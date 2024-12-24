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поздравление (1055) Рождество (373) военнослужащие (5997) Александр Сырский (482)

Сырский поздравил украинцев с Рождеством: особые поздравления воинам, отбивающим атаки российских оккупантов на передовой

Сирський привітав українців з Різдвом

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский поздравил украинцев с Рождеством Христовым. Он призвал объединиться в этот день в молитве за победу и справедливый мир для Украины.

Об этом Сырский написал на своей странице в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Особые и самые теплые поздравления главнокомандующий адресовал украинским воинам-христианам, которые празднуют это Рождество не в кругу семьи, а сейчас отражают на передовой атаки российских захватчиков.

"Искреннее уважение и благодарность всего украинского народа за ваш подвиг и преданность Украине. В Сочельник поздравляю всех с Рождеством, этим праздником надежды и обновления. Пусть новорожденный Христос одарит каждого из нас своей любовью, миром и светом, который согревает сердца. Пусть Его благословение вдохновляет нас на продолжение нашей спаведливой и жертвенной борьбы, ведь мы защищаем свое: своих родных и близких, свою родную землю, свой народ от дикой российской орды", - сказал Сирский.

Кроме этого, главком отметил, что в этот период истории мы восстанавливаем историческую справедливость. Мы отмечаем Рождество Христово 25 декабря. Вместе со всеми народами свободного и демократического мира.

"Искренне хочу поздравить наших союзников и собратьев по борьбе. Спасибо за вашу поддержку и прошу во имя мира и спокойствия во всей Европе - не прекращать поддержки Украины. Верим, что с Божьей помощью тьма отступит, и в каждом украинском доме воцарится радость, добро и благословение", - говорится в поздравлении главкома.

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Также в рождественском поздравлении Сирский призвал объединиться в этот день в молитве за Украину, за ее защитников и защитниц, за победу, справедливый мир и благословенное будущее нашей Родины и нашего народа.

"Рождество Христово зовет нас на особую встречу - встречу с Богом, который приходит как Спаситель мира, чтобы принести небесную радость и надежду. Пусть Рождество Христово - приумножит в наших сердцах надежду и уверенность в том, что мы победим! Христос Рождается! Славим Его!", - добавил главком ВСУ.

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Топ комментарии
+11
Сирський - скажи "Паляниця"!
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24.12.2024 21:02
+4
Наші Янголи охоронці, бережіть себе.
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24.12.2024 20:36
+4
А маму с папой шестого?
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24.12.2024 21:10
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Наші Янголи охоронці, бережіть себе.
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24.12.2024 20:36 Ответить
спасибо, как ты и Залужный выдерживаете это зелёное дерьмо, льющееся на вас?
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24.12.2024 20:38 Ответить
продажна іуда зе-лайна
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24.12.2024 23:10 Ответить
зеленский пусть побудет в сторонке
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24.12.2024 20:53 Ответить
Сирський привітав, а Смарагденський тримає поздоровлення на кацапський календар?
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24.12.2024 20:50 Ответить
Подяка воїнам , які зараз захищають небо та землю від клятої орди.
Слава ЗСУ ! З Різдвом, захисники!
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24.12.2024 21:01 Ответить
Сирський - скажи "Паляниця"!
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24.12.2024 21:02 Ответить
Ну й ти засранець !
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24.12.2024 21:19 Ответить
А маму с папой шестого?
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24.12.2024 21:10 Ответить
Умєров! Сирський!
Де міни???
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24.12.2024 21:19 Ответить
мін(н)єт
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25.12.2024 13:30 Ответить
і не буде - бо і надалі будуть займатися "мін(н)єт"ом....
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25.12.2024 13:33 Ответить
на мою думку Сирський не схожий на людину, яка здатна на емпатію
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24.12.2024 21:48 Ответить
Найкращим привітанням було б звільнення Українських територій від кацапів. Лицімірне кремлівське чмо!!!
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24.12.2024 23:30 Ответить
 
 