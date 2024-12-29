Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Сухаревский призвал голосовать за украинскую игру "S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl" как лучшую в мире. ВИДЕО
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский призвал украинцев поддержать голосованием украинскую игру "S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl" как лучшую в мире.
Об этом он заявил в соответствующем видео, информирует Цензор.НЕТ.
Отметим, что голосование The Steam Awards 2024 происходит на платформе Steam. Благодаря поддержке "S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl" номинирован в трех категориях:
- Роскошный сюжет
- Самый инновационный игролад
- Игра Года
Голосование продлится до 20.00 31 декабря.
Поддержать игру можно по ссылке
Также заметим, что команда разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R. 2 вместе с фондом компетентной целевой помощи MK Foundation поддерживают украинскую армию. MK Foundation оказывает значительную помощь украинским войскам и планирует увеличение поддержки Сил беспилотных систем ВСУ.
Напоминаем, в титрах игры S.T.A.L.K.E.R. 2 разработчики выразили благодарность украинским воинам.
Пожалуйста, подождите...
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У титрах є такий текст, присвячений захисникам України:
«Крізь смерть та біль, війну, страх та жорстокість Україна пройде та вистоїть. Вона робила це завжди та зробить знов… Присвячується всім, хто боронив та боронить Україну. Всім, хто зробив сьогоднішній день можливим. Вічна пам'ять усім, кого забрала ця війна»
Двоє членів команди - розробник Володимир Єжов і актор Олексій Хільський загинули, боронячи Україну!!!
Чи якого х... лізеш в наші справи?
Ця повністю українська і навіть антикацапська...
на спробу проголосувати от така "засада"
- "інформаційне повідомлення
схоже, ваш акаунт має обмеження... для участі у номінуванні ви маєте витратити в Steam 5 доларів США.."
- отже не усе так просто, як пропонується, не кожен може підтримати... гравець-негравець.. бо у Steam просто пробував-вчився літати на БЕЗКОШТОВНИХ фпв-симуляторах...
а свою реальну-велику пристрать на ігри УСЮ, схоже, витратив ще десь у минулому столітті на перших "Козаках" та "д'яболо"... і комп натепер лише для інформації та справ..
Чомусь пригадується, як у свій час екс-Головком Залужний в період контрнаступу-2023 став активно готуватись до завершення та захисту кандидатської дисертації з Адміністративного права. Правда, поповнив ряди не юристів, як планувалось, а дипломатів ))
Дуже схоже на "план перемоги",коли зеленим закортіло переключити увагу громадян з реальності на віртуал,щоб менше задавались питанням: чому так вийшло і хто в тому винен?
Замість виконання своїх посадових обов'язків, реклама та можливо й участь в грі "S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl"! Чи може військовопосадовець знову планує зустріч з орками в Чорнобільській зоні, але вже в 2025 році?! Невже знову планується похід на Київ??!!
Тоді точно буде - все! Бо після таких зашкварів влади, ніхто нічого обороняти не вийде.