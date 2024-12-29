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47% украинских беженцев в Норвегии не хотят возвращаться в Украину после завершения войны, - опрос

Скільки українських біженців планують залишитися у Норвегії

47% опрошенных украинских беженцев, проживающих в Норвегии, заявили, что не хотят возвращаться домой даже после завершения войны.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного по заказу компании Imdi, пишет VG, сообщает Цензор.НЕТ.

По данным опроса, только 10% украинских беженцев сказали, что хотят вернуться домой.

Исследовательница Вильде Гернес из Института городских и региональных исследований (NIBR) при OsloMet рассказала, что среди украинцев наблюдается две тенденции. Первая заключается в том, что украинцы, которые уже давно находятся в Норвегии, хотят остаться в этой стране. Вторая тенденция - те, кто прибыл недавно, теперь с самого начала говорят, что хотят осесть в Норвегии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Чехии одобрили закон, продолжающий временную защиту для украинцев

Кроме этого, исследовательница отметила еще одну тенденцию. По ее словам, в Норвегию все чаще приезжают 16-17-летние украинские подростки.

Гернес говорит, что это связано с тем, что украинские подростки хотят уехать, "пока это возможно, до того, как их могут забрать на войну".

Читайте: МИД опроверг статью El Pais о прекращении финансовой помощи беженцам: Цель Украины – создать позитивную мотивацию

Автор: 

беженцы (1643) Норвегия (700) опрос (2827) украинцы (3863)


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Топ комментарии
+27
Звичайно, що українські біженці в Норвегії не хочуть повертатися додому.

Країна підтримує комбінацію ринкової економіки та Скандинавської моделі з обов'язковим медичним страхуванням і комплексною системою соціального страхування.

Норвегія посідає четверте місце у світі в переліку країн за розміром доходу на душу населення.

