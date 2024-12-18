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Новости Война
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Переговоры были бы лучшим способом достижения целей РФ, - Песков

Пєсков про перемовини

В Кремле заявили, что переговоры были бы "лучшим" для Москвы способом "достичь целей" в войне против Украины.

Об этом заявил пресс-секретарь диктатора РФ Дмитрий Песков, комментируя якобы отказ Владимира Зеленского от посреднических усилий венгерского премьера Виктора Орбана, пишет ZN.UA со ссылкой на российские информационные ресурсы, сообщает Цензор.НЕТ.

Песков заявил, что Зеленский якобы отказался от посреднических усилий Орбана, а "Путин, наоборот, их поддержал".

Представитель Кремля утверждает, что Киев якобы отказывается от переговоров и "до сих пор не проявлял никакого желания изменить тот юридический запрет" на их проведение.

"Поэтому ситуация здесь статична. При этом президент Путин неоднократно повторял, что Россия открыта для переговоров, именно переговоры были бы для нас наилучшим способом достижения наших целей",- заявил спикер Кремля.

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Напомним, что ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что предложил Украине и РФ сделать рождественское перемирие и масштабный обмен пленными.

Советник Зеленского Дмитрий Литвин сообщил, что венгерская сторона ничего подобного с Украиной не обсуждала.

В Кремле заявили, что Россия в ответ на инициативу премьера Венгрии Виктора Орбана о "рождественском перемирии" и обмене пленными между РФ и Украиной якобы передала Будапешту свои предложения по этому поводу, но "Киев отклонил эту идею".

