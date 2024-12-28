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Новости
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Количество боевых столкновений на фронте возросло до 82, на восьми направлениях бои еще продолжаются, - Генштаб

Ситуація на фронті 28 грудня

По состоянию на это время количество боевых столкновений на фронте возросло до 82. На Покровском направлении российские захватчики совершили 33 попытки штурмов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба относительно ситуации на фронте по состоянию на 16:00 28 декабря, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по территории Украины

Сегодня от огня вражеской артиллерии, минометов, пострадали, в частности, громады населенных пунктов Петрушевка, Шалигино, Новая Гута и Белая Береза Сумской области.

Обстановка на Харьковщине

На Харьковском направлении противник один раз штурмовал позиции наших подразделений, в районе Волчанска, идет бой.

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На Купянском направлении российские оккупанты один раз атаковали Силы обороны в районе Глушковки, боестолкновение продолжается.

Обстановка на востоке

На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила 13 атак на позиции украинцев вблизи Грековки, Первомайского, Копанок, Новоегоровки, Новоплатоновки и Макеевки. Семь боев еще продолжаются. Украинские воины стойко держат оборону и наносят врагу потери.

На Краматорском направлении украинские защитники отражают семь вражеских атак в направлении Ступочек и Часова Яра. Пять атак уже завершились без успеха для оккупантов.

На Покровском направлении российские захватчики осуществили 33 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Воздвиженка, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, Зеленое, Покровск, Новый Труд, Первое Мая и Шевченко. Силы обороны сдерживают натиск и отразили 25 атак противника, восемь боестолкновений еще продолжаются. Наиболее активен враг в районе Даченского, где произошло семь боестолкновений.

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На Кураховском направлении вражеская армия атаковала 13 раз вблизи Петропавловки, Украинки, Курахово и Дачного. Семь попыток оккупантов продвинуться вперед уже отражены.

Обстановка на юге

На Времевском направлении состоялось девять вражеских атак неподалеку от населенных пунктов Константинопольское, Великая Новоселка и Времовка. Четыре боя еще продолжаются.

Как добавили в Генштабе, на Северском, Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях оккупационные войска активных действий не совершали.

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В Курской области украинские защитники отражают пять атак противника.

На остальных направлениях - без особых изменений.

Автор: 

Генштаб ВС (6294) боевые действия (4071) война в Украине (3946)


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Обстанівка напружена, але контрольована.... ГШ
Дитячий садок, молодша група...
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28.12.2024 16:49 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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28.12.2024 18:56 Ответить
 
 