Норвегія мала найвищий індекс людського розвитку у світі.
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29.12.2024 02:23
+25
це ваші зеленоботівські мрії. на щастя.
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29.12.2024 02:46
+24
Й що з того?
Нічого страшного у тому немає, навіть навпаки.
Люди мають жити там де бажають.
Італійці, Ірландці мали свого часу багато людей які переїхали у іньші країни, Поляків багато у Британії й нічого, країни розвиваються.
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29.12.2024 01:13
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Страница 3 из 3
це ваші зеленоботівські мрії. на щастя.
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30.12.2024 14:40 Ответить
А потім вони, будучи громадянами України проголосують за чергове зелене х@йло. Вибори ж в Дії проведуть - до ворожки неходи.
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29.12.2024 06:25 Ответить
тю, навпаки. Молдову як раз закороднні молдовани врятували.
українське болото, яке ніколи окрім свого міста не бачило, хорошого не обере.
чого зараз усі дамбасята, які за яника голосували, в **** стосовно першого пункту його предвиборчої кампанії - про продовження руху в ЄС - бо вони ту програму в очі не бачлили. а ще є куча роликів, де це ж бидло навіть прізвище яника не можуть правльно сказати - а пайки отримали і галки поставили.
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29.12.2024 17:46 Ответить
країна мрії безродного піаніста
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29.12.2024 06:37 Ответить
Хто, як, а ці повернуться додому...
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29.12.2024 06:40 Ответить
І ім вже нікуди
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29.12.2024 08:50 Ответить
Потужне правління-потужний результат! Я їх розумію,навіщо їм це все
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29.12.2024 07:05 Ответить
Ну, це швидко зміниться, коли припиняться соціальні виплати. Норвегія складна країна для еміграції. Дорога, своєрідна, мова, менталітет... Звичайно хтось адаптується. Але точно не 47 відсотків.
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29.12.2024 07:33 Ответить
Соціальні виплати, даються на період адаптації. Потім на роботу. У більшості з цим все чудово
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29.12.2024 08:52 Ответить
це ваші зеленоботівські мрії. на щастя.
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29.12.2024 12:54 Ответить
ти зарплатна папуга чи так від нижньопівкульності?
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29.12.2024 17:48 Ответить
Нажаль в мене нема такої можливісті як у тих хто там.Кордон закрит ..
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29.12.2024 08:48 Ответить
Як і в мене.
Та я згоден і в Україні залишитись. Тільки б дали змогу працювати та хоч якусь копійчину на життя заробити.
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29.12.2024 13:53 Ответить
Хто останній, не забудьте вимкнути лампочку на вокзалі! Чи най буде...
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29.12.2024 08:56 Ответить
А які перспективи повернення в країну де 11 років іде війна і кінця краю їй не видно ...
Вже ніхто не повернеться , потрібно потроху звикати до цієї дійсності, тим паче такі люди як українці цивілізованому світу дуже потрібні , яб навіть сказав наші люди стали відкриттям для цивілізацій
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29.12.2024 09:30 Ответить
так і після війни, з тими. що не виїзжали з України, кашу не звариш. малорозвинутість зоставшихся не дасть.
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29.12.2024 17:50 Ответить
Сари Конори вас навчать НЕНЬКУ кохати.
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29.12.2024 09:31 Ответить
зелені піаністи вже навчили.
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29.12.2024 09:38 Ответить
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29.12.2024 15:45 Ответить
А ти б хотів , щоб і далі на тебе українці безкоштовно спину гнули ? За пенсію у сто євро ? Сам працюй . Так умієш тільки бюджет обкрадати .
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29.12.2024 20:32 Ответить
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30.12.2024 09:23 Ответить
Клован Зелений
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30.12.2024 10:14 Ответить
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30.12.2024 11:02 Ответить
вже відповідні зарплати на них чекають
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29.12.2024 09:56 Ответить
Природний відбір для України.
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29.12.2024 10:01 Ответить
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29.12.2024 13:54 Ответить
відтік вумних - Україна в сраці.
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29.12.2024 18:07 Ответить
Для вирішення проблеми треба сворити ще 2 міністерства єдності і прийняти закон про обовязковий штраф в кілька тис у.о за несплату податків для тих, хто повертається. Само собою, паспорта їм не видавати навіть внутрішні. Маму-алкоголічку треба любити за те, що вона мама, а не за материнську любов.
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29.12.2024 10:34 Ответить
https://visitukraine.today/uk/blog/1161/temporary-collective-protection-in-norway-how-to-get-it-social-housing-financial-assistance-and-free-courses-for-ukrainians#pravila-vizdu-v-norvegiyu-dlya-**********-2024 Уряд Норвегії ухвалив рішення щодо «тимчасового колективного захисту» громадян України в Норвегії, які залишили Україну внаслідок агресії росії. Рішенням передбачено можливість отримати тимчасовий дозвіл на проживання в Норвегії на один рік, який може бути продовжений на строк до трьох років.
https://visitukraine.today/uk/blog/1161/temporary-collective-protection-in-norway-how-to-get-it-social-housing-financial-assistance-and-free-courses-for-ukrainians#norvegiya-dlya-bizenciv-iz-********-komu-mozut-vidmoviti-u-zaxisti-u-2024-roci Норвегія для біженців із України: кому можуть відмовити у захисті у 2024 році? Останнім часом українські біженці в Норвегії зіштовхнулися з неочікуваними труднощами - місцева влада почала відмовляти деяким громадянам України у наданні тимчасового захисту, про що свідчить звіт nrk.no. Ситуація кардинально змінилася після того, як норвезький уряд запровадив жорсткіші критерії надання тимчасового притулку українцям. Тепер два ключові фактори можуть стати причиною відмови: якщо заявник постійно мешкав за межами України до початку повномасштабного вторгнення, або якщо він походить з регіонів, які Норвегія визначила як "безпечні". Передумови для таких змін з'явилися ще навесні, коли норвезька влада зауважила значне навантаження на соціальну систему через масовий приплив українських біженців. Міністр юстиції Емілія Енгер Мель прокоментувала ситуацію: "Наразі в Норвегії перебуває понад 80 тисяч українців. Ми змушені впроваджувати заходи, які гарантуватимуть захист найбільш вразливим категоріям. Настав час повернутися до конкретних кроків. Посилення обмежень неминуче".
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29.12.2024 10:44 Ответить
це ваші зеленоботівські мрії. на щастя.
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29.12.2024 13:55 Ответить
Я теж знаю біженку. Двоє дітей, чоловік - менеджер з продажу будівельної техніки. Заробляв непогано, взяли квартиру в кредит. В 23му чоловіка через бусик запросили оновити дані, через кілька місяців вбили на війні (офіційно чи то безвісти, чи то в сзч). Віддала квартиру банку, оскільки не мала достатнього доходу для виплати кредиту, виїхала до сестри в Польшу. Повертатись не збирається тому що просто нема куди, + віддавати сина тцк не бажає. Вона в курсі про те що по теперішнім законам син мобілізації не підлягає, але в курсі і про те що наші можновладці крутять законами як циган сонцем, ризикувати не хоче.

