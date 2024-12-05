Министр МВД Клименко принял участие в заседании Совета Координационного штаба по вопросам военнопленных. ФОТОрепортаж

Министр внутренних дел Игорь Клименко присоединился к первому заседанию Совета Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Об этом в Facebook сообщает МВД Украины, информирует Цензор.НЕТ.

В среду, 5 декабря, состоялось первое заседание Совета Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Новый руководящий орган создан для формирования стратегических межведомственных позиций Координационного штаба. Мероприятие прошло под председательством руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова при участии министра внутренних дел Игоря Клименко.

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Во время заседания был рассмотрен ряд важных вопросов:

деятельность переговорной группы по возвращению украинских военных и гражданских;

создание Общественного совета при Координационном штабе;

внесение изменений в нормативно-правовые акты;

образование представительств и рабочих групп штаба во всех регионах Украины.

По результатам обсуждений участники определили приоритетные направления сотрудничества и первоочередные шаги, которые будут способствовать ускорению процесса возвращения украинских воинов и граждан из плена.













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