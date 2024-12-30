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Лавров (2234) ракеты (3470) россия (92999)

России придется отменить мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности, - Лавров

Сергій Лавров про мораторій на розміщення РСМД

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российский мораторий на развертывание ракет малой и средней дальности уже практически нежизнеспособен, от него придется отказаться.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

"Наш мораторий на размещение РСМД уже практически нежизнеспособен, и от него придется отказываться", - заявил министр.

Такую позицию Москвы глава МИД РФ аргументировал тем, что США, по его утверждению, "проигнорировали предостережения со стороны России и Китая и на практике перешли к развертыванию вооружений указанного класса в различных регионах мира.

"Решительность в реализации компенсирующих мер", по словам Лаврова, Москва продемонстрировала, проведя "испытания в боевых условиях" баллистической ракеты средней дальности "Орешник", удар которой ВС РФ нанесли по украинскому городу Днепр в конце ноября.

Впоследствии Владимир Путин назвал эту атаку ответом на удары Украины по территории России американскими ракетами ATACMS и HIMARS, а также британскими Storm Shadow.

Однако говорить о том, "что будет после февраля 2026 года, когда ГСНО прекратит свое существование", Лавров не стал.

"В предстоящий год еще многое может случиться", - отметил он.

Напомним, Россия отвергла предложение Трампа по переговорам, которое предусматривало отложение вступления Украины в НАТО на 20 лет и введение западных миротворцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия не планирует участвовать в Саммите мира, - Лавров
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Топ комментарии
+22
россия и соблюдение договоров? Им самим не смешно?
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30.12.2024 06:46
+8
Пора вже скасувати цей болотний Сортір.
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30.12.2024 06:58
+6
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30.12.2024 06:47
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россия и соблюдение договоров? Им самим не смешно?
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30.12.2024 06:46 Ответить
це гарно !

війна перестає бути лише російсько-українською....

.
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30.12.2024 09:50 Ответить
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30.12.2024 06:47 Ответить
якщо нема ВПН тебе ніхто не бачить
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30.12.2024 06:53 Ответить
ой дурак!

тепер зростає цінність України як території розміщення ракет НАТО

.
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30.12.2024 09:44 Ответить
США і НАТО заявляють, що Росія де-факто не дотримується заявленого нею мораторію, посилаючись на розміщення тих же ракет 9M729.

На Заході наполягають, що їхня дальність вища за 500 кілометрів.
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30.12.2024 06:48 Ответить
Цій інформації сто лєт в обєд.
А ситуація розгортається у зовсім непрогнозованому для Заходу курсу.
Не добившись капітуляції України роісіяни почнуть розміщення ракет малої і середньої дальності, европейці звичним чином це проігнрують, Трумп також.
Через пару- трійку років, баланс стратегічних озброєнь різко змінеться на користь роісії.
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30.12.2024 09:20 Ответить
у США успішно пройшли випробування гіперзвукових ракет малої та середньої дальності

Франція розробляє гіперзвукову ракету дальністю 1 000 км

а де їх розміщувати ?
вірно !
в Україні!

