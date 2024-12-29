РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9898 посетителей онлайн
Новости
7 536 63

Из-за значительного истощения Силы обороны могут потерять контроль над захваченными территориями Курщины, - Associated Press

Бої у Курській області: що відомо

Силы обороны Украины из-за значительного истощения могут потерять значительную часть захваченной территории на Курщине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП", об этом изданию Associated Press рассказали 7 украинских военных и командиров, комментируя ситуацию на передовой на условиях анонимности.

Издание пишет, что значительная часть украинских подразделений находится в состоянии истощения. Бои настолько интенсивны, что некоторые украинские командиры не могут эвакуировать погибших. Задержки в коммуникации и не вовремя выбранная тактика стоят жизней, а войска почти не имеют возможности контратаковать.

По информации издания, Россия сосредоточила в регионе более 50 тысяч военнослужащих, включая военных из Северной Кореи.

"Точные цифры трудно получить, но контратака Москвы привела к гибели и ранению тысяч людей, а истощенные украинцы потеряли более 40% территории Курщины, которую они захватили в августе".

Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что он надеется, что контроль над Курщиной поможет заставить Россию вести переговоры о прекращении войны. Но пять украинских и западных чиновников в Киеве, которые говорили на условиях анонимности, сказали АР, что они опасаются, что азартная игра Зеленского ослабит всю 1000-километровую линию фронта, что приводит к потерям драгоценных позиций на востоке.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ССО показали очередной фрагмент блокнота уничтоженного на Курщине КНДРовца: "я предал родную партию, но мне дали путь к возрождению". ФОТО

По словам некоторых командиров передовых подразделений, они находятся в тяжелых условиях, моральный дух бойцов низкий, и войска ставят под сомнение решение командования, даже саму цель оккупации Курска.

Другой командир сказал, что некоторые приказы, которые получают его подчиненные, не соответствуют действительности. "Они не понимают, где находится враг, а где мы, и что мы контролируем. Они не понимают, где наша сторона, где враг. Что находится под нашим контролем, а что нет. Они не понимают оперативной обстановки, поэтому мы действуем по своему усмотрению", - рассказывает командир.

Один из командиров взвода рассказал, что неоднократно просил вышестоящее командование изменить оборонительную позицию его подразделения, потому что они не могли ее удерживать, однако командование отклоняло его просьбы.

"Те люди, которые стоят до конца, в конечном итоге исчезают без вести", - сказал он. Он также рассказал, что знает о по меньшей мере 20 украинских солдат, тела которых были брошены за последние четыре месяца, поскольку бои были слишком интенсивными, чтобы эвакуировать их без дополнительных жертв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска КНДР потеряли 1000 солдат за неделю, некоторые совершают суицид, - Кирби

Украинские военные заявили, что не были готовы к агрессивному ответу России в Курске, и не могут ни контратаковать, ни отступить.

"Другого варианта нет. Мы будем сражаться здесь, потому что если мы просто отступим к нашим границам, они не остановятся, они будут продолжать наступать", - сказал один из командиров подразделения беспилотников.

Ранее издание Bloomberg писало, что ВСУ могут выйти из Курщины до весны 2025 года. По данным The Washington Post, Россия хочет вернуть Курскую область до переговоров.

Автор: 

