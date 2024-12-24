За 10 лет аннексии Крыма Россия заместила более трети населения полуострова, - постпред президента в АРК Курышко
За десять лет оккупации Крыма российские власти заменили более 35% жителей полуострова.
Об этом рассказала изданию Тиждень.ua исполняющая обязанности Постоянного представителя президента Украины в Автономной республике АР Крым Ольга Куришко, передает"Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.
Она отметила, что этническая структура населения Крыма существенно изменилась после российской аннексии. Об этом, в частности, говорят результаты социологического исследования Киевского международного института социологии по когнитивной деоккупации Крыма, которое проводили по заказу Представительства.
Как рассказала Куришко, российские власти организовали масштабное переселение жителей России на полуостров, а после 2022 года - принудительное перемещение из недавно оккупированных регионов Украины.
"Количество новоприбывших оценивается примерно в миллион. И это в то время, когда тысячи граждан Украины были вынуждены покинуть дома из-за регулярных преследований и репрессий со стороны оккупантов, милитаризации, неприятия оккупации и нежелания жить под ней. Для региона с населением около 2,5 миллиона человек это означает, что за десятилетия оккупации заместили, по самым скромным подсчетам, более 35% жителей", - рассказала чиновница.
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Зібралися і поїхали додому.
Ну то тендеція розвитку Криму зростє. Якби район був депресивний, то люди туди б не їхали. Як не крути але 1 мільйон приїхав, а тисяча, що виїхала - то крапля в морі (ще питання куди вони виїхали Я більш як впевнений, що виїхали в кацапію).
є хоч якісь повернення? А тепер ще й 20% нашої рідної,
але тимчасово окупованої кацапами української землі
будем теж як і Крим дипломатично повертати (переговори
про мир) її, що і мабуть багатьма століттями? Яке вже тут дипломатичне повертання, це точно буде ганебна і
притому добровільна капітуляція України.