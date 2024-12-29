Из-за значительного истощения Силы обороны могут потерять контроль над захваченными территориями Курщины, - Associated Press
Силы обороны Украины из-за значительного истощения могут потерять значительную часть захваченной территории на Курщине.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП", об этом изданию Associated Press рассказали 7 украинских военных и командиров, комментируя ситуацию на передовой на условиях анонимности.
Издание пишет, что значительная часть украинских подразделений находится в состоянии истощения. Бои настолько интенсивны, что некоторые украинские командиры не могут эвакуировать погибших. Задержки в коммуникации и не вовремя выбранная тактика стоят жизней, а войска почти не имеют возможности контратаковать.
По информации издания, Россия сосредоточила в регионе более 50 тысяч военнослужащих, включая военных из Северной Кореи.
"Точные цифры трудно получить, но контратака Москвы привела к гибели и ранению тысяч людей, а истощенные украинцы потеряли более 40% территории Курщины, которую они захватили в августе".
Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что он надеется, что контроль над Курщиной поможет заставить Россию вести переговоры о прекращении войны. Но пять украинских и западных чиновников в Киеве, которые говорили на условиях анонимности, сказали АР, что они опасаются, что азартная игра Зеленского ослабит всю 1000-километровую линию фронта, что приводит к потерям драгоценных позиций на востоке.
По словам некоторых командиров передовых подразделений, они находятся в тяжелых условиях, моральный дух бойцов низкий, и войска ставят под сомнение решение командования, даже саму цель оккупации Курска.
Другой командир сказал, что некоторые приказы, которые получают его подчиненные, не соответствуют действительности. "Они не понимают, где находится враг, а где мы, и что мы контролируем. Они не понимают, где наша сторона, где враг. Что находится под нашим контролем, а что нет. Они не понимают оперативной обстановки, поэтому мы действуем по своему усмотрению", - рассказывает командир.
Один из командиров взвода рассказал, что неоднократно просил вышестоящее командование изменить оборонительную позицию его подразделения, потому что они не могли ее удерживать, однако командование отклоняло его просьбы.
"Те люди, которые стоят до конца, в конечном итоге исчезают без вести", - сказал он. Он также рассказал, что знает о по меньшей мере 20 украинских солдат, тела которых были брошены за последние четыре месяца, поскольку бои были слишком интенсивными, чтобы эвакуировать их без дополнительных жертв.
Украинские военные заявили, что не были готовы к агрессивному ответу России в Курске, и не могут ни контратаковать, ни отступить.
"Другого варианта нет. Мы будем сражаться здесь, потому что если мы просто отступим к нашим границам, они не остановятся, они будут продолжать наступать", - сказал один из командиров подразделения беспилотников.
Ранее издание Bloomberg писало, что ВСУ могут выйти из Курщины до весны 2025 года. По данным The Washington Post, Россия хочет вернуть Курскую область до переговоров.
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У підсумку - тисячі загиблих військових, не рахуючи материально-технічні втрати.
Хто відповість, кажете?
Н І Х Т О !!!
Або мета була , але щось не вийшло - тоді все взагалі погано , бо вчасно вийти і визнати свої помилки не схотіли - тепер там просто перемелюють найкращі частини ЗСУ ...
Marky Mark сподобався ваш коментар в теміПоследние два дня россияне не продвигались на Покровском направлении, - Зеленский
Вне всяких сомнений, таким план и был - про*бать Покровск, а потом получив пи*ды и уложив лучшие бригады, сдрыснуть из курска.
02.09.2024 20:03 Відкрити на форумі 10.
І ви вийдете на прізвища хто робив задум, хто затверджував, хто безпосередньо її виконував...
А якщо серйозно, то ось вам абетка:
На вершині ієрархії - президент України, який є Верховним Головнокомандувачем Збройних сил України. Він призначає та звільняє з посад вище командування ЗСУ, інших військових формувань і керує сферами національної безпеки та оборони держави.
Наступна ланка - це Головнокомандувач ЗСУ. Він здійснює військове керівництво та управління застосуванням ЗСУ, контролює готовність до оборони держави, рівні навчання та забезпечення військових. Звітує Головком щодо досягнення цілей перед президентом і міністром оборони України.
Генштаб ЗСУ планує оборону держави, оцінює воєнно-стратегічну обстановку, тенденції розвитку форм і засобів збройної боротьби. Також Генштаб розробляє проєкт стратегічного замислу з відсічі збройної агресії, планує спеціальні психологічні та інформаційні операції.
Тож, зелене йолопе, хто головнокомандувач ЗСУ і начальник Генштабу ЗСУ. Хто розробляє плани і їх виконує?
Самое "смешное" еще впереди - потом выяснится, шо всю эту "курскую операцию разработали кремляди.
29.08.2024 19:06 Відповісти Видалити
- це такий переклад костоубатий , чи як так ?!
Ці 50к які пруть на Курськ, перли би на Суми, то шо легше б було? Чи якби ЗСУ не атакувало Курськ кацапів би меньше стало? Шось не розумію логіки АР чи бійців.
Не буде великим перебільшенням,що він обнулив оборону Донбасу,хоч як би тепер не виправдовувався. Ось,що він відправив на "курськ",лише згідно Вікіпедії:
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