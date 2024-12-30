Зеленский ожидает отчет от Сибиги о визите в Сирию, - советник президента Литвин

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает отчета от министра иностранных дел Андрея Сибиги после его визита в Сирию, который проходит по поручению главы государства.

Об этом сообщил советник президента Украины по коммуникации Дмитрий Литвин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Комментарии по этому поводу будут прежде всего от МИД, но визит происходит по поручению президента, это идея президента сейчас активизировать контакты - направить в Сирию продовольствие, первую партию, будут еще - в рамках программы "Зерно из Украины", обсуждаем некоторые чувствительные вопросы, в том числе политические. Сейчас президент ожидает отчета об этом визите и переговорах от Сибиги", - отметил Литвин.

Ранее сообщалось, что Андрей Сибига уже находится в Дамаске, где встретился с новым главой сирийской администрации и лидером движения "Хаят Тахрир аш-Шам" Ахмедом аль-Шараа (Абу Мухаммад аль-Джулан).

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