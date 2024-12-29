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Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Сухаревский призвал голосовать за украинскую игру "S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl" как лучшую в мире. ВИДЕО

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский призвал украинцев поддержать голосованием украинскую игру "S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl" как лучшую в мире.

Об этом он заявил в соответствующем видео, информирует Цензор.НЕТ.

Отметим, что голосование The Steam Awards 2024 происходит на платформе Steam. Благодаря поддержке "S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl" номинирован в трех категориях:

  • Роскошный сюжет
  • Самый инновационный игролад
  • Игра Года

Голосование продлится до 20.00 31 декабря.

Поддержать игру можно по ссылке

Смотрите: Актер Алексей Хильский, погибший на фронте, снимался в игре S.T.A.L.K.E.R. 2. ФОТО

Также заметим, что команда разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R. 2 вместе с фондом компетентной целевой помощи MK Foundation поддерживают украинскую армию. MK Foundation оказывает значительную помощь украинским войскам и планирует увеличение поддержки Сил беспилотных систем ВСУ.

Напоминаем, в титрах игры S.T.A.L.K.E.R. 2 разработчики выразили благодарность украинским воинам.

Автор: 

Сухаревский Вадим (50) видеоигры (4)


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Топ комментарии
+23
Розробники обіцяли донатити на ЗСУ. Тому чим більше копій гри буде продано, тим більше отримає наша армія. Усе логічно.
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29.12.2024 13:09
+17
Якби ви подивились відео то почули б його слова "Прошу підтримати гру" Я теж скажу. Прошу підтримати гру, бо такі Українські ігри виходять дуже не часто.
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29.12.2024 13:03
+14
Я вже старий, в комп'ютерні ігри вже не граю, але якщо, молоді-геймерам, такі ігри допомагають нищити кацапську наволоч, то я тільки За! Українські воїни-дроноводи творять великі дива на фронті! Респект хлопцям!
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29.12.2024 12:55
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Хіба має високопоставлений офіцер ЗСУ займатися такими речами?
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29.12.2024 12:55 Ответить
Розробники обіцяли донатити на ЗСУ. Тому чим більше копій гри буде продано, тим більше отримає наша армія. Усе логічно.
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29.12.2024 13:09 Ответить
Григорович (старший) з початку війни допомогає ЗСУ! Продукт присвятили українським захисникам, а чималий відсоток з продажу спрямують на військо!

У титрах є такий текст, присвячений захисникам України:
«Крізь смерть та біль, війну, страх та жорстокість Україна пройде та вистоїть. Вона робила це завжди та зробить знов… Присвячується всім, хто боронив та боронить Україну. Всім, хто зробив сьогоднішній день можливим. Вічна пам'ять усім, кого забрала ця війна»

