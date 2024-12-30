РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11176 посетителей онлайн
Новости
18 421 106
обещания (52) россия (92999) Трамп (3977) война в Украине (1081)

Трамп "ослабил риторику" относительно своих предвыборных обещаний: Завершить войну сложнее, – The Hill

Трамп про допомогу Україні

Во время предвыборной кампании Дональд Трамп давал обещания быстро завершить войну в Украине, снизить цены и использовать тарифы для поддержки экономики и производств. Однако сейчас он признает, что сделать это не так просто.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The Hill.

Уже на своей первой после выборов пресс-конференции Трамп заявил, что прекратить войну в Украине будет сложнее, чем ослабить напряженность на Ближнем Востоке. И решение войны зависит от готовности Украины и РФ идти на компромиссы.

Кроме того, в недавнем интервью "Meet the Press" Трамп сказал, что не может гарантировать, что пошлины не приведут к росту потребительских цен. А в интервью журналу Time для получения награды "Человек года" он признал, что трудно уменьшить стоимость продуктов питания, если они уже выросли.

"Хотя демократы и критики обвинили Трампа в снижении ожиданий или в том, что он сигнализирует о невыполнении предвыборных обещаний, его команда и союзники заявляют, что президент переходит от риторики предвыборной кампании к осознанию сложности управления", - говорится в материале.

Напомним, ранее издание Reuters сообщало, что Трамп во время встречи с Эмманюэлем Макроном и Владимиром Зеленским в Париже заявил, что хочет переговоров для быстрого завершения войны.

Читайте также: РФ не устраивает предложение Трампа относительно переговоров, - Лавров
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+44
Та не вже!?
Трохи складнійше?!
Когось він мені нагадує у цьому питанні. Уж не ранього, зразка кінця 2018 по травень 2019 року Вальодью Зеленського? Той також 3,14здив що війну дуже швидко завершить. І шо ми зараз з того його "посередині загляну у очко....." маємо?
показать весь комментарий
30.12.2024 07:31
+40
Очевидный популизм им же и оказался, какая неожиданность..
показать весь комментарий
30.12.2024 07:25
+30
Так, до влади приходять популісти і приходять не просмто так, а "їздять по вухах" обдурених громадян. Чого нам дивитися на США, їм нічого не страшно, там давно випрацьований механізм дії інститутів влади і навіть найгірший президент своїми діями не причинить їм шкоди, особливо державі. А в Україні, при слабких, а сьогодні і вщент зруйнованих інститутах влади, 73% навибирали саме найсмердяче і найбрехливе сміття..., про це навіть не згадують, а сьогодні обкакують дії громадян США за свій вибір.
показать весь комментарий
30.12.2024 08:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
А як же, просто перестать стрелять?
показать весь комментарий
30.12.2024 12:47 Ответить
А хтось і справді йому вірив? То тільки хворі на всю голову здатні на таке.
показать весь комментарий
30.12.2024 13:13 Ответить
Треба давати відпір на дипломатичному рівні, парирувати наглу риторику:
Якщо кажуть, що сторони повинні бути готовими до "компромісів та поступок" то і весь світ повинен теж піти на компроміси - Україна виде із Нерозповсюдження ядерної зброї для забезпечення власного захисту!
показать весь комментарий
30.12.2024 13:24 Ответить
П.. не мешки ворочать
показать весь комментарий
30.12.2024 13:38 Ответить
Не верьте что он ослабил натиск на кремль .... это фейковые вбросы ! ! ! .
показать весь комментарий
31.12.2024 01:48 Ответить
хай америкоси знімають тепер локшину з вух
показать весь комментарий
31.12.2024 02:44 Ответить
Страница 2 из 2
 
 