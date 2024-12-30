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Песков (1800) война в Украине (1081)

Предпосылок для завершения войны в Украине нет, - Песков

Дмитро Пєсков

Российская сторона считает, что пока нет никаких предпосылок для завершения войны в Украине.

Об этом российскому пропагандистскому новостному агентству "РИА Новости" заявил спикер диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ.

"Предпосылок для завершения украинского конфликта (так в России называют развязанную ими войну в Украине. - Ред.) или любой его фазы сейчас нет", - заверил Песков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговоры были бы лучшим способом достижения целей РФ, - Песков

Ранее Песков также заявлял, что "импульсов" относительно встречи Трампа и Путина пока не было.
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Топ комментарии
+33
Звісно немає- поки вас, уродів, не розвалимо.
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30.12.2024 09:39
+18
На росії 99,8 % всі пуйло 2. Надія тільки на США, Великобританію, Францію, Нічеччину, Канаду, Японію, Північну Корею. Тільки реальні санкції проти кацапів і реальна допомога Україні знищать кацаський терористичний режим.
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30.12.2024 09:55
+15
Шо садист ще не напився української крові?
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30.12.2024 09:41
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Звісно немає- поки вас, уродів, не розвалимо.
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30.12.2024 09:39 Ответить
Пабеда, коли після нього не прийде путін-2.
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30.12.2024 09:49 Ответить
На росії 99,8 % всі пуйло 2. Надія тільки на США, Великобританію, Францію, Нічеччину, Канаду, Японію, Північну Корею. Тільки реальні санкції проти кацапів і реальна допомога Україні знищать кацаський терористичний режим.
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30.12.2024 09:55 Ответить
О, Північна Корея тебе не підведе
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30.12.2024 09:56 Ответить
" ...Північну Корею ."

Ви маєте на увазі ,напевно ,Південну Корею ?
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30.12.2024 10:04 Ответить
У вас "ще не вмерла" надія, що нам обов'язково хтось крепко поможе. 3-й рік війни закінчується.
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30.12.2024 10:18 Ответить
Перепрошую, мав на увазі Південну Корею.
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30.12.2024 15:43 Ответить
Здохне - ти хотів сказати, чи по уставу нє паложєна?
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30.12.2024 09:55 Ответить
Він вже здох давно, там двійники "рулять" на яких ФСБ потім все спише
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30.12.2024 09:57 Ответить
Війна завершиться не в Україні, а в раші її розвалом. Це і має на увазі пєсков. Бо вже це і він зрозумів. І які тут переговори. Просто тягнуть волинку і збирають чемойдани.
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30.12.2024 10:09 Ответить
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30.12.2024 11:37 Ответить
Київ за три дні? Де ж чудово?
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30.12.2024 16:14 Ответить
Шо садист ще не напився української крові?
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30.12.2024 09:41 Ответить
Там 87 % стада таких самих, нажаль.
Не тіште себе ілюзіями
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30.12.2024 10:22 Ответить
Я знаю, що там 97%. Кацап у перекладі - шкуродер.
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30.12.2024 11:06 Ответить
пєсков трампу сигнал посилає.
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30.12.2024 09:44 Ответить
Велика політика! Як їм здається, мєлкіє людішкі...
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30.12.2024 10:28 Ответить
Поки рашка сунеться -- ні
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30.12.2024 09:44 Ответить
А з чого це Піськов про це почав блеяти?
Гордон теж копитом бив у груди, що сьогодні якісь переговори й активна фаза завершиться
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30.12.2024 09:44 Ответить
що за гордон? чий холоп?
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30.12.2024 10:07 Ответить
Пордон, що за гордон ?
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30.12.2024 11:22 Ответить
Ну слухати прогнози гордона, та солов'я- себе не поважати! Ще прокоментуйте висери арестовича! 😁
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30.12.2024 12:04 Ответить
Так ,так)Ти побільше таких заяв роби,щоб це дійшло вже до американців,що з вами,казлами,лиш ракетами середньої дальності та касетними пачками ,і можна вам показати контури "міра",але вони вам не сподобаються точно)))
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30.12.2024 09:45 Ответить
Значить, паРашка активно веде перемовини з США...
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30.12.2024 09:45 Ответить
Не пам'ятаю, щоб цей покидьок колись правду говорив. Якщо воно каже, що передумов завершення війни не має, значить вони шукають спосіб завершити війну як найшвидше. З огляду, що парашна економіка висить на волосині і сссрівське залізо майже скінчилося, в них окрім завершити війну немає варіантів.
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30.12.2024 10:30 Ответить
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30.12.2024 11:40 Ответить
"Галавакружение ат успехафф"...
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30.12.2024 09:46 Ответить
Мразота кацапська роззявила свої писки на чуже майно і землю , бо їм свого мало ,
щоб ви всі там московії здохли , виродки !!
Від@біться від Украіни , бо ви іі НЕ отримаєте 🤬
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30.12.2024 09:49 Ответить
Після заяв трампа про Канаду, Гренландію, Панаму у кацапів відкрилося друге дихання.
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30.12.2024 09:50 Ответить
не дарма у період останніми днями кацапський урядовий борт № 1 три дні вештався по США
два дні у Вашингтоні, доба у Нью-Йорку
йоршик, ти не @изди, а про цей вояж краще розкажи - хто був, із ким теревенив, про що?
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30.12.2024 09:52 Ответить
Два моцьковських ЧМАРИКа пЄсков та *****. Який їм ще треба двіж ? Ледь ногами совають по паркету. КАКЄїсти срані ! Вся охорона вже не може вдягти ковзанки на чмарів.
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30.12.2024 09:53 Ответить
Щось коняка з йоржиком активизувались..може черговий двійник не дожив до новорічного привітання??
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30.12.2024 09:56 Ответить
підіймають ставки,
блефують
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30.12.2024 10:02 Ответить
Поки є агент Буратіно, то і немає передумов
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30.12.2024 09:56 Ответить
то у зелених зрадників скора мииир
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30.12.2024 10:01 Ответить
Ну віддайте ще пару областей , а то арешнік кинемо. Фашисти у своєму зразковому вигляді.
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30.12.2024 10:03 Ответить
Це не фашисти, ті були сміливіше, ще покійний дідусь казав, (пройшов всю війну, мав багато поранень, інвалідів першої групи), що німці хороші вояки. Так вот це не фашисти, це рашисти. Гвалтивники, убивці, та мародери . Німці нападали на багато більше за них країни, а ці, спочатку відібрали всю зброю, а потім підло напали. Рашізм під владою ху...ла це ганьба, а не сила
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30.12.2024 11:03 Ответить
Італійські, оригінальні, фашисти теж починали з Албанії та Ефіопії. А німецькі нацисти, яких ви маєте на увазі, так, успішно воювали проти трьох найбільших світових економік і не клянчили припинення ленд-лізу з США бо не можуть взяти Дюнкерк...
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30.12.2024 11:49 Ответить
скільки ж ви з ****** під ніж пустили своїх громадян це в ********* світі навіть фашисти шоковані, але вам повезло що всі вони тупі налякані вами в мовчазні як барани ідуть далі на убій , впевнений прийде час і ці барани зруйнують всі ваші могили всі ваші сімʼї ваших нащадків і всю вашу нквс систему запроваджену в 17 році ... цей час прийде неодмінно
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30.12.2024 10:10 Ответить
Не мрійте, кацапи нічому не вчатьця! У них досі на керівних посадах нащадки партійної номенклатури, часів сталіна!
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30.12.2024 12:08 Ответить
Ну, звісно бачать вони шо оборона тріщить і вони наступають - а хто б відмовився у такій сітуйьовіні від наступу - тіки ленивий.
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30.12.2024 10:11 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=2Z2cfT1CH_s ПЕСКОВ объяснил почему ЗЕЛЕНСКИЙ назвал путина "Дол***бом" 😁 [Пародия]
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30.12.2024 10:23 Ответить
Поки країною керує російський шпигун Раша має всі шанси отримати перемогу.

