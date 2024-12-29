Байден сожалеет, что отказался баллотироваться на выборах в США, - The Washington Post

Президент США Джо Байден признал, что отказ от участия в выборах 2024 года был ошибкой, считая, что мог бы победить Дональда Трампа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Washington Post.

Байден и некоторые из его помощников до сих пор считают, что он должен был остаться в президентской гонке, несмотря на неудачное выступление на дебатах и низкие результаты опросов, которые побудили демократов давить на него, чтобы он отказался от участия в гонке. Сам президент и вышеупомянутые помощники в последние дни говорили людям, что он мог бы победить Трампа, утверждают источники, которые говорили на условиях анонимности.

По данным Washington Post, в частных беседах с приближенными Байден выразил разочарование тем, что его президентство не смогло преодолеть раскол в обществе, который усилился после предыдущего прихода Трампа к власти.

Издание отмечает, что стиль управления Байдена вызвал критику даже со стороны соратников.

Помощники Байдена говорят, что действующий президент США старался не возлагать вину на демократку Камалу Харрис или ее кампанию за провал на выборах.

Но многие демократы обвиняют в поражении Харрис настойчивость Байдена, который так долго оставался в гонке, из-за чего у Харрис было чуть больше трех месяцев на предвыборную кампанию. Другие же утверждают, что Байден подорвал свой собственный месседж, пытаясь удержаться на посту президента вместо того, чтобы проложить путь для молодой группы антитрамповских демократов, которые могли бы повести страну в будущее.

"Байден баллотировался, обещая, что он будет переходным президентом и, по сути, будет иметь один срок, прежде чем передать власть другому поколению. Я думаю, что его баллотирование снова нарушило эту концепцию - концептуальную основу теории, что он положит конец привлекательности Трампа, победит трампизм и откроет новую эру", - сказал сенатор Ричард Блюменталь (Коннектикут).

Критики Байдена обвиняют его в том, что он не понял, что его послужного списка самого по себе недостаточно для победы на выборах, что ему нужно рассказать историю, которая бы вызвала резонанс в Америке. Президент США был настолько убежден, что главным приоритетом избирателей является американская демократия, что часто делал ее центральным месседжем своей предвыборной кампании.

Напомним, почти половина граждан Украины считает, что избрание Дональда Трампа президентом США приближает мир для нашей страны. В то же время только 23% из них верят, что мирное соглашение с Россией при таких условиях будет справедливым.

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