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США предоставляют Украине почти $2,5 млрд помощи, - Байден

Байден оголосив про пакет допомоги Україні

Президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине почти $2,5 млрд военной помощи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Сегодня я с гордостью объявляю почти 2,5 миллиарда долларов на помощь Украине в сфере безопасности, поскольку украинский народ продолжает защищать свою независимость и свободу от российской агрессии.

Министерство обороны находится в процессе доставки сотен тысяч артиллерийских снарядов, тысяч ракет и сотен единиц бронетехники, которые укрепят Украину", - отметил президент США.

Читайте: Байден сожалеет, что отказался баллотироваться на выборах в США, - The Washington Post
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Топ комментарии
+41
Дякуємо, пане Президент!

Боже, благослови Америку !

.
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30.12.2024 13:17
+20
Є в США ше порох в поріхівницях!
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30.12.2024 13:19
+20
Кацапи, ну як вам "Дємбєльський аккорд" від діда !?
Гранату за щоку і щоб усі !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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30.12.2024 13:24
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Дякуємо, пане Президент!

Боже, благослови Америку !

.
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30.12.2024 13:17 Ответить
Що си стало, ваня? Зкріпи заскрипіли? Чи бояра си скінчила?
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30.12.2024 20:32 Ответить
Є в США ше порох в поріхівницях!
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30.12.2024 13:19 Ответить
Кацапи, ну як вам "Дємбєльський аккорд" від діда !?
Гранату за щоку і щоб усі !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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30.12.2024 13:24 Ответить
Ех , якби все це добро надійшло ще у 2022 р , коли просив Залужний .
Але однаково - сенкю вері мач . !
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30.12.2024 13:24 Ответить
Закрий сосало кацорилий, це твоя рашка в руїнах як завжди.
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30.12.2024 13:30 Ответить
Піди за сосіюшку накаті, кацапе
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30.12.2024 13:32 Ответить
Дякуємо пану Байдену за допомогу, але є одне гірке питання, чому так зразу не можна було б? Якби допомога надходила із такими дозволами та обʼємами була б в 22, або хочаб в 23, можливо, ця срана війна вже б закінчилась і збереглось життя і здоров'я дуже багатьох людей.
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30.12.2024 13:37 Ответить
Демократія - це процедура, іноді дуже бюрократична. Але краще за неї людство ще не придумало...
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30.12.2024 13:43 Ответить
Вибачте, але це не демократія. Це схоже на компʼютерну гру, де ти маєш пройти рівень, щоб відкрити нову зброю, але проблема в тому що це не гра і тут реальні людські життя. Тому, якщо ви вважаєте демократією те, що ми, як піддослідні кролики виборювали собі право на життя новою, і варто додати дуже обмеженою, поставкою зброї чи дозволом - гріш ціна такій демократії.
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30.12.2024 13:46 Ответить
Ви випадково намацали правильну відповідь на своє ж питання, для всесвіту має значення тільки розвиток свідомості людства і конкретної нації в частості. Коли Українці це зрозуміють, закінчать гризтися друг з другом, і сформують сталий вектор свідомості на розвиток своєї державності, то і війна скінчиться, не раніше. А життя нікуди не дінеться, бо воно вічне, для цього треба хоча б зрозуміти значення першого і другого закону термодинаміки...
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30.12.2024 14:36 Ответить
До чого тут демократія? Він мав лендліз у 2022 і нічого не зробив. Зараз намагається почистити карму старий.
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30.12.2024 20:58 Ответить
У кацапстані десятки тисяч кілометрів магістральних нафтогазоелектроліній. Що таке завалити опору 1150 кВ? Вийшов з автомобіля попісати, приклав кілограм тротилу з годинником і всі важкі підприємства половини області зупиняються на тиждень. Просверлив отвір над газопроводом - ремонт на місяць. Такого не відбувається, бо договорняк на транснаціональному рівні. Глобалістам цікаво виселити Україну, а не Пермський край.
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30.12.2024 13:50 Ответить
та що це за мода про "договорняк" / "це все глобалісти" ?

