Стратегическая цель Украины – членство в НАТО, но гарантии безопасности являются первоочередной задачей, - постпред в ООН Мельник

Членство в НАТО остается для Украины на повестке дня. Однако сейчас как промежуточное решение для Украины центральное значение имеет вопрос гарантий безопасности.

Об этом в интервью германскому изданию Berliner Morgenpost рассказал новоназначенный постоянный представитель Украины в ООН Андрей Мельник, сообщает Цензор.НЕТ.

У дипломата спросили, какие гарантии Украина будет требовать и от кого, если не сможет стать членом НАТО в обозримом будущем.

"Членство в НАТО остается для Украины на повестке дня. Однако вопрос гарантий безопасности имеет для нас центральное значение как промежуточное решение. Однако они должны выходить за рамки чисто политических обещаний, таких как Будапештский меморандум 1994 года. Нашим партнерам придется тщательно расписать военные средства, которые они будут использовать для защиты Украины, если она снова подвергнется нападению со стороны России", - ответил Мельник.

Говоря о возможности получения гарантий безопасности, он сказал, что это могут быть, как двусторонние, так и многосторонние соглашения, которые должны включать обязательства по обороне Украины.

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Кроме этого, постпред в ООН добавил, что Киеву нужны международные обязательства по обороне со стороны западных союзников на случай, если Украина снова подвергнется угрозе или нападению со стороны России.

"Они также могли бы стать частью возможного большого мирного договора с Россией", - сказал Мельник.

Напомним, что 20 декабря президент Владимир Зеленский назначил Андрея Мельника представителем Украины в ООН.

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