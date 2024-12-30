В возрасте 100 лет умер 39-й президент США Джимми Картер

В воскресенье, 29 декабря, в возрасте 100 лет умер 39-й президент Соединенных Штатов Джимми Картер.

Об этом сообщает Washington Post. информирует Цензор.НЕТ.

Смерть бывшего президента США подтвердил его сын Джеймс Картер. Однако он не рассказал, что именно послужило причиной смерти отца.

39-й президент США отошел в вечность в своем доме в городке Плейнс, штат Джорджия.

Известно, что в последние годы Картер лечился от агрессивной формы рака кожи – меланомы, с опухолями, распространившимися на его печень и мозг.

В феврале 2023 года Центру Картера сообщал, что бывший президент после ряда госпитализаций прекратит дальнейшее лечение и проведет оставшееся время дома под хосписным наблюдением.

Его жена, бывшая первая леди США Розалин Картер умерла годом ранее, 19 ноября, в возрасте 96 лет.

Что известно о Джимми Картере?

Джимми Картер – 39-й президент США от Демократической партии. Президентский пост Картер занимал с 1977 по 1981 год. До этого политик являлся губернатором штата Джорджия, а также был сенатором.

Картер также является лауреатом Нобелевской премии мира 2002 года.

1 октября 2024 года Картер стал первым бывшим американским президентом, дожившим до 100 лет.

В июле этого года сообщалось, что Джимми Картер досрочно проголосовал на выборах президента за кандидата от Демократической партии Камала Гаррис.