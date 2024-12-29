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Минобороны готово объединить все функции, касающиеся вопроса военнопленных, - Умеров

засідання Коордштабу

Министерство обороны готово объединить все функции, которые касаются вопроса пленных защитников Украины.

Об этом во время заседания Совета Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными заявил глава Минобороны Рустем Умеров, сообщает Коордштаб, информирует Цензор.НЕТ.

"Силам обороны Украины будет дано распоряжение об обязательной координации Координационным штабом всех мер по эвакуации и репатриации гражданских лиц", - заявил Умеров.

Он также заявил, что оборонное ведомство готово объединить все функции, касающиеся вопроса военнопленных.

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Отмечается, что очередное заседание Совета Координационного штаба состоялось под председательством министра внутренних дел Игоря Клименко.

Был рассмотрен ряд вопросов, в частности, речь шла о работе региональных представительств, организации Общественного совета, документировании военных преступлений, совершенных российскими захватчиками.

Однако ключевым вопросом было продолжение работы по освобождению из плена государства-агрессора защитников Украины, а также возвращение из незаконного удержания гражданских лиц.

Председатель Координационного штаба, начальник ГУР Кирилл Буданов отметил в своей речи, что Коордштаб совершенствует взаимодействие со всеми структурными частями и подразделениями Сил безопасности и обороны.

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"Основными задачами штаба является организация освобождения людей из российской неволи, помощь семьям, противодействие информационному воздействию агрессора на украинское общество. Приоритетом для Коордштаба и Главного управления разведки было, есть и будет возвращение из неволи всех наших людей", - сказал Буданов.

Также участники заседания обратили внимание на продолжение разработки и совершенствования специалистами Коордштаба онлайн-инструментов, в частности, Личного кабинета, информационной системы для упорядочения и облегчения работы с заявителями.

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Автор: 

военнопленные (1072) Минобороны (9339) Умеров Рустем (532)


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Топ комментарии
+5
Хай умероа краще розкаже як зірвали голосування в громадську раду.....
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29.12.2024 07:08
+5
Щось не віриться що людина, яка дозволяє обкрадати ЗСУ, ставить на посади тимошенників, випускає в серію браковані міни з поставкою на фронт, буде перейматись долею полонених.
По морді видно який він розумний, чесний і стурбований
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29.12.2024 10:01
+1
Тарани, резнікови, умерови - ось всі міністри антимайданівця Боневтіка Потужного. Один грав доміно з батею Вована і це стало головною запорукою призначення тарана знищувати ЗСУ, резніков обріс яйцями і флягами по ціні літаків, заробив на старість не тільки собі, а і своєму шефу і брату по крові Зельцу. А умеров спеціаліст по шахрайських схемах відмивання мільярдів на озброєнні. Це його основна заслуга і друга, що не українець, бо в команді Боневтіка одні кацапи, єврпеї і малороси. Після інформації про100 тисяч бракованих мін нашим ЗСУ, міністр мав би застрелитися, але то міністр, а ці і дня не служили, і не знають що таке військова честь.
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29.12.2024 09:35
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Хай умероа краще розкаже як зірвали голосування в громадську раду.....
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29.12.2024 07:08 Ответить
Послухайте Дану Ярову на "еспресо "
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29.12.2024 07:10 Ответить
Тарани, резнікови, умерови - ось всі міністри антимайданівця Боневтіка Потужного. Один грав доміно з батею Вована і це стало головною запорукою призначення тарана знищувати ЗСУ, резніков обріс яйцями і флягами по ціні літаків, заробив на старість не тільки собі, а і своєму шефу і брату по крові Зельцу. А умеров спеціаліст по шахрайських схемах відмивання мільярдів на озброєнні. Це його основна заслуга і друга, що не українець, бо в команді Боневтіка одні кацапи, єврпеї і малороси. Після інформації про100 тисяч бракованих мін нашим ЗСУ, міністр мав би застрелитися, але то міністр, а ці і дня не служили, і не знають що таке військова честь.
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29.12.2024 09:35 Ответить
Щось не віриться що людина, яка дозволяє обкрадати ЗСУ, ставить на посади тимошенників, випускає в серію браковані міни з поставкою на фронт, буде перейматись долею полонених.
По морді видно який він розумний, чесний і стурбований
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29.12.2024 10:01 Ответить
Іншаллах!
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29.12.2024 11:11 Ответить
 
 