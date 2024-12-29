Информация о захвате в плен нашего пилота на Курщине не соответствует действительности, - Воздушные силы

Российские пропагандистские медиа распространяют информацию, будто в Курской области сдался в плен украинский летчик. Это фейк.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"К сожалению, случаи плена военнослужащих, которые ранее служили в Воздушных Силах, случаются. Однако, информация о взятии в плен украинского пилота является ФЕЙКОВОЙ. Все украинские летчики продолжают выполнять задачи по защите страны", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пленные россияне лучше "сдадутся в плен", чем будут воевать: "Эвакуации нет, машины не присылают, снег топили сегодня". ВИДЕО