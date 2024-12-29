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Информация о захвате в плен нашего пилота на Курщине не соответствует действительности, - Воздушные силы

Росія бреше про полоненого пілота на Курщині

Российские пропагандистские медиа распространяют информацию, будто в Курской области сдался в плен украинский летчик. Это фейк.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"К сожалению, случаи плена военнослужащих, которые ранее служили в Воздушных Силах, случаются. Однако, информация о взятии в плен украинского пилота является ФЕЙКОВОЙ. Все украинские летчики продолжают выполнять задачи по защите страны", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пленные россияне лучше "сдадутся в плен", чем будут воевать: "Эвакуации нет, машины не присылают, снег топили сегодня". ВИДЕО

повітряні силиспростували інформацію про полоненого пілота

Автор: 

плен (2610) Воздушные силы (2310) Курск (1103) пилот (82)


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Топ комментарии
+5
Стосовно того як кацапи дезорієнтують українців. Впевнений, хтось із тих хто на скріні, працює і на Цензорі.
Тут і про зраду та погану допомогу НАТО, і про ТЦК.
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29.12.2024 15:15
+5
Кацапи побачили в небі F-16 з тризубом, вийшли по WhatsApp на зв'язок і запропонували здатися, запропонував 2-х кімнатну квартиру в Мухосранські та роботу на ткацькій фабриці.
Від такої щедрості, пілот смикнув катапульту і полетів до землі назустріч щастю...
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29.12.2024 16:11
+4
Шо, знову Гадю зловили?
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29.12.2024 16:58
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Стосовно того як кацапи дезорієнтують українців. Впевнений, хтось із тих хто на скріні, працює і на Цензорі.
Тут і про зраду та погану допомогу НАТО, і про ТЦК.
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29.12.2024 15:15 Ответить
Двач не може вважатись хоч на 1% джерелом, яке викликає довіру. Туди може зайти будь-яке мурло з ЦПД і написати будь-яку дурню. Проте проблема звісно не в наркомансько-трольському ресурсі, а в тому, що проблеми з ТЦК колоссальні, неймовірна кількість кримінальних злочинів, які ніхто не розслідує і не несе за це відповідальність. Якби ТЦК самостійно не створювало контент, проосто кожен день, кацапам не було б чого поширювати. Так що навіть якщо кацапи щось перепощують і радіють, то проблема не в кацапах.
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29.12.2024 20:41 Ответить
Тут ЗЕ-риги як раз грають першу скрипку а не москалі. Це ж не москалі наплювали на власні закони, прикриваючись війною
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29.12.2024 22:41 Ответить
Мені пох що там кацапи пишуть. Я дію тільки з огляду на власне життя.
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29.12.2024 15:27 Ответить
Російські пропагандистські медіа поширюють інформацію, начебто у Курській області здався в полон український льотчик.

Поширюють?
Рузьге, це шо: крупная побєда чи визначить результат війни?
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29.12.2024 15:33 Ответить
Здався разом з літаком,чи його в піхоту кинули, подробиці брехні цікаво б знати
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29.12.2024 15:39 Ответить
Кацапи побачили в небі F-16 з тризубом, вийшли по WhatsApp на зв'язок і запропонували здатися, запропонував 2-х кімнатну квартиру в Мухосранські та роботу на ткацькій фабриці.
Від такої щедрості, пілот смикнув катапульту і полетів до землі назустріч щастю...
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29.12.2024 16:11 Ответить
Інша, не така райдужна оцінка від Associated Press: Ситуація українських військ на Курщині є складною, бо вони не можуть здійснити контратаку або відступ, - Associated Press

➡️ Багато українських підрозділів на Курщині перебувають у стані виснаження через інтенсивні бої, що ускладнює евакуацію загиблих.

➡️ росія розмістила в регіоні понад 50 тисяч військових, у тому числі з Північної Кореї.

➡️ Контратака москви спричинила численні жертви серед людей та втрату понад 40% території Курщини, яку українці захопили в серпні.

➡️ Бійці ЗСУ стикаються з важкими умовами, мають низький моральний дух і сумніваються в рішеннях командування та меті окупації Курська.

➡️ Командир взводу ЗСУ звертався до вищого командування з проханням змінити оборонну позицію підрозділу, оскільки не міг її утримувати, але отримав відмову.

➡️ Командир підрозділу безпілотників ЗСУ наголосив на необхідності продовжувати боротьбу, оскільки відступ призведе до подальшого наступу противника.

➡️ Військові висловлюють думку, що ситуація в Донбасі викликає відчуття зради.
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29.12.2024 16:20 Ответить
Ніхто не збирався утримувати цю територію безкінечно. Це потрібно було, щоб перестали нас змушувати здатись і погодитись на замороження на лінії фронту. Бо рузкіє ніколи не погодились би з зайнятою частиною Курської області.

Ну і плюс відтягнути сили зі Сходу і не дати відкрити повноцінно північний фронт, поєднавши атаку з бойовими діями під Харковом.

Те що зайняли вже 40% - та я думаю наші взагалі дивуються, що 4 місяця тримають там ще якісь позиції. Розрахунок був думаю максимум місяць, а те що рузкіє не змогли нас швидко вибити дало можливість дотерпіти до виборів в США, побачити перемогу Трампа, і поставити задачу дотримати Суджу до інаугурації.
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29.12.2024 18:46 Ответить
Шо, знову Гадю зловили?
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29.12.2024 16:58 Ответить
Будуть знову нам впарювати "нового президента"?
Хер вони вгадали. Ми шило на мило не міняємо.
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29.12.2024 17:18 Ответить
ДА ТО ПУТИН ПИЛОТКУ МИЗУЛИНОЙ ЗАХВАТИЛ БО ХЙ НЕ СТОИТ !)
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29.12.2024 21:38 Ответить
 
 