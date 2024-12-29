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Байден сожалеет, что отказался баллотироваться на выборах в США, - The Washington Post

Байден шкодує, що знявся з президентських виборів

Президент США Джо Байден признал, что отказ от участия в выборах 2024 года был ошибкой, считая, что мог бы победить Дональда Трампа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Washington Post.

Байден и некоторые из его помощников до сих пор считают, что он должен был остаться в президентской гонке, несмотря на неудачное выступление на дебатах и низкие результаты опросов, которые побудили демократов давить на него, чтобы он отказался от участия в гонке. Сам президент и вышеупомянутые помощники в последние дни говорили людям, что он мог бы победить Трампа, утверждают источники, которые говорили на условиях анонимности.

По данным Washington Post, в частных беседах с приближенными Байден выразил разочарование тем, что его президентство не смогло преодолеть раскол в обществе, который усилился после предыдущего прихода Трампа к власти.

Издание отмечает, что стиль управления Байдена вызвал критику даже со стороны соратников.

Помощники Байдена говорят, что действующий президент США старался не возлагать вину на демократку Камалу Харрис или ее кампанию за провал на выборах.

Но многие демократы обвиняют в поражении Харрис настойчивость Байдена, который так долго оставался в гонке, из-за чего у Харрис было чуть больше трех месяцев на предвыборную кампанию. Другие же утверждают, что Байден подорвал свой собственный месседж, пытаясь удержаться на посту президента вместо того, чтобы проложить путь для молодой группы антитрамповских демократов, которые могли бы повести страну в будущее.

"Байден баллотировался, обещая, что он будет переходным президентом и, по сути, будет иметь один срок, прежде чем передать власть другому поколению. Я думаю, что его баллотирование снова нарушило эту концепцию - концептуальную основу теории, что он положит конец привлекательности Трампа, победит трампизм и откроет новую эру", - сказал сенатор Ричард Блюменталь (Коннектикут).

Критики Байдена обвиняют его в том, что он не понял, что его послужного списка самого по себе недостаточно для победы на выборах, что ему нужно рассказать историю, которая бы вызвала резонанс в Америке. Президент США был настолько убежден, что главным приоритетом избирателей является американская демократия, что часто делал ее центральным месседжем своей предвыборной кампании.

Напомним, почти половина граждан Украины считает, что избрание Дональда Трампа президентом США приближает мир для нашей страны. В то же время только 23% из них верят, что мирное соглашение с Россией при таких условиях будет справедливым.

Читайте также: Новый пакет помощи Украине от США будет на сумму $1,25 млрд, в него войдут боеприпасы, ракеты для систем ПВО и Stinger, - AP

Автор: 

Байден Джо (2790) выборы (24729) США (26709) Трамп Дональд (5275)


