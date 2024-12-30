Все атаки врага в Часовом Яре и Торецке отражены, в Курахово продолжаются тяжелые бои, - ОСГВ "Хортица"

За прошедшие сутки, 29 декабря 2024 года, наибольшее количество боестолкновений произошло на Покровском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортица".

Как отмечается, противник, преимущественно без применения бронетехники, атаковал наши позиции в направлении Миролюбовки, в районах Воздвиженки, Новоалександровки, Новоелизаветовки, Даченского, Шевченко, Песчаного, Лисовки, Нововасильевки и Новотроицкого. Продолжаются меры по выявлению и уничтожению штурмовых групп противника, которые пытались инфильтрироваться в наши боевые порядки. Противник продолжает накапливать силы для дальнейших атак.

По данным ОСГВ "Хортица", штурмовые группы противника безуспешно пытались проводить штурмовые действия в Волчанске - на Харьковском направлении и в районе Петропавловки, Загрызово и Лозовой - на Купянском направлении.

"Интенсивные боевые действия продолжались и на Лиманском направлении. Противник атаковал позиции сил обороны в районе Первомайского, Копанок, Грековки, Торского и в Макеевке. Атаки противника в районе Тернов происходили с применением бронетехники. Здесь наши воины уничтожили 1 танк и 2 БМП оккупантов", - говорится в сводке.

На Краматорском и Торецком направлениях произошли боестолкновения в Часовом Яре, в районе Ступочек и в Торецке: все атаки противника отбиты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Часовом Яре основные боестолкновения происходят вдоль канала "Северский Донецк - Донбасс", - ОСГВ "Хортица"

Также отмечается, что на Кураховском направлении противник активно проводил штурмовые действия в городской застройке Курахово и в районах Дачного и Янтарного: продолжаются тяжелые бои, противник пытается реализовать свое численное преимущество и развивать наступление.

"Украинские защитники самоотверженно противостоят атакам противника на Времевском направлении: в районах Константинопольского, Разлива и Времевки. В этих районах продолжаются меры по выявлению и уничтожению штурмовых групп противника", - резюмируют в ОСГВ "Хортица".

Ранее в ОСГВ "Хортица" отмечали, что в Часовом Яру основные боестолкновения происходят вдоль канала "Северский Донецк - Донбасс". По данным DeepState, враг продвинулся в Курахово и Торецке и еще около 4 населенных пунктов в Донецкой области.