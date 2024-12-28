За сутки на юге оккупанты потеряли 77 человек и 30 единиц техники, - Силы обороны Юга
Силы обороны Юга Украины продолжают отражать вражеские атаки, постоянно нанося огневое поражение по местам дислокации противника, его тылам и позициям. За минувшие сутки уничтожено 77 оккупантов.
Об этом сообщили в Силах обороны Юга, передает Цензор.НЕТ.
Так, за прошедшие боевые сутки получено подтверждение об уменьшении количества личного состава агрессора на 77 человек.
Также враг потерял:
- 3 орудия;
- 4 миномёта;
- 7 единиц автомобильной техники;
- 11 единиц ударных БпЛА типа "Shahed-136";
- 1 лодка;
- 4 мотоцикла;
- камеру видеонаблюдения
- 3 спутниковых терминала "Starlink";
- антенну связи и 8 антенн управления БпЛА.
Кроме того, поражено:
- 13 блиндажей/укрытий личного состава;
- огневую позицию и место взлета FPV.
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Два бійці з нашої бригади вирушили на одну з позицій підпорядкованого підрозділу, щоб передати радіостанції та батарейки. Перед тим, як звʼязок з позицією обірвався, повідомили, що у них сідають батареї. Хлопці дісталися місця, але нікого там не
знайшли.
Саме в цей момент почалися штурмові дії ворога. Бійці зайняли оборону і тримали її протягом шести годин запеклих боїв. Лише за допомогою стрілецької зброї вони знищили 12 окупантів і 16 поранили.
Звісно, артилерія, дрони та ФПВ також зробили свій внесок, але основну роботу зробили ці двоє мужніх чоловіків.
Справжні "рекси" і "тигри". "