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Топ комментарии
+23
Цікаво чи шкодує Байден про те, що вибрав невірну стратегію допомоги Україні? Звісно, він міг нічого не допомагати, але оця його стратегія «не програшу» України схожа до компʼютерної гри, де треба розблоковувати кожну нову дозволену одиницю зброї привела до того, що маємо зараз, якби те, що нам «дозволено робити зараз» надали зразу у 22 не вагаючись - можливо би вже ця й*бана війна закінчилась і ми би зберегли сотні тисяч людей живими і здоровими в Україні.
П.С. Для коментарів про Трампа - я не його фанат, такий сами балабол, як і потужніч.
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29.12.2024 08:22
+20
"Добрих справ"? Саботуючи виконання закону про ленд-ліз! Не нпдаючи дозвіл бити американською зброєю по аеродромах базування Ту-95, поки воітку 2024 вони знаходились в межах доступності! Стратегія "допомагати сквльки треба" продумано-жалюгідними об'ємами, спеціально розтягнутими в часі термінами поставок озброєнь, щоб ми ні в якому разі не змогли відвоювати окуповані території Запорріжжя і Херсонщини. Цей маразматичний виродок своєю бездіяльністю і серливістю винен в смертях тисяч цивільних українців від ракетних ударів рашистів по містах і селах, та сотень тисяч українських військових, що змушені сидіти і чекати, поки на голову прилетить КАБ чи керована авіаційна ракета
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29.12.2024 08:49
+12
Однозначно програв би бідон!!! І до гадалки не треба ходити! Саме антирейтинг бідона був визначальним і в його програші, і в програші дермократів!
Закінчивши війну у вересні 2022 р. на умовах України, і людей би зберегли, і в Ізраїлі не почалося б, і платники податків не збідніли б остаточно, і виграш бідона був би тріумфальним, і в історію увійшов як геній по врегулюванню війн.
А так увійде як "геній" корупції, знищувач американської довіри, економіки і держави.
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29.12.2024 08:49
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Правила форума Совет форумчан
Старенький, та вже заспокойтесь, ви багато зробили добрих справ! Дяка!
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29.12.2024 08:18 Ответить
"Добрих справ"? Саботуючи виконання закону про ленд-ліз! Не нпдаючи дозвіл бити американською зброєю по аеродромах базування Ту-95, поки воітку 2024 вони знаходились в межах доступності! Стратегія "допомагати сквльки треба" продумано-жалюгідними об'ємами, спеціально розтягнутими в часі термінами поставок озброєнь, щоб ми ні в якому разі не змогли відвоювати окуповані території Запорріжжя і Херсонщини. Цей маразматичний виродок своєю бездіяльністю і серливістю винен в смертях тисяч цивільних українців від ракетних ударів рашистів по містах і селах, та сотень тисяч українських військових, що змушені сидіти і чекати, поки на голову прилетить КАБ чи керована авіаційна ракета
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29.12.2024 08:49 Ответить
Зеботик, від "ленд-лізу" відмовився Найвеличніший лідер ********** і його найпотужніший менеджер.
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29.12.2024 09:04 Ответить
Найвеличніший лідер ********** і його найпотужніший менеджер відмовився від "ленд-лізу" тому що йому це наполегливо порекомендували з Вашингтону. Віддавати чи повертати все одно не йому.
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29.12.2024 09:43 Ответить
Посиланя, будь ласочка.
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29.12.2024 09:44 Ответить
В нас наче гугл не заблокований?
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29.12.2024 11:23 Ответить
А що - у пана проблеми? Просто напиши посиланя, якщо воно є.
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29.12.2024 11:47 Ответить
Ви Зеботи усі ліниві і тупі, чи це ти такий оригінальний?

«Він (ленд-ліз, - Forbes) є і він обовʼязково запрацює, але це - не безплатна допомога. Сьогодні все, що отримуємо, ми https://forbes.ua/war-in-ukraine/zakhid-postupovo-perekhodit-do-postachannya-nastupalnoi-zbroi-dlya-ukraini-i-mozhlivo-z-chasom-vidmovitsya-vid-taktiki-strimuvannya-11012023-11010 отримуємо як допомогу», - наголосив Єрмак. Відповідаючи на питання щодо термінів, коли Україна почне використовувати лендлізний механізм, голова Офісу президента сказав: «Як тільки ми будемо розуміти, що він нам потрібен, це є виправдано, він запрацює. Немає ніяких запобіжників і ніяких перепон для того, щоб його використовувати».