.
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30.12.2024 09:48 Ответить
Ех, від на тобі, до вот тєбє, велика тягомотіна.
На сьогоднішній день, ні Німеччина, ні Франція, ні Британія НЕ ПОНОВИЛА виробнитцтво оперативно- тактичних ракет ( малої дальності) типу Скальп, Шторм шедоу, і Таурус, які можуть бути потенційними носіями ЯЗ.
Ти розумієш?
Три рокі повномаштабної війни в Європі, а європеці просто знищуть, без поповнення запас ракет і НІЧОГО не виробляють.
Тому всі ці новини про Європу, це не більш ніж еротичні підліткові сни.
Бажаєш дивитися?
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30.12.2024 10:00 Ответить
дезу для ворога ніхто не скасовував
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30.12.2024 10:07 Ответить
А із якою метою ту " дезу" надавати? Що б погрти і " старіков- разбойніков"?
Якщо хочеш вірити у конспірологію- тебе ніхто не заставить у неї невірити.
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30.12.2024 10:16 Ответить
зазвичай шизофреник сам собі задає питання і сам собі відповідає.
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30.12.2024 10:34 Ответить
Оакма навіщо ти собі питання задаєш і сам відповідаєш?
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30.12.2024 10:40 Ответить
знаку питання в мене нема.
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30.12.2024 16:12 Ответить
Не переживай... Польща вже дала згоду на розміщення американських ракет на свїй території... Фінляндія УЖЕ будує базу для їх розвертання ... А там прийде й наш час...
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30.12.2024 11:11 Ответить
Добре, якщо не буде цей пункт присутній в угоді Трумп- Зеленьський- карлік.
Там може бути застреження і про невступ до НАТО, щось подібне до демілітарізації, і розміщення іноземого озброєння. Але це поки все вилами по воді.
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30.12.2024 15:53 Ответить
Пора вже скасувати цей болотний Сортір.
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30.12.2024 06:58 Ответить
Тяжко на расеї, якщо пуйло у них альфа-самець, а говорячий лошак незмінний головний дипломат.
Деда Крупський колись казав :
- Кадри вирішують все!
Ось ці кадри і навирішували
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30.12.2024 07:03 Ответить
Це казав Коба, який ухайдокав діда Крупського, за допомогою отруйних грибів
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30.12.2024 08:19 Ответить
Котрого ухайдокав берія, більш ******** способом
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30.12.2024 08:26 Ответить
А от яким, так до кінця не зрозуміло. Теж напевно, якоюсь гидотою, шашлики посипав
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30.12.2024 09:44 Ответить
Блін, так ти ерудит!
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30.12.2024 08:40 Ответить
А нічого, що воно один за одним повторювали?
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30.12.2024 08:41 Ответить
Це сталін сказав... А при "Крупському" старих "спецов" спочатку виганяли за кордон, а потім - розстрілювали.... А коли спохватилися - а керувать промисловістю - НІКОМУ! Взялися за НЕП... Почали створювать "рабфаки" та залучать до роботи тих старих "спеців", які залишилися, і завозить "іноземних". Але забули, що лозунги знань не замінять... А "рабфаковці" почали "рекорди ставить"... А техніка "рекордизму" не любить - бо розрахована розумними людьми в Європі та США, на конкретні виробничі потужності. Техніка від "рекордизму" ламаться стала... Але "рабфаковці" у всьому звинуватили тих, хто їх "рекордизм" критикував - старих "спеців". Почолися "стукачество" та штампування "дел а вредителях"... Знову старі "специ" потрапили під репресії... Але ж справи не поліпшувалися! От тоді Сталін і сказав цю фразу...
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30.12.2024 11:22 Ответить
Кінь зовсім здурів чи ове прілий чи в сіно коноплі з маком попали параша НІКОЛИне дотримувалась своїх зобов,язань як писав Бісмарк договір підписаний з росією не вартий тієї бумаги
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30.12.2024 07:09 Ответить
Сказавши: "Американські солдати не вмиратимуть в Україні", Трамп лише процитувавв Трумена, котрий теж казав про Японію у 1945му. В результаті серпневі ядерні удари.
Чим рашисти можуть відповісти на візит "мінітменів"? Бабціним "арєшєкам", черговим сарматушком, що сгорить на стартушці? Чи може ще раз Луною25 по Місяцю вшарашать?
Всі їх ресурси забирає війна і стан РВСН під великим сумнівомм. Чи здатні вони на щось крім одиничних піар-акцій?
Як стане у Трампа рішучості, то чому й не повторити події серпня 1945го на 1/6 частині суші?
Дійсно, "У майбутній рік ще багато чого може трапитися".
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30.12.2024 07:16 Ответить
В соцмережі 28.12.2024 20:38 з'явилось таке повідомлення:
https://x.com/Zn_Portnova/status/1873076033886536162?t=AnsCJpSgxX40NkETAW0WPQ&s=19 @ "Полчаса назад на полигоне «Капустин Яр» был самопроизвольный подрыв на стартовой площадке ракеты «Орешник»."
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30.12.2024 07:43 Ответить
Ліпше скасувати ху... лостан
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30.12.2024 08:22 Ответить
Тіпо Сосія притримувалась мараторіїв до сих пір.
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30.12.2024 08:30 Ответить
Як налякало світ розміщенням свого металобрухту, ніби вони не знали, що кацап ніколи не виконував домовленностей і тільки гадив, гадив і ще раз гадив. Просто кацапу будуть менше продавати комплектуючих до тих ракет, заборонять їздити в свої країни і потихеньку перетворять їх у феадальну країну, а точніше у рабів Китаю та Індії.
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30.12.2024 09:23 Ответить
Ось і демократія європейська, потрібно жорстко діяти, а не соплі жувати, бо вам обернеться , ой як боляче! Нажаль Європа і США не розуміють або не хочуть розуміти!
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30.12.2024 10:16 Ответить
A hto sopli zheval kats?
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30.12.2024 11:19 Ответить
США та Європа!
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30.12.2024 11:32 Ответить
Звісно, доведеться. Щоб ніколи і ні на кого не нападати.
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30.12.2024 10:18 Ответить
свинособаки хочуть Трампа "взять на понт". І, здається, у Рудого таки почалася діарея
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30.12.2024 10:31 Ответить
трампушка--ці кацапи тебе не поважають-плюють на тебе--як ти можеш це терпіти?ждем чим і ти на них плюнеш-зроби сша великою знову
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30.12.2024 11:11 Ответить
Овса мне пряженого.......
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30.12.2024 11:16 Ответить
- Иго-го, иго-го - добавил Лавров.
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30.12.2024 11:30 Ответить
Невінаватая я....єта всьо пиндоси
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30.12.2024 11:47 Ответить
та усім покуй...
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30.12.2024 13:39 Ответить
пусть этот мораторий в сральник себе по гланды засунет,********** мразь!
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30.12.2024 15:20 Ответить
Нажаль нашу ракетну програму естрадні клоуни закрили в серпні 2019 р. За шість років клоунади країна не виробила жодної ракети.
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30.12.2024 16:02 Ответить
гондон ,это по жизни?
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30.12.2024 16:08 Ответить
Американцi очканули сильно в карiбську кризу, коли в срср була всього ОДНА я-бомба. А зараз будуть ще швидше рити бомбосховиша, от i все.
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30.12.2024 17:23 Ответить
тільки Україна дотримується цих кабальних договорів , які нав'язали нам американці з кацапами щоб знищити нашу обороноздатність . зараз ці самі американці диктують умови куди можно стріляти . ми повинні були вийти з цього договору в 2014 році.
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30.12.2024 20:35 Ответить
вийшли, якби гроші були
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31.12.2024 02:26 Ответить
не треба витрачати гроші на те що не важливе в війну . прокурорам-інвалідам та іншим паразитам скоротіть корито .
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31.12.2024 10:25 Ответить
 
 