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Жители Здолбунова встречают своего земляка и защитника "Азовстали" Артура Ниверчука, который провел в плену 884 дня. ВИДЕО

Жители Здолбунова на Ривненщине с почестями встретили своего земляка и защитника "Азовстали" Артура Ниверчука, который вернулся из российского плена.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись с фрагментами встречи украинского воина.

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"А так в Здолбунове Ривненской области встретили защитника "Азовстали" Артура Ниверчука, который провел в российском плену 884 дня. За 2 года военнослужащий сменил 8 колоний России, а в день его рождения, перед обменом в октябре этого года рашисты приговорили его к пожизненному заключению. Последней колонией, куда его направили оккупанты, был "Черный дельфин" - одна из самых страшных исправительных колоний особого режима для пожизненно заключенных в Оренбургской области. Сейчас защитник "Азовстали" вернулся в Украину. Проходит реабилитацию", - говорится в комментарии к видео.

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Топ комментарии
+29
Слава Україні !
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30.12.2024 11:10
+29
Героям Слава!
Слава Нації!
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30.12.2024 11:13
+26
Смерть ворогам !!
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30.12.2024 11:30
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Слава Україні !
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30.12.2024 11:10 Ответить
Героям Слава!
Слава Нації!
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30.12.2024 11:13 Ответить
Смерть ворогам !!
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30.12.2024 11:30 Ответить
Слава Україні!
Героям Слава !
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30.12.2024 13:31 Ответить
расєянам ніколи не зрозуміти
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30.12.2024 11:38 Ответить
Дякуємо, Герою!
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30.12.2024 12:01 Ответить
що фашисти могли робити з людиною 2,5 роки?
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30.12.2024 12:34 Ответить
Намагалися зламати людину, змінити його свідомість. А що ще можуть робити рашисти з полоненим українським воїном?
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30.12.2024 15:27 Ответить
Герой цей мав би підняти шаблю Мазепи...а не Усік...
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30.12.2024 13:01 Ответить
зворушливо як.. Аж до сліз!!! З поверненням, Братику!
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30.12.2024 13:10 Ответить
Слава Герою!!!
Здохніть сосіяни рашистські одномоментно всі до купи!!!
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30.12.2024 15:39 Ответить
Слава Україні!
Героям Слава !
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30.12.2024 19:25 Ответить
 
 