Зебубочка і Єрмак хотіли халяви.
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29.12.2024 12:58 Ответить
Да где бы вы были сейчас если бы не этот "маразматичний виродок"?! Вместо кредита по ленд-лизу получали оружие бесплатно! Несмотря на очень натянутые отношения с зелёной владой Украины, он помогал Украине: её народу и ЗСУ! Какое свинство так называть человека, который сделал для Украины больше, чем Америка делала для кого-нибудь в своей истории! Ну ничего, вот "Трамп прийдёт и порядок наведёт"! Вот и сравним тогда "выродка" и "такого хорошего" Трампа. Все претензии предъявляйте зеле и его компании пророссийских крыс! Не хотите? Байдену проще? Не так страшно?! У вас все плохие: и Байден, и Европа, и украинская диаспора. Все кроме бубочки и ермака. Такими высерами вы только ведёте к тому, что Украине вообще никто помогать не будет - это хрустальная мечта рашки. Так вы ещё и на рашку работаете - какой позор!
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29.12.2024 10:18 Ответить
Краще було би отримувати зброю по ленд-лізу, чим безкоштовно для США розраховуватися життями українців.
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29.12.2024 10:27 Ответить
И сколько лет после этого Украина бы платила этот ленд лиз? 3-4 поколения украинцев это бы оплачивало. И это по минимуму. Вероятно дольше, так как и так огромные долги. Ваши слова - просто красивые слова и не более.
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29.12.2024 15:32 Ответить
Концепція цієї програми в часи Другої світової війни надавала президентові владу допомагати будь-якій країні, чия оборона визнавалася життєво важливою для США. Закон про ленд-ліз, прийнятий Конгресом США і підписаний президентом Ф. Д. Рузвельтом https://uk.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 11 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/1941 1941 року, передбачав:

поставлені матеріали (машини, різна військова техніка, зброя, сировина, інші предмети), знищені, втрачені й використані під час війни, не підлягають оплаті (стаття 5);https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B4-%D0%BB%D1%96%D0%B7#cite_note-yale-6 [6]передане в рамках ленд-лізу майно, що залишилося після закінчення війни й придатне для цивільних цілей, буде оплачено повністю або частково на основі наданих Сполученими Штатами довгострокових кредитів (в основному безвідсоткових позик).

Положення ленд-лізу передбачали, що після війни у випадку зацікавленості американської сторони незруйнована й невтрачена техніка й устаткування повинні бути повернені у США.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B4-%D0%BB%D1%96%D0%B7#cite_note-yale-6 [6]

Може перед тим, як щось писати, треба більше читати?
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29.12.2024 15:37 Ответить
ми б той лендліз вирахували б з боргу сша, яке забрало наш 3ій потенціал зброї в світі. То сша ще б в боргу у нас залишилося. Але якось би віддали.
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29.12.2024 17:09 Ответить
Відповім російською. А зачем нужно было начинать такую помощь и параллельно слушать наушничество Салливана о мировой катастрофе без россии? Этот президент - хромая утка, шаг вперед, три назад.
В итоге: оккупировано, уничтожено, стерто с лица земли более 20% Украины и украинские люди, люди, люди...
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29.12.2024 11:17 Ответить
И почему претензии к президенту Америки, а не к президенту Украины, который закрыл ракетные программы Украины перед войной, разминировал Чонгар, уволил Залужного и практически всех боевых генералов и офицеров? Зачем нужна была Курская операция и чем она закончится для ЗСУ? Не Байден виноват во всём этом, а зеля. Вот к нему и претензии должны быть - обоснованные претензии. "Люди, люди,люди..."
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29.12.2024 15:36 Ответить
зброю нашу віддайте. І не буде до вас претензій. А то якось гнилувато вийшло, не?
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29.12.2024 17:10 Ответить
сделал для Украины больше, чем Америка делала для кого-нибудь в своей истории!

реалі? в афган нагадайте скільки сша вложило?

