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Сирия (3118) Сибига (213)

Сибига встретился с новым лидером Сирии в Дамаске, - Arab News. ФОТО

Делегация Украины во главе с министром иностранных дел Андреем Сибигой находится в Сирии.

Об этом пишет Arab News, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что состоялась встреча с фактическим лидером Сирии Ахмедом аль-Шараа.

Сибіга зустрівся із новою владою Сирії

Других подробностей о встрече пока не сообщают.

Ранее в МИД сообщили, что Украина уже установила контакт с новой властью Сирии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина отправила Сирии 500 тонн пшеничной муки, - Зеленский

События в Сирии

Напомним, что 28 ноября после четырех лет относительного затишья бои между силами Башара Асада и оппозиционными группами возобновились с новой силой в окрестностях Алеппо.

29 ноября "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS), возглавляющая коалицию оппозиционных сил в Сирии, зашла в Алеппо и вступила в столкновение с правительственными силами на западной окраине города.

30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил.

По данным Al Arabia, повстанцы в Сирии взяли под контроль Алеппо.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в конфликт, развивающийся в Сирии.

Агентство Bloomberg писало, что на фоне приближения повстанцев к Дамаску сирийский диктатор Башар Асад решил прибегнуть к косвенным дипломатическим обращениям к США и новоизбранному президенту Дональду Трампу, чтобы попытаться остаться у власти.

8 декабря стало известно, что сирийские оппозиционеры заняли Дамаск и объявили о бегстве Асада.

Впоследствии сирийский диктатор Башар Асад сделал первое публичное заявление после падения его режима и бегства в Россию, утверждая, что он не хотел покидать страну, но сделал это при посредничестве Москвы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин готов пожертвовать всем: выбрал Украину вместо Сирии, - Foreign Affairs
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Топ комментарии
+7
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30.12.2024 11:14
+4
куйло дав команду для "зелені" .США не вмішуються,а ось рашисти,та їх "слуги" сують свого носа першими...
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30.12.2024 11:13
+3
..Україні та її реальній, дорослій, дипломатії дуже не вистачає Пороха і Клімкіна (ажніяк не принижуючи зусиль Сибіги)..
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30.12.2024 11:23
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що нам потрібно від сирії? коли новий диктатор вже заявив, що буде дружити з росією.
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30.12.2024 11:10 Ответить
Потрібнопроводити відповідну роботудля того, щоб він не дружив з кацапами. Якщо нічого не робити-не буде і результату.Приклад: довбороб таран у Словаччині, або венедіктова- у Австрії і таких "роботяг"-80%
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30.12.2024 11:18 Ответить
Зерно сирійцям надурняк возити ,а українцям підвищувати ціни на хліб ,от що потрібно цій зеленій мерзоті.
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30.12.2024 11:27 Ответить
Ви точно знаєте про "надурняк", чи так, аби попі..єть?
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30.12.2024 12:16 Ответить
Зєля казав що гуманітарна допомога .
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30.12.2024 16:04 Ответить
пару ПУ С-300 виміняти на зерно. Все одно вони їм ні до чого.
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30.12.2024 11:29 Ответить
куйло дав команду для "зелені" .США не вмішуються,а ось рашисти,та їх "слуги" сують свого носа першими...
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30.12.2024 11:13 Ответить
Перемога в Сирії в першу чергу завдяки Україні, бо ***** тут застряг. Якщо б це було б не так, цей сирієць з нашими не зустрічався б. Що буде далі час покаже
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30.12.2024 11:28 Ответить
не виключено ,що час покаже,як США І 3,14дерація домовились про розмін Сірії, на Україну .???
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30.12.2024 11:33 Ответить
У випадку Сирії США взагалі зараз ні до чого. Свій вибір вони зробили ще в 2015 році, зваливши звідти. Там зараз Туреччина та Ізраїль більше тон задають
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30.12.2024 11:42 Ответить
Тон задають в Сірії ті, хто отримав дозвіл із США
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30.12.2024 14:40 Ответить
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30.12.2024 11:14 Ответить
путлєр вже відслюнявив новим сиріицям
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30.12.2024 11:20 Ответить
..Україні та її реальній, дорослій, дипломатії дуже не вистачає Пороха і Клімкіна (ажніяк не принижуючи зусиль Сибіги)..
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30.12.2024 11:23 Ответить
Ну да, сирійці не ЄС і америуоси-незручні питання про реформи та корупцію задавати не будуть. А Сигибі треба показати бурну діяльність. Безрезультатну але бурну
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30.12.2024 11:42 Ответить
Просто треба зерном барижити, нові схеми налагодити
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30.12.2024 11:43 Ответить
Це та зустріч після якої закінчиться війна, це про неї вчора Гордон казав ?
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30.12.2024 11:52 Ответить
Якою мовою вони спілкувалися ? Бо Сабіга англійської майже не знає.
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30.12.2024 12:06 Ответить
Борошно повіз?
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30.12.2024 12:26 Ответить
 
 