Різні ситуації бувають. Кому війна - а кому мати рідна. Безглуздя - робити загальний висновок по одній ситуації.
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29.12.2024 13:45 Ответить
Вам не спадало на думку, що проблема може бути не в закордонних програмах підтримки біженців, а в вас, чи в колі вашого спілкування? Щось, по вашим словам, у вас як не знайома, то гівно, а не людина. Так не буває.
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29.12.2024 14:09 Ответить
не намагайтеся бути дотепнішим ніж вам відпущено природою.....
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01.01.2025 19:05 Ответить
Я так розумію, це повідомлення задумувалось, як дотеп, з вашої сторони?
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02.01.2025 16:05 Ответить
як дружня порада старшої і мудрішої людини
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02.01.2025 17:21 Ответить
Це доволі самопевнене і безглузде твердження з вашого боку, характерне більше для юнаків у пубертатному періоді, чим для дорослої людини.

Як казав Будда: "Дурень, який знає свою дурість, тим самим уже мудрий. Дурень, що вважає себе мудрим, воістину дурнем зветься"
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02.01.2025 17:34 Ответить
А еще ты знаешь про плохие слухи о Шандоре из Закарпатья, одни говнометы у тебя в знакомых, Юро.
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29.12.2024 15:22 Ответить
"до Норвегії все частіше приїжджають 16-17-річні українські підлітки"..

