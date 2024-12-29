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Новости Война
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С начала года в результате российских обстрелов на Херсонщине погиб 251 человек, почти 2 тыс. ранены, - ОВА

Через обстріли РФ за рік на Херсонщині загинула 251 людина

За год в результате российских обстрелов на Херсонщине погиб 251 человек, почти две тысячи получили ранения, среди них - 50 детей.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Херсонской ОВА Александр Толоконников, сообщает Цензор.НЕТ.

"Россияне продолжают террористическую тактику на Херсонщине, обстреливая мирные населенные пункты, даже когда там проживают люди. Они целенаправленно сбрасывают взрывчатку на гражданских", - сказал представитель ОВА.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 29 декабря, россияне атаковали дроном гражданское авто в Тягинке на Херсонщине, погиб мужчина.

Также смотрите: Сутки на Херсонщине: враг обстрелял Бериславский и Херсонский районы, пострадали 13 жителей, в том числе двое детей. ФОТОРЕПОРТАЖ

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обстрел (27225) Херсонская область (4781) война в Украине (3946)


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