России придется отменить мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности, - Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российский мораторий на развертывание ракет малой и средней дальности уже практически нежизнеспособен, от него придется отказаться.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.
"Наш мораторий на размещение РСМД уже практически нежизнеспособен, и от него придется отказываться", - заявил министр.
Такую позицию Москвы глава МИД РФ аргументировал тем, что США, по его утверждению, "проигнорировали предостережения со стороны России и Китая и на практике перешли к развертыванию вооружений указанного класса в различных регионах мира.
"Решительность в реализации компенсирующих мер", по словам Лаврова, Москва продемонстрировала, проведя "испытания в боевых условиях" баллистической ракеты средней дальности "Орешник", удар которой ВС РФ нанесли по украинскому городу Днепр в конце ноября.
Впоследствии Владимир Путин назвал эту атаку ответом на удары Украины по территории России американскими ракетами ATACMS и HIMARS, а также британскими Storm Shadow.
Однако говорить о том, "что будет после февраля 2026 года, когда ГСНО прекратит свое существование", Лавров не стал.
"В предстоящий год еще многое может случиться", - отметил он.
Напомним, Россия отвергла предложение Трампа по переговорам, которое предусматривало отложение вступления Украины в НАТО на 20 лет и введение западных миротворцев.
Пожалуйста, подождите...
війна перестає бути лише російсько-українською....
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тепер зростає цінність України як території розміщення ракет НАТО
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На Заході наполягають, що їхня дальність вища за 500 кілометрів.
А ситуація розгортається у зовсім непрогнозованому для Заходу курсу.
Не добившись капітуляції України роісіяни почнуть розміщення ракет малої і середньої дальності, европейці звичним чином це проігнрують, Трумп також.
Через пару- трійку років, баланс стратегічних озброєнь різко змінеться на користь роісії.
Франція розробляє гіперзвукову ракету дальністю 1 000 км
а де їх розміщувати ?
вірно !
в Україні!
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На сьогоднішній день, ні Німеччина, ні Франція, ні Британія НЕ ПОНОВИЛА виробнитцтво оперативно- тактичних ракет ( малої дальності) типу Скальп, Шторм шедоу, і Таурус, які можуть бути потенційними носіями ЯЗ.
Ти розумієш?
Три рокі повномаштабної війни в Європі, а європеці просто знищуть, без поповнення запас ракет і НІЧОГО не виробляють.
Тому всі ці новини про Європу, це не більш ніж еротичні підліткові сни.
Бажаєш дивитися?
Якщо хочеш вірити у конспірологію- тебе ніхто не заставить у неї невірити.
Там може бути застреження і про невступ до НАТО, щось подібне до демілітарізації, і розміщення іноземого озброєння. Але це поки все вилами по воді.
Деда Крупський колись казав :
- Кадри вирішують все!
Ось ці кадри і навирішували
Чим рашисти можуть відповісти на візит "мінітменів"? Бабціним "арєшєкам", черговим сарматушком, що сгорить на стартушці? Чи може ще раз Луною25 по Місяцю вшарашать?
Всі їх ресурси забирає війна і стан РВСН під великим сумнівомм. Чи здатні вони на щось крім одиничних піар-акцій?
Як стане у Трампа рішучості, то чому й не повторити події серпня 1945го на 1/6 частині суші?
Дійсно, "У майбутній рік ще багато чого може трапитися".
https://x.com/Zn_Portnova/status/1873076033886536162?t=AnsCJpSgxX40NkETAW0WPQ&s=19 @ "Полчаса назад на полигоне «Капустин Яр» был самопроизвольный подрыв на стартовой площадке ракеты «Орешник»."