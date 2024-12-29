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Стратегическая цель Украины – членство в НАТО, но гарантии безопасности являются первоочередной задачей, - постпред в ООН Мельник

Мельник про гарантії безпеки

Членство в НАТО остается для Украины на повестке дня. Однако сейчас как промежуточное решение для Украины центральное значение имеет вопрос гарантий безопасности.

Об этом в интервью германскому изданию Berliner Morgenpost рассказал новоназначенный постоянный представитель Украины в ООН Андрей Мельник, сообщает Цензор.НЕТ.

У дипломата спросили, какие гарантии Украина будет требовать и от кого, если не сможет стать членом НАТО в обозримом будущем.

"Членство в НАТО остается для Украины на повестке дня. Однако вопрос гарантий безопасности имеет для нас центральное значение как промежуточное решение. Однако они должны выходить за рамки чисто политических обещаний, таких как Будапештский меморандум 1994 года. Нашим партнерам придется тщательно расписать военные средства, которые они будут использовать для защиты Украины, если она снова подвергнется нападению со стороны России", - ответил Мельник.

Говоря о возможности получения гарантий безопасности, он сказал, что это могут быть, как двусторонние, так и многосторонние соглашения, которые должны включать обязательства по обороне Украины.

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Кроме этого, постпред в ООН добавил, что Киеву нужны международные обязательства по обороне со стороны западных союзников на случай, если Украина снова подвергнется угрозе или нападению со стороны России.

"Они также могли бы стать частью возможного большого мирного договора с Россией", - сказал Мельник.

Напомним, что 20 декабря президент Владимир Зеленский назначил Андрея Мельника представителем Украины в ООН.

Читайте: Усиление безопасности, деоккупация и получение компенсаций: правительство одобрило план реализации Стратегии морской безопасности Украины

Автор: 

безопасность (1106) ООН (4172) членство в НАТО (1514) гарантия (154) Мельник Андрей (229)


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Топ комментарии
+4
Немає ніяких гарантій безпеки, тим більше - до поки існує Рашистська Фашизація, можуть бути лише гарантії якоїсь допомоги. І немає ніяких гарантій того що українці не оберуть собі знову якихось прокацапських блазнів у владу.
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29.12.2024 01:53
+4
Ізраіль ніколи не був справжнім ворогом СРСР чи Росії,
бо СРСР доклав зусиль, щоб його створити.
В обох країнах керує один народ, і це не росіяни.
Росія виконує для Ізраілю найбуднішу частину роботи
по розширенню територій - військове захоплення
земель майбутнього "Небесного Ієрусалиму".
Вихід до морів, прісна вода, кращі у світі чорноземи.
Модерує процес Америка, де керує той самий народ.
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29.12.2024 05:05
+3
А я добре пам'ятаю заяви рдників і депутатів Гундоса Потужного Боневтіка, що напад кацапів на Україну спровокувало рішення парламенту рухатися в бік ЄС і НАТО. То де кажуть правду слугориги, тоді, коли звинувачували опозицію, чи сьогодні?
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29.12.2024 09:44
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Так нам залюбки " наваляють" будь яких гарантій лиш би подалі тримати від НАТО.
P.S. як то кажуть:" будьте обережні з своїми бажаннями".
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29.12.2024 01:52 Ответить
Немає ніяких гарантій безпеки, тим більше - до поки існує Рашистська Фашизація, можуть бути лише гарантії якоїсь допомоги. І немає ніяких гарантій того що українці не оберуть собі знову якихось прокацапських блазнів у владу.
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29.12.2024 01:53 Ответить
Ізраїль не член НАТО, але непогано себе почуває.