І хто Україну роззброїв забравши 3ій потенціал зброї в світі вам нагадати? то хай 3 гаранта горять у пеклі за те, що з нами зробили. Ганьба то вам, бо порядні люди пішли б і застрелилися від того, що накоїли. Геноцид країни а 21 сторіччі при повній толерантності і сприяння сша.
Але Бог все бачить, і ви ще заплатите.
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29.12.2024 17:07 Ответить
А при чём здесь Афганистан? Это вас никак не касается. А про зелёную плесень боитесь ответить? То наверное вы один из тех, кто голосовал за шута из "молодых ОПЖЗистов", который восхвалял Яныка. Ещё раз: вы не понимаете, почему Кравчук отдал ядерное оружие - это ок. Не все всё знают и понимают в силу своего IQ. Но претензии не к американцам, а к Кравчуку и его правительству. Кравчука уже нет, но есть те, кто готовил Будапештский меморандум. Они с ним согласились. Ну а то, что такое меморандум и к чему он обязывает, а к чему нет - интернет в помощь. Потому да, американцы сделали более, чем были обязаны. Вот теперь Трамп вам покажет, что такое НЕ помогать и Вы ещё неоднократно вспомните дедушку Байдена, когда дедушка Трамп откажется помогать Украине. Да, Саливан был из группы пророссийских советников и он мразь, но с другой стороны был Блинкен - абсолютно проукраинский. А у Трампа практически ВСЕ выдвиженцы пророссийские и очень сильно пророссийские.
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05.01.2025 04:15 Ответить
боже, яка ви недалека, ввічливо кажучи. Ще ій під амер. прапором. Вони всіх туди з 0 IQ тепер приймають?
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05.01.2025 17:02 Ответить
Ага Байден винен у всьому?
Хто наклав у підгузок Ваві? Авжеж деда Джо?
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29.12.2024 12:18 Ответить
Та вже! - поізд пішов
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29.12.2024 08:19 Ответить
Байден провёл 40% своего президентского срока в отпуске (570 дней), - AF Post
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29.12.2024 08:20 Ответить
Цікаво чи шкодує Байден про те, що вибрав невірну стратегію допомоги Україні? Звісно, він міг нічого не допомагати, але оця його стратегія «не програшу» України схожа до компʼютерної гри, де треба розблоковувати кожну нову дозволену одиницю зброї привела до того, що маємо зараз, якби те, що нам «дозволено робити зараз» надали зразу у 22 не вагаючись - можливо би вже ця й*бана війна закінчилась і ми би зберегли сотні тисяч людей живими і здоровими в Україні.
П.С. Для коментарів про Трампа - я не його фанат, такий сами балабол, як і потужніч.
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29.12.2024 08:22 Ответить
Ще б більше пролетів як фанера над Парижем.
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29.12.2024 08:28 Ответить
А весь український народ навпаки дуже раді.
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29.12.2024 08:41 Ответить
Звідки ви знаєте за "весь україньский народ"?
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29.12.2024 09:12 Ответить
Абсолютно глупа стратегія і Байдена ,і демократичної партії. Результат - втрата влади на усіх їїщабелях.
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29.12.2024 08:46 Ответить
Морозиво увечері псує шлунок і ясність мислення.
Якби він займався йогою, вправами, то його вік ніяка не проблема.
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29.12.2024 08:47 Ответить
Однозначно програв би бідон!!! І до гадалки не треба ходити! Саме антирейтинг бідона був визначальним і в його програші, і в програші дермократів!
Закінчивши війну у вересні 2022 р. на умовах України, і людей би зберегли, і в Ізраїлі не почалося б, і платники податків не збідніли б остаточно, і виграш бідона був би тріумфальним, і в історію увійшов як геній по врегулюванню війн.
А так увійде як "геній" корупції, знищувач американської довіри, економіки і держави.
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29.12.2024 08:49 Ответить
Мені так подобаються ці категоричні фрази "закінчивши війну".
Це як? Треба було ******* по москві ядеркою?
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29.12.2024 09:13 Ответить
Це треба було знищити всі військові заводи і аеродроми.
Що абсолютно посильно і робиться за тиждень.
Але такі речі дозволено лише Ізраілю.
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29.12.2024 09:37 Ответить
Західні союзники нагнітають, в травні шашлики, а якщо фінансувати армію, то ми не зможемо будувати дороги. Зате ж наша влада готувалась до війни з усієї сили.
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29.12.2024 10:11 Ответить
