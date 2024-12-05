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Министр МВД Клименко принял участие в заседании Совета Координационного штаба по вопросам военнопленных. ФОТОрепортаж

Министр внутренних дел Игорь Клименко присоединился к первому заседанию Совета Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Об этом в Facebook сообщает МВД Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Перше засідання Ради Координаційного штабу з питань військовополонених

В среду, 5 декабря, состоялось первое заседание Совета Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Новый руководящий орган создан для формирования стратегических межведомственных позиций Координационного штаба. Мероприятие прошло под председательством руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова при участии министра внутренних дел Игоря Клименко.

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Во время заседания был рассмотрен ряд важных вопросов:

  • деятельность переговорной группы по возвращению украинских военных и гражданских;
  • создание Общественного совета при Координационном штабе;
  • внесение изменений в нормативно-правовые акты;
  • образование представительств и рабочих групп штаба во всех регионах Украины.

По результатам обсуждений участники определили приоритетные направления сотрудничества и первоочередные шаги, которые будут способствовать ускорению процесса возвращения украинских воинов и граждан из плена.

Перше засідання Ради Координаційного штабу з питань військовополонених
Перше засідання Ради Координаційного штабу з питань військовополонених
Перше засідання Ради Координаційного штабу з питань військовополонених
Перше засідання Ради Координаційного штабу з питань військовополонених
Перше засідання Ради Координаційного штабу з питань військовополонених
Перше засідання Ради Координаційного штабу з питань військовополонених

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Автор: 

Буданов Кирилл (456) военнопленные (1056) Клименко Игорь (394)


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цей міністр може тільки "коордєніровать"
передачу бабла з дойки бізнесу
"успєшному мін'єджеру" татарову
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05.12.2024 18:30 Ответить
Оцей смердячій на всю Украєну міністрішка має сором десь брати участь?
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05.12.2024 18:47 Ответить
Відразу видно на фото, що Рустем подумки на передку.
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05.12.2024 21:23 Ответить
Ну и лица в бригаде ермака и голобородько
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05.12.2024 22:38 Ответить
Цього "міністера" вперто піарять і ************. Хоч би фейс не показували - дуже вже спотворений глибокими філософськими роздумами і переживаннями за долю Батьківщини.
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06.12.2024 19:47 Ответить
 
 