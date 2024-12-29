Количество вражеских атак возросло до 133, больше всего - на Покровском направлении. В Курской области продолжается 19 боестолкновений, - Генштаб
Противник не прекращает попыток продвигаться в глубину территории Украины, Силы обороны сдерживают захватчиков, нанося им значительные потери. За сегодня количество вражеских атак возросло до 133.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба по ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 29 декабря, передает Цензор.НЕТ.
Удары РФ по территории Украины
Продолжают страдать от российских артиллерийских обстрелов приграничные районы Черниговщины, Сумщины и Харьковщины. От обстрелов террористической армии сегодня пострадали ряд населенных пунктов, среди которых Тимофеевка, Бачевск, Сеньковка, Бериловка и Александровка.
Обстановка на Харьковщине
На Харьковском направлении оккупанты штурмовали позиции наших подразделений в районе Гатища.
Шесть раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отбили вражеские штурмы неподалеку Петропавловки, Кучеровки и Лозовой. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.
Обстановка на Востоке
На Лиманском направлении вражеские подразделения атаковали в районах населенных пунктов Грековка, Зеленый Гай, Платоновка, Первомайское, Надия, Макеевка, Терны, Ямполевка, Ивановка и Белогоровка. С начала суток украинские воины отбили уже 15 атак, шесть боестолкновений продолжаются до сих пор. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенному пункту Сергеевка.
На Сиверском направлении с начала суток враг совершил одну тщетную попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций.
На Краматорском направлении захватчики совершили пять штурмовых действий вблизи Часова Яра. Сейчас продолжаются две атаки оккупантов.
На Торецком направлении украинские защитники отбили две вражеские атаки в районе Щербиновки и Торецка, еще два боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили уже 26 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Воздвиженка, Миролюбовка, Проминь, Лисовка, Даченское, Новый Труд, Волково, Соленое, Новооленовка, Нововасильевка и Новоелизаветовка. Силы обороны, сдерживая вражеский натиск, уже отбили 22 атаки противника на направлении. Враг несет значительные потери в живой силе.
На Кураховском направлении захватчики 16 раз атаковали наши подразделения, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Украинка, Славянка, Петропавловка, Курахово и Дачное. Четыре боя продолжаются.
Обстановка на Юге
На Времевском направлении захватчики провели 17 атак позиций украинских войск вблизи населенных пунктов Константинопольское, Янтарное, Успеновка, Константинополь, Дачное и Привольное. Четыре боестолкновения продолжаются. Также вражеская авиация нанесла удары управляемыми авиабомбами по населенным пунктам Запорожское, Разлив и Комар, в целом сбросив девять управляемых бомб.
В Генштабе добавили, что на Ореховском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг активных действий не проводил.
На Курщине украинские защитники за сегодня отбили 16 атак российских захватчиков, 19 боестолкновений продолжаются, кроме того, враг нанес 152 артиллерийских обстрела.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/pfbid0ch8HNQ686QQYXgsJJddck98eNtvofmMazhcWqi6R5snAYgzABxuSq4AzAb2PmHQUl 2 ч. ·
https://www.facebook.com/zelenskyy.official Володимир Зеленський цікаво, а коли ОП вимагало від всіх депутатів міськрад та голів міст публічно заявити про підтримку "плана перемоги Зеленського", то депутати Курахове та Покровська теж виконали цю вимогу? І як? Це допомогло обороні міст? Бо бійці з ЛБЗ пишуть, що рашисти окуповали Курахово.
А як же "план перемоги Зеленського"? Не допоміг? І зняття Залужного з посади Головкома теж не допомогло? І ігнорування Зеленським вимоги Генштабу в кінці 2023 року мобілізувати за 2024 рік 450 000 українців та навчати їх від 6 до 12 місяців не допомогло? І навіть ігнорування необхідності кампанії по мотивації мобілізації теж не допомогло?
Пане Верховний Головнокомандувач, а ви розумієте, що відповідальність за втрату Курахове на вас? Бо саме ваша бездіяльність та зняття Залужного призвели до такого результату. Може, щоб врятувати Покровськ варто провести ще один Саміт миру, натравити Безуглу атакувати Залужного та Сирського і записати черговий відосик, пане президенте? І якщо це не допоможе, то мабуть варто вам, пане Зеленський, сконцентруватися на діях, які посилюють оборону та можливості ЗСУ? Чи записи відосиків вам ближче? Україні не потрібні шоу та гучні заяви про плани перемог та д@лбой@бів. Україні потрібна стабілізація фронта та все, що забеспечить цей результат. Працюйте, Володимире Олександровичу. Не відосики знімайте, а працюйте. Вас для цього обрали. Обрали президентом, а не шоуменом.
А поки бійці пишуть, що Курахове окуповане. І провина за цей результат на Зеленському!