боевые действия (4071) Курск (1103) война в Украине (3946)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+26
Це навіть не прогноз, а вже затверджений Зє-рьмаком план знищення сил оборони.
У підсумку - тисячі загиблих військових, не рахуючи материально-технічні втрати.
Хто відповість, кажете?
Н І Х Т О !!!
показать весь комментарий
29.12.2024 10:04
+21
Якось раптово зникли всі військові ыксперды, які наперебій вихваляли геніальну курську операцію Зеполеона
показать весь комментарий
29.12.2024 10:09
+18
Це така многоходовочка ( от вовочкі): вивести військові частини з Донбасу в Курську обл. , начебто - ось ми воюємо в раіссі вже, потім здати Донбас, а потім розповідати: ну ось самі розумієте , не вийшло)
показать весь комментарий
29.12.2024 10:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Знову байки "командирів на умовах анонімності". Associated Press йде лісом.
показать весь комментарий
29.12.2024 09:54 Ответить
Мабуть у західній геніїв є ті чудодійні способи ведення війни без втрат, знаю, зразу здатися в полон.
показать весь комментарий
29.12.2024 10:31 Ответить
геній зеленського порішає
показать весь комментарий
29.12.2024 09:58 Ответить
Якщо це так, то Сумам буде непереливки - можуть кацапи знести місто як Вовчанськ
показать весь комментарий
29.12.2024 09:59 Ответить
Боже спаси та збережи Сумщину та Суми!🙏🙏🙏🥺😢
показать весь комментарий
29.12.2024 14:13 Ответить
Ассошейтед прес - не каркай!
показать весь комментарий
29.12.2024 10:00 Ответить
Це навіть не прогноз, а вже затверджений Зє-рьмаком план знищення сил оборони.
У підсумку - тисячі загиблих військових, не рахуючи материально-технічні втрати.
Хто відповість, кажете?
Н І Х Т О !!!
показать весь комментарий
29.12.2024 10:04 Ответить
Тому і зняли комбрига 80-ки Ішкулова, оскільки він був категорично проти цієї піаравантюри.
показать весь комментарий
29.12.2024 10:36 Ответить
Якось раптово зникли всі військові ыксперды, які наперебій вихваляли геніальну курську операцію Зеполеона
показать весь комментарий
29.12.2024 10:09 Ответить
Я не про вихваляння, а які інші варіанти, ну підуть кацапи на Суми, зітруть в щебень наші міста, що для них поміняється? Чи хтось вірить, що якщо ми вийдемо з курщини, то кацапи розвернуться і підуть по домам, так це дуже тупо.
показать весь комментарий
29.12.2024 10:39 Ответить
Що заважало до геніальної операції піти на Суми?🐑🐑🐑
показать весь комментарий
29.12.2024 10:44 Ответить
Ну продовжуй, кацапи невинні, це ми на них напали!
показать весь комментарий
29.12.2024 11:36 Ответить
Телемарафон на тебе напав і відібрав здоровий глузд
показать весь комментарий
29.12.2024 14:46 Ответить
Поцілуй свою сімоняншу в волохату дупу, довбень.
показать весь комментарий
29.12.2024 19:07 Ответить
Можливо, прийнятний для цього час та обставини?!
показать весь комментарий
29.12.2024 11:59 Ответить
Це така многоходовочка ( от вовочкі): вивести військові частини з Донбасу в Курську обл. , начебто - ось ми воюємо в раіссі вже, потім здати Донбас, а потім розповідати: ну ось самі розумієте , не вийшло)
показать весь комментарий
29.12.2024 10:09 Ответить
Якщо без тотальної зради - то план скоріш за все був розрахований, що пуйло почне дуже швидко перекидати війська із важливих для нього напрямків на курщину, тоді це в теорії могло полегшити тиск на Донбасі. Але цей план був такий собі, так як давно відомо, що пуйлу по*уй на будь-який регіон параші крім мацкви і пітєра. Тому пуйло продовжив сфокусовуватись на Донбасі, а з курщиною почекав і цей непродуманий плани навпаки скував наші боєздатні частини, зробивши нам тільки гірше.
показать весь комментарий
29.12.2024 10:30 Ответить
Так він і перекинув, 155, 810 кримські бригади, інші, про що ви взагалі?
показать весь комментарий
29.12.2024 10:41 Ответить
Про те , що план був без конкретної мети - ну , зайшли і що далі ...?
Або мета була , але щось не вийшло - тоді все взагалі погано , бо вчасно вийти і визнати свої помилки не схотіли - тепер там просто перемелюють найкращі частини ЗСУ ...
показать весь комментарий
29.12.2024 11:22 Ответить
Ти хоч гпту в своєму житті закінчив? Тук-тук! А навіщо кацапи зараз кидаються в резинових лодках на правий беріг Дніпра? Ну напряжись, тільки кальсони свої не спаскудь.
показать весь комментарий
29.12.2024 11:43 Ответить
Цели? У Украины цель пока одна единственная - громить врага имеющимися средствами. Лучше ли это делать на территории врага подальше от своих границ? Однозначно лучше.
показать весь комментарий
29.12.2024 12:11 Ответить
незабаром курська операція стане Сумською, і станеться те, чого до наступу на курську і не намічалось - а саме наступ на Сумську область, про який так п#здів найвеличніший
показать весь комментарий
29.12.2024 10:14 Ответить
Цікаво для чого була ця вкрай сумнівна операція ? Для порятунку півдня та не дати провести атаку московитів на Суми та Чернігівщіну як був початковий наратив,чи таки щоб разміняти территорії. Так це чи не так-журалісти AP/WP скоро напишуть
показать весь комментарий
29.12.2024 10:16 Ответить
Так и задумывалось...

