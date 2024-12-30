В Украине ликвидирован бывший игрок сборной РФ по футболу Бугаев
Бывший футболист сборной России Алексей Бугаев был осужден на 9,5 лет за хранение и сбыт наркотиков. Вместо того, чтобы вместо отбыть наказание, он подписал контракт и поехал воевать в Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.
"К сожалению, новость о смерти Алексея является правдой. Как это произошло? А как во время боевых действий убивают? Это произошло сегодня", - заявил отец экс-футболиста сборной РФ Иван Бугаев.
По словам спортивного юриста Антона Смирнова, из-за боевых действий "пока нет возможности забрать тело" российского боевика.
Известно, что прошлой осенью футболиста задержали с 500 граммами производного метилэфедрона. Его обвинили в производстве и сбыте наркотиков.
Сначала Бугаев заявил, что работал курьером наркодилеров, чтобы расплатиться с долгами, однако вскоре сказал, что полицейские подбросили ему наркотики и требовали деньги. В конце сентября этого года Бугаева приговорили к 9,5 годам колонии строгого режима. Он пошел воевать против Украины, чтобы избежать тюрьмы.
Напомним, ранее в Москве ликвидировали заместителя генерального конструктора, руководителя отдела программного обеспечения КБ "Марс" Михаила Шатского.
Пожалуйста, подождите...
Навіщо забирати, хай удобрює землю! Хоч якась користь з вилупка! 😁
вбили якогось наркомана
Мені здається, що Ви надто "зачиталися" "Протоколами сіонських мудреців"... Там "всесвітньому єврейству" приписують спроби "підміни воєн між народами різноманітними спортивними та культурними змаганнями..."
Щодо особистостей в культурі і спорті: знаю одного геніального художника, роботи котрого і на Сотбісі бували. Так от, суперталановитий, багатий, а по життю - дурень. Класичний дурень.
Просто я звик оперувать своїм широким обсягом знань та вміло ним користуваться ... А щодо євреїв - так не треба ні перебільшувать їх роль в людському суспільстві, ні прменшувать її. Євреї складають (в процентному співвідношенні) найбільшу частку Нобелівських лауреатів (порівняно з іншими народами). Людство саме від євреїв отримало так звані "аврамічні" релігії - християнство та іслам ... І так далі...
Рассматривая себя, своё бытие и уровень своих жизненных достижений, лох расставляет акценты - что в жизни играет первостепенную роль, что просто важно, а что менее важно или неважно вовсе. И у каждого-то лоха главным оказывается то, чем он может хоть немного похвастать; та сфера, в которой у него наблюдаются хоть какие-то положительные показатели, пусть даже и мнимые. По этой причине лохи чрезвычайно любят слово «зато». Данное словечко позволяет лоху задвинуть на задний план те области жизни, в которых его успехи, мягко говоря, скромны, и выдвинуть на передний план что-то более приглядное, противопоставляя его первому.
Не маючи нічого видатного, російський лох каже "А зато у нас армія вторая в міре! А вообще на самом дєлє она пєрвая, потому что у амеріканцев только дєнєг много, воєвать оні нє умеют і боятся. Ето же ми Гітлєра і Наполєона одолелі, а оні только из Афганістана і Вьєтнама убєгалі, во!", отже знаходить втіху в тому, що є представником "велікой націі", громадянином "могущєствєнной Россіі, которую нікто нікогда нє ставіл на колєні". Тобто "причащається" до можливостей і статусу росії. Це вигідно: зусиль не докладав, але відчуваєш себе "вєлікім". І відтоді будь-який напад на росію сприймається лохом як напад особисто на нього. А далі вмикається механізм, який дуже гарно описав автор книги. Твердолобість і агресія росіян є результатами його роботи. Там же і пояснено, чому ви ніколи їх не переконаєте".