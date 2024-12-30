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Мы готовы делиться с Сирией опытом по безопасности, - Сибига

Андрій Сибіга

После смены власти в Сирии Украина готова делиться с Дамаском опытом в сфере безопасности, развивать двусторонние отношения и взаимодействовать в сферах кибербезопасности.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на совместном с сирийским коллегой Асаадом Хассаном аш-Шайбани брифинге в Дамаске, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он отметил, что украинцы и сирийцы в предыдущие годы сильно пострадали от преступных режимов - российского и иранского - чьи преступления против мирных людей двух стран невозможно оправдать или забыть. В этом контексте министр вспомнил о передаче России иранских дронов "Шахед", которые летят на мирные украинские города.

"Когда мы в Украине увидели ужасные кадры из тюрьмы Седная, мы сразу вспомнили застенки на освобожденных от российской оккупации территориях Украины. Кстати, Украина готова делиться опытом сбора доказательств, расследования и работы по привлечению военных преступников к ответственности за совершенные преступления", - подчеркнул Сибига.

Глава МИД Украины выразил убеждение, что в стратегической перспективе сведение на нет российского присутствия в Сирии будет способствовать стабильности не только сирийского государства, но и всего Ближнего Востока и Африки, даже если это потребует какого-то времени.

"Украина как никто другой понимает важность безопасности для развития. Мы готовы делиться опытом в сфере безопасности", - заверил министр.

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Глава украинской дипломатии отметил, что первый визит официальной делегации Украины в Сирию за много лет свидетельствует о готовности открыть новую страницу в двусторонних отношениях с этим государством. Речь идет о возможном создании совместных предприятий, налаживании производства промышленных и продовольственных товаров, обмене технологиями, взаимодействии в сферах кибербезопасности и защиты информации. Сибига также выразил желание видеть большую долю сирийских товаров в украинском импорте.

Как сообщалось, Сибига встретился с новым лидером Сирии в Дамаске. Также он отметил, что в Сирию прибудет первая партия украинской муки в рамках Grain from Ukraine. Кроме того Цензор.НЕТ информировал, что Сибига раскрыл детали визита в Дамаск и заявил, что Украина заинтересована в сотрудничестве с Сирией.
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Топ комментарии
+14
безпековий досвід - то мабудь "пєрестать стрєлять", замість ракет -асфальт, і обовязково розмінувати потенційні напрямки вторгнень на кордоні
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30.12.2024 13:23
+12
А в Україні вже беспечно,що ви хочите ділитися досвідом безпеки?
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30.12.2024 13:22
+11
З чого стільки уваги з тими хто бажає товаришувати з ****** та Іраном?
Знайшли посередника через якого можна надійно зливати інформацію рашистам?
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30.12.2024 13:20
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З чого стільки уваги з тими хто бажає товаришувати з ****** та Іраном?
Знайшли посередника через якого можна надійно зливати інформацію рашистам?
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30.12.2024 13:20 Ответить
Це ще тиждень назад було незрозуміло , тому Себіга поспішив, а вже сьогодні стало зрозуміло що дарма ...
поспішив людей насмішив
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30.12.2024 13:24 Ответить
Навіщо посередники. З Києва до Москви, ще з часів совєтських, іде телефонний кабель товщиною з кулак. ТАк шо там все ок з комунікацією, якщо треба пагаваріть
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30.12.2024 13:27 Ответить
Підлога Макартні, наприклад документацію по видам озброєння "кабелями" не передаси й відслідкувати можуть. Це один з варіантів.
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30.12.2024 15:03 Ответить
Ауслендера краще почитайте. Євреї не дурні, та й арабів десятки років знають.
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30.12.2024 13:22 Ответить
А в Україні вже беспечно,що ви хочите ділитися досвідом безпеки?
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30.12.2024 13:22 Ответить
То що, Бубончик дарма підписував потужні безпекові угоди...
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30.12.2024 13:29 Ответить
безпековий досвід - то мабудь "пєрестать стрєлять", замість ракет -асфальт, і обовязково розмінувати потенційні напрямки вторгнень на кордоні
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30.12.2024 13:23 Ответить
Це як, передати безпековий досвід з19 по 22 рік, чи організувати шатли між Дамаском і турецьким кордоном?
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30.12.2024 13:26 Ответить
передадуть їм верещучку як головного радника ....
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30.12.2024 13:31 Ответить
спритний Сибіга, Саара обігнав.
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30.12.2024 13:32 Ответить
Залишіть Себігу там послом..

Від його морди тошнить вже..
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30.12.2024 13:40 Ответить
А чим Сирія готова поділитися з нами?!
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30.12.2024 13:50 Ответить
Я в шоці .... від наших з Дурдому зєлєнскаВО. Сибіга точно дипломат, чи клоВАН з 95 кварталу. Трамп почувши це, буде реготати. Я вже почав ....
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30.12.2024 13:54 Ответить
не приведи господь- насоветуют, пусть посмотрят что с украиной сделали
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30.12.2024 13:54 Ответить
Безпековий досвід в уяві Сєбігі ,це тотальний звіздєж на телебидломарафоні де постійно вбивають в мозг вкраїнчикам 95-го Кагалу,що всьо хорошо прєкрасная маркіза...
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30.12.2024 13:58 Ответить
Мають досвід притягати до відповідальності тільки заочно
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30.12.2024 13:58 Ответить
Больной решил поделиться здоровьем...
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30.12.2024 14:15 Ответить
Дивіться, Слава Україні. Схема дуже проста. Кажеш з телеекрана що все буде зашибісь, потім перекриваєш кордони, і стрижеш капусту з тих хто хоче евакуйуватись у якусь іншу країну, бо то шо ти їм пропонуєш, ніфіга не евакуація, а в кого грошей поменше , той хай платить шоб не утілізуватись. А виручене баблішко скирдуєш у крипту, та недвігу за кордоном і хер ви мене більше побачите. Так шо досвід не хитрий.
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30.12.2024 14:22 Ответить
жиробасе дєрьмаковскій, можеш одразу перше "ноу-хау" зеленого виродка сирійцям передати: хай розміновують можливі напрямкинаступу ворожих сил!! ідея за...дись!! чонгаром перевірено!!
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30.12.2024 14:52 Ответить
Досвідом можете ділитися скільки завгодно, але не обирайте Україну, якщо ви слуги народу, то ніхто вам не надавали права, оббирають панів, без їх згоди. Це крадійство
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30.12.2024 15:14 Ответить
сирія нам навіть не подякувала. Якщо б не ми, чиділи зі своїм асадом ще десятки років.
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31.12.2024 00:25 Ответить
Сирія готується і, найшвидше буде, воювати із сильнішим кількісно і технологічно противником. У цьому плані - ЗСУ одна з найефективніших Армій з колосальним бойовим досвідом. Нам є чим поділитися а сирійцям що перейняти. Тут із Сибігою не можна не погодитися.
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01.01.2025 11:58 Ответить
 
 