Стратегическая цель Украины – членство в НАТО, но гарантии безопасности являются первоочередной задачей, - постпред в ООН Мельник
Членство в НАТО остается для Украины на повестке дня. Однако сейчас как промежуточное решение для Украины центральное значение имеет вопрос гарантий безопасности.
Об этом в интервью германскому изданию Berliner Morgenpost рассказал новоназначенный постоянный представитель Украины в ООН Андрей Мельник, сообщает Цензор.НЕТ.
У дипломата спросили, какие гарантии Украина будет требовать и от кого, если не сможет стать членом НАТО в обозримом будущем.
"Членство в НАТО остается для Украины на повестке дня. Однако вопрос гарантий безопасности имеет для нас центральное значение как промежуточное решение. Однако они должны выходить за рамки чисто политических обещаний, таких как Будапештский меморандум 1994 года. Нашим партнерам придется тщательно расписать военные средства, которые они будут использовать для защиты Украины, если она снова подвергнется нападению со стороны России", - ответил Мельник.
Говоря о возможности получения гарантий безопасности, он сказал, что это могут быть, как двусторонние, так и многосторонние соглашения, которые должны включать обязательства по обороне Украины.
Кроме этого, постпред в ООН добавил, что Киеву нужны международные обязательства по обороне со стороны западных союзников на случай, если Украина снова подвергнется угрозе или нападению со стороны России.
"Они также могли бы стать частью возможного большого мирного договора с Россией", - сказал Мельник.
Напомним, что 20 декабря президент Владимир Зеленский назначил Андрея Мельника представителем Украины в ООН.
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P.S. як то кажуть:" будьте обережні з своїми бажаннями".
Ізраїль не член ЄС, але торгує з усіма і непогано себе почуває.
бо СРСР доклав зусиль, щоб його створити.
В обох країнах керує один народ, і це не росіяни.
Росія виконує для Ізраілю найбуднішу частину роботи
по розширенню територій - військове захоплення
земель майбутнього "Небесного Ієрусалиму".
Вихід до морів, прісна вода, кращі у світі чорноземи.
Модерує процес Америка, де керує той самий народ.
Але Ізраїль-це ізраїль.
НАТО йому як гиря на ногах - зате наносить удари коли вважає за потрібне,
а не коли всі фіцо і орбани проголосують.
НАТО ефективне тільки коли є Рейгани і Тетчер.
Тобто, у Кацапії "вже все готове" для розміщення комплексів РСМД поблизу кордонів країн НАТО. Знову Європа "наздоганять" змушена буде...
Верховна Рада не змогла затвердити звернення до Конгресу США з проханням надати Україні https://babel.ua/news/69436-posol-u-ssha-zaklikala-radu-ne-golosuvati-za-zvernennya-do-ssha-nardepi-hochut-prositi-dlya-ukrajini-status-soyuznika-poza-nato статус основного союзника поза НАТО (MNNA).
За відповідне звернення проголосували лише 24 нардепи з 226 необхідних.
Серед фракцій постанову підтримали 11 нардепів від «Європейської солідарності», 9 - від «Батьківщини», 2 - від «Голосу», по одному - від групи «Довіра» та позафракційних.
Статус MNNA мають союзники США, які не входять до НАТО. У цьому статусі Австралія, Єгипет, Ізраїль, Японія, Бразилія, Нова Зеландія і ще 12 країн - не членів НАТО. У двосторонніх відносинах зі США статус визначає пріоритетність розвитку, співробітництва і допомоги.
Напередодні посол України в США Оксана Маркарова закликала нардепів не https://babel.ua/news/69416-rada-soberetsya-na-vneocherednoe-zasedaniya-chtoby-obratitsya-k-ssha-za-statusom-soyuznika-vne-nato голосувати за звернення до Конгресу США, у якому вони хочуть просити у Штатів для України статус основного союзника поза НАТО (MNNA).Посол пояснила, що MNNA - статус для країн, які не планують, або не можуть в силу політичних чи географічних причин вступити в НАТО.(голосування зрадників України .))