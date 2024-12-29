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Польша планирует завершить строительство стены на границе с Беларусью к лету 2025 года, - FT

стіна на кордоні Польщі з РБ

Польша планирует завершить работы по возведению и укреплению стены на границе с Беларусью до лета 2025 года. Это позволит остановить наплыв нелегальных мигрантов.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на заявление заместителя министра миграции Польши Мачея Дущика, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам польского чиновника, инфраструктурные работы вдоль 400-километровой восточной границы, о которых правительство Дональда Туска объявило в начале этого года, должны быть завершены до середины 2025 года.

Дущик заявляет, что после завершения этих работ безопасность на восточной границе будет приближена к 100 процентам.

"Этот искусственно созданный путь миграции будет закрыт следующим летом, я надеюсь и верю в это", - сказал замминистра.

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В то же время чиновник не исключает, что режим Лукашенко может прибегнуть к очередной попытке "нагнетать конфликт" и саботировать усиленную пограничную инфраструктуру Польши. По словам Дущика, Польша должна быть готова к этому.

Отмечается, что дополнительные меры вдоль 400-километровой границы включают камеры ночного видения, тепловизоры, новую патрульную дорогу и усиление пятиметрового стального забора, который был возведен в 2022 году.

Ранее сообщалось, что Польша начала строительство линии оборонительных укреплений, которые назвали "Восточный щит", на границах с Россией и Беларусью.

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Автор: 

Беларусь (7893) граница (5272) мигранты (981) Польша (8417)


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Топ комментарии
+12
Потужно вам дядя Беня в мізки нагадив. Потужно і незламно!
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29.12.2024 19:34
+11
Верещук ти? Відводь війська, розміновуй Чонгар!
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29.12.2024 19:21
+5
Ці всі фіни, поляки, прибалти такі тупі! Вони будують стіни точно такі самі, як у ворога Яценюка.
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29.12.2024 20:20
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Головне, щоб Яценюка радником по побудові стіни не брали.....
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29.12.2024 19:14 Ответить
Верещук ти? Відводь війська, розміновуй Чонгар!
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29.12.2024 19:21 Ответить
О, вискочило ... "Як чиряк на сраці"!
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29.12.2024 19:26 Ответить
Потужно вам дядя Беня в мізки нагадив. Потужно і незламно!
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29.12.2024 19:34 Ответить
.... головне - не в рот, як вам!
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29.12.2024 19:37 Ответить
Ці всі фіни, поляки, прибалти такі тупі! Вони будують стіни точно такі самі, як у ворога Яценюка.
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29.12.2024 20:20 Ответить
Вони ще й армії свої розбудовують…
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29.12.2024 20:38 Ответить
Концтабір - білорусь. Як романтично.
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29.12.2024 19:33 Ответить
Та який "концтабір"? "Звіринець"... Тільки транспарантів на огорожі немає - "Ostrożnie! Dzikie zwierzęta. Nie karm!"
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29.12.2024 20:47 Ответить
поспішайте , бо з бульби колоради перелізуть
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29.12.2024 19:34 Ответить
а Яценюка не думали запросити??
той побудував би за тиждень..
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29.12.2024 19:38 Ответить
Ігра прєстолоф!
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29.12.2024 19:41 Ответить
зе - лох, чмо, тряпка, втік.
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29.12.2024 19:51 Ответить
Головне, щоб незабули до стіни струм підвести, викопати рів - зарибити піраніями та замінувати..
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29.12.2024 20:00 Ответить
Респект! ++
...але нагадати не завадить, а ще краще крокодилів запустити (але воду потрібно буде підігрівати!) - тут потрібно подумати....
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29.12.2024 20:09 Ответить
Піраньї там вимерзнуть - холодно. У нас у Каховському водосховищі насилу виживали їх холодотерплячі родичі - "сонячні окуні". В роки з прохолодним літом, у них навіть ікра не визрівала...
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29.12.2024 20:50 Ответить
Незнаю незнаю..одного часу в Києві був бум на піраній у всіляких водоймищах. Чоловік з товаришем на риболовлю ходили - дивні фото замість риби приволок. А товариш з рибою поїхав у якійсь рибнагляд..
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30.12.2024 08:49 Ответить
Можливо... Їх могли викидать туди акваріумісти - коли риби ці акваріуми їхні "переростали"... Але в нашому кліматі їм "холоднувато" - тому розмножуваться вони, практично, не здатні... У знайомого ще років двадцять тому жили так "сонячні окуні"... Він їх привіз саме з Каховки.
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30.12.2024 09:09 Ответить
До речі - саме Польська стіна на кордонах з Білоруссю і москалями вважається однією з найбільш технологічних і досконалих міждержавних стін у світі - це якраз той випадок, що нам в Україні не завадило б перейняти саме польський досвід.
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29.12.2024 21:11 Ответить
То я ж непроти - просто треба вжити додаткових безпекових заходів..
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30.12.2024 08:50 Ответить
Двадцять, хай йому грець, перше століття...Де все це лайно береться і чому?...Великі кітайські стіни заходились люди будувать, бо варвари лізуть. А мені ще й спать хочеться, що аж букви зливаються.А чорти вже шахєди запускають.
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29.12.2024 21:10 Ответить
Стіни не врятують і не затримають ворога . Треба по периметру все мінувати, ставити пастки , протитанкові їжаки , будувати фортифікаційні споруди , підтягнути армію під кордон , дрони...і.і багато чого .
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30.12.2024 14:10 Ответить
 
 