Зєлю геть. Вибори
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30.12.2024 10:34 Ответить
Гордона в Президенти !
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30.12.2024 10:40 Ответить
Ти дебіл?
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30.12.2024 10:54 Ответить
Look who's talking!
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30.12.2024 11:12 Ответить
А шо не так?
Якраз Гордона і оберуть під обіцянки "завершити війну" завтра вечором. У нас 44% досі впевнені в завершення війни "за 24 години" від Трампа...
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30.12.2024 11:59 Ответить
За Гордона буде лише сам Гордон. Але це тільки дурень вважає, що Гордон дурень і викине 2,5 мільона гривень за регістрацію
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30.12.2024 12:52 Ответить
Ти це серйозно, чи гумориш?
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30.12.2024 12:10 Ответить
Путіна визнали найбільшим невдахою 2024-го року, - Politico Playbook
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30.12.2024 10:38 Ответить
Они у тебя быстро появятся, когда войска Украины будут стоять под москвой.
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30.12.2024 10:45 Ответить
Навіщо це рашиське чучело ще цитувати і так відомо що доки ворог наступає жодних перемовин не слід очікувати.
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30.12.2024 10:51 Ответить
Хто тебе запитує, засунув свої вуса в чемодан ху... ла і працюй по призначенню
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30.12.2024 10:52 Ответить
путін влаштував геноцид українського нарду, а на окупованих територіях російське гестапо влаштувало концтабори українцям. і при цьому пуйло ще щось вимагає, а наші гаранти безпеки, та увесь світ, просто мовчки спостерігають за цим гітлером.
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30.12.2024 11:01 Ответить
кацапи розуміють, що рейтинг їхнього клоуна в Україні різко обвалився за останні місяці і шансів переобратися в разі мирної угоди у нього майже немає, тож війну треба продовжувати, відсуваючи перевибори кремлівського скомороха, який остання надія кремля на знищення України зсередини.
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30.12.2024 11:03 Ответить
А кого обере мудрий нарід на виборах - умовного Залужного чи умовного Гордона, що напи'здить про "закінчення війни завтра з обіду"?
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30.12.2024 11:54 Ответить
Нема, то й нема. Значить будемо воювати до останнього кацапа...
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30.12.2024 11:11 Ответить
Московія вирішила програти !
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30.12.2024 11:15 Ответить
поки 3,14дерація, не виведе останнього свого головоріза з території України- передумов закінчення війни так і не буде...Якщо немає передумов закінчення війни , про які світові "брехав "трамбон",то очевидно ,що він вже спілкувався з куйлом і дав добро рашисту , на продовження бойні українського народу і руйнації України
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30.12.2024 11:21 Ответить
*******
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30.12.2024 11:34 Ответить
Тобто ще «пез…и не получили». Окай, ждіть поки отриаєте
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30.12.2024 11:36 Ответить
вже є давно передумови, щоб знищити пєдофіла путіна.
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30.12.2024 11:42 Ответить
Ну ніт так ніт, будемо далі по 2500 в день знищувати оркособак.
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30.12.2024 13:17 Ответить
Немає умов ? БУДУТЬ !
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30.12.2024 13:32 Ответить
Внєзапно. Вважаючи, що Піськов завжди говорить протилежне правді, значить передумови вже існують... Але ботосний прищ продовжую колотити понти.
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30.12.2024 14:10 Ответить
 
 