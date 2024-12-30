В Сирию прибудет первая партия украинской муки в рамках Grain from Ukraine, - Сибига
Во вторник Украина доставит первые 500 тонн муки в Сирию в рамках гуманитарной инициативы Grain from Ukraine.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время визита в Дамаск, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Груз в 500 тонн муки стал частью гуманитарной инициативы Grain from Ukraine, направленной на поддержку продовольственной безопасности.
"Мы обещали поддержку продовольственной безопасности и выполнили обещание в короткие сроки. Завтра в Сирию прибудут более двух десятков грузовиков, которые доставят первые 500 тонн украинской муки в рамках гуманитарной программы "Зерно из Украины". Эту муку бесплатно раздадут сирийским семьям", - заявил Сибига.
По словам министра, гуманитарная помощь позволит обеспечить продовольствием более 33 тысяч сирийских семей или 167 тысяч человек в течение одного месяца.
"Еще раз подчеркиваю: это бесплатная гуманитарная помощь", - подчеркнул министр.
События в Сирии
Напомним, что 28 ноября после четырех лет относительного затишья бои между силами Башара Асада и оппозиционными группами возобновились с новой силой в окрестностях Алеппо.
29 ноября "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS), возглавляющая коалицию оппозиционных сил в Сирии, зашла в Алеппо и вступила в столкновение с правительственными силами на западной окраине города.
30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил.
По данным Al Arabia, повстанцы в Сирии взяли под контроль Алеппо.
Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в конфликт, развивающийся в Сирии.
Агентство Bloomberg писало, что на фоне приближения повстанцев к Дамаску сирийский диктатор Башар Асад решил прибегнуть к косвенным дипломатическим обращениям к США и новоизбранному президенту Дональду Трампу, чтобы попытаться остаться у власти.
8 декабря стало известно, что сирийские оппозиционеры заняли Дамаск и объявили о бегстве Асада.
Впоследствии сирийский диктатор Башар Асад сделал первое публичное заявление после падения его режима и бегства в Россию, утверждая, что он не хотел покидать страну, но сделал это при посредничестве Москвы.
Напомним, Сибига встретился с новым лидером Сирии в Дамаске.
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це вже очевидно
Лідер «Хайят Тахрір аш-Шам» та фактичний лідер Сирії Ахмед аш-Шараа заявив, що не хоче псувати відносини з росією.
Він підкреслив, що росія є «другою за потужністю країною у світі» і має «стратегічні інтереси» в Сирії. «Ми не хочемо, щоб росія залишила Сирію таким чином, це призведе до погіршення її відносин з нашою країною», - заявив аш-Шараа.
Я вже писав, що, якщо росія залишить за собою бази в Тартусі та Хмеймімі, то вся зміна влади в Сирії нагадуватиме «договорняк» між США, Росією та Туреччиною.
В такому разі росія збереже можливість для проведення операцій в Африці та Середземному морі, вивільнивши при цьому сили для операцій в Україні, замість того, щоб тримати їх на Близькому Сході.
Хтось спалився.