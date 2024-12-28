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За сутки на юге оккупанты потеряли 77 человек и 30 единиц техники, - Силы обороны Юга

Знищення російської техніки

Силы обороны Юга Украины продолжают отражать вражеские атаки, постоянно нанося огневое поражение по местам дислокации противника, его тылам и позициям. За минувшие сутки уничтожено 77 оккупантов.

Об этом сообщили в Силах обороны Юга, передает Цензор.НЕТ.

Так, за прошедшие боевые сутки получено подтверждение об уменьшении количества личного состава агрессора на 77 человек.
Также враг потерял:

  • 3 орудия;
  • 4 миномёта;
  • 7 единиц автомобильной техники;
  • 11 единиц ударных БпЛА типа "Shahed-136";
  • 1 лодка;
  • 4 мотоцикла;
  • камеру видеонаблюдения
  • 3 спутниковых терминала "Starlink";
  • антенну связи и 8 антенн управления БпЛА.

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Кроме того, поражено:

  • 13 блиндажей/укрытий личного состава;
  • огневую позицию и место взлета FPV.

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Автор: 

армия РФ (19269) ликвидация (3552) уничтожение (6949) Силы обороны юга (311)


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Все кацапське лайно пішло до пекла
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28.12.2024 13:07 Ответить
@ "https://t.me/dumky_frontovyka Думки Фронтовика ∆

Два бійці з нашої бригади вирушили на одну з позицій підпорядкованого підрозділу, щоб передати радіостанції та батарейки. Перед тим, як звʼязок з позицією обірвався, повідомили, що у них сідають батареї. Хлопці дісталися місця, але нікого там не
знайшли.
Саме в цей момент почалися штурмові дії ворога. Бійці зайняли оборону і тримали її протягом шести годин запеклих боїв. Лише за допомогою стрілецької зброї вони знищили 12 окупантів і 16 поранили.
Звісно, артилерія, дрони та ФПВ також зробили свій внесок, але основну роботу зробили ці двоє мужніх чоловіків.
Справжні "рекси" і "тигри". "
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28.12.2024 13:34 Ответить
 
 