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Топ комментарии
+23
Україна готова до переговорів після поновлення справедливості, визначеної міжнародними нормами. Кацапи мають вивести війська з усіх окупований територій України і сплатити репарацію.
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18.12.2024 21:01
+16
Зеля заявив, що Україна не в стані відвоювати Крим та Донбас.
А це означає, що Зеля визнав поразку у війні та готовий вже підписати будь яку капітуляцію.
Зеля вправно виконує волю свого господаря з кремля.
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18.12.2024 21:04
+12
О, знову виліз йоршик унітазний.
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18.12.2024 20:59
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На жаль, весь світ підіграє вам, людожери...
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18.12.2024 20:58 Ответить
Україна та РФ висловили готовність до діалогу щодо завершення війни, - спецпосланник Трампа з питань України Келлог.
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18.12.2024 20:59 Ответить
"Переговори були б найкращим способом досягнення цілей РФ, - Пєсков"
"Тіпа: ставай раком по-харошему"?
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18.12.2024 21:09 Ответить
О, знову виліз йоршик унітазний.
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18.12.2024 20:59 Ответить
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18.12.2024 21:53 Ответить
Василь Кук: Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги
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19.12.2024 00:03 Ответить
Без віини відтяпати всю Ураіну - отакі цілі перемовин
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18.12.2024 21:00 Ответить
Україна готова до переговорів після поновлення справедливості, визначеної міжнародними нормами. Кацапи мають вивести війська з усіх окупований територій України і сплатити репарацію.
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18.12.2024 21:01 Ответить
Зеля заявив, що Україна не в стані відвоювати Крим та Донбас.
А це означає, що Зеля визнав поразку у війні та готовий вже підписати будь яку капітуляцію.
Зеля вправно виконує волю свого господаря з кремля.
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18.12.2024 21:04 Ответить
Все сгідно з османськими домовленостями
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18.12.2024 21:23 Ответить
То что Украина сейчас не может освободить дамбас и крым еще не значит что нужно подписывать капитуляцию. Не освободим сейчас так освободим через год, через два, через десять. Но освободим и надежда у людей оставшихся на окупированных территориях будет. А если подпишем капитуляцию то ето уже жирная точка. И не только над окупированными территориями а и над всей Украиной
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18.12.2024 21:36 Ответить
Кроме того пока мы сейчас в состоянии войны на Сосию наложено куча санкци от которых ***** пищит как недодавленная крыса. А если начнем переговоры то санкции с Сосии все снимут и пищать уже будем мы. Потому что ***** выставит себя победителем вокруг которого начнут кучковаться как вокруг Трампа все те кто до етого его презирал. А вот от проигравшей Украины будут брезгливо отворачиваться даже те кто до етого нам помогал.
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18.12.2024 21:46 Ответить
Хотя я забыл, цель ***** (которую он хочет достичь переговорами) уничтожить Украину полностью чтобы даже небыло на картах как таковой. Так что даже никому не придется с Украиной общаться
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18.12.2024 21:57 Ответить
щоб звільнити ТОТ потрібна перевага в усіх засобах щонайменше в 3,5 рази. де взяти стільки зброї і піхоти? або застосувати зброю масового знищення. другий варіант - що вони самі підуть, і це теж можливо теоретично, якщо тюрма народів буде в повній абсолютній блокаді з усіх сторін. якщо вони не зможуть продавати вуглеводні - їх економіка лусне , почнеться голод і хаос , тому вони самі і підуть , і заплатять репарації, і це можна буде назвати перемогою України.
усі ці варіанти малоймовірні, бо США вже не той гегемон в політиці як 20-30 років тому, тому що виростили монстра - кабана Китай, якому дуже потрібна росія (бо разом вони сила) , а в майбутньому повністю контрольований природній ресурс і новий лідер світу.
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18.12.2024 22:10 Ответить
Тебе перечислить из каких стран уже поперли рашистов о чем даже никто не думал что они уйдут? Кроме того не обязательно идти в атаку штурмовать штыками каждый метр, каждое укрепление окупированной земли. Можно просто сделать окупированную землю Адом для рашистов. А если еще сделать Адом Сосию хотя бы ее европейскую часть до 1000км от украинской границы тогда рашисты волком завоют и скажут нахер нам тот кусок дамбаса и крым мы хотим мира
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19.12.2024 00:35 Ответить
Напиши свої, клован...
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18.12.2024 21:07 Ответить
ПНХ
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18.12.2024 21:03 Ответить
Захисники Маріуполя одного разу вже отримали від вас мир.
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18.12.2024 21:03 Ответить
Так. В Маріуполі відбулася "справедлива евакуація" з врахуванням інтересів всіх сторін...
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18.12.2024 21:05 Ответить
Так може і по Криму треба було в 2014 спочатку провести переговори, а не окупувати?
П.С.
По ходу, "арешнику" - жопа...
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18.12.2024 21:09 Ответить
"П.С.
По ходу, "арешнику" - жопа..."
О, а з цього місця докладніше, будь ласка!
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19.12.2024 09:08 Ответить
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18.12.2024 21:09 Ответить
Путін - *****,піськов - підор.Перемовини закінчено.
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18.12.2024 21:11 Ответить
а на колобєжці (самокатє, по парашному) пісюнков не хоче по кремлю покататься?
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18.12.2024 21:19 Ответить
Ніяких переговорів.
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18.12.2024 21:20 Ответить
Письков не удержался и сдал все цели перегаворов на которые хотят привести Украину
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18.12.2024 21:26 Ответить
переговори були б для нас найкращим способом досягнення наших цілей",- заявив спікер Кремля.

 Ну что, кто там хотел мира после перегаворав? Или какая цель кремля вам напомнить?
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18.12.2024 21:29 Ответить
На додаток кілька слів про можливість домовитись з росією. ....
Щонайменше, давайте закарбуємо собі в голові одну дуже важливу штуку - росія ворог. Завжди, в усіх виглядах, при всіх владах та режимах. Ця країна є нашим онтологічним ворогом.Тобто, тим ворогом, з яким не можна домовитися ні про що!!!!!
З нею не можна примиритися, позаяк відсутнє поле для домовленостей. Це вже було доведено віковою історією. Або ми існуємо як Україна, або як Малоросія. Інших проміжних варіантів нема. А навіть якщо й типу домовитись - виконувати ці домовленості ніхто не буде, позаяк це просто не можливо!
Чи може людожер домовитися зі своєю жертвою?
Ну, хіба що про відстрочку. Відстрочку перед тим, як зжерти....
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18.12.2024 21:27 Ответить
Слова у вас в загальному правильні, але щось у вас прапорець не український, часом не з США це пишете?
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18.12.2024 22:01 Ответить
Легализация награбленного
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18.12.2024 21:31 Ответить
Договорнячек в эфир продвигают.
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18.12.2024 21:34 Ответить
Мир по рашистськи: усих хто вижив вiдправити на захiдний фронт, незламних - в заполяр'е. А що вибираете ви?
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18.12.2024 21:50 Ответить
Залежить все від цілей.

