Из-за значительного истощения Силы обороны могут потерять контроль над захваченными территориями Курщины, - Associated Press

Силы обороны Украины из-за значительного истощения могут потерять значительную часть захваченной территории на Курщине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП", об этом изданию Associated Press рассказали 7 украинских военных и командиров, комментируя ситуацию на передовой на условиях анонимности.

Издание пишет, что значительная часть украинских подразделений находится в состоянии истощения. Бои настолько интенсивны, что некоторые украинские командиры не могут эвакуировать погибших. Задержки в коммуникации и не вовремя выбранная тактика стоят жизней, а войска почти не имеют возможности контратаковать.

По информации издания, Россия сосредоточила в регионе более 50 тысяч военнослужащих, включая военных из Северной Кореи.

"Точные цифры трудно получить, но контратака Москвы привела к гибели и ранению тысяч людей, а истощенные украинцы потеряли более 40% территории Курщины, которую они захватили в августе".

Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что он надеется, что контроль над Курщиной поможет заставить Россию вести переговоры о прекращении войны. Но пять украинских и западных чиновников в Киеве, которые говорили на условиях анонимности, сказали АР, что они опасаются, что азартная игра Зеленского ослабит всю 1000-километровую линию фронта, что приводит к потерям драгоценных позиций на востоке.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ССО показали очередной фрагмент блокнота уничтоженного на Курщине КНДРовца: "я предал родную партию, но мне дали путь к возрождению". ФОТО

По словам некоторых командиров передовых подразделений, они находятся в тяжелых условиях, моральный дух бойцов низкий, и войска ставят под сомнение решение командования, даже саму цель оккупации Курска. Другой командир сказал, что некоторые приказы, которые получают его подчиненные, не соответствуют действительности. "Они не понимают, где находится враг, а где мы, и что мы контролируем. Они не понимают, где наша сторона, где враг. Что находится под нашим контролем, а что нет. Они не понимают оперативной обстановки, поэтому мы действуем по своему усмотрению", - рассказывает командир.

Один из командиров взвода рассказал, что неоднократно просил вышестоящее командование изменить оборонительную позицию его подразделения, потому что они не могли ее удерживать, однако командование отклоняло его просьбы.

"Те люди, которые стоят до конца, в конечном итоге исчезают без вести", - сказал он. Он также рассказал, что знает о по меньшей мере 20 украинских солдат, тела которых были брошены за последние четыре месяца, поскольку бои были слишком интенсивными, чтобы эвакуировать их без дополнительных жертв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска КНДР потеряли 1000 солдат за неделю, некоторые совершают суицид, - Кирби

Украинские военные заявили, что не были готовы к агрессивному ответу России в Курске, и не могут ни контратаковать, ни отступить.

"Другого варианта нет. Мы будем сражаться здесь, потому что если мы просто отступим к нашим границам, они не остановятся, они будут продолжать наступать", - сказал один из командиров подразделения беспилотников.

Ранее издание Bloomberg писало, что ВСУ могут выйти из Курщины до весны 2025 года. По данным The Washington Post, Россия хочет вернуть Курскую область до переговоров.