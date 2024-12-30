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ликвидация (3128) россия (92999) футбол (3335)

В Украине ликвидирован бывший игрок сборной РФ по футболу Бугаев

На війні в Україні ліквідували ексфутболіста збірної рф

Бывший футболист сборной России Алексей Бугаев был осужден на 9,5 лет за хранение и сбыт наркотиков. Вместо того, чтобы вместо отбыть наказание, он подписал контракт и поехал воевать в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

"К сожалению, новость о смерти Алексея является правдой. Как это произошло? А как во время боевых действий убивают? Это произошло сегодня", - заявил отец экс-футболиста сборной РФ Иван Бугаев.

По словам спортивного юриста Антона Смирнова, из-за боевых действий "пока нет возможности забрать тело" российского боевика.

Известно, что прошлой осенью футболиста задержали с 500 граммами производного метилэфедрона. Его обвинили в производстве и сбыте наркотиков.

Сначала Бугаев заявил, что работал курьером наркодилеров, чтобы расплатиться с долгами, однако вскоре сказал, что полицейские подбросили ему наркотики и требовали деньги. В конце сентября этого года Бугаева приговорили к 9,5 годам колонии строгого режима. Он пошел воевать против Украины, чтобы избежать тюрьмы.

Напомним, ранее в Москве ликвидировали заместителя генерального конструктора, руководителя отдела программного обеспечения КБ "Марс" Михаила Шатского.

