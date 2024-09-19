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мігранти (1074) росія (63568)

Понад 2 млн мігрантів виїхали із Росії цьогоріч

Із РФ цьогоріч виїхали понад 2 млн мігрантів

Із Росії цьогоріч виїхали понад 2 мільйони мігрантів.

Про це повідомляє DW із посиланням на дані головного управління з питань міграції МВС РФ, передає Цензор.НЕТ.

"На 1 вересня поточного року кількість іноземних громадян, які перебувають у Росії, інформація про яких містилася в державній інформаційній системі міграційного обліку, становила 6 174 777 осіб", - зазначило російське міністерство.

Раніше уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова заявила, що у 2023 році на міграційний облік у Росії стали 8 507 906 осіб.

Відтак, протягом 2024 року із Росії виїхали понад 2 млн іноземців, які там проживали.

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Шо, вАєвать за кацапню не хочуть?
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19.09.2024 17:09 Відповісти
вааще ! арівідерче, раша !!! вечерней лошадью отбываю в родной кишлак !
слева - кис, а справа - гуд бай !

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19.09.2024 17:44 Відповісти
А кіс трохи більший за гут бай
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19.09.2024 17:55 Відповісти
Так сєпаратні української багато заїхало!
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19.09.2024 17:09 Відповісти
Ну то китайці заїдуть.
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19.09.2024 17:16 Відповісти
І приймають же ціх скотиняк у себе якись дурбецели.
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19.09.2024 17:19 Відповісти
Це ж "хороші росіяни", чого ви так?
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19.09.2024 22:05 Відповісти
Почитайте канал "шереметьєво чат", будете в шоці - скільки "українців" повертається в окупацію, навіть з країн ЄС- ось це і є моб.ресурс
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19.09.2024 17:33 Відповісти
ты еще скабаеву предложи и параша тудей
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19.09.2024 17:48 Відповісти
 
 