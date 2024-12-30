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В Сирию прибудет первая партия украинской муки в рамках Grain from Ukraine, - Сибига

До Сирії завтра прибудуть вантажівки з першою партією

Во вторник Украина доставит первые 500 тонн муки в Сирию в рамках гуманитарной инициативы Grain from Ukraine.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время визита в Дамаск, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Груз в 500 тонн муки стал частью гуманитарной инициативы Grain from Ukraine, направленной на поддержку продовольственной безопасности.

"Мы обещали поддержку продовольственной безопасности и выполнили обещание в короткие сроки. Завтра в Сирию прибудут более двух десятков грузовиков, которые доставят первые 500 тонн украинской муки в рамках гуманитарной программы "Зерно из Украины". Эту муку бесплатно раздадут сирийским семьям", - заявил Сибига.

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По словам министра, гуманитарная помощь позволит обеспечить продовольствием более 33 тысяч сирийских семей или 167 тысяч человек в течение одного месяца.

"Еще раз подчеркиваю: это бесплатная гуманитарная помощь", - подчеркнул министр.

События в Сирии

Напомним, что 28 ноября после четырех лет относительного затишья бои между силами Башара Асада и оппозиционными группами возобновились с новой силой в окрестностях Алеппо.

29 ноября "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS), возглавляющая коалицию оппозиционных сил в Сирии, зашла в Алеппо и вступила в столкновение с правительственными силами на западной окраине города.

30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил.

По данным Al Arabia, повстанцы в Сирии взяли под контроль Алеппо.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в конфликт, развивающийся в Сирии.

Агентство Bloomberg писало, что на фоне приближения повстанцев к Дамаску сирийский диктатор Башар Асад решил прибегнуть к косвенным дипломатическим обращениям к США и новоизбранному президенту Дональду Трампу, чтобы попытаться остаться у власти.

8 декабря стало известно, что сирийские оппозиционеры заняли Дамаск и объявили о бегстве Асада.

Впоследствии сирийский диктатор Башар Асад сделал первое публичное заявление после падения его режима и бегства в Россию, утверждая, что он не хотел покидать страну, но сделал это при посредничестве Москвы.

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Напомним, Сибига встретился с новым лидером Сирии в Дамаске.
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Топ комментарии
+28
А то нічого шо вони і далі хочуть з ****** дружити?
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30.12.2024 12:35
+22
сибіга, баран ссучєний, ви своїх переселенців накормили, влаштували?
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30.12.2024 12:38
+17
А коли буде гумдопомога українським пенсіонерам та ВПО?
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30.12.2024 12:39
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А то нічого шо вони і далі хочуть з ****** дружити?
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30.12.2024 12:35 Ответить
Та нічого,ета другоє,ви не розумієте,от як би це при попередньому баризі було то це торгівля на крові та все що завгодно,але не допомога.
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30.12.2024 12:39 Ответить
Тому й даємо їм борошно, щоб у запоребрика менше брали.
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30.12.2024 12:43 Ответить
вони з xyūлoм і є одією злочинною зграєю
це вже очевидно
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30.12.2024 12:51 Ответить
Зелібоби і тут обісралися, будуть кормити друганів *****.
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30.12.2024 12:37 Ответить
Буде краще, якщо у запоребрику харчуватись будуть, а натомість - військові бази? Краще витратитись, щоб ворога послабити.
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30.12.2024 12:46 Ответить
Хай харчуютьця з запоребрика, менше харчів на болотах, скоріше вимруть самі!
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30.12.2024 12:55 Ответить
Ці зв'язки нам зараз потрібні, щоб ворога послабити (хай і опосередковано).
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30.12.2024 13:40 Ответить
Зепіл, так вони і харчуваться будуть за твій рахунок і кацапські бази залишаться, все як ти любиш, тєрпіла
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30.12.2024 13:13 Ответить
Подивимось, спробувати треба. А Вас за хамство - у спам.
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30.12.2024 13:39 Ответить
Эти у ***** и зерно возьмут и базы сохранят.
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30.12.2024 16:09 Ответить
Так картава муха підтримує лише тих хто підтримує кацапію, он в Африці зерно отримали країни які в ООН постійно підтримують кацапію.
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30.12.2024 16:25 Ответить
сибіга, баран ссучєний, ви своїх переселенців накормили, влаштували?
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30.12.2024 12:38 Ответить
Нормас. Своїх підтримувати ні..а підх@йловиків - аж бігом..
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30.12.2024 12:39 Ответить
А коли буде гумдопомога українським пенсіонерам та ВПО?
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30.12.2024 12:39 Ответить
Сирія з Асадом, до речі, "визнала" Крим кацапським. Як ці?...
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30.12.2024 12:40 Ответить
То був Асад, а цей ніби то за територіальну цілісність.
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30.12.2024 12:47 Ответить
А перед цим повідомили жителів України про здорожчання хліба! аби передохли...
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30.12.2024 12:41 Ответить
Зерно вивезли продали,гроші розікрали,тепер борошно.Потім нам хліб по 100 грн за буханець і по карточкам.
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30.12.2024 12:48 Ответить
Цаплієнко:
Лідер «Хайят Тахрір аш-Шам» та фактичний лідер Сирії Ахмед аш-Шараа заявив, що не хоче псувати відносини з росією.

Він підкреслив, що росія є «другою за потужністю країною у світі» і має «стратегічні інтереси» в Сирії. «Ми не хочемо, щоб росія залишила Сирію таким чином, це призведе до погіршення її відносин з нашою країною», - заявив аш-Шараа.

Я вже писав, що, якщо росія залишить за собою бази в Тартусі та Хмеймімі, то вся зміна влади в Сирії нагадуватиме «договорняк» між США, Росією та Туреччиною.

В такому разі росія збереже можливість для проведення операцій в Африці та Середземному морі, вивільнивши при цьому сили для операцій в Україні, замість того, щоб тримати їх на Близькому Сході.
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30.12.2024 13:04 Ответить
просто асада поміняли на шмасада
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31.12.2024 01:19 Ответить
І це при тому, шо нова влада сирії хоче дружити з кацапами і іраном. Б.я, кого ж ви вибрали, ушльопки?
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30.12.2024 13:05 Ответить
В ОПі немає притомних людей, щоб пояснити найвеличнішому ситуацію з Сирією... всі виконують його наказ наввипередки.
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30.12.2024 13:20 Ответить
Я ж казав,борошно повіз!
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30.12.2024 13:21 Ответить
А своїм хіба вже усім допомогли?
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30.12.2024 13:23 Ответить
«Ушльопки»-сугубо цапсько-рашисьський вираз.
Хтось спалився.
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30.12.2024 13:24 Ответить
Як і "сугубо" в українській мові - суто.
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30.12.2024 16:33 Ответить
Зелені кретини поїхали годувати терористів .
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30.12.2024 14:48 Ответить
А що прибуло з Сирії до України?
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30.12.2024 15:21 Ответить
Закутанні "Наташі" з приплодом
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30.12.2024 17:10 Ответить
 
 