків Кімів, Віленів (владимир ильич ленин) і т.п. треба звернути увагу. А в політиці точно ні одного з них не повинно бути.