Marky Mark сподобався ваш коментар в теміПоследние два дня россияне не продвигались на Покровском направлении, - Зеленский
Вне всяких сомнений, таким план и был - про*бать Покровск, а потом получив пи*ды и уложив лучшие бригады, сдрыснуть из курска.

02.09.2024 20:03 Відкрити на форумі 10.
показать весь комментарий
29.12.2024 10:17 Ответить
Головнокомандувач Валерій Залужний був проти цієї "геніальної ахінеї" зе-бубочки, але найвеличніший почувався Наполеоном.
показать весь комментарий
29.12.2024 10:20 Ответить
Зате "залізний м'ясник" був за "геніальної ахінеї" в Кринках. Скільки там морпіхів поклав ні за що.
показать весь комментарий
29.12.2024 11:16 Ответить
Підтвердження покажеш, чи як завжди фуфлом сериш,чмо зелене?
показать весь комментарий
29.12.2024 11:43 Ответить
Стосовно "зелених" то у вас сталася дезорієнтація в просторі. Для початку можна ознайомитись з заявою нач.штабу "Азов" Кротевича. А далі, якщо буде бажання, ознайомитись з різними розслідуваннями журналістів та яку роль зіграли британці у цій історії, хто розробляв плани, хто їх виконував, хто кидав морпіхів на винищення, ставивши заздалегідь нереальні завдання і т.п.
І ви вийдете на прізвища хто робив задум, хто затверджував, хто безпосередньо її виконував...
показать весь комментарий
29.12.2024 11:53 Ответить
Тебе в армію невропатолог по паненцефаліту забракував ?Якщо ти не фуфел, то покажи документи як Залужний Ставкою керував, накази зеленському,рєзніку,умєрову,єрмаку роздавав.
показать весь комментарий
29.12.2024 12:09 Ответить
Для альтернативно обдарованих, перебуваючих у піднесено-екзальтованому стані, Зеленьский навіть бригади рухає по фронту та розробляє військові плани без нульового звання.
А якщо серйозно, то ось вам абетка:
На вершині ієрархії - президент України, який є Верховним Головнокомандувачем Збройних сил України. Він призначає та звільняє з посад вище командування ЗСУ, інших військових формувань і керує сферами національної безпеки та оборони держави.

Наступна ланка - це Головнокомандувач ЗСУ. Він здійснює військове керівництво та управління застосуванням ЗСУ, контролює готовність до оборони держави, рівні навчання та забезпечення військових. Звітує Головком щодо досягнення цілей перед президентом і міністром оборони України.

Генштаб ЗСУ планує оборону держави, оцінює воєнно-стратегічну обстановку, тенденції розвитку форм і засобів збройної боротьби. Також Генштаб розробляє проєкт стратегічного замислу з відсічі збройної агресії, планує спеціальні психологічні та інформаційні операції.

