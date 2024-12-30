Предпосылок для завершения войны в Украине нет, - Песков
Российская сторона считает, что пока нет никаких предпосылок для завершения войны в Украине.
Об этом российскому пропагандистскому новостному агентству "РИА Новости" заявил спикер диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ.
"Предпосылок для завершения украинского конфликта (так в России называют развязанную ими войну в Украине. - Ред.) или любой его фазы сейчас нет", - заверил Песков.
Ранее Песков также заявлял, что "импульсов" относительно встречи Трампа и Путина пока не было.
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Ви маєте на увазі ,напевно ,Південну Корею ?
Не тіште себе ілюзіями
Гордон теж копитом бив у груди, що сьогодні якісь переговори й активна фаза завершиться
щоб ви всі там московії здохли , виродки !!
Від@біться від Украіни , бо ви іі НЕ отримаєте 🤬
два дні у Вашингтоні, доба у Нью-Йорку
йоршик, ти не @изди, а про цей вояж краще розкажи - хто був, із ким теревенив, про що?
блефують
Зєлю геть. Вибори
Якраз Гордона і оберуть під обіцянки "завершити війну" завтра вечором. У нас 44% досі впевнені в завершення війни "за 24 години" від Трампа...