а як же мантра зелених про "генетичний фонд нації"??? що молодь не можна мобілізувати?
Правда лише одна і вона в тому НІХТО вже не хоче жити в Країні Мрій. Тому як відкриють кордони то виїде все молоде і працездатне населення в першу чергу
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29.12.2024 12:02 Ответить
Вмикаємо логічне мислення ! Після закінчення війни, а вона ще надовго , всі матеріальні допомоги біженцям скасують. Щоб отримати роботу , потрібно знати гарно мову країни , отримати дозвіл на проживання ( а це вже іспити з мови і історії країни ) і ту саму роботу , а це не просто буде зробити . Майже все зароблене піде на оренду житла . Більшість там жінок з дітьми , дітей потрібно вчити , дати якусь освіту , а це чималі кошти . Думаю повернуться майже всі , хочуть вони того, чи ні .
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29.12.2024 12:45 Ответить
Згадаємо ! З 90х років українці масово їздили на заробітки в Європу , чи всі там залишилися- ні . Тільки один процент залишився в Європі ( заміжжя , бізнес ..) А 99% повернулися в Україну , бо умови отримання громадянства не прості . Найголовніша проблема - своє житло , а воно там коштує багато . От уявіть, жінка з дітьми хоче залишитися в Норвегії , за який час вона зможе наскладати на своє житло , якщо всі кошти зароблені підуть на оренду , їжу , дітей. Це вічні бомжі .
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29.12.2024 12:56 Ответить
Власне житло європейці заводять як правило на старість. В працездатному віці люди рухаються туди де можуть більше заробити і не привязуються до житла. З вашої точки зору виходит що більша частина європейців це бомжі.
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29.12.2024 13:49 Ответить
Пане , навіть до старості вони не назбирають на житло . У нас є сусід , виїхав на заробітки в Польщу більше восьми років тому . Досі нічого не назбирав , все іде на оренду, їжу , а йому 50 років. Сину виповнилося 18 , професії немає , робота тимчасова , за малі кошти . Повертатися бояться, бо воювати не хочуть , у батька був інсульт , не приїхали --вічні бомжі .
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29.12.2024 14:52 Ответить
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29.12.2024 15:47 Ответить
Відповім , у європейців є житло батьківське , так само як і тут у нас . Можна жити з батьками , у бабусь , як то роблять поляки , а потім то житло залишиться їм. Все як у нас. Чи у нас всі живуть на орендованому ? Отож .
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29.12.2024 14:56 Ответить
В нормальній країні, наприклад в Британії, в Португалії, або в Іспанії якщо молода людина після 18 років живе з батьками то це однозначно інвалід або паразит до якого ставляться як до неповносправного і безвідповідального. Я працював з 16 років. В 17 пішов з дому бо хотів приводити на зйомну квартиру дівок та друзів і не рахуватись з вимогами батьків. Про постійне житло і повернення в Україну ми з дружиною стали думати коли вона завагітніла в 37 років. Повернулися на свою голову... Діти виросли тут, але тепер дівчаткам таки доведеться звідси виїздити. Ніякого світлого майбутнього для них я тут не бачу. Нормальні чоловіки в ЗСУ, але зараз моїх дочок оточують ухилянти, які бояться ходити на легальну роботу, вчитись, здавати на права і навіть отримати закордонний паспорт. Бо це ж "зареєструватися" і потрапити під мобілізацію. Ну і як можна розраховувати на таких пацанчиків? Це такі собі одноразові бойфренди. Таких треба няньчити та ще й утримувати. На фіг вони потрібні! Житло у нас є, але життя тут означатиме бідність, корупцію і високі податки. Мені не хочеться щоб вони тут мучалися все своє життя...
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29.12.2024 15:54 Ответить
Пане !!!! Іде мова не за чоловіків , а за більшість біженців --жінок з купою дітей , і пенсіонерів . І за нас , у нас так не навчені діти , і у нас зв'язані пуповиною всі , доки батьки живі . Питання яка кількість молоді самі , за свої кошти вчиться в універах , без допомоги батьків , заробляє і купляє собі житло без допомоги батьків ? Ото . Наші біженки саме жінки ненавчені західному життю, бо тільки народить купа бабць, батьків допомагає , а там ні. Пане вони не зможуть .
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29.12.2024 16:00 Ответить
Я своїх дочок вчив з раннього дитинства не розраховувати на чоловіків і не залежати від них. Всіма можливими засобами показував що стається з жінками які розраховують на когось крім себе і дозволяють іншим приймати рішення за них. Ми своїх дітей ростили без допомоги батьків. Натомість ми допомагали батькам. Так ми вчили своїх дітей піклуватися про нас. Але зараз ми самі відмовляємось від допомоги дітей в майбутньому і пропонуємо їм розглянути еміграцію. Вони готові. Вони зможуть навіть не сильно напружуючись. Вибір за ними, а ми "Ми помрем не в Парижі..."
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29.12.2024 16:10 Ответить
Дуже добре , але є але ! Мої родичі лікарі стоматологи виїхали в Канаду в 90х . Три роки вони вчили мову на курсах, і проходили перекваліфікацію , на четвертий рік здавали екзамени, щоб отримати дозвіл на роботу стоматологами . Три роки аду , вся родина працювали на трьох роботах , і вчились на курсах . І тільки зараз кілька років тому вони виплатили своє житло , одне , брат з сестрою в одному будинку , з дітьми , тобто дві родини в одному будинку . Багато коштів пішло не оренду лікарні стомат , на їжу, страховки і інше . Ми це знаємо, тому допоможіть дівчаткам , не будьте черствим до них , це ж не хлопці , це ваші квіточки .
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29.12.2024 16:22 Ответить
До речі, вам пане НБ порада !! Продайте житло тут , купіть в Португалії житло дівчаткам , а самі десь на село . Бо першому і другому поколінню мігрантів завжди дуже важко . А так , зробите їм легше життя . Ви ж їх любите , правда ?