розгляньте варіант, що країною вже 6 років керують коміки/фотографи/тамади , і тоді і без теорій змов все стає зрозуміло
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30.12.2024 14:01 Ответить
Тамада самотужки в керівництво не пролізе. Для цього потрібна мережа впливу у медіа і державному управлінні, яка зберігає своє бабло у банках ротшильдів.
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30.12.2024 14:19 Ответить
Почнімо з того, що цілі покоління українців вірять, що все що показують по телевізору - правда.

Коли українці роками дивились квартал, а потім нестійку психіку людей добив серіал "слуга народу", долю країни було вирішено...І навіть ротшильди не знадобились, вистачило коломойського з його Г+Г
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30.12.2024 14:38 Ответить
Коломойський це і є Ротшильди. Ротшильди є гаманцем старозаповітної глобалізації.
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30.12.2024 14:56 Ответить
Тут просто жадоба наживи і нічого іншого. Щоб ви розуміли західний бізнес вчать отримувати прибутки і незважати на сентименти. В раші дешеві ресурси, і зараз під час війни вона готова їх поставляти дешевше ринку, це міліарди долларів прибутку.

Друге західний електорат особливо в штатах, навіть не знає де точно Україна знаходиться, можу вас запевнити що більшість не покажуть її на карті, вас дуже турбує доля Сірії, якби допустимо до війни, якись уряд почав туда виділяти міліарди долларів, при повно поточних проблем в Україні, як би ви реагували. А в США є проблема нелегалів, на яку вже декілька раз не виділили 20 млрд долларів, мотивуючи що це багато грошей.
Також відмова від орківських ресурсів то ріст інфляції а це також не прибавить рейтингу політикам, та бізнес почне втрачати прибутки через падіння попиту.
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30.12.2024 14:25 Ответить
До речі ,чому Сирія важлива, вона ж може поставляти не тільки мігрантів до ЄС, а й залити її дешевою нафтою, тому путін через асада контролював цей регіон, викликаючи постійну дистабілізацію на близькому сході для підвищення цін на нафту.
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30.12.2024 15:08 Ответить
> путін через асада контролював цей регіон

чого ви кажете контролював в минулому часі ? росіяни все ніяк звідти не вийдуть, а нова сирійська влада сама каже, що зацікавлена, щоб росіяни лишились в сирії (вже забули, як росіяни їм на голови кидали бомби) . Поки остання нога російського солдата не покине сирію, а перший барель нафти не піде до ЄС, не спішіть з висновками.
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30.12.2024 15:35 Ответить
О! Супер!
А повідай нам, о Великий Гуру, про всілякі враждєбнийе проіскі рептілоїдів! Бо давненько вже тут такого нема... А всі, хто мав смвливість таке шрайбати, опинилися на цвинтарі акаунтів...
(Натяк зрозумілий?).
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30.12.2024 20:36 Ответить
Подяка Байдену! Може це остання допомога від Америки. Треба якось заощаджувати нашім крадіям при владі.
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30.12.2024 14:03 Ответить
Ну то может вы откажитесь от тысячи, что вам Писяграй отвалил и передадите ее на оборону?
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30.12.2024 14:26 Ответить
Ви так тими міліардами розкидаєтесь, а 1 млрд. долларів це 200-300 тис снарядів чи 2-3 млн фпв дронів
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30.12.2024 14:43 Ответить
Що смішного в такій тактиці.
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30.12.2024 14:55 Ответить
Це трагедія та реальність. так би мовити розплата за відмову від ядерних потужностей. Навіть КНР натякнули, що країни у яких відсутня я/з не суб'єктні.
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30.12.2024 15:00 Ответить
я відмовився. І таких багато
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31.12.2024 00:27 Ответить
Дякуємо президенту Байдену і його адміністрації за допомогу !
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30.12.2024 14:20 Ответить
Що саме дає? Хаймарси і томагавки, чи як завжди джавеліни і патрони до гвинтівок, тільки на цей раз більше?
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30.12.2024 14:40 Ответить
А чому все це добро не можна було надати на початку вторгнення підоросів?
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30.12.2024 15:17 Ответить
тому що його тоді не було чим замінити в збройних силах США. Зараз виготовили нові комплекти, а старі віддають нам.
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30.12.2024 15:52 Ответить
Можна взяти період лютий-жовтень 2022 (кінець 2022 фінроку)

