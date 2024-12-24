Смерть украинского подростка, вывезенного в РФ из Херсона: прокуратура начала производство
В связи с информацией о смерти украинского подростка, вывезенного оккупантами из Херсонской области, начато уголовное производство.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
"24 декабря в медиа была обнародована информация о самоубийстве украинского подростка - воспитанника дома семейного типа с. Токаревка Херсонской области, который был незаконно перемещен на территорию РФ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в связи с этим начато уголовное производство по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Досудебное расследование под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора будет осуществлять Главное следственное управление Службы безопасности Украины.
Напомним, ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 18-летний Александр Якущенко, которого российские захватчики во время оккупации Херсонщины вывезли из Украины в РФ, совершил самоубийство. В России он жил в приемной семье в Краснодарском крае.
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