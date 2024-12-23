Профессор КНУ Василенко заявил, что "иностранные миротворцы" в Украине заинтересуют "тысячи голодных" на секс украинских женщин

Профессор Киевского национального университета и журналист Никита Василенко в эфире российского медиа заявил, что возможный ввод европейских миротворческих сил на территорию Украины "улучшит демографическую ситуацию", и назвал украинских женщин "голодными".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью пророссийскому блогеру и ведущему Александру Шелесту.

"Представьте себе: минимум сорок тысяч мужчин с деньгами, голодных на женщин. Те, кто не прошел испытание фронтом, воспитанные на хороших европейских продуктах. И сотни тысяч голодных украинок, которые не успели уехать по тем или иным причинам, мужья которых на войне или уже убиты, или покалечены", - заявил Василенко.

Профессор КНУ также привел пример Второй мировой войны, когда украинские территории были оккупированы немцами.

"Рассказывали люди, которые пережили [нацистскую] оккупацию, что после войны на Днепропетровщине рождались "фрицевские" дети - целое поколение", - рассказал Василенко.

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Комментарий Василенко возмутил медийное и студенческое сообщества

Ему припомнили предыдущие противоречивые высказывания и членство в партии "Союз Левых Сил", которую запретили в Украине после начала российского вторжения.

Студпарламент Учебно-научного Института журналистики КНУ заявил, что отказывается от сотрудничества с администрацией до увольнения Василенко. Студенты требуют немедленной реакции учебного заведения для "защиты академического сообщества от влияния людей, которые дискредитируют журналистскую профессию и национальные интересы Украины".

"Мы подчеркиваем, что это минимальные меры, которые мы вынуждены применить. Если администрация и дальше будет игнорировать мнение студентов, мы будем вынуждены прибегнуть к усилению наших действий", - сообщили в Студпарламенте.

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Колумнист "Детектор медиа" Ярослав Зубченко призвал Институт журналистики КНУ уволить Василенко.

"Василенко в КНУ ничем не лучше, чем Бойко в Верховной Раде. Весь Институт имеют полное право оценивать по нему", - написал Зубченко.

Журналист hromadske Денис Булавин, который закончил бакалавриат Института журналистики КНУ, отметил, что после заявления Василенко только убедился в правильности своего выбора - не учиться дальше в этом институте.

"Что-то не хочется грызть гранит науки там, где есть человек, "абсолютно толерантный к женщинам", который не считает подсанкционные каналы ZIK, NewsOne, "112" пророссийскими", - написал Булавин.

Отметим, что Василенко ранее выступал в эфирах упомянутых телеканалов.

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Василенко возмущен критикой в свой адрес

Издание hromadske попросило Никиту Василенко подробнее объяснить свою позицию.

По его словам, сейчас в Украине на одну женщину детородного возраста приходится 0,8 ребенка, тогда как средняя норма - 2,2. При такой тенденции украинская нация может исчезнуть за 75 лет, считает профессор.

Зато "любой военный контингент, размещенный в любой стране, в любое время имеет контакты с местными жителями", объясняет Василенко.

Как политический эксперт, издатель военных изданий, ученый могу предположить, что когда в Украину зайдут тысячи, десятки тысяч миротворцев из Европы, это приведет к масштабным личным историям любви. Рождение детей - закономерный успешный финал", - резюмировал он.

Кроме того, Василенко отметил, что около 30 лет подряд издает газеты и журналы, 40 лет преподает журналистику в КНУ. Но теперь, по словам журналиста, он столкнулся с "комплексной атакой".

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"Ни разу не получал такой комплексной атаки. Кроме заказных, правда, плохо написанных статей. Мне отключают социальные сети и делают еще некоторые вещи, о которых я говорить не могу", - говорит Василенко.

Он настаивает, что все обвинения в неуважении к женщинам, обсуждение его политических предпочтений и внешности - "от лукавого".

Реакция Лубинца на сексистские комментарии Василенко

Омбудсмен требует провести служебное расследование относительно комментариев профессора КНУ.

Лубинец напомнил, что Василенко около года назад уже попадал в скандал, после чего Офис омбудсмена отреагировал, а университет привлек его к дисциплинарной ответственности и объявил профессору выговор.

"Реагирую на его высказывания уже второй раз - написал письма в МОН с целью осуществления государственного надзора (контроля) за деятельностью учебного заведения и в университет с требованием провести служебное расследование. Также вижу необходимость обратиться в СБУ", - сообщил он.

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Кто такой Никита Василенко?

68-летний журналист и профессор Никита Василенко работает в Киевском национальном университете с 1984 года. Он доктор филологии и кандидат философских наук. Автор пяти прозаических книг.

Ранее его критиковали за то, что в 2018-2022 годах он регулярно появлялся на YouTube-канале Анатолия Шария, в политических ток-шоу на телеканалах Виктора Медведчука ZIK, NewsOne, "112 Украина" и канале "НАШ", принадлежавшем Евгению Мураеву. В 2022 году СНБО наложил санкции на эти телеканалы.

Кроме того, Василенко попадал в другие скандалы.

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В частности, в 2020 году студенты распространяли видео, где Василенко во время занятия говорил: "Я очень рекомендую вам обратиться к партии, а это ОПЗЖ. Там есть отдел работы с молодежью, он очень сильный". Хотя сам профессор настаивал, что это все вырвано из контекста, а на тот момент ОПЗЖ не была запрещена.

В феврале 2024 года стало известно, что студенты Учебно-научного института журналистики КНУ им. Тараса Шевченко пожаловались уполномоченному Верховной Рады по правам человека на сексизм со стороны преподавателя. Ему вынесли выговор, однако студенты требовали его увольнения.