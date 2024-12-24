Сырский поздравил украинцев с Рождеством: особые поздравления воинам, отбивающим атаки российских оккупантов на передовой

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский поздравил украинцев с Рождеством Христовым. Он призвал объединиться в этот день в молитве за победу и справедливый мир для Украины.

Об этом Сырский написал на своей странице в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Особые и самые теплые поздравления главнокомандующий адресовал украинским воинам-христианам, которые празднуют это Рождество не в кругу семьи, а сейчас отражают на передовой атаки российских захватчиков.

"Искреннее уважение и благодарность всего украинского народа за ваш подвиг и преданность Украине. В Сочельник поздравляю всех с Рождеством, этим праздником надежды и обновления. Пусть новорожденный Христос одарит каждого из нас своей любовью, миром и светом, который согревает сердца. Пусть Его благословение вдохновляет нас на продолжение нашей спаведливой и жертвенной борьбы, ведь мы защищаем свое: своих родных и близких, свою родную землю, свой народ от дикой российской орды", - сказал Сирский.

Кроме этого, главком отметил, что в этот период истории мы восстанавливаем историческую справедливость. Мы отмечаем Рождество Христово 25 декабря. Вместе со всеми народами свободного и демократического мира.

"Искренне хочу поздравить наших союзников и собратьев по борьбе. Спасибо за вашу поддержку и прошу во имя мира и спокойствия во всей Европе - не прекращать поддержки Украины. Верим, что с Божьей помощью тьма отступит, и в каждом украинском доме воцарится радость, добро и благословение", - говорится в поздравлении главкома.

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Также в рождественском поздравлении Сирский призвал объединиться в этот день в молитве за Украину, за ее защитников и защитниц, за победу, справедливый мир и благословенное будущее нашей Родины и нашего народа.

"Рождество Христово зовет нас на особую встречу - встречу с Богом, который приходит как Спаситель мира, чтобы принести небесную радость и надежду. Пусть Рождество Христово - приумножит в наших сердцах надежду и уверенность в том, что мы победим! Христос Рождается! Славим Его!", - добавил главком ВСУ.

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