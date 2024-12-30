Мы готовы делиться с Сирией опытом по безопасности, - Сибига

После смены власти в Сирии Украина готова делиться с Дамаском опытом в сфере безопасности, развивать двусторонние отношения и взаимодействовать в сферах кибербезопасности.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на совместном с сирийским коллегой Асаадом Хассаном аш-Шайбани брифинге в Дамаске, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он отметил, что украинцы и сирийцы в предыдущие годы сильно пострадали от преступных режимов - российского и иранского - чьи преступления против мирных людей двух стран невозможно оправдать или забыть. В этом контексте министр вспомнил о передаче России иранских дронов "Шахед", которые летят на мирные украинские города.

"Когда мы в Украине увидели ужасные кадры из тюрьмы Седная, мы сразу вспомнили застенки на освобожденных от российской оккупации территориях Украины. Кстати, Украина готова делиться опытом сбора доказательств, расследования и работы по привлечению военных преступников к ответственности за совершенные преступления", - подчеркнул Сибига.

Глава МИД Украины выразил убеждение, что в стратегической перспективе сведение на нет российского присутствия в Сирии будет способствовать стабильности не только сирийского государства, но и всего Ближнего Востока и Африки, даже если это потребует какого-то времени.

"Украина как никто другой понимает важность безопасности для развития. Мы готовы делиться опытом в сфере безопасности", - заверил министр.

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Глава украинской дипломатии отметил, что первый визит официальной делегации Украины в Сирию за много лет свидетельствует о готовности открыть новую страницу в двусторонних отношениях с этим государством. Речь идет о возможном создании совместных предприятий, налаживании производства промышленных и продовольственных товаров, обмене технологиями, взаимодействии в сферах кибербезопасности и защиты информации. Сибига также выразил желание видеть большую долю сирийских товаров в украинском импорте.

Как сообщалось, Сибига встретился с новым лидером Сирии в Дамаске. Также он отметил, что в Сирию прибудет первая партия украинской муки в рамках Grain from Ukraine. Кроме того Цензор.НЕТ информировал, что Сибига раскрыл детали визита в Дамаск и заявил, что Украина заинтересована в сотрудничестве с Сирией.