Смотрите также: Украинские защитники ликвидировали российскую ДРГ в Курской области. ВИДЕО
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Топ комментарии
+20
***** новини
вбили якогось наркомана
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30.12.2024 07:09
+15
А що нам дивитись на нього ? Дрону пофік футболіст чи хокеїстт ..Суть одна для кацапів і вони це ну не розуміють аж ніяк ..Прийшов ти в Україну - і ти падло здохнеш ...Мог вибирати футбольні команди ..А тут інше ..Або Курахово або Покроаськ або Часик ...А от вмісто жовтої картки чи пинальті - ЗСУ дає 9 грам свинця або ФПВ ..
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30.12.2024 07:16
+13
А тепер його головою чорти в пеклі, "у футбола грають...".
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30.12.2024 07:20
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Поїхав поближче до вживачів своєго товару. Кацапи скрепно ******* ширанутися білий і чорний двіж поважають
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30.12.2024 07:06 Ответить
А тепер його головою чорти в пеклі, "у футбола грають...".
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30.12.2024 07:20 Ответить
Ну або просто його грають...
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30.12.2024 09:17 Ответить
через бойові дії "поки немає можливості забрати тіло" російського бойовика.
Навіщо забирати, хай удобрює землю! Хоч якась користь з вилупка! 😁
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30.12.2024 12:37 Ответить
А що, у футболістів якісь "особливо багаті мінеральними речовинами" тіла? Після розкладення тіла академіка чи "кінозірки", земля оримує стільки ж поживних речовин, що й від "бомжа"...
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30.12.2024 12:43 Ответить
***** новини
вбили якогось наркомана
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30.12.2024 07:09 Ответить
А що нам дивитись на нього ? Дрону пофік футболіст чи хокеїстт ..Суть одна для кацапів і вони це ну не розуміють аж ніяк ..Прийшов ти в Україну - і ти падло здохнеш ...Мог вибирати футбольні команди ..А тут інше ..Або Курахово або Покроаськ або Часик ...А от вмісто жовтої картки чи пинальті - ЗСУ дає 9 грам свинця або ФПВ ..
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30.12.2024 07:16 Ответить
Стандартна доля багатьох "зірочок" спорту та естради... Спочатку "галавакружение ат успехав". І їх починає "розпирать" від чванства. Чванство вимагає великих грошей. В процесі чванства "зірочки" звикають до "красивого життя". Коли джерело грошей стає "пересихать" - вони залізають у борги (бо від звички до "красивого життя" важко відмовиться...). Борги віддавать треба. Тому починають шукать додаткові джерела доходів... А так як працювать вони не привчені (та й навиків практичних не мають) - лізуть у кримінальні "оборудки"...
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30.12.2024 07:30 Ответить
Працювать вони не привчені? Зірочки працюють тяжко. Подивись на тренування футболіста, чи репетицію музикантів. Окрім того, музикант вчиться і дозріває до посереднього рівня років 15. І ще. Посередній музикант народжується один на 10 000 населення. То світова статистика. А скільки на планеті є зіркових спортсменів?
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30.12.2024 07:59 Ответить
Сонечко! Є різна "праця"... Всі їх "зіркові досягнення" базуються не на інтелекті, а виключно на їх фізичних даних... М"язах, сухожиллях, дихальній системі чи голосі... Як тільки організм "дає збій" (а це швидко стається, бо молодість пролітає теж швидко), вони втрачають свій "імідж"... А з втратою "іміджу" втрачається і джерело доходів... А працювать "головою" (що у нашому суспільстві забезпечує достаток), вони працювать не вміють... Бо не навчені... Вони "в голову тільки їдять"... Характерний приклад - наш "Блазень"... Часто на ринку зустрічаю одну колишню баскетболістку. Колись "гриміла" на всю Україну. Зараз працює вантажницею - тачки з товарами возить (тітка під два метри ростом, сили вистачає).
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30.12.2024 08:18 Ответить
Взагалі-то, оці всі бездарні дармоїди - це один з шарів Культури цивілізації. А у тебе не виникало бажання, щоб усю цю муйню запрєтіть? Адже без спорту, музики та іншої культурної дурні можна спокійно жити! Главнає ж калбаса!
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30.12.2024 08:43 Ответить
А навіщо? Невже розвиток культури та спорту - це щось "погане"? Древні греки завжди поєднували високий рівень знань, хорошу фізичну форму та високий рівень культури. Тому поряд з науковими лекціями, вони в "палестрах" пропагували фізичні зайняття та музику й сценічну майстерність... Хтось з грецьких філософів (можливо, Сократ - хоча я можу помиляться стосовно особи), приймав участь у Олімпійських іграх та був чемпіоном у "панкратіоні"...
Мені здається, що Ви надто "зачиталися" "Протоколами сіонських мудреців"... Там "всесвітньому єврейству" приписують спроби "підміни воєн між народами різноманітними спортивними та культурними змаганнями..."
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30.12.2024 09:04 Ответить
Ну ось. І знову у Вас якийсь патологічний потяг до єврейського питання. Але то таке...
Щодо особистостей в культурі і спорті: знаю одного геніального художника, роботи котрого і на Сотбісі бували. Так от, суперталановитий, багатий, а по життю - дурень. Класичний дурень.
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30.12.2024 09:16 Ответить
Ну, про "паталогічний потяг до єврейського питання", стосовно мене - це вже "перегиб" Тут такі "жидоненависники" ходять - що мені до них далеко... Та й в "юдофіли" мене записать важко - бо "Холодний яр" в історії України - один з символів, (у тому числі) й "антисемітизму...
Просто я звик оперувать своїм широким обсягом знань та вміло ним користуваться ... А щодо євреїв - так не треба ні перебільшувать їх роль в людському суспільстві, ні прменшувать її. Євреї складають (в процентному співвідношенні) найбільшу частку Нобелівських лауреатів (порівняно з іншими народами). Людство саме від євреїв отримало так звані "аврамічні" релігії - християнство та іслам ... І так далі...
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30.12.2024 09:31 Ответить
А как там Аршавин, Широков и Кержаков? Не хотят поехать воевать в Украину?
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30.12.2024 07:31 Ответить
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30.12.2024 07:41 Ответить
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30.12.2024 07:44 Ответить
Звичайна доля кацапа - народився, виріс, пишався, що він найсильніший на світі і його країна найхоробріша, бо тільки вони ідять макарони з хлібом, проживши в лайні, п'янках, матах(як правило), пишним святкуванням "Дня пабєди"" "Можем повторить", наймається вбивати сусідів, чи навіть далеких від нього піндосів чи африканців...а потім десь його кусок трупа заривають в каналізації, щоб не смердів в тій країні, куди приїхало вбивали і привезло свій "русский мир"!!!
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30.12.2024 09:20 Ответить
"Про сакральне значення магічного слова "зате" влучніше написала сама русня в книзі "Прикладное лоховедение".
Рассматривая себя, своё бытие и уровень своих жизненных достижений, лох расставляет акценты - что в жизни играет первостепенную роль, что просто важно, а что менее важно или неважно вовсе. И у каждого-то лоха главным оказывается то, чем он может хоть немного похвастать; та сфера, в которой у него наблюдаются хоть какие-то положительные показатели, пусть даже и мнимые. По этой причине лохи чрезвычайно любят слово «зато». Данное словечко позволяет лоху задвинуть на задний план те области жизни, в которых его успехи, мягко говоря, скромны, и выдвинуть на передний план что-то более приглядное, противопоставляя его первому.

Не маючи нічого видатного, російський лох каже "А зато у нас армія вторая в міре! А вообще на самом дєлє она пєрвая, потому что у амеріканцев только дєнєг много, воєвать оні нє умеют і боятся. Ето же ми Гітлєра і Наполєона одолелі, а оні только из Афганістана і Вьєтнама убєгалі, во!", отже знаходить втіху в тому, що є представником "велікой націі", громадянином "могущєствєнной Россіі, которую нікто нікогда нє ставіл на колєні". Тобто "причащається" до можливостей і статусу росії. Це вигідно: зусиль не докладав, але відчуваєш себе "вєлікім". І відтоді будь-який напад на росію сприймається лохом як напад особисто на нього. А далі вмикається механізм, який дуже гарно описав автор книги. Твердолобість і агресія росіян є результатами його роботи. Там же і пояснено, чому ви ніколи їх не переконаєте".
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30.12.2024 11:55 Ответить
Чи накабздон був вболівальником "руSSьге ногамяч"??
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30.12.2024 10:18 Ответить
Це його перша і остання червона картка в Україні ...
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30.12.2024 12:22 Ответить
 
 