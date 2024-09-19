Более 2 млн мигрантов уехали из России в этом году

Из России в этом году выехали более 2 миллионов мигрантов.

Об этом сообщает DW со ссылкой на данные главного управления по вопросам миграции МВД РФ, передает Цензор.НЕТ.

"На 1 сентября текущего года количество иностранных граждан, находящихся в России, информация о которых содержалась в государственной информационной системе миграционного учета, составило 6 174 777 человек", - отметило российское министерство.

Ранее уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что в 2023 году на миграционный учет в России стали 8 507 906 человек.

Следовательно, в течение 2024 года из России выехали более 2 млн иностранцев, которые там проживали.

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