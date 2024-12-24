В Торецке сейчас самая сложная ситуация, бои идут за каждый дом, - ОТГ "Луганск"

Сейчас ситуация в Торецке является самой сложной, бои в городе ведутся за каждый дом. Также враг начал массово применять технику.

Об этом в телеэфире сообщила пресс-секретарь ОТГ "Луганск" Анастасия Бобовникова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В Торецке сейчас самая сложная ситуация, потому что буквально с начала этих суток враг провел 11 штурмов и некоторые из них еще продолжаются. Здесь на самом деле очень напряженная ситуация. Бои ведутся за каждый дом. И нужно понимать, что где-то они могут продвинуться на один дом - и буквально на следующий день мы этот дом уже отбиваем", - рассказала она.

По ее словам, обычно ранее на этом направлении армия РФ не применяла технику.

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"Однако сейчас мы видим, что на северной окраине Торецка, в поселке Нелиповка, враг начинает применять технику. За минувшие сутки там происходили бои с применением ББМ, багги, мотоциклов. Раньше мы этого не наблюдали, а сейчас враг активизировался", - сообщила пресс-секретарь ОТГ "Луганск".

Кроме того, такая же ситуация происходит рядом с Часовым Яром.

"Все потому, что в городской застройке они не так эффективны, и ими трудно маневрировать. Поэтому их обычно не используют. Однако уже несколько дней подряд мы наблюдаем такую ситуацию, когда напротив Часового Яра выезжает танк, стреляет с закрытых позиций и возвращается обратно не всегда. Буквально каждый день мы имеем хороший улов. Недавно на этом направлении был уничтожен Т-90М "Прорыв", это новейший танк РФ", - добавила Бобовникова.

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