чим знищити військові заводи? томагавками? ну так цапи відразу могли би ядерну бімбу кинути. можливо, на Вашингтон навіть, бо томагавки американські. цапи навіть після провалу на Харківщині хапалися за ядерку. тому дійсно Байден заради України не хотів ставити під загрозу знищення власне населення чи населення Європи..
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29.12.2024 10:30 Ответить
Ядерка - сталінська лякалка для "слабонєрвних" - звичайний блеф.,
Але європейські хабадники підігрують хабадському кремлю,
нагнітаючи страх.
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29.12.2024 12:10 Ответить
та воно то так. проте ніхто не буде ризикувати власним населенням заради України.
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29.12.2024 18:17 Ответить
А ти тупіший чим здається.
Ізраїль бомбить ядерну державу у якої є ядерна тріада?
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29.12.2024 13:00 Ответить
зруйнувати економічно. Визнати країною терористом. Але грошики то всьо для сша. То хай хлібають тепер
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29.12.2024 17:12 Ответить
Откуда вам это всё известно? Такую чушь могла только рашка вам в голову сложить! Вы ничего не знаете ни про демов, ни почему они проиграли ни про Трампа - почему он выиграл. А туда же - рассуждаете как главный эксперт планеты!
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29.12.2024 10:22 Ответить
та це всім було ізвєстно. інакше лідери демократів, сенатори і конгресмени не вимагали би у Байдена зніматись з виборів... і це правильно. вік, нічого не вдієш. а от Байден був не зобов'язаний висувати в кандидати Камалу. Потрібно було висунити в кандидати іншого кандидата, наприклад губернатора штату якогось - молодшого, харизматичного, енергійного. Він би точно виграв би вибори у Чубчика. а так... маємо те, що маємо. може за цей час демократична партія очиститься трохи від тих обамістів.
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29.12.2024 10:38 Ответить
рашка вже вашого трампа послала куди подалі з його планом. А він нічого, сидить, обтікає. І візьме під козирьок, чи в якесть інше місце від друга владіміра
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29.12.2024 17:15 Ответить
В такому віці думають тільки про тьоплєнькій клозєт. Іди вже, іди.
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29.12.2024 08:54 Ответить
Не может найти двери на выход из Белого Дома.... без помощи жены ..... и он сожалеет ... что кокого послушал..... и это чюж кто то проталкивает в последний месяц которыий ему остался.
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29.12.2024 08:56 Ответить
Сказанным и поставил на себе жирную точку!
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29.12.2024 08:59 Ответить
*Боооожечки, який потужний пердь!(у "божечки" букву о читати в дві ноти на пониження з різницею в дієз у безладовий спосіб)
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29.12.2024 09:18 Ответить
і щоб ти робив наступні чотири роки в кріслі президента ? пердів би в памперс доки не помер на роботі не розуміючи що в Світі діється .
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29.12.2024 09:18 Ответить
То-то Трампуша все розуміє...
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29.12.2024 09:50 Ответить
Так і цей буде тим же займатися.
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29.12.2024 09:52 Ответить
Трамп зрозумів одне, як американських виборців перетворити в лохів . і це спрацювало двічі . Байдену треба було в 23-му підбирати наступника і розкручувати його , а не діставати з за спини першого хто стояв чотири роки в тіні і не як не проявив себе .
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29.12.2024 10:54 Ответить
Тут він правий.
У нього ще були шанси перемогти додіка, у Камали їх не було зовсім...
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29.12.2024 09:42 Ответить
Не було. Ні у нього, ні у неї. Американці мають свої 73%.
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29.12.2024 09:49 Ответить
Може й так. Але у нього шансів було більше ніж у Ґарріс...
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29.12.2024 09:53 Ответить
У коментарях вся «вдячність» українців останньому демократичному президенту Америки за те, що підтримав та не дозволив ***** знищити нас та нашу країну.
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29.12.2024 09:42 Ответить
Так фактично і знищив.
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29.12.2024 09:47 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=f1s6uxllNl4 Джо Байден особисто брав участь у ядерному роззброєння України
