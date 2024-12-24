РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10289 посетителей онлайн
Новости
2 143 9
корабль (2015) россия (93011) Плетенчук Дмитрий (150)

Плетенчук об аварии российского судна Ursa Major: У РФ есть системные проблемы с обслуживанием

Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук

Недавние аварии российских кораблей свидетельствуют о значительных проблемах с обслуживанием флота.

Об этом заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Фактически в течение короткого времени произошло несколько кейсов: сначала Черное и Азовское моря, теперь уже и Средиземноморье, но их объединяет все то же самое - они имеют системные проблемы с обслуживанием. По крайней мере, они должны их иметь, учитывая то, что на таких судах, как правило, много элементов иностранного производства, и обычно это касается машинного отделения", - пояснил Плетенчук.

Он добавил, что по имеющейся информации, которая еще проверяется, двух пропавших членов российского экипажа, которые находились на судне "Ursa Major", затонувшем у берегов Испании, скорее всего, уже не найдут. Он считает, что они могли погибнуть именно при взрыве в машинном отделении.

Смотрите: В Средиземном море после взрыва на борту затонуло российское грузовое судно "Ursa Major". ФОТО

"Есть системная проблема у россиян. Она отражается вполне ожидаемо на общем состоянии их флота, независимо от того, флот условно гражданский или боевой. Если с боевым флотом информация не может распространяться так быстро и доступно, потому что это более закрытая структура, то то, что касается условно гражданского судоходства россиян - оно на поверхности, а иногда и под поверхностью", - подчеркнул спикер.

Напомним, 23 декабря у берегов Испании после взрыва затонуло российское грузовое судно "Ursa Major". Двое из шестнадцати моряков пропали без вести.

Читайте: Российские военные корабли покинули базу в сирийском порту Тартус, - Reuters.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ви хочете допомогти кідарам з обслуговуванням?
показать весь комментарий
24.12.2024 22:36 Ответить
Спєци з ГУР допомагають пластидом.
показать весь комментарий
24.12.2024 22:50 Ответить
Про це специ не патякують, а якщо патякують, вони не специ.
показать весь комментарий
24.12.2024 23:42 Ответить
Так раніше й було - прієдут хахли всьо пачінят.
показать весь комментарий
24.12.2024 22:50 Ответить
Можливо , ті двоє і підірвали це корито ?
показать весь комментарий
24.12.2024 23:00 Ответить
А мне кажется его наоборот правильно обслужили
показать весь комментарий
25.12.2024 00:42 Ответить
Цім речникам нема різниці, про що п...ди рОтом. З усіх справ фахівці, усе знають!
показать весь комментарий
25.12.2024 02:48 Ответить
Плетенчук все знає
показать весь комментарий
25.12.2024 07:04 Ответить
Плете чергову муйню, воно тупе, суче брехло
показать весь комментарий
25.12.2024 10:32 Ответить
 
 