- не голосували республіканський закон про лендліз від 19 січня 2022 до 6 квітня 2022. Не підписували прийнятий закон до 9 травня 2022. Потім не виконували
- Конгрес виділи 11млрд до жовтня 2022року.
1.7млрд згоріли, "не встигли" поставити підпис
3.4млрд завищення цін на застарілу техніку, по ціні новій.
Тобто поставили кількісно менше застарілої техніки

Виходить реально поставили на 5.8млрд, або 53% від дозволеного Конгресом

Станом на 1 жовтня 2022, поставили техніки
146 гармат
16 Himars
16 Nasams (ППО)
20 MI-17

Умовно по "реальній ціні" можна було поставити
230 гармат
25 Himars
25 Nasams (ППО)
31 MI-17

Так само по снарядам, та іншим розхідникам
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31.12.2024 00:53 Ответить
А використовувати зброю можна буде по повній, чи в рамках дозволеного ?
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30.12.2024 15:24 Ответить
США такі хрінові - за 24 рік надали зброї на 64 міліарди гривнов. Та гнидва зелена вкрала міліарди та міліарди. Кончена країна та враїнчики з 19 року котрі обрали замість ось цього - https://www.youtube.com/watch?v=p0AdK5XoS_c
рашистьска більшість та тим кому яка різниця обрали у 19 році ось це - https://glavcom.ua/news/krolik-z-praporom-rozpoviv-pro-pogrozi-pislya-skandalnogo-koncertu-na-den-nezalezhnosti-701434.html
І зараз вони дивуються - як ЗСУ відступають та на грані краху - а от так - пішли ви нах, йдіть і воюйте за свого підара, або капітулюйте, бо тих патріотів, котрі положили своє життя за Україну, вже нама.
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30.12.2024 15:26 Ответить
https://t.me/ShrikeNews/19466 Роман Шрайк:https://uk.tgstat.com/channel/@ShrikeNews#

❗️https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2024/12/30/statement-from-president-joe-biden-on-u-s-support-for-ukraines-defense/ 2.5 млрд баксов военной помощи от США:

• 1.22 млрд - программа USAI (заказ производителям),
• 1.25 млрд - программа PDA (поставки со складов Пентагона).

Лог американской военной помощи Украине я опубликую позже, а пока держите остатки.
✔️Сколько осталось в программах (млрд)
PDA: 6.3 (1.5+4.8)
USAI: 0
FMF: 0
Примечание. Остаток в программе PDA состоит из двух частей: 1.5 млрд - остаток из апрельского бюджета помощи Украине; 4.8 млрд - остаток, полученный в результате переоценки.
Единственный момент - США обещали до конца каденции Байдена отправить не все 6.3 млрд по PDA, а 4.3. Вторую переоценку на 2 млрд они почему-то не учитывают.
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30.12.2024 15:37 Ответить
Дякуємо!!!!
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30.12.2024 15:55 Ответить
А можна точніше про USAI?

Куди підуть 1,22 млрд. USD?
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30.12.2024 17:07 Ответить
Жарят бєкон, стейкі жарят, хто стейк?????...
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30.12.2024 18:30 Ответить
Він слабий, як сало без хлііба
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30.12.2024 22:04 Ответить
Байден, як завжди, збрехав. Зброя по USAI може прийти через роки, коли вже війна закінчиться.
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30.12.2024 22:23 Ответить
Путіну ти більше допоміг вмісті з Саліваном і Блінои
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30.12.2024 23:36 Ответить
А где Пр. Джо Байден был последние 2.5 года ? . Где и в каком "холодилнике " держал помощь .... что за месяц решил разкошелится. И вашая посланница Маркарова отказалась от "ленд лиза " ... и этое вы называете "помощью " .... (капельками для глаз ) а вашие мужчины погибают ? ЭТО ЕСТЬ Pомощью ....чтобы вы со своей храбростью и настойчивостью непобедили уголовников в кремле.
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31.12.2024 04:19 Ответить
Бидон решил дембельским аккордом догнать все 3 года пипеточных поставок?
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31.12.2024 08:16 Ответить
 
 