Жители Здолбунова встречают своего земляка и защитника "Азовстали" Артура Ниверчука, который провел в плену 884 дня. ВИДЕО
Жители Здолбунова на Ривненщине с почестями встретили своего земляка и защитника "Азовстали" Артура Ниверчука, который вернулся из российского плена.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись с фрагментами встречи украинского воина.
"А так в Здолбунове Ривненской области встретили защитника "Азовстали" Артура Ниверчука, который провел в российском плену 884 дня. За 2 года военнослужащий сменил 8 колоний России, а в день его рождения, перед обменом в октябре этого года рашисты приговорили его к пожизненному заключению. Последней колонией, куда его направили оккупанты, был "Черный дельфин" - одна из самых страшных исправительных колоний особого режима для пожизненно заключенных в Оренбургской области. Сейчас защитник "Азовстали" вернулся в Украину. Проходит реабилитацию", - говорится в комментарии к видео.
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фашисти могли робити з людиною 2,5 роки?
Здохніть сосіяни рашистські одномоментно всі до купи!!!
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