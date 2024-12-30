РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11332 посетителя онлайн
Новости Война
886 19
Зеленский (19024) Сибига (213) Литвин Дмитрий (15)

Зеленский ожидает отчет от Сибиги о визите в Сирию, - советник президента Литвин

Україна закликає НАТО ухвалити рішення про запрошення на вступ

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает отчета от министра иностранных дел Андрея Сибиги после его визита в Сирию, который проходит по поручению главы государства.

Об этом сообщил советник президента Украины по коммуникации Дмитрий Литвин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Комментарии по этому поводу будут прежде всего от МИД, но визит происходит по поручению президента, это идея президента сейчас активизировать контакты - направить в Сирию продовольствие, первую партию, будут еще - в рамках программы "Зерно из Украины", обсуждаем некоторые чувствительные вопросы, в том числе политические. Сейчас президент ожидает отчета об этом визите и переговорах от Сибиги", - отметил Литвин.

Ранее сообщалось, что Андрей Сибига уже находится в Дамаске, где встретился с новым главой сирийской администрации и лидером движения "Хаят Тахрир аш-Шам" Ахмедом аль-Шараа (Абу Мухаммад аль-Джулан).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Сирию прибудет первая партия украинской муки в рамках Grain from Ukraine, - Сибига
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+9
Про свої обіцянки-цяцянки відзвітувати не хоче?

показать весь комментарий
30.12.2024 13:05
+6
Текст готовлять Боневтіку для вечірнього відосика, а можливо і для новорічного привітального відосяри....
показать весь комментарий
30.12.2024 13:01
+5
А в Україні проблем немає? Носяться з тією Сирією як дурний з торбою.
показать весь комментарий
30.12.2024 13:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Текст готовлять Боневтіку для вечірнього відосика, а можливо і для новорічного привітального відосяри....
показать весь комментарий
30.12.2024 13:01 Ответить
Має потужно нас привітати
показать весь комментарий
30.12.2024 13:14 Ответить
Молодці ! Правильно,мудро і вчасно ! Треба по сирійському TV організувати і показати, порівняти злочини, катування, бомбардування житлових кварталів, знущання, і знищення полонених, хімічні атаки, які проводила рф в Україні і у Сирії...! Газ і нафта через Сирію, Туреччину піде в Європу, рф втратить свій вплив як у цьому регіоні так і в Африці!!
показать весь комментарий
30.12.2024 17:41 Ответить
А в Україні проблем немає? Носяться з тією Сирією як дурний з торбою.
показать весь комментарий
30.12.2024 13:03 Ответить
Про свої обіцянки-цяцянки відзвітувати не хоче?

показать весь комментарий
30.12.2024 13:05 Ответить
Так він і спрацював - весь грудень він його курив і його штирить.
показать весь комментарий
30.12.2024 13:22 Ответить
Спрацює, не сумнівайтесь. В 19-му ж спрацював
показать весь комментарий
30.12.2024 13:08 Ответить
Пеиед цією новиною читав що на сросії контрактникам що воюють проти України спишуть кредити,а в нас про Сірію піклуються більш ніж про Українців,це все що треба знати про ригозелену владу та її очільника в Україні.
показать весь комментарий
30.12.2024 13:19 Ответить
Яке ж лицемірство! Мука по 20грн за кг, пачка масла за 95 грн, картопля по 27 грн , капуста по 40 грн...Тисячу роздав, зерно роздає, а в мене запитання, а куди мільярди долярів євроамериканської допомоги діваються? Чи побудували крилату ракету, яка зафігачила, хоч одну ТЕЦ? А може арєшнік побудували? Одні провали цього гумористичного непорозуміння, хлопці опустіться на землю, схаменіться!
показать весь комментарий
30.12.2024 13:50 Ответить
Радник президента патякає про те чого чекає Блазень від свого підлеглого?
А де отой фарбований прес-секретар (Никифоров)...?
показать весь комментарий
30.12.2024 13:51 Ответить
Це новина ? Для чого про це взагалі писати.
показать весь комментарий
30.12.2024 14:09 Ответить
А уж мы -то как ждем-акуеваем...
показать весь комментарий
30.12.2024 14:13 Ответить
Очікує звіт --інструкції ? Це зараз Сирія-Оман -2 ? От якого біса , поперед всієї планети ,зелені поперлися в Сирію до терористів , ще й з борошном ?
показать весь комментарий
30.12.2024 14:13 Ответить
а що ж сибіга?
спочатку до єрмачини, а вже потім всякий непотріб, типу зе!гундоса.
показать весь комментарий
30.12.2024 14:22 Ответить
Очікує на шашликах ?
показать весь комментарий
30.12.2024 14:56 Ответить
Горе-международники
показать весь комментарий
30.12.2024 16:11 Ответить
Срочно!
МОЛНИЯ!!!
Призедент ожыдает отчёта!
Во все мировые новостные агентства - НИМЕДЛЕННО!!!
показать весь комментарий
30.12.2024 16:37 Ответить
А ішак сам не ризикнув черговий раз обісратись?
показать весь комментарий
30.12.2024 20:47 Ответить
Єрмак теж чекає !
показать весь комментарий
31.12.2024 13:36 Ответить
 
 