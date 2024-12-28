За сутки на юге оккупанты потеряли 77 человек и 30 единиц техники, - Силы обороны Юга

Силы обороны Юга Украины продолжают отражать вражеские атаки, постоянно нанося огневое поражение по местам дислокации противника, его тылам и позициям. За минувшие сутки уничтожено 77 оккупантов.

Об этом сообщили в Силах обороны Юга, передает Цензор.НЕТ.

Так, за прошедшие боевые сутки получено подтверждение об уменьшении количества личного состава агрессора на 77 человек.

Также враг потерял:

3 орудия;

4 миномёта;

7 единиц автомобильной техники;

11 единиц ударных БпЛА типа "Shahed-136";

1 лодка;

4 мотоцикла;

камеру видеонаблюдения

3 спутниковых терминала "Starlink";

антенну связи и 8 антенн управления БпЛА.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Войска РФ трижды пытались штурмовать остров Казацкий на Приднепровском направлении, успеха не имели, - Силы обороны Юга

Кроме того, поражено:

13 блиндажей/укрытий личного состава;

огневую позицию и место взлета FPV.

Также читайте: Уничтожен склад хранения "Шахедов" в Орловской области РФ, - Генштаб