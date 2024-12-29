Минобороны готово объединить все функции, касающиеся вопроса военнопленных, - Умеров
Министерство обороны готово объединить все функции, которые касаются вопроса пленных защитников Украины.
Об этом во время заседания Совета Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными заявил глава Минобороны Рустем Умеров, сообщает Коордштаб, информирует Цензор.НЕТ.
"Силам обороны Украины будет дано распоряжение об обязательной координации Координационным штабом всех мер по эвакуации и репатриации гражданских лиц", - заявил Умеров.
Он также заявил, что оборонное ведомство готово объединить все функции, касающиеся вопроса военнопленных.
Отмечается, что очередное заседание Совета Координационного штаба состоялось под председательством министра внутренних дел Игоря Клименко.
Был рассмотрен ряд вопросов, в частности, речь шла о работе региональных представительств, организации Общественного совета, документировании военных преступлений, совершенных российскими захватчиками.
Однако ключевым вопросом было продолжение работы по освобождению из плена государства-агрессора защитников Украины, а также возвращение из незаконного удержания гражданских лиц.
Председатель Координационного штаба, начальник ГУР Кирилл Буданов отметил в своей речи, что Коордштаб совершенствует взаимодействие со всеми структурными частями и подразделениями Сил безопасности и обороны.
"Основными задачами штаба является организация освобождения людей из российской неволи, помощь семьям, противодействие информационному воздействию агрессора на украинское общество. Приоритетом для Коордштаба и Главного управления разведки было, есть и будет возвращение из неволи всех наших людей", - сказал Буданов.
Также участники заседания обратили внимание на продолжение разработки и совершенствования специалистами Коордштаба онлайн-инструментов, в частности, Личного кабинета, информационной системы для упорядочения и облегчения работы с заявителями.
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По морді видно який він розумний, чесний і стурбований