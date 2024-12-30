Трамп "ослабил риторику" относительно своих предвыборных обещаний: Завершить войну сложнее, – The Hill

Во время предвыборной кампании Дональд Трамп давал обещания быстро завершить войну в Украине, снизить цены и использовать тарифы для поддержки экономики и производств. Однако сейчас он признает, что сделать это не так просто.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The Hill.

Уже на своей первой после выборов пресс-конференции Трамп заявил, что прекратить войну в Украине будет сложнее, чем ослабить напряженность на Ближнем Востоке. И решение войны зависит от готовности Украины и РФ идти на компромиссы.

Кроме того, в недавнем интервью "Meet the Press" Трамп сказал, что не может гарантировать, что пошлины не приведут к росту потребительских цен. А в интервью журналу Time для получения награды "Человек года" он признал, что трудно уменьшить стоимость продуктов питания, если они уже выросли.

"Хотя демократы и критики обвинили Трампа в снижении ожиданий или в том, что он сигнализирует о невыполнении предвыборных обещаний, его команда и союзники заявляют, что президент переходит от риторики предвыборной кампании к осознанию сложности управления", - говорится в материале.

Напомним, ранее издание Reuters сообщало, что Трамп во время встречи с Эмманюэлем Макроном и Владимиром Зеленским в Париже заявил, что хочет переговоров для быстрого завершения войны.

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