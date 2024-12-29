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Россиян отбросили в Кругленьком в Курской области, однако враг имеет продвижение на Донетчине, - DeepState

Российские оккупанты имеют продвижение возле ряда населенных пунктов Донецкой области. Силам обороны удалось отбросить врага в Кругленьком.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили аналитики DeepState.

Враг продвинулся возле Воздвиженки, Новоелизаветовки, Нововасильевки, Даченского, в Шевченке, Григорьевке, Торецке и Нелиповке. Противник отброшен в Кругленьком", - говорится в сообщении.

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Ворога відкинуто від Кругленького

Кругленькое Курской области

Воздвиженка

Воздвиженка

Новоєлизаветівка та Шевченко

Новоелизаветовка. Нововасильевка и Шевченко

Даченське

Даченское

Григорівка

Григорьевка

Торецьк

Торецк

Неліпівка

Нелиповка

Автор: 

Донецкая область (9680) Торецк (459) Бахмутский район (392) Нелеповка (7) Воздвиженка (8) Шевченко (25) Даченское (8) Новоелизаветовка (9) Григоровка (1)


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пора вводити нові бригади
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29.12.2024 17:17 Ответить
І от накуя мені та ******* область, коли вже ворог на моєму порозі !?. Хто неть пояснить???
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29.12.2024 17:53 Ответить
Якщо ворог на твоєму порозі, то чому ти на своєму дивані задаєш дурні запитання?
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30.12.2024 08:43 Ответить
ти напевно чекаєш,поки ми пенсіонери підемо в окопи?. Тільки от від нас, на фронті буде більше мороки, а ніж користі. А от допомогу для ЗСУ, робимо по мірі своїх можливостей.
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02.01.2025 17:21 Ответить
Які, в біса, окопи? Ти ж кажеш, що ворог на твоєму порозі. Зустрічай!
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03.01.2025 09:40 Ответить
 
 