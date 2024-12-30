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США предоставляют Украине почти $2,5 млрд помощи, - Байден
Президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине почти $2,5 млрд военной помощи.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
"Сегодня я с гордостью объявляю почти 2,5 миллиарда долларов на помощь Украине в сфере безопасности, поскольку украинский народ продолжает защищать свою независимость и свободу от российской агрессии.
Министерство обороны находится в процессе доставки сотен тысяч артиллерийских снарядов, тысяч ракет и сотен единиц бронетехники, которые укрепят Украину", - отметил президент США.
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+41 Алекс Мышкевич
показать весь комментарий30.12.2024 13:17
+20 Валентин Коваль 7c749467
показать весь комментарий30.12.2024 13:19
+20 AbOriginal_UA
показать весь комментарий30.12.2024 13:24
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Пожалуйста, подождите...
Боже, благослови Америку !
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Гранату за щоку і щоб усі !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Але однаково - сенкю вері мач . !
розгляньте варіант, що країною вже 6 років керують коміки/фотографи/тамади , і тоді і без теорій змов все стає зрозуміло
Коли українці роками дивились квартал, а потім нестійку психіку людей добив серіал "слуга народу", долю країни було вирішено...І навіть ротшильди не знадобились, вистачило коломойського з його Г+Г
Друге західний електорат особливо в штатах, навіть не знає де точно Україна знаходиться, можу вас запевнити що більшість не покажуть її на карті, вас дуже турбує доля Сірії, якби допустимо до війни, якись уряд почав туда виділяти міліарди долларів, при повно поточних проблем в Україні, як би ви реагували. А в США є проблема нелегалів, на яку вже декілька раз не виділили 20 млрд долларів, мотивуючи що це багато грошей.
Також відмова від орківських ресурсів то ріст інфляції а це також не прибавить рейтингу політикам, та бізнес почне втрачати прибутки через падіння попиту.
чого ви кажете контролював в минулому часі ? росіяни все ніяк звідти не вийдуть, а нова сирійська влада сама каже, що зацікавлена, щоб росіяни лишились в сирії (вже забули, як росіяни їм на голови кидали бомби) . Поки остання нога російського солдата не покине сирію, а перший барель нафти не піде до ЄС, не спішіть з висновками.
А повідай нам, о Великий Гуру, про всілякі враждєбнийе проіскі рептілоїдів! Бо давненько вже тут такого нема... А всі, хто мав смвливість таке шрайбати, опинилися на цвинтарі акаунтів...
(Натяк зрозумілий?).
- не голосували республіканський закон про лендліз від 19 січня 2022 до 6 квітня 2022. Не підписували прийнятий закон до 9 травня 2022. Потім не виконували
- Конгрес виділи 11млрд до жовтня 2022року.
1.7млрд згоріли, "не встигли" поставити підпис
3.4млрд завищення цін на застарілу техніку, по ціні новій.
Тобто поставили кількісно менше застарілої техніки
Виходить реально поставили на 5.8млрд, або 53% від дозволеного Конгресом
Станом на 1 жовтня 2022, поставили техніки
146 гармат
16 Himars
16 Nasams (ППО)
20 MI-17
Умовно по "реальній ціні" можна було поставити
230 гармат
25 Himars
25 Nasams (ППО)
31 MI-17
Так само по снарядам, та іншим розхідникам
рашистьска більшість та тим кому яка різниця обрали у 19 році ось це - https://glavcom.ua/news/krolik-z-praporom-rozpoviv-pro-pogrozi-pislya-skandalnogo-koncertu-na-den-nezalezhnosti-701434.html
І зараз вони дивуються - як ЗСУ відступають та на грані краху - а от так - пішли ви нах, йдіть і воюйте за свого підара, або капітулюйте, бо тих патріотів, котрі положили своє життя за Україну, вже нама.
❗️https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2024/12/30/statement-from-president-joe-biden-on-u-s-support-for-ukraines-defense/ 2.5 млрд баксов военной помощи от США:
• 1.22 млрд - программа USAI (заказ производителям),
• 1.25 млрд - программа PDA (поставки со складов Пентагона).
Лог американской военной помощи Украине я опубликую позже, а пока держите остатки.
✔️Сколько осталось в программах (млрд)
PDA: 6.3 (1.5+4.8)
USAI: 0
FMF: 0
Примечание. Остаток в программе PDA состоит из двух частей: 1.5 млрд - остаток из апрельского бюджета помощи Украине; 4.8 млрд - остаток, полученный в результате переоценки.
Единственный момент - США обещали до конца каденции Байдена отправить не все 6.3 млрд по PDA, а 4.3. Вторую переоценку на 2 млрд они почему-то не учитывают.
Куди підуть 1,22 млрд. USD?