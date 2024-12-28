Рашисты ударили из артиллерии по Белозерке: количество пострадавших возросло до 8, среди них есть дети (обновлено)

Сегодня, 28 декабря 2024 года, российские оккупационные войска ударили из артиллерии по Белозерке Херсонской области. Сейчас известно о трех пострадавших. Среди них - двое детей.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 16-летний парень и 15-летняя девочка получили взрывные и черепно-мозговые травмы, а также контузии. У парня диагностировали и осколочное ранение лба. Их каретой скорой доставили в больницу.

Госпитализировали также 21-летнего мужчину с осколочным ранением шеи. Сейчас ему оказывают необходимую помощь.

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Информация о пострадавших уточняется.

Обновленная информация

Позже Прокудин сообщил, что еще три женщины пострадали из-за российского обстрела Белозерки. В момент удара они находились в доме. У двух пострадавших (43 и 62 года) диагностировали взрывные и черепно-мозговые травмы, контузии. Еще одна местная жительница получила взрывную травму и осколочное ранение предплечий. Ее доставили в больницу для оказания медпомощи.

А впоследствии стало известно, что количество пострадавших из-за вражеского удара по Белозерке увеличилось до восьми.

Взрывные и черепно-мозговые травмы и контузии получили двое мужчин, 51 и 52 лет. Бригада "экстренки" доставила их в больницу, где им оказывают необходимую помощь.