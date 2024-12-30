России придется отменить мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности, - Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российский мораторий на развертывание ракет малой и средней дальности уже практически нежизнеспособен, от него придется отказаться.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

"Наш мораторий на размещение РСМД уже практически нежизнеспособен, и от него придется отказываться", - заявил министр.

Такую позицию Москвы глава МИД РФ аргументировал тем, что США, по его утверждению, "проигнорировали предостережения со стороны России и Китая и на практике перешли к развертыванию вооружений указанного класса в различных регионах мира.



"Решительность в реализации компенсирующих мер", по словам Лаврова, Москва продемонстрировала, проведя "испытания в боевых условиях" баллистической ракеты средней дальности "Орешник", удар которой ВС РФ нанесли по украинскому городу Днепр в конце ноября.

Впоследствии Владимир Путин назвал эту атаку ответом на удары Украины по территории России американскими ракетами ATACMS и HIMARS, а также британскими Storm Shadow.

Однако говорить о том, "что будет после февраля 2026 года, когда ГСНО прекратит свое существование", Лавров не стал.

"В предстоящий год еще многое может случиться", - отметил он.

Напомним, Россия отвергла предложение Трампа по переговорам, которое предусматривало отложение вступления Украины в НАТО на 20 лет и введение западных миротворцев.

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