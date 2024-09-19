Понад 2 млн мігрантів виїхали із Росії цьогоріч
Із Росії цьогоріч виїхали понад 2 мільйони мігрантів.
Про це повідомляє DW із посиланням на дані головного управління з питань міграції МВС РФ, передає Цензор.НЕТ.
"На 1 вересня поточного року кількість іноземних громадян, які перебувають у Росії, інформація про яких містилася в державній інформаційній системі міграційного обліку, становила 6 174 777 осіб", - зазначило російське міністерство.
Раніше уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова заявила, що у 2023 році на міграційний облік у Росії стали 8 507 906 осіб.
Відтак, протягом 2024 року із Росії виїхали понад 2 млн іноземців, які там проживали.
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