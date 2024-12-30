Российская сторона считает, что пока нет никаких предпосылок для завершения войны в Украине.

Об этом российскому пропагандистскому новостному агентству "РИА Новости" заявил спикер диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ.

"Предпосылок для завершения украинского конфликта (так в России называют развязанную ими войну в Украине. - Ред.) или любой его фазы сейчас нет", - заверил Песков.

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Ранее Песков также заявлял, что "импульсов" относительно встречи Трампа и Путина пока не было.