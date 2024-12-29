Россиян отбросили в Кругленьком в Курской области, однако враг имеет продвижение на Донетчине, - DeepState

Российские оккупанты имеют продвижение возле ряда населенных пунктов Донецкой области. Силам обороны удалось отбросить врага в Кругленьком.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили аналитики DeepState.

Враг продвинулся возле Воздвиженки, Новоелизаветовки, Нововасильевки, Даченского, в Шевченке, Григорьевке, Торецке и Нелиповке. Противник отброшен в Кругленьком", - говорится в сообщении.

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Кругленькое Курской области

Воздвиженка

Новоелизаветовка. Нововасильевка и Шевченко

Даченское

Григорьевка

Торецк

Нелиповка