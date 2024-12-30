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смерть (9176) США (24813) Картер (19)

В возрасте 100 лет умер 39-й президент США Джимми Картер

Помер Картер

В воскресенье, 29 декабря, в возрасте 100 лет умер 39-й президент Соединенных Штатов Джимми Картер.

Об этом сообщает Washington Post. информирует Цензор.НЕТ.

Смерть бывшего президента США подтвердил его сын Джеймс Картер. Однако он не рассказал, что именно послужило причиной смерти отца.

39-й президент США отошел в вечность в своем доме в городке Плейнс, штат Джорджия.

Известно, что в последние годы Картер лечился от агрессивной формы рака кожи – меланомы, с опухолями, распространившимися на его печень и мозг.

В феврале 2023 года Центру Картера сообщал, что бывший президент после ряда госпитализаций прекратит дальнейшее лечение и проведет оставшееся время дома под хосписным наблюдением.

Его жена, бывшая первая леди США Розалин Картер умерла годом ранее, 19 ноября, в возрасте 96 лет.

Что известно о Джимми Картере?

Джимми Картер – 39-й президент США от Демократической партии. Президентский пост Картер занимал с 1977 по 1981 год. До этого политик являлся губернатором штата Джорджия, а также был сенатором.

Картер также является лауреатом Нобелевской премии мира 2002 года.

1 октября 2024 года Картер стал первым бывшим американским президентом, дожившим до 100 лет.