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29.12.2024 16:06 Ответить
Такий варіант розглядається. Зараз посилаю "на оглядини". Щойно (вчора) повернулися з Іспанії. Весною відправлю в Португалію. Їм ще пару років закінчувати університети. Собі вчасно купив хатку рибалки над Пслом в досить віддаленому селі на Полтавщині. Там ще й пів гектара городу є. Вибір за ними, але вони якісь затяті патріотки...
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29.12.2024 16:21 Ответить
ААаа клас дуже добре !! Повага до Вас пане !!! Патріотки то добре , але дівчатка то наш генофонд , най там сидять
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29.12.2024 16:25 Ответить
Сидіти там вони не хочуть і навіть не можуть, бо вчаться тут, а от поїхати подивитись на декілька днів не відмовляються. Мають багато однокласниць за кордоном і ті запрошують до себе в гості. Так що ... ха! ... поїздки обходяться значно дешевше.
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29.12.2024 16:45 Ответить
вас почитати - начі в пеклі живете. Для мене пекло - то закордон. Де відношення до тебе - як до 3го сорту і ніколи ти не будеш там своїм. Майже скрізь, крім можливо сша і канади. Але працювати там треба як скаженому, а не маєш здоровя -то вмирай.
Якщо ви дівчат хочете гарно за іноземців пристроїти, то вже іншим словом зветься, і не завжди то добре. Тому не треба демонізувати Україну. Краще своєї Батьківщини нічого немає, якщо ти не перекотиполе.
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29.12.2024 17:46 Ответить
Я багато років жив в Британії. Закінчив докторантуру. Захистився. Працював. = Поїздив по світу трохи. І повернувся бо думав так само як і ви. Сьогодні я чітко і ясно усвідомлюю що це було помилкою.
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29.12.2024 18:06 Ответить
наче я там не був. Нікому ми там не потрібні. І ніколи англійці не ставилися нормально до іноземців. Якщо волоси-нігті, прибирання, то все ОК. Якщо щось інше, високопрофесійне - тобі не дадуть ходу. Я повернувся, і щасливий.
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29.12.2024 18:16 Ответить
В мене таких проблем не було. З карєрою було все добре. Але хотілось додому... Ми і тут нікому не потрібні. То в чому різниця? Як на мене то краще бути непотрібним в гарних умовах ніж в корумпованій клоаці де правлять "зєлєнскіє" і "єрмакі", а командують військом "сирскіє". Фу, *****!
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29.12.2024 18:27 Ответить
зе тимчасово. А Батьківщина і твій дім - то назавжди
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29.12.2024 23:17 Ответить
Вже таке враження що ми позбавимось зуйло хіба що в обмін на *****... "Українського Піночета" щось не видно, а легітимного способу зміни влади за воєнного стану Конституція не передбачає. Якось та викрутимось...
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29.12.2024 23:31 Ответить
та позбавимося. А ось з путіним і кацапами - ото реальна проблема.
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29.12.2024 23:36 Ответить
Якщо не справимось з внутрішніми ворогами то зовнішні будуть проблемою надовго.
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29.12.2024 23:43 Ответить
Тю. Тут така соціальна підтримка, що СРСР не снилося. Вийти на соціал за станом здоровʼя - мрія багатьох.
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29.12.2024 20:38 Ответить
це ваші зеленоботівські мрії. на щастя.
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29.12.2024 13:58 Ответить
Дурню, якраз ті , що обрали зелень масово виїхали за кордон . А ми порохоботи сидимо дома , в Україні , бо у нас в кожній родині свій захисник на фронті .
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29.12.2024 14:47 Ответить
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29.12.2024 14:54 Ответить
Пане , най вони живуть як хочуть, то їх життя , але до нас потім най не лізуть-- померла , так померла .
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29.12.2024 15:49 Ответить
Чим довше тягнеться війна тим менше людей повернеться. Люди доклали великих зусиль для налагодження життя - вивчили мову, знайшли роботу, житло, влаштували дітей на навчання, знайшли нових партнерів. Ну от як це все кинути і повернутися в розбиту кацапами та розграбовану зеленими гнідами країну з надвисокими податками і наднизькими зарплатами? Багато людей втратили житло і заробити на нього в Україні неможливо.
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29.12.2024 13:27 Ответить
Те що Європа вижене українців - це хворі фантазії зелених нелюдів.
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29.12.2024 14:00 Ответить
Європейці бачать різницю між мусульманами, неграми, азіатами і білими українцями які виховані на традиційних християнських цінностях. Жив в 12 країнах. Всюди українці успішні, їх цінують і ніхто виганяти не збирається. Навпаки! Всіляко заохочують щоб втримати від повернення.
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29.12.2024 14:41 Ответить
І я про те. Але ж зелені виродки бажають їм зла.
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29.12.2024 14:43 Ответить
Зелені виродки бажають добра лише собі. Їм просто всі інші пофіг.
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29.12.2024 16:24 Ответить
https://espreso.tv/polityka-kiiv-vimagae-pripinennya-dopomogi-ukrainskim-bizhentsyam-vid-es-el-pais
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29.12.2024 14:48 Ответить
Скажу більше 80% адекватних Українців хочуть виїхати з України,подалі від тої ригозеленої мразоти та від тої реальності в яку перетворила ригозелена мразота Україну,від того бидла що вибирає цю мразоту до влади, в такі країни як Норвегія,і виїдуть при першій можливості.
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29.12.2024 15:18 Ответить
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