РФ не устраивает предложение Трампа относительно переговоров, - Лавров

Россия отвергла предложение Трампа по переговорам, которое предусматривало отложение вступления Украины в НАТО на 20 лет и введение западных миротворцев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью российским СМИ заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он заявил, что такие инициативы не отвечают интересам России и противоречат предложениям президента Владимира Путина. Он подчеркнул, что введение западных миротворцев лишь усложнит ситуацию и не будет способствовать достижению мира.

"Если бы в Вашингтоне действительно хотели положить конец конфликту, то прекратили бы поставки оружия Киеву, потребовали от своих сателлитов последовать примеру и приказали своим киевским марионеткам прекратить огонь, возобновить переговорный процесс без всяких условий, отменив указ Зеленского о запрете самому себе переговоров с руководством России", - заявил Лавров.



Кроме того, глава МИД отметил, что Россия не считает перемирие в Украине на данном этапе целесообразным, поскольку это, по его мнению, "стало бы путем в никуда". Он подчеркнул необходимость достижения окончательных юридических договоренностей, которые будут учитывать интересы всех сторон.

"Позиция нашей страны по урегулированию хорошо известна и остается неизменной. Мы готовы к переговорам, но они должны быть нацелены на устранение первопричин украинского кризиса и учитывать реальную ситуацию "на земле", - добавил Лавров.

Напомним, ранее издание Reuters сообщало, что Трамп во время встречи с Эмманюэлем Макроном и Владимиром Зеленским в Париже заявил, что хочет переговоров для быстрого завершения войны.

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