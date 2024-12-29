Минобороны готово объединить все функции, касающиеся вопроса военнопленных, - Умеров

Министерство обороны готово объединить все функции, которые касаются вопроса пленных защитников Украины.

Об этом во время заседания Совета Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными заявил глава Минобороны Рустем Умеров, сообщает Коордштаб, информирует Цензор.НЕТ.

"Силам обороны Украины будет дано распоряжение об обязательной координации Координационным штабом всех мер по эвакуации и репатриации гражданских лиц", - заявил Умеров.

Он также заявил, что оборонное ведомство готово объединить все функции, касающиеся вопроса военнопленных.

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Отмечается, что очередное заседание Совета Координационного штаба состоялось под председательством министра внутренних дел Игоря Клименко.

Был рассмотрен ряд вопросов, в частности, речь шла о работе региональных представительств, организации Общественного совета, документировании военных преступлений, совершенных российскими захватчиками.

Однако ключевым вопросом было продолжение работы по освобождению из плена государства-агрессора защитников Украины, а также возвращение из незаконного удержания гражданских лиц.

Председатель Координационного штаба, начальник ГУР Кирилл Буданов отметил в своей речи, что Коордштаб совершенствует взаимодействие со всеми структурными частями и подразделениями Сил безопасности и обороны.

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"Основными задачами штаба является организация освобождения людей из российской неволи, помощь семьям, противодействие информационному воздействию агрессора на украинское общество. Приоритетом для Коордштаба и Главного управления разведки было, есть и будет возвращение из неволи всех наших людей", - сказал Буданов.

Также участники заседания обратили внимание на продолжение разработки и совершенствования специалистами Коордштаба онлайн-инструментов, в частности, Личного кабинета, информационной системы для упорядочения и облегчения работы с заявителями.

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