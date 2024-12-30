В Сирию прибудет первая партия украинской муки в рамках Grain from Ukraine, - Сибига

Во вторник Украина доставит первые 500 тонн муки в Сирию в рамках гуманитарной инициативы Grain from Ukraine.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время визита в Дамаск, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Груз в 500 тонн муки стал частью гуманитарной инициативы Grain from Ukraine, направленной на поддержку продовольственной безопасности.

"Мы обещали поддержку продовольственной безопасности и выполнили обещание в короткие сроки. Завтра в Сирию прибудут более двух десятков грузовиков, которые доставят первые 500 тонн украинской муки в рамках гуманитарной программы "Зерно из Украины". Эту муку бесплатно раздадут сирийским семьям", - заявил Сибига.

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По словам министра, гуманитарная помощь позволит обеспечить продовольствием более 33 тысяч сирийских семей или 167 тысяч человек в течение одного месяца.

"Еще раз подчеркиваю: это бесплатная гуманитарная помощь", - подчеркнул министр.

События в Сирии

Напомним, что 28 ноября после четырех лет относительного затишья бои между силами Башара Асада и оппозиционными группами возобновились с новой силой в окрестностях Алеппо.

29 ноября "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS), возглавляющая коалицию оппозиционных сил в Сирии, зашла в Алеппо и вступила в столкновение с правительственными силами на западной окраине города.

30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил.

По данным Al Arabia, повстанцы в Сирии взяли под контроль Алеппо.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в конфликт, развивающийся в Сирии.

Агентство Bloomberg писало, что на фоне приближения повстанцев к Дамаску сирийский диктатор Башар Асад решил прибегнуть к косвенным дипломатическим обращениям к США и новоизбранному президенту Дональду Трампу, чтобы попытаться остаться у власти.

8 декабря стало известно, что сирийские оппозиционеры заняли Дамаск и объявили о бегстве Асада.

Впоследствии сирийский диктатор Башар Асад сделал первое публичное заявление после падения его режима и бегства в Россию, утверждая, что он не хотел покидать страну, но сделал это при посредничестве Москвы.

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Напомним, Сибига встретился с новым лидером Сирии в Дамаске.