В июле этого года сообщалось, что Джимми Картер досрочно проголосовал на выборах президента за кандидата от Демократической партии Камала Гаррис.
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Топ комментарии
+20
зеиля пухом... ціле століття на його пам'яті...
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29.12.2024 23:51
+19
царство Небесне справжньому Президенту!
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29.12.2024 23:49
+19
не нада... Один договір в КемпДевіді чого вартий - відколов від совка Єгипет. А потім - Хкльсінкі-75 - так би мовити "політика розрядки", що заклало фундамент розвалу совка.
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30.12.2024 00:01
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царство Небесне справжньому Президенту!
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29.12.2024 23:49 Ответить
зеиля пухом... ціле століття на його пам'яті...
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29.12.2024 23:51 Ответить
Ну, вiн був президентом тiки раз з1977 по 1981рр. Помню шо з Брежневим цiлувався.
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30.12.2024 08:18 Ответить
не нада... Один договір в КемпДевіді чого вартий - відколов від совка Єгипет. А потім - Хкльсінкі-75 - так би мовити "політика розрядки", що заклало фундамент розвалу совка.
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30.12.2024 00:01 Ответить
Він ще і Іран «відколов», але головна його заслуга - це програш Рейгану. Як би не він, ми би може ще досі жили при совкі.
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30.12.2024 01:42 Ответить
Під час свого правління Картер намагався заспокоїти різні конфлікти в усьому світі, найбільш помітно на Близькому Сході
з підписанням Кемп-Девідських угод,
повернення Панамського каналу до Панамі
та підписання договору про скорочення ядерних озброєнь з Леонідом Брежнєвим!!
Вічна памʼять достойній людині і Президенту США!!
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30.12.2024 00:12 Ответить
Панамський канал даремно повернув. Зараз там китайська пошесть яйця підкочує.
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30.12.2024 00:36 Ответить
Трамп вже скоро забере ПК
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30.12.2024 00:54 Ответить
Не надто надихає, бо Трамп все робить через жопу.
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30.12.2024 01:04 Ответить
трамп саме та людина яку і споминати будуть через жопу..
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30.12.2024 01:24 Ответить
а данці ті взагалі видохнуть, нарешті відьбалися від іхніх білих ведмедів.
78 - такий собі сумний парубок....
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30.12.2024 01:31 Ответить
Трамп заявив шо хоче зробити Канаду 51 штатом Америки, а Гренландiю купить у Данiī. Про Мексику щось також натякав.
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30.12.2024 08:15 Ответить
Він вже визнав, що з миром за три дні трохи обісрався, а далі - по ланцюжку.
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31.12.2024 01:31 Ответить
Так так. А поки він це все хотів, в самих Штатах була повна срака. Економічна нестача, інфляція та ресеція, та вишенька на торті - відома енергетична криза 79 року
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30.12.2024 02:18 Ответить
льоха брєжнєв з картером цілувався точно як з хонекером як договір підписали . хотів від картера орден який небудь але джиммі не дав
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30.12.2024 06:34 Ответить
Вы помните время анекдотов про Брежнева и Картера?
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30.12.2024 08:15 Ответить
р.рейган очень любил анекдоты вот один из них времен брежнева ..приходит мужик в ссср в автомагазин и говорит я накопил деньги и хочу купить машину -- ему говорят мы поставим вас в очередь приходите через 10 лет --- мужик спрашивает а до обеда или после обеда приходить--- ему говорят ты что больной какая тебе разница это же через 10 лет . а мужик говорит после обеда должен сантехник придти ..
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30.12.2024 10:18 Ответить
картер спрашивает брежнева ..как вам удается при плановой экономике накормить такую огромную страну ссср --- элементарно отвечает генсек ..мы все везем в москву а оттуда трудящиеся сами развозят..
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30.12.2024 10:28 Ответить
Рейган розказував оточенню такий анекдот. Москва. Вечір. Стоять двоє військових в патрулі. На вулиці безлюдно. Раптом недалеко йде людина. Один з патруля стріляє і убиває громадянина. Інший питає: " Навіщо ти стріляв , адже комендантська година розпочинається через 15 хвилин?" Той відповідає ; "Я знаю цього чоловіка. Це мій сусід. Він все рівно не встигне добігти до нашого будинку до настання комендантської години."
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30.12.2024 11:00 Ответить
жалко Джимі, я щє в памперси ходив коли він був Президентом...
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30.12.2024 01:11 Ответить
Тоді памперсів ще не було. Всі ходили в пелюшки.
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30.12.2024 05:51 Ответить
у штатах були
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30.12.2024 06:41 Ответить
Пахне так само.
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30.12.2024 07:38 Ответить
але прати не треба
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30.12.2024 08:51 Ответить
Тоді шуткували, шо Брежнев так заїздив Форда, що від того лише Картер залишився.. Царство небесне, гідне життя.
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30.12.2024 01:28 Ответить
може дочекаємось шо і буба якісь такі співчування прохрипить, а може і ні... - сплять вони....
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30.12.2024 01:40 Ответить
100 рочків як би і жалітися нема на шо - гідна людина, гідне життя.
нема вже таких, все більш кловуняри і там і тут...
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30.12.2024 01:47 Ответить
один з гірших президентів США зробив багато шкоди для країни здав Іран ісламським екстремістам відав технології китаю, здав панамський канал
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30.12.2024 02:55 Ответить
Це ж Картер подарував Брежнєву Лінкольн, на якому той чуть не вбився - трошки не дотягнув ...
"Союз-Аполлон", зоряні війни і СРСРу таки приробили ноги, вірніше, копита.
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30.12.2024 05:50 Ответить
Зоряні війни , це вже Рейган розкрутив.
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30.12.2024 06:33 Ответить
та ні, ціни на нефть упали - перша костяшка

усе інше то просто наступні костяшки доміно
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30.12.2024 06:42 Ответить
Прости, братэла.
Но Союз-Апполон это Джеральд Форд.
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30.12.2024 08:23 Ответить
Виставка "Сельское хозяйство США" была в 1976-м, президент Картер-фермер, и всё такое.
Значки раздавались вперемешку со значками Союз-Аполлон - вот где вкралась ошибка.
Прошло каких-то 49 лет - сущий пустяк.
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30.12.2024 15:35 Ответить
Цей джиммі підтримав загарбання московитами Криму та виступав проти надання Україні зброї з 2014 року.
Шматком лайна він був, цей джиммі.
Земля йому бетоном.
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30.12.2024 10:20 Ответить
видатна людина.
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31.12.2024 02:08 Ответить
 
 