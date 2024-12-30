НКРЭКУ должна отменить повышение тарифа на передачу электроэнергии из-за нарушений, - "Укрметаллургпром"

Объединение предприятий "Укрметаллургпром" требует от Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) отменить свое решение от 19.12.2024 № 2200 "Об установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии НЭК "Укрэнерго" на 2025 год", которым увеличило его почти на 30%.

Свои требования Ассоциация объясняет нарушением процедуры, отсутствием прозрачных расчетов и рисками для экономики Украины, которые в себе несет это решение.

"Это нарушает принципы прозрачности и открытости процесса принятия решений и вызывает сомнения в беспристрастности принятого решения. Такой подход Регулятора свидетельствует о направленности исключительно на удовлетворение интересов НЭК "Укрэнерго", при этом не учитываются реальные потребности потребителей. В частности, включение в тариф расходов в размере 4,2 млрд грн для погашения долгов НЭК "Укрэнерго" в 2025 г. выглядит экономически необоснованным, особенно в условиях военного положения", - говорится в письме Ассоциации.

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Также "Укрметаллургпром" требует опубликовать детальный расчет основных статей расходов НЭК "Укрэнерго", которые обуславливают рост тарифа, реструктуризировать тело кредитов НЭК "Укрэнерго" с целью отсрочки платежей до завершения действия военного положения, обеспечить соблюдение принципов прозрачности и открытости в дальнейшем процессе принятия решений.

По подсчетам "Укрметаллургпрома", повышение тарифа на передачу электроэнергии приведет к дополнительным расходам украинских металлургических предприятий на сумму более 1,6 млрд грн ежегодно.

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Напомним, НКРЭКУ приняла решение об увеличении тарифа на передачу электроэнергии для "Укрэнерго" с 528,57 до 686,23 грн/МВт-ч (+30%). В Национальной ассоциации добывающей промышленности назвали решение НКРЭКУ непрозрачным и необоснованным. Федерация работодателей Украины отметила, что расходы бизнеса от повышения тарифа на передачу электроэнергии вырастут на 13 млрд грн.