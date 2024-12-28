С начала суток произошло 149 боевых столкновений, на Покровском направлении враг атаковал 48 раз, - Генштаб ВСУ

Всего с начала этих суток произошло 149 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Российские захватчики привлекли для поражения 765 дронов-камикадзе и осуществили почти 3,8 тыс. обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Обстановка на Харьковщине

На Харьковском направлении противник три раза безуспешно штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия возле Глушковки и Лозовой. Украинские защитники остановили три вражеские атаки. Еще одно боевое столкновение продолжается.

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Обстановка на востоке

На Лиманском направлении российские захватчики 19 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи Грековки, Первомайского, Надежды, Твердохлебового, Копанок, Новоегоровки, Новоплатоновки и Макеевки. Четыре боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении враг 14 раз штурмовал наши позиции вблизи Ступочек и Часова Яра. Два боестолкновения продолжаются.

На Торецком направлении наши воины отразили три атаки противника в районе Торецка и Щербиновки. Еще два боестолкновения продолжаются.

На Покровском направлении с начала этих суток противник 48 раз атаковал в районах Зеленое Поле, Волково, Новоелизаветовка, Воздвиженка, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, Зеленое, Покровск, Новый Труд, Первое Мая и Шевченко. Наши защитники отразили 30 штурмов. 18 атак продолжаются.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, украинские воины обезвредили 425 оккупантов, из них 201 - безвозвратно. Также уничтожены две боевые бронированные машины и семь единиц автомобильной техники, также повреждена одна боевая бронированная машина.

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На Кураховском направлении враг осуществил 17 попыток прорвать нашу оборону вблизи Петропавловки, Украинки, Курахово и Дачного. Одиннадцать боестолкновений завершены, еще шесть - до сих пор продолжаются.

Обстановка на юге

На Времевском направлении противник 11 раз атаковал наши подразделения возле Константинопольского, Большой Новоселки и Времовки. Один бой идет до сих пор.

На Приднепровском направлении наши войска отразили одну атаку, противник успеха не имел.

Ситуация на Курщине (РФ)

В Курской области украинские защитники сегодня отражали девять атак противника, в настоящее время продолжается один бой.

На остальных направлениях - без особых изменений.

"Сегодня стоит отметить воинов 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша, 25-й отдельной Сичеславской воздушно-десантной бригады, 38-й отдельной бригады морской пехоты, 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, 126-й отдельной бригады территориальной обороны, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике", - сообщили в Генштабе.

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