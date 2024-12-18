В Кремле заявили, что переговоры были бы "лучшим" для Москвы способом "достичь целей" в войне против Украины.

Об этом заявил пресс-секретарь диктатора РФ Дмитрий Песков, комментируя якобы отказ Владимира Зеленского от посреднических усилий венгерского премьера Виктора Орбана, пишет ZN.UA со ссылкой на российские информационные ресурсы, сообщает Цензор.НЕТ.

Песков заявил, что Зеленский якобы отказался от посреднических усилий Орбана, а "Путин, наоборот, их поддержал".

Представитель Кремля утверждает, что Киев якобы отказывается от переговоров и "до сих пор не проявлял никакого желания изменить тот юридический запрет" на их проведение.

"Поэтому ситуация здесь статична. При этом президент Путин неоднократно повторял, что Россия открыта для переговоров, именно переговоры были бы для нас наилучшим способом достижения наших целей",- заявил спикер Кремля.

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Напомним, что ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что предложил Украине и РФ сделать рождественское перемирие и масштабный обмен пленными.

Советник Зеленского Дмитрий Литвин сообщил, что венгерская сторона ничего подобного с Украиной не обсуждала.

В Кремле заявили, что Россия в ответ на инициативу премьера Венгрии Виктора Орбана о "рождественском перемирии" и обмене пленными между РФ и Украиной якобы передала Будапешту свои предложения по этому поводу, но "Киев отклонил эту идею".

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