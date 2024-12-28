С начала суток произошло 149 боевых столкновений, на Покровском направлении враг атаковал 48 раз, - Генштаб ВСУ
Всего с начала этих суток произошло 149 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему огневое поражение.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Российские захватчики привлекли для поражения 765 дронов-камикадзе и осуществили почти 3,8 тыс. обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.
Обстановка на Харьковщине
На Харьковском направлении противник три раза безуспешно штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска.
На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия возле Глушковки и Лозовой. Украинские защитники остановили три вражеские атаки. Еще одно боевое столкновение продолжается.
Обстановка на востоке
На Лиманском направлении российские захватчики 19 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи Грековки, Первомайского, Надежды, Твердохлебового, Копанок, Новоегоровки, Новоплатоновки и Макеевки. Четыре боевых столкновения продолжаются до сих пор.
На Краматорском направлении враг 14 раз штурмовал наши позиции вблизи Ступочек и Часова Яра. Два боестолкновения продолжаются.
На Торецком направлении наши воины отразили три атаки противника в районе Торецка и Щербиновки. Еще два боестолкновения продолжаются.
На Покровском направлении с начала этих суток противник 48 раз атаковал в районах Зеленое Поле, Волково, Новоелизаветовка, Воздвиженка, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, Зеленое, Покровск, Новый Труд, Первое Мая и Шевченко. Наши защитники отразили 30 штурмов. 18 атак продолжаются.
Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, украинские воины обезвредили 425 оккупантов, из них 201 - безвозвратно. Также уничтожены две боевые бронированные машины и семь единиц автомобильной техники, также повреждена одна боевая бронированная машина.
На Кураховском направлении враг осуществил 17 попыток прорвать нашу оборону вблизи Петропавловки, Украинки, Курахово и Дачного. Одиннадцать боестолкновений завершены, еще шесть - до сих пор продолжаются.
Обстановка на юге
На Времевском направлении противник 11 раз атаковал наши подразделения возле Константинопольского, Большой Новоселки и Времовки. Один бой идет до сих пор.
На Приднепровском направлении наши войска отразили одну атаку, противник успеха не имел.
Ситуация на Курщине (РФ)
В Курской области украинские защитники сегодня отражали девять атак противника, в настоящее время продолжается один бой.
На остальных направлениях - без особых изменений.
"Сегодня стоит отметить воинов 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша, 25-й отдельной Сичеславской воздушно-десантной бригады, 38-й отдельной бригады морской пехоты, 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, 126-й отдельной бригады территориальной обороны, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике", - сообщили в Генштабе.
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