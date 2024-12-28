Количество боевых столкновений на фронте возросло до 82, на восьми направлениях бои еще продолжаются, - Генштаб
По состоянию на это время количество боевых столкновений на фронте возросло до 82. На Покровском направлении российские захватчики совершили 33 попытки штурмов.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба относительно ситуации на фронте по состоянию на 16:00 28 декабря, передает Цензор.НЕТ.
Удары РФ по территории Украины
Сегодня от огня вражеской артиллерии, минометов, пострадали, в частности, громады населенных пунктов Петрушевка, Шалигино, Новая Гута и Белая Береза Сумской области.
Обстановка на Харьковщине
На Харьковском направлении противник один раз штурмовал позиции наших подразделений, в районе Волчанска, идет бой.
На Купянском направлении российские оккупанты один раз атаковали Силы обороны в районе Глушковки, боестолкновение продолжается.
Обстановка на востоке
На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила 13 атак на позиции украинцев вблизи Грековки, Первомайского, Копанок, Новоегоровки, Новоплатоновки и Макеевки. Семь боев еще продолжаются. Украинские воины стойко держат оборону и наносят врагу потери.
На Краматорском направлении украинские защитники отражают семь вражеских атак в направлении Ступочек и Часова Яра. Пять атак уже завершились без успеха для оккупантов.
На Покровском направлении российские захватчики осуществили 33 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Воздвиженка, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, Зеленое, Покровск, Новый Труд, Первое Мая и Шевченко. Силы обороны сдерживают натиск и отразили 25 атак противника, восемь боестолкновений еще продолжаются. Наиболее активен враг в районе Даченского, где произошло семь боестолкновений.
На Кураховском направлении вражеская армия атаковала 13 раз вблизи Петропавловки, Украинки, Курахово и Дачного. Семь попыток оккупантов продвинуться вперед уже отражены.
Обстановка на юге
На Времевском направлении состоялось девять вражеских атак неподалеку от населенных пунктов Константинопольское, Великая Новоселка и Времовка. Четыре боя еще продолжаются.
Как добавили в Генштабе, на Северском, Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях оккупационные войска активных действий не совершали.
В Курской области украинские защитники отражают пять атак противника.
На остальных направлениях - без особых изменений.
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