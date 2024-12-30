В Украине ликвидирован бывший игрок сборной РФ по футболу Бугаев

Бывший футболист сборной России Алексей Бугаев был осужден на 9,5 лет за хранение и сбыт наркотиков. Вместо того, чтобы вместо отбыть наказание, он подписал контракт и поехал воевать в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

"К сожалению, новость о смерти Алексея является правдой. Как это произошло? А как во время боевых действий убивают? Это произошло сегодня", - заявил отец экс-футболиста сборной РФ Иван Бугаев.

По словам спортивного юриста Антона Смирнова, из-за боевых действий "пока нет возможности забрать тело" российского боевика.

Известно, что прошлой осенью футболиста задержали с 500 граммами производного метилэфедрона. Его обвинили в производстве и сбыте наркотиков.

Сначала Бугаев заявил, что работал курьером наркодилеров, чтобы расплатиться с долгами, однако вскоре сказал, что полицейские подбросили ему наркотики и требовали деньги. В конце сентября этого года Бугаева приговорили к 9,5 годам колонии строгого режима. Он пошел воевать против Украины, чтобы избежать тюрьмы.

Напомним, ранее в Москве ликвидировали заместителя генерального конструктора, руководителя отдела программного обеспечения КБ "Марс" Михаила Шатского.

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