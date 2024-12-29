Польша планирует завершить строительство стены на границе с Беларусью к лету 2025 года, - FT

Польша планирует завершить работы по возведению и укреплению стены на границе с Беларусью до лета 2025 года. Это позволит остановить наплыв нелегальных мигрантов.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на заявление заместителя министра миграции Польши Мачея Дущика, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам польского чиновника, инфраструктурные работы вдоль 400-километровой восточной границы, о которых правительство Дональда Туска объявило в начале этого года, должны быть завершены до середины 2025 года.

Дущик заявляет, что после завершения этих работ безопасность на восточной границе будет приближена к 100 процентам.

"Этот искусственно созданный путь миграции будет закрыт следующим летом, я надеюсь и верю в это", - сказал замминистра.

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В то же время чиновник не исключает, что режим Лукашенко может прибегнуть к очередной попытке "нагнетать конфликт" и саботировать усиленную пограничную инфраструктуру Польши. По словам Дущика, Польша должна быть готова к этому.

Отмечается, что дополнительные меры вдоль 400-километровой границы включают камеры ночного видения, тепловизоры, новую патрульную дорогу и усиление пятиметрового стального забора, который был возведен в 2022 году.

Ранее сообщалось, что Польша начала строительство линии оборонительных укреплений, которые назвали "Восточный щит", на границах с Россией и Беларусью.

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