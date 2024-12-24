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Крым (26005) оккупация (9990) россия (93011) население (153)

За 10 лет аннексии Крыма Россия заместила более трети населения полуострова, - постпред президента в АРК Курышко

Пострпред президента в АРК про етнічний склад населення в Криму

За десять лет оккупации Крыма российские власти заменили более 35% жителей полуострова.

Об этом рассказала изданию Тиждень.ua исполняющая обязанности Постоянного представителя президента Украины в Автономной республике АР Крым Ольга Куришко, передает"Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

Она отметила, что этническая структура населения Крыма существенно изменилась после российской аннексии. Об этом, в частности, говорят результаты социологического исследования Киевского международного института социологии по когнитивной деоккупации Крыма, которое проводили по заказу Представительства.

Как рассказала Куришко, российские власти организовали масштабное переселение жителей России на полуостров, а после 2022 года - принудительное перемещение из недавно оккупированных регионов Украины.

"Количество новоприбывших оценивается примерно в миллион. И это в то время, когда тысячи граждан Украины были вынуждены покинуть дома из-за регулярных преследований и репрессий со стороны оккупантов, милитаризации, неприятия оккупации и нежелания жить под ней. Для региона с населением около 2,5 миллиона человек это означает, что за десятилетия оккупации заместили, по самым скромным подсчетам, более 35% жителей", - рассказала чиновница.

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Топ комментарии
+8
Як ситуація вирішилася в Нагорному Карабасі?
Зібралися і поїхали додому.
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24.12.2024 22:25
+4
Так, цей тимчасово окупований кривавими кремлівськими фашистами український Крим уже більш як 10 років дипломатичним шляхом наполегливо повертають, і що
є хоч якісь повернення? А тепер ще й 20% нашої рідної,
але тимчасово окупованої кацапами української землі
будем теж як і Крим дипломатично повертати (переговори
про мир) її, що і мабуть багатьма століттями? Яке вже тут дипломатичне повертання, це точно буде ганебна і
притому добровільна капітуляція України.
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25.12.2024 03:43
+3
Так буде і з іншими окупованими територіями.... В разі заморозки....
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24.12.2024 22:25
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І якже потім цю падаль висилити??! Може сама втече.....
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24.12.2024 22:23 Ответить
Їхніми ж методами. Інакше ці тварини просто не розуміють.
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25.12.2024 07:21 Ответить
Як ситуація вирішилася в Нагорному Карабасі?
Зібралися і поїхали додому.
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24.12.2024 22:25 Ответить
Так буде і з іншими окупованими територіями.... В разі заморозки....
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24.12.2024 22:25 Ответить
Кількість новоприбулих оцінюють у приблизно мільйон. І це в той час, коли тисячі громадян України були змушені залишити домівки Джерело: https://censor.net/ua/n3526921

