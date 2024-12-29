Информация о захвате в плен нашего пилота на Курщине не соответствует действительности, - Воздушные силы
Российские пропагандистские медиа распространяют информацию, будто в Курской области сдался в плен украинский летчик. Это фейк.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
"К сожалению, случаи плена военнослужащих, которые ранее служили в Воздушных Силах, случаются. Однако, информация о взятии в плен украинского пилота является ФЕЙКОВОЙ. Все украинские летчики продолжают выполнять задачи по защите страны", - говорится в сообщении.
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Тут і про зраду та погану допомогу НАТО, і про ТЦК.
Поширюють?
Рузьге, це шо: крупная побєда чи визначить результат війни?
Від такої щедрості, пілот смикнув катапульту і полетів до землі назустріч щастю...
➡️ Багато українських підрозділів на Курщині перебувають у стані виснаження через інтенсивні бої, що ускладнює евакуацію загиблих.
➡️ росія розмістила в регіоні понад 50 тисяч військових, у тому числі з Північної Кореї.
➡️ Контратака москви спричинила численні жертви серед людей та втрату понад 40% території Курщини, яку українці захопили в серпні.
➡️ Бійці ЗСУ стикаються з важкими умовами, мають низький моральний дух і сумніваються в рішеннях командування та меті окупації Курська.
➡️ Командир взводу ЗСУ звертався до вищого командування з проханням змінити оборонну позицію підрозділу, оскільки не міг її утримувати, але отримав відмову.
➡️ Командир підрозділу безпілотників ЗСУ наголосив на необхідності продовжувати боротьбу, оскільки відступ призведе до подальшого наступу противника.
➡️ Військові висловлюють думку, що ситуація в Донбасі викликає відчуття зради.
Ну і плюс відтягнути сили зі Сходу і не дати відкрити повноцінно північний фронт, поєднавши атаку з бойовими діями під Харковом.
Те що зайняли вже 40% - та я думаю наші взагалі дивуються, що 4 місяця тримають там ще якісь позиції. Розрахунок був думаю максимум місяць, а те що рузкіє не змогли нас швидко вибити дало можливість дотерпіти до виборів в США, побачити перемогу Трампа, і поставити задачу дотримати Суджу до інаугурації.
Хер вони вгадали. Ми шило на мило не міняємо.