Двоє членів команди - розробник Володимир Єжов і актор Олексій Хільський загинули, боронячи Україну!!!
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29.12.2024 16:48 Ответить
а блазні ******** гроші.
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29.12.2024 19:07 Ответить
Хіба має командувач Сил безпілотних систем Збройних Сил України рекламувати спонсорів, які поставляють безпілотні системи ЗСУ, замість Міністра оборони? Має!
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29.12.2024 13:33 Ответить
Хіба має український чоловік, в той час коли війна, відсиджуватися за кордоном?
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29.12.2024 13:48 Ответить
Я вже давно тут живу, дурбецало!
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29.12.2024 14:10 Ответить
То ти не українець, чи не чоловік?
Чи якого х... лізеш в наші справи?
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29.12.2024 14:12 Ответить
А тобі яке діло? Не маєш до чого придертися?
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29.12.2024 14:24 Ответить
У мене чуйка на кацапів та підкацапників.
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29.12.2024 15:02 Ответить
навіть через монітор
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29.12.2024 16:46 Ответить
Має.
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29.12.2024 14:20 Ответить
Всю роботу поробив можна і в Сталкер погамать...
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29.12.2024 12:55 Ответить
Я вже старий, в комп'ютерні ігри вже не граю, але якщо, молоді-геймерам, такі ігри допомагають нищити кацапську наволоч, то я тільки За! Українські воїни-дроноводи творять великі дива на фронті! Респект хлопцям!
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29.12.2024 12:55 Ответить
Перший рівень гри треба пройти- "убий кацапів-рашистів та їхніх друзів" А тоді вже буде в "гестапо"
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29.12.2024 14:59 Ответить
Приїхали... А інші частини Сталкера мабуть були не "найращими у світі", чому за них не агітували голосувати? А давайте люди самі будуть вирішувати, які ігри/фільми/музика для них "найкращі у світі", а не по "наказу партії"!
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29.12.2024 12:58 Ответить
Якби ви подивились відео то почули б його слова "Прошу підтримати гру" Я теж скажу. Прошу підтримати гру, бо такі Українські ігри виходять дуже не часто.
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29.12.2024 13:03 Ответить
Відео на телефоні в мене взагалі не загружається, отож орієнтуюся на текст допису. Якщо в тексті - дезінформація, то це вже питання до авторів тексту, хоча в них не рідко, коли текст або назва статті протирічить змісту посилання.
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29.12.2024 13:17 Ответить
Ніяких наказів він не давав.
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29.12.2024 13:04 Ответить
Інші частини, вони виходили в 2007-10 роках були реально проросійськими з рублями, гімнами СССР та тоскою за пломбіром.
Ця повністю українська і навіть антикацапська...
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29.12.2024 13:05 Ответить
У тебя мозга ноль? The Steam Awards 2024 - дата ни на что не намекает, какой год выпуска должен быть у игры ?
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29.12.2024 13:10 Ответить
Мізків в тебе нуль, кацапомовне хамло, ****** за кораблем і не висирайся під чужими постами, якщо не здатен зрозуміти, про що вони. Понабігало імбецилів фанбойських, на гівно сходять, священну корову поміли затронути!
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29.12.2024 13:19 Ответить
Тебе написал по факту - среди чего проводится конкурс и чему он посвящен. А ты как даунша, стала хрюкать про кацапомовних, про зелю, который опять тебе в штаны насрал и про фанбоев, хотя я нигде не писал, что сталкер топовая игра.
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29.12.2024 14:03 Ответить
зе - лох, чмо, тряпка, втік.
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29.12.2024 14:21 Ответить
Светлана Круп - давній штатний роль, вона завжди гидить на все проукраїнське і просуває кремлівські тези.
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29.12.2024 15:06 Ответить
https://thumbsnap.com/nzbUBSwV
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29.12.2024 15:13 Ответить
Колись дуже давно пробував грати у першу частину. Ну таке собі... Як то кажуть, на любителя... Але оскільки у нас таких масштабних проектів раз, два і все, то можна і підтримати
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29.12.2024 13:18 Ответить
командувач-неадекват.
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29.12.2024 13:23 Ответить
Цьому "командувачу", видно нєх. більше чим зайнятися...
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29.12.2024 13:24 Ответить
Гра вже стала частиною української культури. Згадую як я засмутився коли виявилося що на ноутбуці за штуку баксів, котрий купляв спеціально для війни, вона гальмує. Але... Не було б щастя, так горе допомогло. Попав в госпіталь, тепер на реабілітації. А зібраний якраз перед війною домашній комп наче чекав саме цього зіркового моменту.
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29.12.2024 14:10 Ответить
ууууууууууууууууууууууууууууууу
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29.12.2024 14:27 Ответить
виключно для додаткової інформації:
на спробу проголосувати от така "засада"
- "інформаційне повідомлення
схоже, ваш акаунт має обмеження... для участі у номінуванні ви маєте витратити в Steam 5 доларів США.."
- отже не усе так просто, як пропонується, не кожен може підтримати... гравець-негравець.. бо у Steam просто пробував-вчився літати на БЕЗКОШТОВНИХ фпв-симуляторах...
а свою реальну-велику пристрать на ігри УСЮ, схоже, витратив ще десь у минулому столітті на перших "Козаках" та "д'яболо"... і комп натепер лише для інформації та справ..
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29.12.2024 14:25 Ответить
Эх... Игра в геймпасе раздается бесплатно. 26 место по продажам, 64 по популярности. Для рейтинга игр ААА нужно чтоб все геймеры Украины проголосовали.
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29.12.2024 14:51 Ответить
Головна подія року у ігровій індустрії вже пройшла, Game Awards і Сталкер вийшов надто пізно, що б потрапити до номінацій. Стім це так, приз глядацьких симпатій
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29.12.2024 14:54 Ответить
Цікава новина: схоже на те, що у шановного полковника Сухаревського розпочався період, коли основні зусилля ВЖЕ можна зосереджувати на чому завгодно, окрім основних обов'язків за посадою ))
Чомусь пригадується, як у свій час екс-Головком Залужний в період контрнаступу-2023 став активно готуватись до завершення та захисту кандидатської дисертації з Адміністративного права. Правда, поповнив ряди не юристів, як планувалось, а дипломатів ))
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29.12.2024 15:14 Ответить
Сталкер навіть не гра року, це найкраща гра ДЕСЯТИЛІТТЯ!!!!
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29.12.2024 15:26 Ответить
Бавляться у віртуальні ігри,в той,як касапи диктують свої реальні ігри на полі бою.
Дуже схоже на "план перемоги",коли зеленим закортіло переключити увагу громадян з реальності на віртуал,щоб менше задавались питанням: чому так вийшло і хто в тому винен?
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29.12.2024 15:28 Ответить
Чесно кажучи гра ще потребує патчів і патчів - сира. Тай вимоги пк до неї доволі високі. Коли вже спавн- меню буде нормальним?
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29.12.2024 15:53 Ответить
Потрібно не ігри грати, а командувати. Барсук становиться медійним блазнем.
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29.12.2024 19:05 Ответить
А як же італійські сантехніки браття Маріо?
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29.12.2024 21:24 Ответить
Прикро, що у всіх іграх цієї української команди, включно з легендарними "Козаками", не було української мови, але - була російська. І продавались в Україні через російські компанії. Що ж так. ?
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29.12.2024 23:22 Ответить
А в курсі, що в цієї гри російські замовники???
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30.12.2024 07:45 Ответить
Все, тепер точно дно пробито!
Замість виконання своїх посадових обов'язків, реклама та можливо й участь в грі "S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl"! Чи може військовопосадовець знову планує зустріч з орками в Чорнобільській зоні, але вже в 2025 році?! Невже знову планується похід на Київ??!!
Тоді точно буде - все! Бо після таких зашкварів влади, ніхто нічого обороняти не вийде.
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30.12.2024 07:43 Ответить
 
 