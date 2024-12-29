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Новости
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РФ не устраивает предложение Трампа относительно переговоров, - Лавров

Россия отвергла предложение Трампа по переговорам, которое предусматривало отложение вступления Украины в НАТО на 20 лет и введение западных миротворцев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью российским СМИ заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Скрін Лаврова про пропозицію Трамп

Он заявил, что такие инициативы не отвечают интересам России и противоречат предложениям президента Владимира Путина. Он подчеркнул, что введение западных миротворцев лишь усложнит ситуацию и не будет способствовать достижению мира.

"Если бы в Вашингтоне действительно хотели положить конец конфликту, то прекратили бы поставки оружия Киеву, потребовали от своих сателлитов последовать примеру и приказали своим киевским марионеткам прекратить огонь, возобновить переговорный процесс без всяких условий, отменив указ Зеленского о запрете самому себе переговоров с руководством России", - заявил Лавров.

Кроме того, глава МИД отметил, что Россия не считает перемирие в Украине на данном этапе целесообразным, поскольку это, по его мнению, "стало бы путем в никуда". Он подчеркнул необходимость достижения окончательных юридических договоренностей, которые будут учитывать интересы всех сторон.

"Позиция нашей страны по урегулированию хорошо известна и остается неизменной. Мы готовы к переговорам, но они должны быть нацелены на устранение первопричин украинского кризиса и учитывать реальную ситуацию "на земле", - добавил Лавров.

Напомним, ранее издание Reuters сообщало, что Трамп во время встречи с Эмманюэлем Макроном и Владимиром Зеленским в Париже заявил, что хочет переговоров для быстрого завершения войны.

Читайте также: МИД о заявлении Лаврова относительно диалога за спиной Украины: Нет оснований верить этой лжи

Автор: 

Лавров Сергей (2297) Трамп Дональд (5275) переговоры с Россией (975)


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Топ комментарии
+41
Трамп ще і презом не став а кацапи його вже послали)
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29.12.2024 14:54
+30
Кацапи і в Сирії всіх перемогли і все контролювали. Але сирійські повстанці про це не знали
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29.12.2024 15:15
+16
***** і шайка його підарів агов !
Україна буде в НАТО 🫵😉 хочете ви цього чи не хочете
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29.12.2024 15:01
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Страница 2 из 2
Те, що кацапи патологічні брехуни погоджуються в принципі всі. То чому всі повірили кацапні зараз? Трамп не може офіційно нічого висувати-він ще не президент США. Не офіційн?-можливо, а можливо і ні, або можливо кацапи можуть іти нхй.
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29.12.2024 16:06 Ответить
Це добре. 👍 Фредович, насипай зброї!!!
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29.12.2024 16:10 Ответить
Цілком очікувано.
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29.12.2024 16:28 Ответить
Ой, срачь. Ну голову тебе надуло - факт. Ты хоть правду скажи, что вас ставят раком, и выбора не дают.
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29.12.2024 16:35 Ответить
я ще досі вважаю, що Трамп прогнеться під ******. І домовиться, як Чемберлен, про здачу України.

Але вже появились сумніви... невеличкі, але сумніви... невже на лаптєстані ще більші довойоби, ніж в нас і в США?
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29.12.2024 16:39 Ответить
Хто? Що? Куди? Який нхй Чемберлен!? Ви там масово бухаєте чи що!?
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29.12.2024 16:44 Ответить
трам піст, не дрінкуй, а вчи історію
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29.12.2024 19:59 Ответить
Вы как то все время забываете, что есть нюанс - до того как Чемберлен договорился, чехи спустили штаны и стали раком.
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29.12.2024 20:17 Ответить
не чехи спустили штани, а влада Чехословаччини стала в сторонку, і навіть не захотіла (чи не пустили її - але це вже питання другого порядку) зайти в зал, де обговорювалось питання її існування. А ви вважаєте, що влада ЕрЗе на таке не піде?
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29.12.2024 21:31 Ответить
Вашу засрану клоаку не влаштує нічого, крім капітуляції України, так що усі ці висери можна не слухати. Питання тільки, чи зможе Трамп переламати через коліно вашого ботоксного *****? Бо це вже для Трампа справа честі - пацан, який сказав і не зробив, не пацан, а лох.
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29.12.2024 17:01 Ответить
***** з бункера здається що "всьо ідьот по плану", а це "пагубная самонадеяность"... Якесь таке передчуття що ***** з бункера навіть витягати не будуть. Забудуть там. Може ще й заллють бетоном...
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29.12.2024 17:26 Ответить
Він наголосив на необхідності досягнення остаточних юридичних домовленостей, які враховуватимуть інтереси всіх сторін.(РАШИСТСЬКІ БРЕХЛИВІ СОБАКИ-знову збираєтесь в БУДАПЕШТІ .замість України включаєте Китай- підписуєте слово в слово цю куйню із ліквідацією ЯО 3,14дерації, та гарантіями недоторканості границь 3,14дерації (чмошники)