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29.12.2024 09:49 Ответить
Найвизначніша та найогидніша риса більшості українців - це невдячність і погана пам'ять.
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29.12.2024 09:45 Ответить
Навпаки, українці добре пам'ятають, як Байден особисто брав участь в роззброєні України.
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29.12.2024 09:51 Ответить
За що бути вдячним? За те, що війна приблизилася до Дніпропетровської області?
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29.12.2024 09:51 Ответить
Побачиш куди вона "приблизиться" при рудому утирку...
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29.12.2024 09:54 Ответить
А що, це якось щось покращить? Дивиться, було лайно, а стало ще хуже, тому будемо молитися на попереднє лайно.
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29.12.2024 10:18 Ответить
ми памятаємо як сша нас роззброїло. У нас хороша память. Нам їм за це подякувати? ця трагедія сталася через ницу і підлу політику сша
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29.12.2024 17:17 Ответить
У Байдена ще є час нанести удари по військових заводах за Уралом.
Якщо йому так хочеться довести, що він непереможний мачо, а Америка справді велика.
Але Америка діє рішуче тільки коли це треба Ізраілю, який крутить нею як хвіст собакою.
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29.12.2024 10:09 Ответить
От і питання - як у Ізраїлю це виходить? Якось там без великого будівництва і ************* скільки років воюють.
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29.12.2024 10:13 Ответить
І в мене питання, коли це Ізраїлю не давали усе що той хотів та забороняли бити де завгодно?
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29.12.2024 10:20 Ответить
з усією повагою - маразм не прикрашає
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29.12.2024 10:11 Ответить
При даному стану речей в США ,навряд чи це допомогло б старині Джо і загалом дем. партії. Америка мусить " перехворіти "своїми" 73% і через 4 роки зробити правильний вибір. До речі це необхідно зробити і українцям.
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29.12.2024 10:13 Ответить
тільки Україну ця хвороба може вбити ...
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29.12.2024 10:57 Ответить
Спочатку казали, щоб московія не втратила обличчя, потім було "занепокоєння". Але біда вся в тому, що найвеличніший все проспав зі своїми дєрмаками.
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29.12.2024 10:23 Ответить
просрав чи заплановано "втратив"? Але, що зробиш, якщо в Україні всі проїхали брехню віслюка за вагнерівців, розмінування, продаж посад від дЄрьмака джуніора, верещадло, переховування бородатої бабці від феміди США.........................................................................
Чудово розіграли партію суки нарідні, а кожен наступний крок цугцванг.
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29.12.2024 11:25 Ответить
Краще б шкодував що своєчасно не надав ЗСУ "далекобійку", українські перемоги, скоріш за все, пішли в залік йому на виборах.
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29.12.2024 11:33 Ответить
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29.12.2024 11:53 Ответить
Дякуючи ЗСУ і Байдану, Україна ще бореться.
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29.12.2024 11:57 Ответить
Якщо кремль залишить за собою захоплені землі, тут ніколи не буде миру і спокою.
Буде як у секторі Гази.
Те, що забирається нечесно, ніколи не матиме спокою.
Пора би це засвоїти деяким хитрим народам.
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29.12.2024 12:15 Ответить
Краще б він шкодував, що жував соплі, замість того, щоб надати усю зброю у 22 і вибити *****. Саме через його дурну політику "виснаження паРаші Україною", а не "Перемогу Українї" ми і опинилися у повній дупі.
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29.12.2024 12:40 Ответить
Це прояв маразму чи просто засмічення інформаційного фону.
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29.12.2024 12:46 Ответить
Читаю коми. Різні погляди. А ось згадати той час напередодні війни ніхто не наважився. Моя думка проста. Байден (свідомо чи несвідомо) дав зелене світло ***** на вторгнення, постійно оголошуючи, що США не буде втручатись у конфлікт України з Кацапією. Замість попередження Кацапії про рішучу реакцію США на бойові дії включаючи застосування СИЛИ. Це для мене лакмус його порядності. Попри надання військової допомоги надалі Байден "кинув" Україну знатно. Це ще не зрада. Але підло !
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29.12.2024 13:47 Ответить
 
 