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Учебный курс о кибербезопасности для военных запустили в приложении "Армия+"

Застосунок Армія+

В приложении "Армия +" запустили учебный курс "Информационная устойчивость: кибербезопасность", призванный повысить цифровую безопасность украинских защитников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.

"Защищаем наших воинов от цифровых угроз! С сегодняшнего дня в приложении Армия+ стартовал учебный курс "Информационная устойчивость: кибербезопасность". Это важный шаг для повышения цифровой безопасности наших защитников", - отметил Умеров.

  • Как распознать фишинг и избежать ловушек мошенников?
  • Что делать с вредоносным ПО?
  • Как защитить персональные данные?
  • Как безопасно пользоваться мобильными устройствами и сетями?

На эти и другие вопросы дает ответы новый курс, созданный специалистами Минобороны, ВСУ и компанией Zinc Network при поддержке Министерства иностранных дел Великобритании.

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2 учебных модуля с видео и тестами - доступно, практично, результативно.

"В 2025 году мы расширим учебные возможности в Армия+ и запустим блок противодействия вражеским ИПСО. Знания - это оружие, которое спасает жизни. Загружайте Армия+ и учитесь защищать себя и своих побратимов", - обратился министр к военным.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В приложении "Армия+" запустили новую программу лояльности "Плюсы" для военных, - Умеров
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осталось привязать к дие половые органы и начать через нее плодиться
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30.12.2024 14:37 Ответить
 
 