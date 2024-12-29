47% украинских беженцев в Норвегии не хотят возвращаться в Украину после завершения войны, - опрос
47% опрошенных украинских беженцев, проживающих в Норвегии, заявили, что не хотят возвращаться домой даже после завершения войны.
Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного по заказу компании Imdi, пишет VG, сообщает Цензор.НЕТ.
По данным опроса, только 10% украинских беженцев сказали, что хотят вернуться домой.
Исследовательница Вильде Гернес из Института городских и региональных исследований (NIBR) при OsloMet рассказала, что среди украинцев наблюдается две тенденции. Первая заключается в том, что украинцы, которые уже давно находятся в Норвегии, хотят остаться в этой стране. Вторая тенденция - те, кто прибыл недавно, теперь с самого начала говорят, что хотят осесть в Норвегии.
Кроме этого, исследовательница отметила еще одну тенденцию. По ее словам, в Норвегию все чаще приезжают 16-17-летние украинские подростки.
Гернес говорит, что это связано с тем, что украинские подростки хотят уехать, "пока это возможно, до того, как их могут забрать на войну".
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українське болото, яке ніколи окрім свого міста не бачило, хорошого не обере.
чого зараз усі дамбасята, які за яника голосували, в **** стосовно першого пункту його предвиборчої кампанії - про продовження руху в ЄС - бо вони ту програму в очі не бачлили. а ще є куча роликів, де це ж бидло навіть прізвище яника не можуть правльно сказати - а пайки отримали і галки поставили.
Та я згоден і в Україні залишитись. Тільки б дали змогу працювати та хоч якусь копійчину на життя заробити.
Вже ніхто не повернеться , потрібно потроху звикати до цієї дійсності, тим паче такі люди як українці цивілізованому світу дуже потрібні , яб навіть сказав наші люди стали відкриттям для цивілізацій
https://visitukraine.today/uk/blog/1161/temporary-collective-protection-in-norway-how-to-get-it-social-housing-financial-assistance-and-free-courses-for-ukrainians#norvegiya-dlya-bizenciv-iz-********-komu-mozut-vidmoviti-u-zaxisti-u-2024-roci Норвегія для біженців із України: кому можуть відмовити у захисті у 2024 році? Останнім часом українські біженці в Норвегії зіштовхнулися з неочікуваними труднощами - місцева влада почала відмовляти деяким громадянам України у наданні тимчасового захисту, про що свідчить звіт nrk.no. Ситуація кардинально змінилася після того, як норвезький уряд запровадив жорсткіші критерії надання тимчасового притулку українцям. Тепер два ключові фактори можуть стати причиною відмови: якщо заявник постійно мешкав за межами України до початку повномасштабного вторгнення, або якщо він походить з регіонів, які Норвегія визначила як "безпечні". Передумови для таких змін з'явилися ще навесні, коли норвезька влада зауважила значне навантаження на соціальну систему через масовий приплив українських біженців. Міністр юстиції Емілія Енгер Мель прокоментувала ситуацію: "Наразі в Норвегії перебуває понад 80 тисяч українців. Ми змушені впроваджувати заходи, які гарантуватимуть захист найбільш вразливим категоріям. Настав час повернутися до конкретних кроків. Посилення обмежень неминуче".
Різні ситуації бувають. Кому війна - а кому мати рідна. Безглуздя - робити загальний висновок по одній ситуації.
Як казав Будда: "Дурень, який знає свою дурість, тим самим уже мудрий. Дурень, що вважає себе мудрим, воістину дурнем зветься"
а як же мантра зелених про "генетичний фонд нації"??? що молодь не можна мобілізувати?
Правда лише одна і вона в тому НІХТО вже не хоче жити в Країні Мрій. Тому як відкриють кордони то виїде все молоде і працездатне населення в першу чергу
Якщо ви дівчат хочете гарно за іноземців пристроїти, то вже іншим словом зветься, і не завжди то добре. Тому не треба демонізувати Україну. Краще своєї Батьківщини нічого немає, якщо ти не перекотиполе.