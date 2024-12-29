В Часовом Яре основные боестолкновения происходят вдоль канала "Северский Донецк - Донбасс", - ОСГВ "Хортица"

По состоянию на 29 декабря 2024 года в Часовом Яре и Торецке Донецкой области идут активные городские бои.

"И там, и там идут активные городские бои", - рассказал он.

Ситуация в Часовом Яре

В Часовом Яре основные боестолкновения идут вдоль канала "Северский Донецк - Донбасс", который перерезает город.

"И одной из целей противника остается завод огнеупорных материалов в городе. Но там атаки врага успеха не достигают", - отметил спикер.

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Ситуация в Торецке

По данным ОСУВ "Хортица", в Торецке идут столкновения в городской застройке.

"И там о ситуации что-то сказать трудно, потому что там идет постоянная боевая работа с обеих сторон", - добавил Трегубов.

5 штурмовая бригада о ситуации на фронте

Как в свою очередь рассказал главный сержант роты огневой поддержки 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Сиротюк в комментарии "Еспресо", российские оккупационные войска в районе Часова Яра и дальше постоянно атакуют позиции украинских военных и применяют тактику "мясных" штурмов.

"Сейчас нельзя сказать, что у противника во всем преимущество, он имеет только возможность бросать в "мясные" штурмы малые группы. А у нас проблема в том, что мы воюем три года без ротации и достаточного пополнения", - подчеркнул он.

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Сиротюк также указал, что россияне во время штурмов применяют бронетехнику, дроны различных типов, а также проводят дистанционное минирование.