Тож, зелене йолопе, хто головнокомандувач ЗСУ і начальник Генштабу ЗСУ. Хто розробляє плани і їх виконує?
показать весь комментарий
29.12.2024 16:59 Ответить
Вже добре що ти себе ідентифікуєш зеленим йолопом.Тепер, гнидо покажи де в твоїй ланці ставка?Тепер ,гнидо,прочитай ще раз тобою написане кому підчиняється Головком, і навіщо ти йому підсунуло цього пробитого,закацапленого наркомана?Тепер, гнидо, знайди там опу?Тепер , зелена ти гнидо, повторю ще раз питання, покажи документи де Залужний віддає накази зеленському,рєзніку, умєрову, єрмаку, ставці?Так як ти ,хитрожопе, і відразу об'явило себе йолопом то здатності від тебе осягнути тобою з написаний текст не очікую.Але дам тобі пораду.Спробуй читати спочатку свою онучу, а потім моє питання, бо навпаки ти не стусний осилити.
показать весь комментарий
30.12.2024 08:58 Ответить
"залізний м'ясник" - хто? В Кринках был Содоль, ком-й морпехотой.
показать весь комментарий
29.12.2024 12:43 Ответить
Содоль це лише виконавець у ланці.
показать весь комментарий
29.12.2024 17:02 Ответить
Так кто приказал, скажи. Шо, ты бжишь?
показать весь комментарий
29.12.2024 17:29 Ответить
Роботине не забувайте ...
показать весь комментарий
29.12.2024 11:18 Ответить
Роботино то взагалі... Вирішив бити в лоба глибокоешелонованої оборони, сточивши всі резерви. Зрештою взяли лише передпілля шириною декілька кілометрів, а планів там набудував- вихід до Мелітополя і Криму.
показать весь комментарий
29.12.2024 11:23 Ответить
Ти ,гнида зелена, забув уточнити хто вирішив .
показать весь комментарий
29.12.2024 11:48 Ответить
Зеле-бот, не треба шукати собі спільників на цьому ресурсі тут ви їх не знайдете. Вам слід прослідувати до аудиторії телемарафону.
показать весь комментарий
29.12.2024 11:56 Ответить
Тобто соромишся назвати цих геніальних менеджерів?Але підісрати по закутках зуміло, зелена ти гнида.
показать весь комментарий
29.12.2024 12:12 Ответить
У тебя. я смотрю, кукуха съехала нах или ты, ватный, них не ориентируешься в украинских реалиях.
показать весь комментарий
29.12.2024 12:37 Ответить
До чого причетний безтолковий ішак, там з 100% вірогідністю можна вважати , що справа - труба. Це чмо не здатне нінащо.
показать весь комментарий
29.12.2024 10:31 Ответить
Чи байки,чи ні,але завжди має розраховуватися якийсь план в часовому проміжку та доцільності(
показать весь комментарий
29.12.2024 10:45 Ответить
Курська куйна, це є фсбешний план,котрий втілила рашистська агентура з ОП(офісу путіна )для перенаправлення добре підготовлених українських війск і західної техніки ,на рашистську територію,котра в стратегічному плані, не має ніякої цінності, для відволікання цих підрозділів, від захисту тих українських території,котрі згідно оманських домовленостей,підлягають здачі під контроль рашисту,що і виконується під "чітким керівництвом" рашисьських агентів з ОП Як тільки рашист повністю окупує Донецьку обл, Курський фсбешний план буде закінчено ....
показать весь комментарий
29.12.2024 10:52 Ответить
Созвучно, но написано в сентябре)))
Самое "смешное" еще впереди - потом выяснится, шо всю эту "курскую операцию разработали кремляди.
29.08.2024 19:06 Відповісти Видалити
показать весь комментарий
29.12.2024 13:37 Ответить
Українські військові заявили, що не були готові до агресивної відповіді Росії в Курську, і не можуть ні контратакувати, ні відступити Джерело: https://censor.net/ua/n3527540 -
- це такий переклад костоубатий , чи як так ?!
показать весь комментарий
29.12.2024 11:16 Ответить
Если не были готовы - то это не военные. Не могли военные в здравом уме пойти на курск, а потом нести эту х...йню
показать весь комментарий
29.12.2024 11:27 Ответить
Так ото ж ... який військовий таке міг сказати ? Чи це просто ЦН дає переклад такий ?
показать весь комментарий
29.12.2024 11:38 Ответить
AP - це ************* преса, так що все що вони висірають, то *********** наратив. Не витрачайте час на читання цієі маячні.