"Позиція нашої країни щодо врегулювання добре відома і залишається незмінною. Ми готові до переговорів, але вони мають бути націлені на усунення першопричин української кризи і враховувати реальну ситуацію "на землі", Першопричина війни в Україні- РАШИСТСЬКА 3,14ДЕРАЦІЯ,КОТРА ВІЙНОЮ В УКРАЇНІ СКЛАЛА РЕАЛЬНУ СВІТОВУ СИТУАЦІЮ І СВІТОВА СПІЛЬНОТА МАЄ ДОКЛАСТИ ВСІХ ЗУСИЛЬ,ЩОБ ЛІКВІДУВАТИ ПЕРШОПРИЧИНУ ВІЙНИ(3,14ДЕРАЦІЮ),А ВІДТАК РАЗОМ ІЗ ЗНИЩЕННЯМ ПЕРШОПРИЧИНИ ,ЗНИКНЕ РЕАЛЬНА СИТУАЦІЯ(ВІЙНА) СТВОРЕНА НЕЮ
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29.12.2024 17:33 Ответить
ЭТО ХОРОШО КОГДА ИХ ЧТО ТО НЕ УСТРАИВАЕТ, ДАЖЕ ЕСЛИ ПРОСТО ТУФЛИ НАТИРАЮТ )))
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29.12.2024 17:46 Ответить
Нравіца не нравіца))
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29.12.2024 17:52 Ответить
залишається сподіватися, що кгб-шне кубло старе і ми доживемо до того, коли ці кацапські криси повиздихують
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29.12.2024 18:16 Ответить
Беруть на понт і тремтячись сидять ждуть реакції. Якщо трамп дасть гідну відповідь то попустяться.
Але кацапйо посмілішало за останні роки, не отримуючи відповідь
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29.12.2024 18:32 Ответить
Х.... тобі в сраку.чмо коняче...
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29.12.2024 18:44 Ответить
Як тільки дадуть згоду, бабуїни завиють - Акела стар, акела промахнулся.
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29.12.2024 19:02 Ответить
Кацапи, ідіть на йух всі разом. Мало що там вас не влаштовує. Весь світ не влаштовує те, що на планеті Земля існує московія і терористи московити.
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29.12.2024 19:19 Ответить
Долбо...б ряшил, маленька, с Доналдом поиграть? Дебил, ***...
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29.12.2024 20:05 Ответить
Отличная новость! Нарцисс Трамп просто 'обожает' когда ему плюют в лицо. Козломордые стреляют себе в колено, быть добру.
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29.12.2024 20:14 Ответить
https://t.me/nevzorovtv/24112 Невзоров (не знаю, наскільки правда - але як перевірити?):

В ПЛЕН ПОПАЛА ИЗВЕСТНЕЙШАЯ РУССКАЯ МРАЗЬ!
«Самая жестокая русская военная мразота была взята в плен» - сообщают журналисты https://uk.tgstat.com/channel/316JiBCDCgljMzEy "Times of Ukraine"

«Известная россиянка с самого начала войны постила в соцсетях ужасные кадры, как мучила украинских пленных, за короткое время получила позывной «Карательница» - из-за своей ужасной жестокости, сегодня эта **** была поймана укринскими бойцами в Донецкой области.
Парни сразу узнали, кто попал к ним в руки, и заставили извиняться за все её действия, бить её никто не стал, но https://uk.tgstat.com/channel/316JiBCDCgljMzEy наказание было намного жестче https://uk.tgstat.com/channel/316JiBCDCgljMzEy 🫣
Ребята с канала https://uk.tgstat.com/channel/316JiBCDCgljMzEy "Times of Ukraine", УЖЕ опубликовали кадры с её наказанием, а для тех, кому вдруг станет её жаль, я предлагаю вспомнить, что она и её подразделение делала с украинскими гражданскими, которым не повезло попасть в руки этой суки в 2022 году

https://uk.tgstat.com/channel/316JiBCDCgljMzEy (Видео наказания без цензуры)
🔞 Посмотрите на что готова эта мразь для спасения своей жизни!
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29.12.2024 21:34 Ответить
Так и не смог открыть и увидеть, что там за видео.
Зато нашел на этом канале такой https://uk.tgstat.com/channel/316JiBCDCgljMzEy/44177 пост
"Ребята с канала" ничем не гнушаются
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30.12.2024 02:19 Ответить
И https://uk.tgstat.com/channel/316JiBCDCgljMzEy/43035 еще
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30.12.2024 02:35 Ответить
😂 На https://uk.tgstat.com/channel/316JiBCDCgljMzEy/42981 этом пожалуй закончим обзор канала
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30.12.2024 02:40 Ответить
Кацапи прямим текстом кажуть, що хочуть, с часом, знищіти всю Україну (тобто ліквідувати первопричіну цього кризису), а багато хто мріє що з ними можно домовитись, і пропонують відсрочки вступу в НАТО, іноземних миротворців. Іншими словами, пропонують кацапам заходи, які не дозволять їм здійснити свій план.
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29.12.2024 21:48 Ответить
Не верьте этому дикообразу , переговоры начались .... обходными путями . По огромной желаний "елиты кремля ". Украина чюствует падение экономики ,а в Россию наступает не падение а катастрофа во всем.
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31.12.2024 01:45 Ответить
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