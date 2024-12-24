Плетенчук об аварии российского судна Ursa Major: У РФ есть системные проблемы с обслуживанием

Недавние аварии российских кораблей свидетельствуют о значительных проблемах с обслуживанием флота.

Об этом заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Фактически в течение короткого времени произошло несколько кейсов: сначала Черное и Азовское моря, теперь уже и Средиземноморье, но их объединяет все то же самое - они имеют системные проблемы с обслуживанием. По крайней мере, они должны их иметь, учитывая то, что на таких судах, как правило, много элементов иностранного производства, и обычно это касается машинного отделения", - пояснил Плетенчук.

Он добавил, что по имеющейся информации, которая еще проверяется, двух пропавших членов российского экипажа, которые находились на судне "Ursa Major", затонувшем у берегов Испании, скорее всего, уже не найдут. Он считает, что они могли погибнуть именно при взрыве в машинном отделении.

Смотрите: В Средиземном море после взрыва на борту затонуло российское грузовое судно "Ursa Major". ФОТО

"Есть системная проблема у россиян. Она отражается вполне ожидаемо на общем состоянии их флота, независимо от того, флот условно гражданский или боевой. Если с боевым флотом информация не может распространяться так быстро и доступно, потому что это более закрытая структура, то то, что касается условно гражданского судоходства россиян - оно на поверхности, а иногда и под поверхностью", - подчеркнул спикер.

Напомним, 23 декабря у берегов Испании после взрыва затонуло российское грузовое судно "Ursa Major". Двое из шестнадцати моряков пропали без вести.

Читайте: Российские военные корабли покинули базу в сирийском порту Тартус, - Reuters.