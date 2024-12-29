47% украинских беженцев в Норвегии не хотят возвращаться в Украину после завершения войны, - опрос

47% опрошенных украинских беженцев, проживающих в Норвегии, заявили, что не хотят возвращаться домой даже после завершения войны.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного по заказу компании Imdi, пишет VG, сообщает Цензор.НЕТ.

По данным опроса, только 10% украинских беженцев сказали, что хотят вернуться домой.

Исследовательница Вильде Гернес из Института городских и региональных исследований (NIBR) при OsloMet рассказала, что среди украинцев наблюдается две тенденции. Первая заключается в том, что украинцы, которые уже давно находятся в Норвегии, хотят остаться в этой стране. Вторая тенденция - те, кто прибыл недавно, теперь с самого начала говорят, что хотят осесть в Норвегии.

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Кроме этого, исследовательница отметила еще одну тенденцию. По ее словам, в Норвегию все чаще приезжают 16-17-летние украинские подростки.

Гернес говорит, что это связано с тем, что украинские подростки хотят уехать, "пока это возможно, до того, как их могут забрать на войну".

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