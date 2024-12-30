Учебный курс о кибербезопасности для военных запустили в приложении "Армия+"

В приложении "Армия +" запустили учебный курс "Информационная устойчивость: кибербезопасность", призванный повысить цифровую безопасность украинских защитников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.

"Защищаем наших воинов от цифровых угроз! С сегодняшнего дня в приложении Армия+ стартовал учебный курс "Информационная устойчивость: кибербезопасность". Это важный шаг для повышения цифровой безопасности наших защитников", - отметил Умеров.

Как распознать фишинг и избежать ловушек мошенников?

Что делать с вредоносным ПО?

Как защитить персональные данные?

Как безопасно пользоваться мобильными устройствами и сетями?

На эти и другие вопросы дает ответы новый курс, созданный специалистами Минобороны, ВСУ и компанией Zinc Network при поддержке Министерства иностранных дел Великобритании.

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2 учебных модуля с видео и тестами - доступно, практично, результативно.

"В 2025 году мы расширим учебные возможности в Армия+ и запустим блок противодействия вражеским ИПСО. Знания - это оружие, которое спасает жизни. Загружайте Армия+ и учитесь защищать себя и своих побратимов", - обратился министр к военным.

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