Ну то тендеція розвитку Криму зростє. Якби район був депресивний, то люди туди б не їхали. Як не крути але 1 мільйон приїхав, а тисяча, що виїхала - то крапля в морі (ще питання куди вони виїхали Я більш як впевнений, що виїхали в кацапію).
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24.12.2024 22:59 Ответить
Крим з точки зору кацапа то рай хоча би тому, що там зимою спирт не замерзає.
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25.12.2024 07:22 Ответить
В 1954році їхали,як вони говорили, відпочивати, а зараз куди ?
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25.12.2024 00:55 Ответить
Хай вчаться плавати - незабаром знадобиться.
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25.12.2024 03:10 Ответить
Чого б це? Кацапи пробили собі суходільний коридор до Криму і непогано себе почувають.
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25.12.2024 10:59 Ответить
Янукович теж так думав.
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25.12.2024 22:40 Ответить
Не той випадок. Є чим і ким змусити кацапів плавати? Чи лише думкою багатієш?
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26.12.2024 07:30 Ответить
Як же ж тобі за кацапів болить. ))
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27.12.2024 00:59 Ответить
Звичайно болить, хочу щоб їх здохло якомога більше, але водночас смішно та сумно читати про те, що кацапи мають тікати з Криму від тих хто сидить з головою дупою. Чим ти збираєшся гнати кацапів, гнівними коментарями?
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27.12.2024 08:25 Ответить
Якщо обісрався, то краще не привертай до себе увагу. Я ще тупому нахабному обісранцю не звітував. ))
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27.12.2024 22:13 Ответить
Так ти ж і є тупий нахабний обісранець який сидить з головою дупою і кидається лайном,- типовий нікчемний хо×ол.
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28.12.2024 10:34 Ответить
Безпорадна істерика меншовартісного дегенерата-обісранця розчулює і тішить. )))
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28.12.2024 17:27 Ответить
Зрозуміло. Черговий вереск нікчемного ×0×0ла який не може звільнити саме найменше село на Донеччині, але погрожує кацапам в Криму 😁 недарма кацапи кажуть, що ×0×0л тупіше ворони, ти тому приклад 😁 коротче, у мене нема бажання марнувати свій час на таку кацапську підстилку як ти, тому йдеш на свого бахура *****.
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28.12.2024 20:50 Ответить
Типовий стиль тупого хамуватого бидла - вдертися зі своєю дурістю без запрошення, а як всреться і по собі ж розмаже - одразу немає часу. )) Вали нахрін, тупий захісник кацапів на підтанцьовці - тут таким кретинам не подають. )))
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28.12.2024 22:04 Ответить
Та шуруй вже, ×0×0л обдрищений, відразу видно, що ти інтернетний сцикун здатен лише верещат та кидатись лайном, а як до діла, то сциш, що тебе цап на прутень посадить, так що вчись, какол, плавати, знадобиться для перепливання Тиси 😁
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28.12.2024 23:01 Ответить
Гівно залипло іі пашить, ніяк не змиється, бо тупе як брус. )))
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28.12.2024 23:36 Ответить
Та піндуй вже гівноман опущений
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29.12.2024 00:10 Ответить
Кретина заплішило. ))
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29.12.2024 00:42 Ответить
Так, цей тимчасово окупований кривавими кремлівськими фашистами український Крим уже більш як 10 років дипломатичним шляхом наполегливо повертають, і що
є хоч якісь повернення? А тепер ще й 20% нашої рідної,
але тимчасово окупованої кацапами української землі
будем теж як і Крим дипломатично повертати (переговори
про мир) її, що і мабуть багатьма століттями? Яке вже тут дипломатичне повертання, це точно буде ганебна і
притому добровільна капітуляція України.
показать весь комментарий
25.12.2024 03:43 Ответить
В Сирії нещодавно у завезених раніше Асадом шиїтів з Ірану просто забрали громадянство Сирії і дали час на збори чемоданів. Все
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25.12.2024 04:02 Ответить
Крис после 14 года,сплошной сброд...
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25.12.2024 06:11 Ответить
Не бачу жодних проблем. Три дні щоб покинути територію України, ті хто залишаться відправляються в трудові табори для відбудови України до повного відновлення. Після відбудови, депортація.
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25.12.2024 07:35 Ответить
І чого б це їм виїжджати? Лінія фронту рухається в инший бік.
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25.12.2024 11:00 Ответить
Німці в Польщі теж так думали, а потім тікали в чим були
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25.12.2024 11:02 Ответить
А що Україні є ким та чим звільняти Крим?
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25.12.2024 11:05 Ответить
Не до мене питання
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25.12.2024 12:22 Ответить
А до кого? Ти ж впевнений, що кацапам потрібно готуватись до "світлого" майбутнього, отже щось знаєш.
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25.12.2024 13:36 Ответить
Це мені підказує логіка розвитку авторитарних країн. СРСР розвалився і кацапія теж розвалиться, питання часу.
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25.12.2024 15:59 Ответить
 
 