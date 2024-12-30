Жители Здолбунова встречают своего земляка и защитника "Азовстали" Артура Ниверчука, который провел в плену 884 дня. ВИДЕО

Жители Здолбунова на Ривненщине с почестями встретили своего земляка и защитника "Азовстали" Артура Ниверчука, который вернулся из российского плена.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись с фрагментами встречи украинского воина.

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"А так в Здолбунове Ривненской области встретили защитника "Азовстали" Артура Ниверчука, который провел в российском плену 884 дня. За 2 года военнослужащий сменил 8 колоний России, а в день его рождения, перед обменом в октябре этого года рашисты приговорили его к пожизненному заключению. Последней колонией, куда его направили оккупанты, был "Черный дельфин" - одна из самых страшных исправительных колоний особого режима для пожизненно заключенных в Оренбургской области. Сейчас защитник "Азовстали" вернулся в Украину. Проходит реабилитацию", - говорится в комментарии к видео.

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