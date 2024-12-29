Враг прилагает максимальные усилия для выхода на окраины Покровска, - ОСГВ "Хортица"

Покровск остается самой горячей точкой фронта. За минувшие сутки на Покровском направлении российские войска совершили 54 атаки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов.

"Это в целом самое горячее направление. За прошедшие сутки там состоялось 54 атаки, противник прилагает все усилия, чтобы прорваться к окраинам города. Но именно там украинские войска также наносят ему больше всего поражении и он, соответственно, несет наибольшие потери", - подчеркнул он.

Напомним, по данным Генштаба, на Покровском направлении враг пытался продвинуться неподалеку населенных пунктов Зеленое Поле, Калиновое, Успеновка, Волково, Новоелизаветовка, Воздвиженка, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Даченское, Зеленое, Покровск, Новый Труд, Первое Мая и Шевченко.

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