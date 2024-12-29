РФ не устраивает предложение Трампа относительно переговоров, - Лавров
Россия отвергла предложение Трампа по переговорам, которое предусматривало отложение вступления Украины в НАТО на 20 лет и введение западных миротворцев.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью российским СМИ заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Он заявил, что такие инициативы не отвечают интересам России и противоречат предложениям президента Владимира Путина. Он подчеркнул, что введение западных миротворцев лишь усложнит ситуацию и не будет способствовать достижению мира.
"Если бы в Вашингтоне действительно хотели положить конец конфликту, то прекратили бы поставки оружия Киеву, потребовали от своих сателлитов последовать примеру и приказали своим киевским марионеткам прекратить огонь, возобновить переговорный процесс без всяких условий, отменив указ Зеленского о запрете самому себе переговоров с руководством России", - заявил Лавров.
Кроме того, глава МИД отметил, что Россия не считает перемирие в Украине на данном этапе целесообразным, поскольку это, по его мнению, "стало бы путем в никуда". Он подчеркнул необходимость достижения окончательных юридических договоренностей, которые будут учитывать интересы всех сторон.
"Позиция нашей страны по урегулированию хорошо известна и остается неизменной. Мы готовы к переговорам, но они должны быть нацелены на устранение первопричин украинского кризиса и учитывать реальную ситуацию "на земле", - добавил Лавров.
Напомним, ранее издание Reuters сообщало, что Трамп во время встречи с Эмманюэлем Макроном и Владимиром Зеленским в Париже заявил, что хочет переговоров для быстрого завершения войны.
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Але вже появились сумніви... невеличкі, але сумніви... невже на лаптєстані ще більші довойоби, ніж в нас і в США?
"Позиція нашої країни щодо врегулювання добре відома і залишається незмінною. Ми готові до переговорів, але вони мають бути націлені на усунення першопричин української кризи і враховувати реальну ситуацію "на землі", Першопричина війни в Україні- РАШИСТСЬКА 3,14ДЕРАЦІЯ,КОТРА ВІЙНОЮ В УКРАЇНІ СКЛАЛА РЕАЛЬНУ СВІТОВУ СИТУАЦІЮ І СВІТОВА СПІЛЬНОТА МАЄ ДОКЛАСТИ ВСІХ ЗУСИЛЬ,ЩОБ ЛІКВІДУВАТИ ПЕРШОПРИЧИНУ ВІЙНИ(3,14ДЕРАЦІЮ),А ВІДТАК РАЗОМ ІЗ ЗНИЩЕННЯМ ПЕРШОПРИЧИНИ ,ЗНИКНЕ РЕАЛЬНА СИТУАЦІЯ(ВІЙНА) СТВОРЕНА НЕЮ
Але кацапйо посмілішало за останні роки, не отримуючи відповідь
В ПЛЕН ПОПАЛА ИЗВЕСТНЕЙШАЯ РУССКАЯ МРАЗЬ!
«Самая жестокая русская военная мразота была взята в плен» - сообщают журналисты https://uk.tgstat.com/channel/316JiBCDCgljMzEy "Times of Ukraine"
«Известная россиянка с самого начала войны постила в соцсетях ужасные кадры, как мучила украинских пленных, за короткое время получила позывной «Карательница» - из-за своей ужасной жестокости, сегодня эта **** была поймана укринскими бойцами в Донецкой области.
Парни сразу узнали, кто попал к ним в руки, и заставили извиняться за все её действия, бить её никто не стал, но https://uk.tgstat.com/channel/316JiBCDCgljMzEy наказание было намного жестче https://uk.tgstat.com/channel/316JiBCDCgljMzEy 🫣
Ребята с канала https://uk.tgstat.com/channel/316JiBCDCgljMzEy "Times of Ukraine", УЖЕ опубликовали кадры с её наказанием, а для тех, кому вдруг станет её жаль, я предлагаю вспомнить, что она и её подразделение делала с украинскими гражданскими, которым не повезло попасть в руки этой суки в 2022 году
https://uk.tgstat.com/channel/316JiBCDCgljMzEy (Видео наказания без цензуры)
🔞 Посмотрите на что готова эта мразь для спасения своей жизни!
Зато нашел на этом канале такой https://uk.tgstat.com/channel/316JiBCDCgljMzEy/44177 пост
"Ребята с канала" ничем не гнушаются