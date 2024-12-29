Россиян отбросили в Кругленьком в Курской области, однако враг имеет продвижение на Донетчине, - DeepState
Российские оккупанты имеют продвижение возле ряда населенных пунктов Донецкой области. Силам обороны удалось отбросить врага в Кругленьком.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили аналитики DeepState.
Враг продвинулся возле Воздвиженки, Новоелизаветовки, Нововасильевки, Даченского, в Шевченке, Григорьевке, Торецке и Нелиповке. Противник отброшен в Кругленьком", - говорится в сообщении.
Кругленькое Курской области
Воздвиженка
Новоелизаветовка. Нововасильевка и Шевченко
Даченское
Григорьевка
Торецк
Нелиповка
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Orest Zaulichnyy
показать весь комментарий29.12.2024 17:17 Ответить Мне нравится 0
Валентин Дейнеко #380139
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Юрий Громов #550827
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Валентин Дейнеко #380139
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Юрий Громов #550827
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