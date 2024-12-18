Переговоры были бы лучшим способом достижения целей РФ, - Песков
В Кремле заявили, что переговоры были бы "лучшим" для Москвы способом "достичь целей" в войне против Украины.
Об этом заявил пресс-секретарь диктатора РФ Дмитрий Песков, комментируя якобы отказ Владимира Зеленского от посреднических усилий венгерского премьера Виктора Орбана, пишет ZN.UA со ссылкой на российские информационные ресурсы, сообщает Цензор.НЕТ.
Песков заявил, что Зеленский якобы отказался от посреднических усилий Орбана, а "Путин, наоборот, их поддержал".
Представитель Кремля утверждает, что Киев якобы отказывается от переговоров и "до сих пор не проявлял никакого желания изменить тот юридический запрет" на их проведение.
"Поэтому ситуация здесь статична. При этом президент Путин неоднократно повторял, что Россия открыта для переговоров, именно переговоры были бы для нас наилучшим способом достижения наших целей",- заявил спикер Кремля.
Напомним, что ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что предложил Украине и РФ сделать рождественское перемирие и масштабный обмен пленными.
Советник Зеленского Дмитрий Литвин сообщил, что венгерская сторона ничего подобного с Украиной не обсуждала.
В Кремле заявили, что Россия в ответ на инициативу премьера Венгрии Виктора Орбана о "рождественском перемирии" и обмене пленными между РФ и Украиной якобы передала Будапешту свои предложения по этому поводу, но "Киев отклонил эту идею".
Пожалуйста, подождите...
"Тіпа: ставай раком по-харошему"?
А це означає, що Зеля визнав поразку у війні та готовий вже підписати будь яку капітуляцію.
Зеля вправно виконує волю свого господаря з кремля.
усі ці варіанти малоймовірні, бо США вже не той гегемон в політиці як 20-30 років тому, тому що виростили монстра - кабана Китай, якому дуже потрібна росія (бо разом вони сила) , а в майбутньому повністю контрольований природній ресурс і новий лідер світу.
П.С.
По ходу, "арешнику" - жопа...
По ходу, "арешнику" - жопа..."
О, а з цього місця докладніше, будь ласка!
Ну что, кто там хотел мира после перегаворав? Или какая цель кремля вам напомнить?
Щонайменше, давайте закарбуємо собі в голові одну дуже важливу штуку - росія ворог. Завжди, в усіх виглядах, при всіх владах та режимах. Ця країна є нашим онтологічним ворогом.Тобто, тим ворогом, з яким не можна домовитися ні про що!!!!!
З нею не можна примиритися, позаяк відсутнє поле для домовленостей. Це вже було доведено віковою історією. Або ми існуємо як Україна, або як Малоросія. Інших проміжних варіантів нема. А навіть якщо й типу домовитись - виконувати ці домовленості ніхто не буде, позаяк це просто не можливо!
Чи може людожер домовитися зі своєю жертвою?
Ну, хіба що про відстрочку. Відстрочку перед тим, як зжерти....
Якщо ціль - безумовне припинення вогню, то без проблем.
Якщо ціль, це якась стамбульска чухня - то вона вже відкинута, досягнути їі вже не вийде.