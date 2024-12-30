США предоставляют Украине почти $2,5 млрд помощи, - Байден

Президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине почти $2,5 млрд военной помощи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Сегодня я с гордостью объявляю почти 2,5 миллиарда долларов на помощь Украине в сфере безопасности, поскольку украинский народ продолжает защищать свою независимость и свободу от российской агрессии.

Министерство обороны находится в процессе доставки сотен тысяч артиллерийских снарядов, тысяч ракет и сотен единиц бронетехники, которые укрепят Украину", - отметил президент США.

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