Ізраїль не член ЄС, але торгує з усіма і непогано себе почуває.
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29.12.2024 02:02 Ответить
Ізраїль знаходиться за кілька тисяч кілометрів від пітьми, це суттєво змінює ситуацію.
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29.12.2024 02:06 Ответить
Ізраіль ніколи не був справжнім ворогом СРСР чи Росії,
бо СРСР доклав зусиль, щоб його створити.
В обох країнах керує один народ, і це не росіяни.
Росія виконує для Ізраілю найбуднішу частину роботи
по розширенню територій - військове захоплення
земель майбутнього "Небесного Ієрусалиму".
Вихід до морів, прісна вода, кращі у світі чорноземи.
Модерує процес Америка, де керує той самий народ.
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29.12.2024 05:05 Ответить
Ізраїль завжди був в оточенні ворогів.
Але Ізраїль-це ізраїль.
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29.12.2024 05:41 Ответить
То нащо нам постійно тикають на Ізраїль, як приклад для наслідування?
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29.12.2024 05:57 Ответить
Вже зрозумів, що нам, як Ізраїлю, не треба ні ЄС, ні НАТО.
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29.12.2024 07:33 Ответить
Ізраіль все має і без НАТО - і гроші, і найновішу зброю.
НАТО йому як гиря на ногах - зате наносить удари коли вважає за потрібне,
а не коли всі фіцо і орбани проголосують.
НАТО ефективне тільки коли є Рейгани і Тетчер.
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29.12.2024 09:00 Ответить
А що ті, хто все цё дає Ізраїлю, мають з того?
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29.12.2024 10:12 Ответить
Мають задоволення, що допомогли своїм.
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29.12.2024 12:23 Ответить
І шо, Нєбєнзя може перепочити ? До переходу на посольську роботу цей хлопець з Дубровиці був багаторічним замом нефа протокола при Віті Ростовському, Пороху. Його шефом був персонаж, який продав міському маньяку операцію по вагнерівцям. Тому входить в найближче коло гопоти Бубона. Вже почав затягувати фальцетом Дерьмака.
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29.12.2024 04:31 Ответить
Ну, що сказать - "Унылая лошадь" вже "проіржала": "России пора атказываться ат маратория на размещение РСМД..."
Тобто, у Кацапії "вже все готове" для розміщення комплексів РСМД поблизу кордонів країн НАТО. Знову Європа "наздоганять" змушена буде...
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29.12.2024 05:05 Ответить
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29.12.2024 05:40 Ответить
Если внимательно почитать 5ю статью нато, то то что происходит у нас по большому счету и есть демонстрация как работает 5я статья. История показывает что всякие договора и союзы нарушались влегкую, но при этом всегда работала личная выгода стран. Мы не были в нато при этом Европа нам помогает оружием, так как боялись что они следующие по крайней мере по началу боялись. Напади путин вместо нас на условную Литву было б примерно все тоже самое, очень вряд ли что кто-то открыто послал свои армии боясь воевать с ядерной страной но разве что возможно больше отсылалиб оружия. Но при этом еслиб напала на Литву условная Беларусь тут бы нато показало всю свою мощь так как бояться нечего. В этом алчном мире есть только две гарантии или ЯО или сильная армия с сильной экономикой что вас не придут денацифициррвать
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29.12.2024 08:12 Ответить
Вічні кандидати на всуп.
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29.12.2024 08:56 Ответить
Хотіли Україну в суп, а воно не виходить.
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29.12.2024 09:02 Ответить
Стратегічна мета України - членство в НАТО, але безпекові гарантії є першочерговим завданням, - постпред в ООН Мельник

Верховна Рада не змогла затвердити звернення до Конгресу США з проханням надати Україні https://babel.ua/news/69436-posol-u-ssha-zaklikala-radu-ne-golosuvati-za-zvernennya-do-ssha-nardepi-hochut-prositi-dlya-ukrajini-status-soyuznika-poza-nato статус основного союзника поза НАТО (MNNA).

За відповідне звернення проголосували лише 24 нардепи з 226 необхідних.

Серед фракцій постанову підтримали 11 нардепів від «Європейської солідарності», 9 - від «Батьківщини», 2 - від «Голосу», по одному - від групи «Довіра» та позафракційних.

Статус MNNA мають союзники США, які не входять до НАТО. У цьому статусі Австралія, Єгипет, Ізраїль, Японія, Бразилія, Нова Зеландія і ще 12 країн - не членів НАТО. У двосторонніх відносинах зі США статус визначає пріоритетність розвитку, співробітництва і допомоги.

Напередодні посол України в США Оксана Маркарова закликала нардепів не https://babel.ua/news/69416-rada-soberetsya-na-vneocherednoe-zasedaniya-chtoby-obratitsya-k-ssha-za-statusom-soyuznika-vne-nato голосувати за звернення до Конгресу США, у якому вони хочуть просити у Штатів для України статус основного союзника поза НАТО (MNNA).Посол пояснила, що MNNA - статус для країн, які не планують, або не можуть в силу політичних чи географічних причин вступити в НАТО.(голосування зрадників України .))
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29.12.2024 09:04 Ответить
А я добре пам'ятаю заяви рдників і депутатів Гундоса Потужного Боневтіка, що напад кацапів на Україну спровокувало рішення парламенту рухатися в бік ЄС і НАТО. То де кажуть правду слугориги, тоді, коли звинувачували опозицію, чи сьогодні?
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29.12.2024 09:44 Ответить
Кучмівський олігархат можна знищити тільки війною.
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29.12.2024 12:26 Ответить
О, вже стратегічна мета... У Совка стратегічною метою був комунізм - але не дожив. А оно у Китая стратегічна мета - китайський мир на усій Землі. Дедлайн - років 1000.
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29.12.2024 13:28 Ответить
 
 