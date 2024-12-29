Байден сожалеет, что отказался баллотироваться на выборах в США, - The Washington Post
Президент США Джо Байден признал, что отказ от участия в выборах 2024 года был ошибкой, считая, что мог бы победить Дональда Трампа.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Washington Post.
Байден и некоторые из его помощников до сих пор считают, что он должен был остаться в президентской гонке, несмотря на неудачное выступление на дебатах и низкие результаты опросов, которые побудили демократов давить на него, чтобы он отказался от участия в гонке. Сам президент и вышеупомянутые помощники в последние дни говорили людям, что он мог бы победить Трампа, утверждают источники, которые говорили на условиях анонимности.
По данным Washington Post, в частных беседах с приближенными Байден выразил разочарование тем, что его президентство не смогло преодолеть раскол в обществе, который усилился после предыдущего прихода Трампа к власти.
Издание отмечает, что стиль управления Байдена вызвал критику даже со стороны соратников.
Помощники Байдена говорят, что действующий президент США старался не возлагать вину на демократку Камалу Харрис или ее кампанию за провал на выборах.
Но многие демократы обвиняют в поражении Харрис настойчивость Байдена, который так долго оставался в гонке, из-за чего у Харрис было чуть больше трех месяцев на предвыборную кампанию. Другие же утверждают, что Байден подорвал свой собственный месседж, пытаясь удержаться на посту президента вместо того, чтобы проложить путь для молодой группы антитрамповских демократов, которые могли бы повести страну в будущее.
"Байден баллотировался, обещая, что он будет переходным президентом и, по сути, будет иметь один срок, прежде чем передать власть другому поколению. Я думаю, что его баллотирование снова нарушило эту концепцию - концептуальную основу теории, что он положит конец привлекательности Трампа, победит трампизм и откроет новую эру", - сказал сенатор Ричард Блюменталь (Коннектикут).
Критики Байдена обвиняют его в том, что он не понял, что его послужного списка самого по себе недостаточно для победы на выборах, что ему нужно рассказать историю, которая бы вызвала резонанс в Америке. Президент США был настолько убежден, что главным приоритетом избирателей является американская демократия, что часто делал ее центральным месседжем своей предвыборной кампании.
Напомним, почти половина граждан Украины считает, что избрание Дональда Трампа президентом США приближает мир для нашей страны. В то же время только 23% из них верят, что мирное соглашение с Россией при таких условиях будет справедливым.
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«Він (ленд-ліз, - Forbes) є і він обовʼязково запрацює, але це - не безплатна допомога. Сьогодні все, що отримуємо, ми https://forbes.ua/war-in-ukraine/zakhid-postupovo-perekhodit-do-postachannya-nastupalnoi-zbroi-dlya-ukraini-i-mozhlivo-z-chasom-vidmovitsya-vid-taktiki-strimuvannya-11012023-11010 отримуємо як допомогу», - наголосив Єрмак. Відповідаючи на питання щодо термінів, коли Україна почне використовувати лендлізний механізм, голова Офісу президента сказав: «Як тільки ми будемо розуміти, що він нам потрібен, це є виправдано, він запрацює. Немає ніяких запобіжників і ніяких перепон для того, щоб його використовувати».
Зебубочка і Єрмак хотіли халяви.
поставлені матеріали (машини, різна військова техніка, зброя, сировина, інші предмети), знищені, втрачені й використані під час війни, не підлягають оплаті (стаття 5);https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B4-%D0%BB%D1%96%D0%B7#cite_note-yale-6 [6]передане в рамках ленд-лізу майно, що залишилося після закінчення війни й придатне для цивільних цілей, буде оплачено повністю або частково на основі наданих Сполученими Штатами довгострокових кредитів (в основному безвідсоткових позик).
Положення ленд-лізу передбачали, що після війни у випадку зацікавленості американської сторони незруйнована й невтрачена техніка й устаткування повинні бути повернені у США.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B4-%D0%BB%D1%96%D0%B7#cite_note-yale-6 [6]
Може перед тим, як щось писати, треба більше читати?
В итоге: оккупировано, уничтожено, стерто с лица земли более 20% Украины и украинские люди, люди, люди...
реалі? в афган нагадайте скільки сша вложило?
І хто Україну роззброїв забравши 3ій потенціал зброї в світі вам нагадати? то хай 3 гаранта горять у пеклі за те, що з нами зробили. Ганьба то вам, бо порядні люди пішли б і застрелилися від того, що накоїли. Геноцид країни а 21 сторіччі при повній толерантності і сприяння сша.
Але Бог все бачить, і ви ще заплатите.
Хто наклав у підгузок Ваві? Авжеж деда Джо?
П.С. Для коментарів про Трампа - я не його фанат, такий сами балабол, як і потужніч.
Якби він займався йогою, вправами, то його вік ніяка не проблема.
Закінчивши війну у вересні 2022 р. на умовах України, і людей би зберегли, і в Ізраїлі не почалося б, і платники податків не збідніли б остаточно, і виграш бідона був би тріумфальним, і в історію увійшов як геній по врегулюванню війн.
А так увійде як "геній" корупції, знищувач американської довіри, економіки і держави.
Це як? Треба було ******* по москві ядеркою?
Що абсолютно посильно і робиться за тиждень.
Але такі речі дозволено лише Ізраілю.
Але європейські хабадники підігрують хабадському кремлю,
нагнітаючи страх.
Ізраїль бомбить ядерну державу у якої є ядерна тріада?
У нього ще були шанси перемогти додіка, у Камали їх не було зовсім...
Якщо йому так хочеться довести, що він непереможний мачо, а Америка справді велика.
Але Америка діє рішуче тільки коли це треба Ізраілю, який крутить нею як хвіст собакою.
Чудово розіграли партію суки нарідні, а кожен наступний крок цугцванг.
Буде як у секторі Гази.
Те, що забирається нечесно, ніколи не матиме спокою.
Пора би це засвоїти деяким хитрим народам.