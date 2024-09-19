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мигранты (953) россия (92990)

Более 2 млн мигрантов уехали из России в этом году

Із РФ цьогоріч виїхали понад 2 млн мігрантів

Из России в этом году выехали более 2 миллионов мигрантов.

Об этом сообщает DW со ссылкой на данные главного управления по вопросам миграции МВД РФ, передает Цензор.НЕТ.

"На 1 сентября текущего года количество иностранных граждан, находящихся в России, информация о которых содержалась в государственной информационной системе миграционного учета, составило 6 174 777 человек", - отметило российское министерство.

Ранее уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что в 2023 году на миграционный учет в России стали 8 507 906 человек.

Следовательно, в течение 2024 года из России выехали более 2 млн иностранцев, которые там проживали.

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Шо, вАєвать за кацапню не хочуть?
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19.09.2024 17:09 Ответить
вааще ! арівідерче, раша !!! вечерней лошадью отбываю в родной кишлак !
слева - кис, а справа - гуд бай !

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19.09.2024 17:44 Ответить
А кіс трохи більший за гут бай
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19.09.2024 17:55 Ответить
Так сєпаратні української багато заїхало!
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19.09.2024 17:09 Ответить
Ну то китайці заїдуть.
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19.09.2024 17:16 Ответить
І приймають же ціх скотиняк у себе якись дурбецели.
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19.09.2024 17:19 Ответить
Це ж "хороші росіяни", чого ви так?
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19.09.2024 22:05 Ответить
Почитайте канал "шереметьєво чат", будете в шоці - скільки "українців" повертається в окупацію, навіть з країн ЄС- ось це і є моб.ресурс
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19.09.2024 17:33 Ответить
ты еще скабаеву предложи и параша тудей
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19.09.2024 17:48 Ответить
 
 