Якщо ціль - безумовне припинення вогню, то без проблем.

Якщо ціль, це якась стамбульска чухня - то вона вже відкинута, досягнути їі вже не вийде.
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18.12.2024 21:50 Ответить
Перевертають догори дригом. Називають капітуляцію перемовинами , та дивляться в очі ,і орбан , і путін. Ссуть у очі і кажуть - Божа роса. Пішли ви...
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18.12.2024 21:53 Ответить
Піськів разом зі своїм пуйлом , йдіть кобилі під хвіст !!!
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18.12.2024 21:55 Ответить
Вочевидь чувак ******** НЕ ЧИТАВ, ЩО БОГ з категорією "двуногий звір" не веде переговорів, хоч би у Адама спитав, сракою об сраку труться, правда, він втратив перворідство("А") і тепер просто Д.А.М(є такий кремлівський лопух, який баба на початку війни випросила в БОГА замість туалетного паперу) Тож Початок(ДАМ=Медведєв) та КІНЕЦЬ(ЛукаВ.Путін), як і сказав пророк знаходяться в одному місці: ЧЕКАЮТЬ НА ПЕРЕФАРБУВАННЯ ЇБАЛА В ВІДПОВІДНОСТІ ДО ВИКОНАННЯ ДЕСЯТИ ЗАПОВІДЕЙ, - дикі джунглі з радістю приймуть ушельців, де ДАМ можливо згадає як звати звірів, яким він давав колись імена(А НЕ НАЗВУ, тобто мова про двоногих в людській плоті). Я4що для них не існувало БОГА, то все стане ІСТИНОЮ: - В ДЖУНГЛЯХ ЙОГО НІХТО НІКОЛИ НЕ БАЧИВ і з звіром ВІН ніколи не говорив.
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18.12.2024 22:06 Ответить
Рашистський Z-блогер-радикал наважився на докори ******* у негараздах, які останнім часом стали стрімко накопичуватись, що, як вбачається є предвісниками "чорних лебедів" для пітьми:

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18.12.2024 22:18 Ответить
Спасає морду ліца лакея Вітюші Орбана. Х......васіліч вже давно вякає -стамбул і фсьо. Вєсточку і присилав Вітюша, шестьора х.....васіліча саме про це.
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18.12.2024 22:37 Ответить
Кацапія має зникнути на планеті Земля.Назавжди!!!
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18.12.2024 22:38 Ответить
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18.12.2024 22:54 Ответить
Піськову треба самокат щоб не пістив
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18.12.2024 23:14 Ответить
Oni (wysłannicy Bastrykina) poszli na najbliższy targovisko i zlapali przypadkowegu Uzbeka sprzedających zemniaki przy wejściu na targoviska . Oto oni, sabotażyści. Najważniejsze, że potrafią przeczytać z papieru o "wykonywaniu zadań"… po rosyjsku. .
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19.12.2024 00:21 Ответить
Podobnie jest tutaj, jak Kreml zabił Woronenkowa w Kijowie. Kto... któ a dla kremlowska bzdura powinny po prostu milczeć i przeżuwać smarki
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19.12.2024 00:35 Ответить
А ху-ху не хо-хо?
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19.12.2024 01:07 Ответить
ТАК ДАВАЙТЕ НА СТРИМЕ И ЧТОБЫ НЕ ГЛЮЧИЛО !)
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19.12.2024 07:25 Ответить
Тобто пєрєговори з точки зору росії - це лише один з можливих способів досягнення мети - знищити Україну. Звісно, пєрєговори не передбачають витрати БК і ОС.
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19.12.2024 09:50 Ответить
 
 