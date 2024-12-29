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Враг прилагает максимальные усилия для выхода на окраины Покровска, - ОСГВ "Хортица"

Бої за Покровськ станом на 29 грудня

Покровск остается самой горячей точкой фронта. За минувшие сутки на Покровском направлении российские войска совершили 54 атаки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов.

"Это в целом самое горячее направление. За прошедшие сутки там состоялось 54 атаки, противник прилагает все усилия, чтобы прорваться к окраинам города. Но именно там украинские войска также наносят ему больше всего поражении и он, соответственно, несет наибольшие потери", - подчеркнул он.

Напомним, по данным Генштаба, на Покровском направлении враг пытался продвинуться неподалеку населенных пунктов Зеленое Поле, Калиновое, Успеновка, Волково, Новоелизаветовка, Воздвиженка, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Даченское, Зеленое, Покровск, Новый Труд, Первое Мая и Шевченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг продолжает накапливать силы для дальнейших штурмов. Украинские защитники сдерживают натиск противника в Торецке и Часовом Яре, продолжаются ожесточенные бои, - ОСГВ "Хортица"

Автор: 

ОСГВ Хортица (368) Донецкая область (9680) боевые действия (4071) Покровск (594) Покровский район (566) война в Украине (3946)


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А як гарно ще 5-6 місяців висаджували рози,клали плитку та асфальт! Фарбували бюрдюри і мінали таблички з назвами!
НЕ допомогло. Може треба було будувати фортіфікації на підступах?
Ні! В Зєленськоо і його посіпак інші пріорітети.
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29.12.2024 13:01 Ответить
Ще більше табличок,плітки та асфальту?
Так,це тактика і стратегія потужно-незламної перемоги зє з 2019 року!
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29.12.2024 14:56 Ответить
 
 