Ці 50к які пруть на Курськ, перли би на Суми, то шо легше б було? Чи якби ЗСУ не атакувало Курськ кацапів би меньше стало? Шось не розумію логіки АР чи бійців.
показать весь комментарий
29.12.2024 11:23 Ответить
А ось і казочці кінець... А скільки пафосу було.
показать весь комментарий
29.12.2024 11:31 Ответить
Все це п...ть ті самі журналісти що у 2022му казали що Україна впаде за 3 дні.
показать весь комментарий
29.12.2024 12:48 Ответить
Так-так, саме журналісти казали.
показать весь комментарий
29.12.2024 12:51 Ответить
Кацапы в 22-м всё шо хотели то и отжали. Или почти всё. Почти за 3днi. Колонны дошли до Киева, покошмарили мiсцеве населення i владу, а главная цель была-Восток. Всё как с Грузией.
показать весь комментарий
29.12.2024 14:25 Ответить
А на хріна їх взагалі захоплювали? Що дала нам ця всрата курщина - провал оборони Донбаса? Казочки про "утилізацію кацапів" та "обмінний фонд" не треба розказувати - на Донбасі це ще краще б працювало, ніж на курщині. Абсолютно бездарна політична профанація, для підняття імпотентного рейтингу Гундосого глиста! Яка коштувала нам ще тисячі загиблих Бех жодного результату! Гундоса і Мирського під Трибунал!
показать весь комментарий
29.12.2024 11:37 Ответить
Втратять всі ,там залишилось 150 квадратів,тир кринки-бахмут ,по стилю і виконанню можна було спрогнозувати результат , одні ті ж самі зелені підари в воєводи гралися.З Ханукою фізособи!
показать весь комментарий
29.12.2024 11:40 Ответить
план кремля виконаний - можна тікать.а якби ці сили були на донбасі - все було б по другому.і люди цілі,і тереторії.
показать весь комментарий
29.12.2024 12:16 Ответить
Якщо хтось думає,що творожний зняв з Донбасу і відправив на курське прикордоння кілька батальйонів,то це далеко не так.
Не буде великим перебільшенням,що він обнулив оборону Донбасу,хоч як би тепер не виправдовувався. Ось,що він відправив на "курськ",лише згідно Вікіпедії:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:1_%D0%9E%D0%A2%D0%91%D1%80.svg

https://uk.wikipedia.org/wiki/1-%D1%88%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) 1 ОТБрhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%B2_%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96_(2024)#cite_note-2 [2]

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:17th_tank_brigade_insignia_daily.svg

https://uk.wikipedia.org/wiki/17-%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) 17 ОТБрhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%B2_%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96_(2024)#cite_note-3 [3]

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:22nd_Separate_Mechanized_Brigade_SSI_(ver._2,_no_tab).svg

https://uk.wikipedia.org/wiki/22-%D0%B3%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) 22 ОМБрhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%B2_%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96_(2024)#cite_note-4 [4]

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:41st_mech.png

https://uk.wikipedia.org/wiki/41-%D1%88%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) 41 ОМБрhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%B2_%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96_(2024)#cite_note-5 [5]

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:47th_Separate_Motorized_Infantry_Battalion_SSI_(informal).png

https://uk.wikipedia.org/wiki/47-%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) 47 ОМБрhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%B2_%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96_(2024)#cite_note-6 [6]

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:61_%D0%9E%D0%9F%D0%84%D0%91%D1%80_%D0%BA.svg

https://uk.wikipedia.org/wiki/61-%D1%88%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) 61 ОМБрhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%B2_%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96_(2024)#cite_note-7 [7]

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Ukrainian_152nd_Mechanised_Brigade_Insignia_(No_Tab).png

https://uk.wikipedia.org/wiki/152-%D0%B3%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%94%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) 152 *********://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%B2_%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96_(2024)#cite_note-sud.ua-8 [8]

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:225ter.png

https://uk.wikipedia.org/wiki/225-%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) 225 ОШБhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%B2_%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96_(2024)#cite_note-9 [9]

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 ТрО ЗСУ

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0_103-%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%97%D0%A1%D0%A3_(%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C).svg

https://uk.wikipedia.org/wiki/103-%D1%82%D1%8F_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) 103 ОБрТрОhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%B2_%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96_(2024)#cite_note-:15-10 [10]

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0_104-%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%97%D0%A1%D0%A3_(%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C).svg
показать весь комментарий
29.12.2024 12:32 Ответить
Решту даних не пропустили,кожен може для себе передивитись на Вікі...
показать весь комментарий
29.12.2024 12:36 Ответить
Не забувайте що все це припущення якихось недалеких журналюг. Поки що ми вже півроку тримаємо і будемо ще тримати скільки буде треба.
показать весь комментарий
29.12.2024 12:50 Ответить
Вас не почують, тут всі транслюють рашутюдєй сімонянськє, за толіку малу…
показать весь комментарий
29.12.2024 19:13 Ответить
 
 